Dha Yurt Bülteni -7

1)Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada, risk sürüyor iddiasıGümüşhane kent merkezinde, dağın yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü.

Gümüşhane kent merkezinde, dağın yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, binada ise hasar meydana geldi. Facianın boyutu da gün aydınlanıca ortaya çıktı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, kayaların düştüğü noktada çatlaklar olduğunu ve riskin sürdüğü gerekçesiyle binanın tahliye edilemesi gerektiğini belirtti. Olay, dün akşam saatlerinde Oltanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Müze Evleri Blokları'nın arka cephesinde bulunan dağın yamacından kopan kayalar, büyük bir gürültüyle site içerisinde bulunan 10 katlı binanın üzerine yuvarlandı. Kaya parçaları bazı katlara büyük hasar verirken, bir daireden de içeri girdi. En büyük kaya kütlesi ise binanın yangın merdiven boşluğuna çarparak duvarı yıktı. Olay anında panik yaşayan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI



Yamaçtan kopan dev kaya kütlelerinin çarptığı bina ve çevresinde temizlik ve hasar tespiti çalışmaları sürerken, olayın boyutu da gün aydınlanınca ortaya çıktı. Site sakinleri, kayaların büyük bir gürültüyle binaya çarpmasıyla korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilirken binadakilerin evlerinde oturmaya devam ettikleri görüldü.



'DAHA BÜYÜK KAYA DÜŞMELERİ MEYDANA GELECEKTİR'



Olayın ardından sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, kayaların düştüğü noktada çatlaklar ve hareketler olduğunu söyledi. Oral, olayın meydana geldiği bölgede 10 yıldır yapılaşma olduğunu söyleyerek tedbir alınmasını ve gerekirse tehlike altındaki binaların tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Oral, "Kayalar bir binaya zarar verdi. Gün ışığıyla, alanda bir takım incelemelerde bulunduk. Baktığımızda donma ve çözünmeye bağlı olarak kayaların düştüğü görülüyor. Kayanın düştüğü yerde, çatlakların ve hareketlerin olduğu açıkça görülüyor. Çok daha büyük kaya düşmeleri meydanan gelecektir. Bu bir tahmin değil, görülen bir şey. Baktığımızda Gümüşhane'de son 10 yıldır bu alanda yapılaşma var. 2 yıl önce aynı şey oldu, insanların evlerine kayalar doldu fakat 2 yıldır bu evlere ruhsat veriliyor, yapılaşma devam ediyor. Burası dönemin belediyesi tarafından 7-8 yıl önce yapılmış bir projeydi. Belediyenin yaptığı, kendi denetlediği bir işte böyle bir sorun yaşıyoruz" dedi.



'RİSK DEVAM EDİYOR'



Bölgede riskin sürdüğüne dikkat çeken Oral, "Burada risk devam ediyor, çünkü derinine çatlaklar var. Bu olayın meydana geldiği yer belki de mahallenin en masum yeri, aşağı taraflarda daha riskli yerler var, 20 metreyi bulan tersine eğimli alanlar var ve burada derinlemesine çatlaklar var. Havanın ısınmasıyla beraber yer altı suları bu çatlaklara yöneliyor, ayaz olduğu zaman bu sular çatlaklarda donacak, donduğunda hacmi genişleyecek ve bu çatlakların olduğu noktalarda tekrar havaların ısınmasıyla buzlar eriyince köşedeki noktaların kopup gelmesine sebebiyet verecek. Bu alanın kesinlikle incelenmesi lazım, ilgili yetkili kurumları göreve davet ediyoruz. Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü'nün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün çalışmalar yapması lazım. Gerekirse tehlike altında olan binaların tahliye edilmesi gerekiyorö diye konuştu.



'EVLERİMİZ SALLANIYORDU, KORKUYORDUK'



Site sakinlerinden Gümüşhane eski belediye başkanı Mustafa Canlı da, yaşanan olayın, çevre yolu inşaatı sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle kayaların gevşemesi sonucu meydana geldiğini söyledi. Canlı, "Bu site benim görevli olduğum dönemde yapıldı. Ben de bu sitelerde oturuyorum ve çokta memnunum. Buradaki temel sıkıntı şu, buradan bir çevre yolu geçti. Yaklaşık 11 kilometrelik bir çevre yolu ve bu 11 kilometrelik yolun yaklaşık 9 kilometresi tünel, bu tüneller yapılırken dinamit atılıyordu ve her dinamit atılışında evlerimiz sallanıyordu, korkuyorduk. Çevre yolu yapılırken, dinamit ile patlatma yapılıyordu. Dikkat ederseniz burada kayalar üstten geliyor, o dinamitler atılırken yüzeysel taşlar yerlerinden oynadı. Bu oynayan taşlar tabi ki gevşek hale geldi. Dolayısıyla bu taşların taranması ve oynama ihtimali olan kayaların düzeltilmesi gerekiyor" ifadeledinde bulundu.



