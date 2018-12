Dha Yurt Bülteni-7

Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdi Çanakkale'nin Çan ilçe belediyesi tarafından, vatandaşların ve öğrencilerin kış aylarındaki soğuk havalardan etkilenmemeleri için 'akıllı durak' hizmete girdi.

Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdi







Çanakkale'nin Çan ilçe belediyesi tarafından, vatandaşların ve öğrencilerin kış aylarındaki soğuk havalardan etkilenmemeleri için 'akıllı durak' hizmete girdi.



Çan ilçesinde soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte harekete geçen Çan Belediyesi okullarına ve şehir dışına işçi servisiyle gitmek zorunda kalan vatandaşların soğuk havalardan etkilenmemesi için kent içinde belli noktalara 'akıllı durak' hizmetini faaliyete geçirdi. İlk 'akıllı durak', Mesut Hulki Önür Caddesi üzerindeki Demirci Camisii önündeki durağa yerleştirildi. İlerleyen günlerde ilçe merkezinde belirlenen 15 farklı noktaya konulması beklenen akıllı duraklar vatandaşları memnun etti. 15 metrekare büyüklüğünde olan durak içerisinde oturma alanı, ayakta ve engelli bekleme alanının yanı sıra güvenlik kamerası yer alıyor. Kablosuz internet ve şarj ünitesi gibi özellikleri dikkat çeken durakta, vatandaşlar araç beklerken hem internet hizmetlerinden faydalanacak hem de cep telefonları ya da tablet bilgisayarlarını şarj ederken kurumsal ekran özelliği sayesinde de Çan Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı önemli projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. Akıllı durak içerisinde bulunan klima sayesinde yaz aylarında serinlik veren, kış aylarında ise vatandaşı dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir sisteme sahip. Bu sayede servislerini bekleyen vatandaşlar olumsuz hava koşullarından etkilenmemiş olacak. Durakta bulunan kütüphane sayesinde vatandaşlar servislerini beklerken kitap okuyabilecek. Durakta, engelli vatandaşların akıllı duraklardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için engelli rampaları da yapıldı.



'HİZMETTE BİR ÜST SINIRA ÇIKTIK'



Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, hayata geçirilen 'Akıllı Durak' projesi ile uzun süre servis beklemek zorunda kalan vatandaşların zorlu hava koşullarına maruz kalmayacağını belirterek, "Belediyecilikte rutin yapılması gereken alt ve üst yapı gibi hizmetleri tamamladıktan sonra hizmette bir üst sınıra çıktığımızı düşünüyorum. Bu akıllı duraklar sayesinde Çanlı vatandaşların kışın sıcak, yazın serin bir ortamda servis ve otobüslerini bekleyecekler. Durağımızın içerisinde internetimiz, şarj ünitemiz, kamera sistemimiz, ekranımız ve en önemlisi her durağımızda kütüphanemiz var. Çan'ımıza hayırlı olsun" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Kurulan akıllı duraktan görüntü.



-Akıllı durak içinden görüntü.



-Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Onur ALP ARSLAN/ÇAN(Çanakkale),



===================================================



Malatya POMEM'de mezuniyet töreni







Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 172 polis düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.



Malatya POMEM'de gerçekleşen mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini alması ile başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ile çok sayıda davetli katıldı. Törende mezunlar adına bir konuşma yapan okul dönem birincisi Mustafa Çoban, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü Faruk Nalçacı ise yaptığı konuşmada, eğitim merkezlerinin Emniyet Teşkilatına polis yetiştiren merkezlerden biri olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 22'nci dönem polis adayları yemin ederek kep fırlattı.



Tören sonunda ise adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini hep birlikte paylaşarak göz yaşları döktü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Polis adayları



Katılanlar



Saygı duruşu ve istiklal marşı



Yemin töreni



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



===================================================



Ayder beyaza büründü; kar eğlenceleri başladı







Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar eğlencelerinin başladığı yaylada, otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışanlar renkli görüntüler oluşturdu.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Çevresi çam ormanları ile kaplı yaylada seyirlik görüntüler oluştu. Yılbaşı tatilini fırsat bilenler yaylaya akın etti. Gelenlerden kimi kar yürüyüşü yaptı, kimi salıncaklarda sallandı. Kar topu oynayan tatilciler, selfie yaptı, yaylada karın keyfini çıkardı.



Ayder Yaylası'nın vazgeçilmez kış eğlencesi olan kayak ise bu yıl da renkli görüntülerle başladı. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri bekleyen vatandaşlara çarptı. Hızını alamayanlar ise çıktığı pist dışındaki park halinde olan otomobillere çarptı. Kayak sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



Drone ile Ayder detayları



Kayak yapanlar



Go pro ile çekilen kayak detayları



Kayak anında yaşanan kazalar



Kayak yapanalrla röp.



