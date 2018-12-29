Dha Yurt Bülteni -7

7Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın: 4 çocuğun durumu ağır (2)4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5)...

DHA YURT BÜLTENİ -7



Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın: 4 çocuğun durumu ağır (2)



4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı(4), yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarırken dumandan etkilenen anne Fatima El Abdullah'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yaptığı araştırmada yangının sobadan çıktığını belirledi.



Görüntü Dökümü



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Morgtan cenazelerin alınması



Genel ve detay



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



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ERZİNCAN'DA 110 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Erzincan ve çevresinde dün itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde onlarca köyün yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden ulaşımın yeniden açılması için çaba sarf ediyor. Üzümlü ilçesi'ne bağlı yüksek rakımdaki köylerde çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri 1 metreye ulaşan karın olduğu köylerin yollarını yeniden ulaşıma açıyor. İl Genelinde 110 köyün yolu ulaşıma kapanırken, özel idare ekipleri 8 ayrı ekiple ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Drone ile köy yollarında karla mücadeleden görüntü



-Yol açma çalışmasından görüntü



-Köylünün açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -410mb MB



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KAR DURDU, DOĞU BUZ KESTİ



Kar yağışının durduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava adeta buz kesti. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28.7 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.



Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışından sonra Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gece en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 28.7 dereceyi gösterdiği Göle,Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'un Pasinler ilçesi ise sıfırın altında 23.7 derece ile Göle'yi izledi. Bölgede ölçülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: Ardahan -23.2, Erzurum havalimanı bölgesi -22, Kars -20.3, Erzurum merkez -17, Ağrı -12.8, Muş -2.6, Iğdır -1.1.



ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU



En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum kent merkezi adeta buz tuttu. Tarihi Lalapaşa Camiinin şadırvanında buz kütleleri oluştu. Ağrı Diyadin'de öğretmenlik yaban ablası Zeynep'le Erzurum'da buluşmak için İstanbul'dan gelen hemşire Buke Bahar, "Böyle bir soğuk bizi karşıladı. Çok üşüyorum. Güzel bir şehir soğuğu olmasa daha güzel olurdu" dedi. Erzurum'un Diyadin'den soğuk olduğunu belirten Zeynep Bahar, ayakta durmakta zorlandığını söyledi.Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürdü. Yakutiye Medresesi bahçesinden toplanan karların oluştuğu kar kütlesi dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanan Palandöken'de ise kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirlendi.



PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR



Sibirya soğuklarının kısa süreli etkili olacağı Doğu, Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günü bölgede kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte havaların da ısınacağını bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Erzurum tabelasından detay



-Belediye görevlilerin kar temizleme çalışması



-Soğukta yürüyen vatandaşlar



-Buke Bahar ve Zeynep Bahar ile röp



SÜRE: 02.52 SN BOYUT: 320 MB



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



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BOZUK PARA İÇİN 9 OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDILAR



Antalya'da bir apartmanın otoparkındaki çoğu lüks 9 otomobilin camları kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüphelilerin binlerce lira hasara yol açtığı araçlardaki bozuk paraları çaldığı tespit edildi.



Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1540 Sokak'ta bulunan Dr. Eyiler Apartmanı'nda saat 09.00 sıralarına meydana geldi. Apartman sakinlerinden Levent Altınay sabah otomobilinin yanına geldiğinde sağ arka kapı camının kırıldığını fark etti. Otomobilin içerisini kontrol eden Altınay, hırsızların herhangi bir şey almadığını gördü. Olayın polise bildirilmesiyle gelen ekipler, apartman otoparkındaki lüks 4 otomobilin camlarının kırıldığını, 3'ünün de kapılarının levye ile zorlandığını tespit etti. Bazı otomobillerin içerisindeki madeni paraların alındığı belirlendi. Yaşanan olaya anlam veremediklerini kaydeden araç sahipleri, hırsızlık olayının madde bağımlısı kişilerce yapmış olabileceğini öne sürdü.



APARTMAN OTOPARKINDA KATLİAM OLMUŞ



Yaşadığı şoku ifade etmekte zorlandığını anlatan araç sahiplerinden Levent Altınay, "Sabah telefon açtılar arabayı resmen darp etmişler. 2 arabanın camları kırılmış, 4 arabanın içine girilmiş. Bunu profesyonel birisi yapmamıştır diye düşünüyorum" dedi.



Bir başka mağdur Umut Taş ise "Gece apartmandaki 7-8 araca zarar vermişler. Camları patlatmışlar. Ruhsatlar alınmamış. Bozuk para falan almışlar" dedi.



Sultan Arar ise apartman görevlisinin haber vermesiyle kötü haberi aldığını belirterek, "'Apartman otoparkında katliam olmuş' denilince geldim baktım. Benim aracımın da kapısı zorlanmış. Akli dengesi yerinde olmayan birileri yapmıştır. Hiç kimseden bir şey alınmamış. Sadece zarar vermişler. Para da aramış olabilirler" diye konuştu.



Diğer yandan aynı mahalledeki başka bir sitede ise 2 otomobilin daha zarar verildiği belirlendi.



Otomobilleri zarar görenler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Zarar gören otomobillerden detay



3 kişiyle röp



Otomobillerde olay yeri inceleme çalışması



Polis ekiplerinden detay



Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



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ÖĞRENCİLER BOŞ ZAMANLARINI KURSLARLA DEĞERLENDİRİYOR



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenciler boş zamanlarını okullara hayat projesi kapsamında düzenlenen kurslarla değerlendiriyor.



Miralay Reşatbey İlkokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla 'Okullara Hayat Projesi' kapsamında satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları ve verimli ders çalışma yöntemleri kursu düzenleniyor. Ekim ayında başlayan ve haziran ayında tamamlanması planlanan 100 ile 120 saat arasında değişen kurslara 13 öğretici ve 300 öğrenci katılıyor. Kurslar öğrencilerin boş zaman ve isteklerine göre hafta içi ders çıkışlarında ve hafta sonu okulda veriliyor.



Okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Kerim Altıntaş, "Hafta sonları okula geliyoruz eğlenceli bir şekilde. Boş zamanlarımızda okulumuzda hoş vakit geçiriyoruz. Derslerimizdeki stresi de attığımız için derslerimize de olumlu yönde etkiliyor" dedi.



4'üncü sınıf öğrencisi Sultan Uluışık, "Okulumuzda hafta sonu güzel vakit geçiriyoruz. Eğlenceli aktiviteler yapıyoruz" diye konuştu.



Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık da şöyle dedi:



"Öğrencilerimizin hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli olarak değerlendirmesi için ayrıca derslerine katkı sağlaması bakımından kurslarımızı düzenlemekteyiz. Bu kurlarımıza Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz destek vermektedir. Ekim ayında başlayan kurslarımız haziran ayına kadar devam edecek. Kurslarımıza katılan öğrencilerimizin hepsinde ders olarak, sosyal faaliyet olarak güzel faydalar olduğunu, katkılar olduğuna gözlemledik."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Okul girişinden görüntü



Satranç kursundan genel öğrenciler yakından satranç oynarken görüntü



RÖP1: Kerim Altıntaş(4'üncü sınıf öğrencisi)



RÖP2: Sultan Uluışık(4'üncü sınıf öğrencisi)



Mehmet Uluışık öğrencilere satranç kursu verirken görüntü



RÖP3: Mehmet Uluışık(Okul Müdür Yardımcısı)



Drama kursundan görüntü



Halk oyunları kursundan görüntü



Kursa katılan bazı öğreticiler ve öğrenciler okul girişinde toplu fotoğraf çektirirken görüntü



359 MB/// 03.14"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



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OTOGARDA ASAYİŞ UYGULAMASINDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Osmaniye'de, polisin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında, silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri öncülüğünde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerleri ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, işyerleri ve araçlar didik didik arandı.



Drone ile havadan da görüntülen uygulamada, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 99 mermi, 45 av tüfeği fişeği, 13 bıçak, 9 muşta, 145 gram toz esrar ve 114 gram kubar esrar ele geçirildi.



Operasyon kapsamında, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Drone ile zırhlı polis araçlarının konvoy halinde otogara gelişleri



Otogarın havadan genel görüntüsü



Otogar çevresi detay görüntüler



İşyerlerinde yapılan aramalar



Çekmece içerinde gazeteye sarılı silah



Silahın çıkartılması



Otogar içerisindeki şahısların üst araması



İşlerinde yapılan aramalardan detay



Ele geçirilen malzemelerde foto görüntü detay



BOYUT: 92 MB SÜRE: 03'00"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



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KORAY AVCI, BURSALILARI COŞTURDU



Ünlü sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla Bursalı hayranlarını coşturdu.



Sahne performanslarının yanı sıra güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı Koray Avcı, Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. 'Senin için Değer' adlı 3. solo albümünden şarkıların yanı sıra, 'Leylim Ley' ve 'Kum Gibi' başta olmak üzere birçok sevilen şarkıları da seslendiren ünlü sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Koray Avcı, hareketli şarkılarında göbek dansı yapmayı da ihmal etmedi. Avcı'nın seyirciler ile samimi diyalogları tüm dinlemeye gelenlerin beğenisini kazandı.



Görüntü dökümü;



-Konserden detaylar



-Koray Avcı'nın klarnet çalışından detaylar



-Sahne şovundan detaylar



Süre: 3 dakika 36 saniye, Boyut: 402 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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