'ERKEN GELMİŞ OLSAK ZARAR GÖREBİLİRDİK'



Bina sakini Oğuzhan Koyun ise, olay anında eşi ve çocuğunun evde olmadığını ve kendisinin de eve geç geldiğini anlatarak şunları söyledi:



"Eşim ve çocuğum evde yoktu ben de geç geldim. Erken gelmiş olsaydık, zarar görebilirdik. Ben tedbir amaçlı pencerelere demir korkuluk yaptırmıştım, iyi ki de yaptırmışım kayalardan biri demir korkuluğa çarparak yere düşmüş aksi takdirde eve girerek eşime çocuğuma zarar verebilirdi. Yetkililerden dileğimiz, bir daha böyle olayların yaşanmaması için Gümüşhane genelinde gerekli tedbirler neler ise bunların bir an önce alınıp vatandaşların can güvenliğinin sağlanması. Demir korkulukları yaptırmamın amaçlarından birisi hırsızlık adına önlem almaktı, diğeri ise kaya düşmesine karşı güvenlik önlemi almaktı, ikincisi gerçekleşti. Bir canı kaybetmenin telafisi yok, maliyeti ne olursa olsun bunun önüne hiçbir şey geçemezö



2)Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı



Bursa'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyona destek veren Özel Harekat Ekipleri, kapıları koçbaşı ile kırdı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 5 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde operasyon için hazır bulunan 150 polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak şafak baskını düzenledi. Özel Harekat Polisleri, uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüpheliler yere yatırılırken narkotik madde arama köpeği Rona da evlerde detaylı arama yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bir miktar bonzai ve ectasy, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 485 lira, ayrıca 1 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



3)Kahraman şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı



İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin ikinci yıldönümü nedeniyle, düzenlenen törenle anıldı.



5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı iki terörist, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Ayrıca, seken kurşunlardan birisinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü.



Şehitler için bu yıl ikinci kez İzmir Adliyesi'nin protokol kapısı iç alanında anma töreni düzenlendi. Bugün saat 10.00'da yapılan törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, çocukları Nisa Nur, Zeynep Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, adliye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'DİKKATİ VE CESARETİ İLE KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ'



Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mesajları okundu. Ardından törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı Türk halkının unutmayacağını belirterek, "Bundan 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne karşı yapılmak istenen hain terör saldırısının arifesindeyiz. Fethi Sekin dikkati ve cesareti ile kahramanlık örneği sergiledi. Kurşunların üstüne yürüme yüreği, belki başımıza gelecek büyük bir felaketi önledi. Musa Can kardeşimiz mübaşirdi, bir kör kurşuna hedef oldu. Bu yürek bu milletin kalbinde olduğu sürece hiçbir terör örgütü muvaffak olamayacak. Hiçbir hain pusu hedefine varamayacak. Bizim, gelecek nesillere 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düsturunu unutturmamız lazım, bunları nakşetmemiz lazım. Bu ülkenin yürekli insanlarının içinden her daim böyle fedakarlık yapacak insanlar çıkacaktır. Bunun karşılığını elbette dünyada veremeyiz. Bunun karşılığı elbette cennet olacaktır. Bu ülkedeki tüm insanların kendilerine minnet ve rahmet okumaları olacaktır" dedi.



'KAHRAMANLARI HESAP EDEMEDİLER'



Başsavcı Aydıner'den sonra kürsüye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Türk Milletinin her dönem kahramanlarının olacağını ifade ederek, "Milletler ancak yiğit kahraman evlatlarının omuzlarında yükselir, eğer kahraman evlatları varsa varlıklarını devam ettirirler. Türk Milleti bu konuda dünyanın en şanslı milletidir. Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 da giriştiği hain kalkışmaya karşı kahraman Astsubay Ömer Halisdemir ilk kurşunu atarak büyük bir mücadeleyi başlatmıştı. Binlerce vatandaşımız bu maşa terör örgütüne karşı direnmiş, milletimizin istiklalini savunmuştu. 5 Ocak 2017'de yine maşa terör örgütü insanlarımızın canına kast etmek üzere buraya gelmişlerdi. Buraya öyle güçlü gelmişlerdi ki kendilerince, hiçbir eylemde kullanmadıkları fişek, silah, el bombası, roketler gelmişlerdi. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı. Kahraman polis memuru Fethi Sekin bu güzel kentin insanları üzülmesin, çocukları ağlamasın diye şehadete koştu. Tam bir ercesine, gül bahçesine girercesine şehadete koştu. Onun yiğit arkadaşları da onun ve Musa Can'ın kanını yerde bırakmadılar. O maşa teröristlere hak ettiği cezayı verdiler. Bu ülkenin Fethi Sekin'leri, Hasan Tahsin'leri, Ömer Halisdemir'leri hiç bitmez. Bunu kimse unutmasın" diye konuştu.



Konuşmaların ardından ise Alsancak Hocazade Camisi müezzini Muhammed Emin Ayaz, Kuran-Kerim okudu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın dua etmesiyle tören sona erdi.



4)Siverek'te park ve yeşil alanlara kedi evleri kuruldu



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki park ve yeşil alanlarda belediye ekipleri tarafından kedi evleri kuruldu.



Belediyenin ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 40 parka 2'şer kedi evi bıraktığını ve kış aylarında kedilerin soğuktan korunması için parklarda kedi evleri kurduklarını belirten belediye başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte açıkta kalan kediler için kent merkezinde bulunan tüm parklarımızda kedi evi yapmaya başladık ve kedilerin soğuktan korunmalarını sağladık, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını ve zaman zaman kedi evlerinin önüne yiyecek koymalarını rica ediyoruzö dedi.



Parklarda kedi evlerini gören vatandaşlar ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar çok güzel bir davranış olduğunu belirttiler. Ekiplerin kedi evlerini kurduğu parklarda çalışmaları izleyen kedi dikkat çekti.



5)2 dev gemi arasındaki aktarım tamamlandı



Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, Hatay'daki dünyanın en büyük FSRU gemisine önceki gün transfer edilmeye başlanan sıvılaştırılmış doğal gazın aktarımı sona erdi.



Hatay sahilinde, dünyanın en büyük LNG depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait dünyanın en büyük yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine başlatılan sıvılaştırılmış doğal gaz transferi tamamlandı. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali'nde, önceki gün alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluğunda ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "Al Sadd" isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine başlatılan LNG aktarımı bugün sabah saatlerinde bitti. İki gemi arasında iki gün süren transferin ardından, BOTAŞ'a ait FSRU gemisine 206 bin metreküp LNG aktarıldı.



Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), -



6)1 milyon liralık kaçak elektriğe drone'lu darbe



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir seranın ısıtılmasında kullanılan ve çevresi duvarlarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafonun varlığı drone yardımı ile tespit edildi. Jandarma eşliğinde gerçekleştirilen baskın ile el konulan ve 8 bin konuta yetecek güce sahip olduğu belirlenen trafoların ayda yaklaşık bir milyon liralık elektrik tükettiği ortaya çıktı.



Kaçak enerji kullanımı ile mücadele hem karadan hem de havadan tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda kararlı bir mücadele sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanıcılarına yönelik drone destekli operasyon gerçekleştirdi.



Dicle Elektrik ekipleri Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinde gerçekleştirdiği kaçak trafo operasyonunda, ilçede sayıları hayli fazla olan seralardan birinin, kömür veya diğer yakıtlar yerine kaçak elektrik ile ısıtıldığını belirledi. Sera sahipleri ekiplerin denetim yapmasına müsaade etmeyince söz konusu seradaki kaçak trafo denetimini drone yardımı alarak yaptı.



DUVARIN ARKASINA GİZLEMİŞLER



Drone kamerasından alınan görüntülerden 25 dönüm bir alan üzerinde kurulu bulunan seranın hemen yanında direk üzerinde bir adet kayıtlı trafo bulunduğu, ancak buradaki ana hattan da yandaki binaya harici olarak çekilmiş orta gerilim yeraltı kablosu çekildiği belirlendi. Ayrıca söz konusu yapının yanında çevresi dışarıdan bakıldığında görünmesin diye briket duvarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafo tespit edildi.



MAHKEMEDEN EL KOYMA KARARI



Kurum kaçak elektrik kullanımını cumhuriyet savcılığına taşıdı. Savcılık trafolara el konulması için dosyayı mahkemeye sevk etti ve ardından el koyma kararı alındı. Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri arasında bahse konu seraya giden Dicle Elektrik ekipleri kaçak şebekeyi topladı. Ekipler, toplam 4 bin kVA gücünde olduğu belirlenen 3 trafoya yasalara uygun biçimde el koydu.



SERA KAÇAK ELEKTRİKLE ISITIYORDU



Ekiplerin yaptığı denetim sırasında serada bir de kalorifer sistemi oluşturulduğu ortaya çıktı. Söz konusu trafolardan elde edilen kaçak elektrik ile yan taraftaki binada yer alan onlarca tonluk devasa kazandaki suyun, bu suyla da 25 dönümlük seranın ısıtıldığı belirlendi. Üstelik burada kurulan kaçak elektrik şebekesine ait kabloların, bağlantı yerlerinin tamamen açıkta olduğu ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığı belirlendi.



AYDA 1 MİLYON LİRALIK TÜKETİM



Dicle Elektrik yetkilileri, el konulan trafoların toplam 4 bin kVA gücünde olduğunun belirlendiğini ifade ederek şöyle dediler:



"Serada tespit ederek el koyduğumuz kaçak trafolar ile 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu azımsanmayacak bir güç. Seranın normalde kömür veya diğer yakıtlar kullanılarak ısıtılması gerekirken, burada kaçak elektrikle ısıtma sağlanıyormuş. Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketildiğini hesapladık. Şimdi yasal yollardan geriye dönük hesaplamalar yapılarak sera sahipleri hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak. Ayrıca adli açıdan da sera sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu" belirtildi.



DİYARBAKIR, -