Detaylar



Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



===================================================



Siverek'te, 20 mahalle yolu ulaşıma kapandı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde 20 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Son günlerde başlayan ve yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Siverek'in kırsal mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, İlçedeki ulaşımın sağlanamadığı 20 mahallede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yol açma çalışmaları başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Karlı yollar



Zincir takan sürücüler



İş makinelerinin yol açma çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



===================================================



Yüzüğü sıkışınca yardıma itfaiye koştu



Denizli'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan 34 yaşındaki Mehmet Ercan'ın yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından Ercan'ın parmağındaki yüzük, kesilerek çıkarıldı.



Merkezefendi ilçesinde yaşayan Mehmet Ercan, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Arkadaşlarının da yüzüğü çıkarma çabaları sonuç vermeyince Ercan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Ercan'ın evine giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları metal kesici spiralle, 10 dakikalık çalışmanın ardından, Ercan'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Mehmet Ercan, parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Yüzüğün kesilerek çıkartılması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



===================================================



Reklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladı







Konya'da, apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden atlayan reklamcı Emrah Y. (36), yaşamını yitirdi. Eşine 'Yapamadım. Başaramadım. Seni seviyorum' yazılı not bıraktığı öğrenilen Emrah Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da son olarak 'Hoşçakal' şarkısının sözlerini paylaştığı görüldü.



Olay, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Şeker Mahallesi İsmail Beliğ Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Emrah Y., oturduğu 11'inci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra merdiven boşluğu penceresinden atladı. Emrah Y, beton zemine düştü. Site sakinlerinin görüp, haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi duyup, olay yerine gelen Emrah Y.'nin yakınları ise gözyaşları döktü.



'BAŞARAMADIM, SENİ SEVİYORUM' NOTU



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evde inceleme yaptığı sırada Emrah Y.'nin o sırada evde olmayan eşine bıraktığı notu buldu. Notta, 'Yapamadım. Başaramadım. Seni seviyorum' yazdığı öğrenildi. Emrah Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ise son olarak Şebnem Ferah'ın 'Hoşçakal' isimli şarkısının 'Söylenecek söz yok/ Gidiyorum ben/ Hoşçakal' sözlerini paylaştığı belirlendi. Emrah Y.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



(Görüntü Dökümü



----------------------



-olay yerinden detay



-Cesetten detay



Yakınlarından detay



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



===================================================



Ekmeği yerken, içindeki vidayı yuttu







Aksaray'da, depocu Hüseyin Şanlıtürk (32), yemek sırasında yediği ekmeğin içindeki vidayı yuttu. Hastaneye giden Şanlıtürk'ün midesindeki vida, doğal yöntemle çıkmazsa ameliyatla alınacak. Yemek şirketiyle ilgili jandarmaya şikayette bulunan Şanlıtürk, "Boğazımda yırtılma oldu. Ekmeğin kurusu zannetmiştim. Vida yuttuğum ortaya çıktı" dedi.



Marketin depo kısmında çalışan Hüseyin Şanlıtürk, 28 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde, çorba ve köftenin menüde yer aldığı yemeği yedi. Yemekle birlikte ekmek de yiyen Şanlıtürk, boğazında yutkunma sırasında yırtılma olduğunu hissetti. Ekmeğin sert kısmını yuttuğunu düşünen Şanlıtürk, yemeğine devam etti. Şanlıtürk, bir süre sonra ekmeğin içinden vida çıktığını görünce kendisinin de bu cismi yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Durumu iş yeri yetkililerine bildiren Şanlıtürk, akşam evine gittiğinde boğazında yanma hissetti. Rahatsızlığı geçmeyince Aksaray Devlet Hastanesi'ne giden Hüseyin Şanlıtürk'ün midesinde, vida benzeri yabancı cisim olduğu belirlendi. Şanlıtürk'e, midesindeki vidanın, patates püresi ve sıvı yiyecekler tüketmesiyle çıkacağı söylendi. Vida, doğal yöntemle çıkmazsa ameliyatla alınacak.



'ÇIKMAZSA CERRAHİ MÜDAHALEYLE ALINACAK'



Yemek şirketiyle ilgili jandarmaya şikayette bulunduğunu belirten Hüseyin Şanlıtürk, "Öğle yemeğinde köfte ile çorba vardı. Ekmeğin ikinci kısmını yerken baktım, içinden vida çıktı. Birinci parçayı yemiştim. Yerken boğazımda bir yırtılma oldu. Ben de ekmeğin kurusu zannetmiştim. Diğer parçada vidayı görünce durumu iş yeri yetkilisine bildirdim. Daha sonra eve gelince boğazım yandığı için doktora gittim. Vida yuttuğum ortaya çıktı. Doktorlar '2 gün içinde çıkmasını bekleyeceğiz' dedi. Pazartesi gününe kadar çıkmazsa ameliyatla vidayı çıkaracaklar. Cerrahi müdahaleyle alacaklarını söylediler. Ben de yemek fabrikasından şikayetçi oldum" diye konuştu.



(Görüntü Dökümü



---------------------



-Hüseyin Şanlıtürk röp.



-Şanlıtürk genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



==========================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi