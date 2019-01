Dha Yurt Bülteni -7

7Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN) Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., (6) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ -7



Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)







Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., (6) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mertcan Y. bugün sabaha karşı yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Çocuğun cenazesi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Babaannenin konuşması (mavi başörtülü)



-Annenin konuşması (Kırmızı başörtülü)



-Morgun önünde toplanan yakınları



-Cenazenin çıkması



-Araca konulması



-Ölen çocuğun annesi ve babaannesinin ağıtları



ARŞİV



Annenin olayı anlatması



Mertcan'ın fotoğrafları



Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN (Hatay),



=============



Kar, Trakya'yı etkili altına aldı



Trakya'ya önceki gece başlayan ve dün ara veren kar yağışı bu sabahtan itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olmaya başladı.



Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Edirne kent merkezi beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri, bazı caddelerde kar temizleme çalışmalarında bulundu. Trafik ekipleri de kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, sürücüleri kar yağışı ve kaymalara karşı uyardı.



TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMI ETKİLENDİ



Tekirdağ kent merkezi, Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı sürüyor. İl merkezinin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplanırken, fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde oluşan dalgalar ulaşımı olumsuz etkiledi. Balıkçıların büyük kısmı fırtına nedeniyle denize açılamadı.



ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 0 dereceye düşen hava sıcaklığında hafif kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşerek sürüyor. Yoğun tipi nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan 23 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da kar yağışının aralıklarla süreceğini bildirdi.



MALKARA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bulunuyor. Yoğun tipi nedeniyle elektrik hatlarında kopmalar meydana gelmesiyle ilçe genelinde yaklaşık 40 mahalleye elektrik verilemiyor. TREDAŞ ekipleri kopan hatları onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik kesintileri nedeniyle bir çok mahalleye su da verilemiyor.



Malkara'da kar yaşamı olursuz etkilenirken, keyfini ise çocuklar çıkarıyor. Karda kayarak eğlenirken, bazıları ise bisikletle gezdikleri görüldü.



KIRKLARELİ'DE KAPALI YOLLAR AÇILDI



Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 46'den 40'ı İl Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Kırklareli'nde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



EDİRNE



-Edirne'de kar yağışı



-Beyaza bürünen yerler



-Selimiye camisi ve kar



-Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet heykelleri



-Karda yolda yürüyenler



-Tarihi köprüler ve kar yağışı



-Karda yürüyenler



-Detaylar



KEŞAN



-Karla kaplı şehirlerarası yollar



-Karayolları ekiplerinin çalışması



-Karda ilerlemeye çalışan araçlar



-Yön tabelaları



-Devrilen telefon direği



-Detaylar



TEKİRDAĞ



Tekirdağ sahil yolu kar ve araçlar



-Sahildeki dev dalgalar.



-Sahilde yürüyen vatandaşlar



-Detay görüntüleri



ÇORLU



Kar yağışı



-Yolda yürüyenler



-Araçlardan görüntü



-Genel ve detaylar



MALKARA



-Kar yağışı ve ilçeden detaylar



-Şemsiye ve bastonla yürüyenler



-Bisikletle gezenler



-Karda poşetlerle kayan çocuklar



-Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar



-Patinaj çeken araçlar



Yolda kalan araçları itenler



-Karda traktör kullananlar



-Karda düşenler



-Motosikletle gezenler



-Araçlarını temizleyenler



-Detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,-



=============



Yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrik



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalıp, gençlerle yeni yıla halaylarla giren polislere, Kaymakam İsmail Pendik tarafından 'Başarı Belgesi' verildi.



Yılbaşı gecesi Beytüşşebap'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda devriye görevi yapan polisler, zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çaldı. Araçtan çalınan şarkılarla birlikte gençler ve polisler, yeni yıla halay çekerek girdi. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İsmail Pendik, gençlerle halay çeken polisleri makamına davet edip, tebrik etti. Kaymakam Pendik, polislere 'Başarı Belgesi' verdi.



Kaymakam İsmail Pendik, ilçedeki yılbaşı gecesinin, Türk- Kürt kardeşliğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Son iki yılda kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın fedakar operasyonlarıyla ilçemiz ve çevresi huzura kavuştu. Artık terörün olmadığı gibi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin huzurun hakim olduğu bir Beytüşşebap haline geldi. Nasıl ki kahraman silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakar bir şekilde çalışıyorsa, bizler de halkımızın gönlüne, aklına emperyalistlerin ve onların uzantısı olan, onların maşası olan bölücü terör örgütünün ve onların uzantılarının halkımızın kalbine yerleştirdiği fitne fesatlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bunun için de vatandaşlarımızı sahiplenmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle olan gönül bağlarını kuvvetlendirmek ve bölücü terör örgütünün psikolojik açıdan da tamamen yok olmasını sağlamak için her zaman gayret ve çalışma içerisindeyiz. Buradaki polis arkadaşlarımız, yılbaşı gecesinde zırhlı polis aracımızla oradaki gençlerimizle kaynaşmak, oradaki gençlerin devletimizle olan gönül bağını güçlendirmek için spontane gelişen güzel bir etkinliğe imza attılar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Beytüşşebap'ta bu güzellikler her zaman oraya çıkacak" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------



Kaymakamlık



Polislerin ziyareti



Kaymakam İsmail Pendik'in konuşması



Kaymakamın polislere belge vermesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341 MB



Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (ŞIrnak),



==================



'Hayati önem arz eden ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanabilir'



Adana Eczacılar Odası Başkanı Ersun Özkan, hastalar için hayati önem taşıyan ilaçlarda euro kurunun 2.70 TL'ye sabitlendiğini, ancak yüksek kazanç hedefleyen büyük ilaç firmalarının piyasaya bu fiyata ilaç vermek istemediğini söyledi. Bakanlığın yüzde 20 zam yapmayı taahhüt ettiğini belirten Özkan, "İlaç firmalarının beklentilerinin karşılanmaması durumunda Mart, Nisan ayı gibi özellikle onkoloji ve kan ürünü ilaçlarında, pahalı, hayati önem arz eden ilaçlarda ülke olarak ciddi bir sıkıntı yaşanması gündemde" dedi.



Türkiye'de satılan ilaçların yüzde 55'inin ithal, yüzde 45'inin yerli olduğunu kaydeden Ersun Özkan, yerli ilaçların etken maddelerinin de ithal olması nedeniyle bu rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. İlaç firmalarının piyasaya ilaç sürmemesi nedeniyle onkoloji ve kan hastalarının zor günler yaşadığını anlatan Özkan, bütçeleri Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından bile yüksek olan ilaç firmalarının halk sağlığını korumaktan ziyade para kazanmayı hedeflediğini vurgulayarak, yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.



'İLAÇTA SIKINTI YAŞANMASI GÜNDEMDE'



Özellikle sanayinin, ilaç firmalarının bu krizi atlatabilmeleri adına en az yüzde 45'lik zam beklentisi içinde oldukları ve bakanlıktan talep ettiklerini söyleyen Özkan, şunları söyledi:



"Hali hazırda bakanlığın yüzde 20 civarı bir zam yapmayı taahhüt ettiğini biliyoruz. Burada ilaç firmalarının beklentilerinin karşılanmaması durumunda Mart, Nisan ayı gibi özellikle onkoloji ve kan ürünü ilaçlarında, pahalı, hayati önem arz eden ilaçlarda ülke olarak ciddi bir sıkıntı yaşanması gündemde. İlaç kişiye özel stratejik bir ürün. Bir rahatsızlığınız olduğunda tedavi edilmesi için onu kullanmanız gerekir ya da eşdeğeri. Eşdeğeri olmayan ilaçlarda da o ilaç olmazsa olmaz oluyor. Buna ulaşamadığınız takdirde kimi ameliyatların tıbbi malzemedeki eksikliklerden ötürü iptal edildiği, kimi hastanelerde yapılmadığı basına yansıdı. A ilacını piyasada bulamadığımız takdirde ilgili hekimler daha az etkili piyasada bulunan ilaçlarla tedaviyi vermeye çalışıyorlar. Aynı etkiyi göstermeyeceği için burada da halk sağlığı ciddi anlamda tehlike altında olmuş olacak ve o hasta tedavisini sağlayamayacak."



'YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELİYİZ'



İlaç firmalarının ürettikleri her ilacı para kazanacakları bir olgu olarak değerlendirdiklarını kaydeden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolayısıyla onların olaya bizim gibi yaklaşmaması, bizi şaşırtmıyor. Dünyada gıda, silah arkasından ilaç geliyor. En önemli sektörlerden birisi ve bu sektörün içindeki aktörler de halk sağlığını korumaktan ziyade daha fazla para kazanmak için yapıyorlar. Birkaç tane ilaç firmasının bütçesi Türkiye'nin gayri safi yıllık hasılasından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Bundan önce de olmayan ilaçlarla ilgili firmaların aynı tavırlarını gördük. Yerli üretime geçmek gerekiyor. Bir ilacın o laboratuvar aşamasından ilaç olduğu ana kadar en az 6- 7 milyar dolar para harcanırken, bugün Türkiye'de ilaçta AR-GE'ye harcanan para 300-400 milyon doları geçmiyor. Yerli ilacı korumamız gerekiyor. Yerli üretimi artırmamız gerekiyor ve yerli firmalara destek vermemiz gerekiyor. Hükümetin de önemli başlıklardan birisi yerli üretimi teşvik etmesi diye düşünüyorum."



Görüntü Dökümü



----------------



Eczacılar Odası Başkanı Ersun Özkan ile röp.



İlaçlardan detay görüntüler



SÜRE: 05'41" BOYUT: 630 mb



Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR - Nuri PİR/ ADANA,



=================



Engelliler tenisle hayata tutunuyor



Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Hüseyin Buğa (28), memleketi Şırnak'ta bedensel engelillerin de aralarında bulunduğu öğrencilerine tenis öğretiyor. Tenisle hayata tutunan engelliler, yurt çapındaki yarışmalarda derece elde edip, milli takım formasını terletmek istediklerini söyledi.



Hüseyin Buğa, 2014 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede tenis oynamayı öğrenen Buğa, memleketi Şırnak'a döndüğünde bu sporla ilgili eğitim vermeye karar verdi. Hüseyin Buğa'nın girişimiyle de Şırnak Tenis Spor Kulübü açıldı. Buğa, kulüpte açılan kursa katılan 9'u bedensel engelli, 107 öğrenciye tenis eğitimi veriyor. Tenisle hayata tutunan engelliler, hedeflerinin ulusal yarışmalarda derece yapıp, milli takım forması giymek olduğunu belirtti. İlk dönemlerde ailelerinin karşı çıktığı tenis için artık anne ve babalarının da desteğini alan öğrenciler, okul ve işten arta kalan zamanlarda kortta ter döküyor.



ENGELLİLERİ SOĞUK HAVALARDA ARACIYLA ALIYOR



Kursa katılanlara büyük destek veren antrenör Hüseyin Buğa, havanın soğuk ve yağışlı olduğu günlerde engelli öğrencilerini otomobiliyle evlerinden alıp, antrenmana götürüyor. Tenis kursuna katılımın gittikçe arttığını belirten Buğa, "2014 yılından beri bu sporla aktif olarak uğraşıyorum. Şu anda 9'u engelli, 107 öğrencim var. 2014 yılında hiçbir imkanımız olmadan 56 öğrenci ile başladık. Şu anki imkanlarımız öğrencilerimizi çalıştıracak kadar var ama tabii bunlar yetmiyor. Engelli öğrencilerim ile birlikte 1 yıldır çalışıyorum. Bir engelli sporcu ile başladım. Şu anda 9 engelli sporcum var ve sayı artıyor. İmkanlarımız dahilinde antrenmanlar yapıyoruz. Amaçlarımızdan biri, engellilerimizi sosyal aktivitelerle tanıştırmak. Engellilerimize engelsiz bir yaşam sunmak" dedi.



'MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'



Bu yıl yapılacak turnuvalara sıkı hazırlandıklarını anlatan Hüseyin Buğa, "2018 yılında İzmir klasman turnuvasına katıldık. Muğla'da Türkiye şampiyonasına katıldık. Orada bir derece elde etmedik ama Mart ayında İzmir klasman turnuvası var. Biz oraya hazırlanıyoruz ve oradan derece ile dönmek istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye şampiyonası var, ona da hazırlanıyoruz. Amacımız, engellilerimizle birlikte Şırnak'ı güzel bir şekilde temsil etmek ve milli takıma sporcu yetiştirmek. Doğu ve Güneydoğu'da tekerlekli sandalyede tenis ile uğraşan bir tek biz varız. Hedefimiz hem Şırnak'ta hem de bölgede tenis sporunu yaymak istiyoruz" diye konuştu.



'HAYATIMIZI RENKLENDİRİYORUZ'



Tenis oynayarak hayatına renk kattığını anlatan ortopedik engelli Zehra Zeyrek (25) ise engellilere çağrıda bulunarak, "Sporun bana katkısı çok fazla. Keşke daha önce başlasaydım. Tüm engelli kardeşlerimi de buraya çağırıyorum. Dışarı çıkın, dışarıda hayat var. Kendinizi eve kapatmayın. Ben buraya gelirken çok enerjik geliyorum. Biz buraya gelerek hayatımızı daha da renklendiriyoruz. Hedefimiz Mart ayında İzmir'de düzenlenecek turnuvaya katılıp Şırnak'ın adını duyurmak. İnşallah başaracağız. Ortopedik engelliyim ama bu bana engel değil, yaşamama engel değil. Hayat her şekilde devam ediyor. Yeter ki biz inanalım. Her şeyi başarabiliriz" dedi.



'SPORSUZ 15 YILIMI BOŞA GEÇİRDİM'



Sporla tanışmadan geçen 15 yılının boşa geçtiğini söyleyen engelli Hasan Barın (23) da, "2003 yılında geçirdiğim bir hastalıktan dolayı 2 bacağımı kaybettim. Yaklaşık 16 senedir engelliyim. 15 senemi boşa geçirdim. Yaklaşık 1 yıl önce tenis hocamız Hüseyin Buğa ile tanıştık. Tenise geldim. Tenisin katkılarını anlatamam. Sadece şunu söyleyebilirim; insan bir işe yaradığını anlıyor" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



----------



Engellilerin evden araçla alınması



Sporcuların antrenman yapması



Antenör Hüseyin Buğa ve sporcularla röp.



Genel ve detay ğörüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 772 MB



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,



================



Hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın önünde ilerlemekte olan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cemil Karal idaresindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan Ahmet Doğan yönetimindeki 34 TV 2867 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Doğan ve eşi Hülya Doğan yaralandı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan alındıktan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



--------



-Kaza yapan araçlar



-Yaralının ambulansa alınması



-112, polis ve kaza nedeniyle kuyruk olan araç detayları



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=================



'Hobbit Evleri' kışın da cazibe merkezi olacak



Sivas Belediyesince kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor. Belediye Başkanı Sami Aydın, "Burası yazın ayrı kışın ayrı güzel. Kaplıca ve kayak turizmi ile entegre edilebilir" dedi.



John Ronald Reuel Tolkien'in eserinden Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesince başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu. Yeni evler, peyzaj çalışmalarının ardından tamamlandı.



Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görantü sunan evler beğeni kazanıyor.



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yamaç Evleri'nin yaz kış ayrı güzelliği olduğunu belirterek, "Yazları burası çok yoğun oluyor ama kışın da buranın özel müşterileri oldukça fazla. Yamaç Evleri ile ilgili de en son özelleştirdiğimiz kısımda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnanıyorum ki kış aylarında da bir kaç gün misafir olmak konaklamak, insanı ruhen çok ciddi rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Çok ilginin olduğunu görüyoruz. Sivas turizmine ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığını görüyoruz. İnsanların doğal ortamlara olan özlemini giderecek nezih bir alan, güvenli bir alan. Şehre yakın olması, ulaşımının kolay olması ayrı avantajlar. Tabi bu alanda genel olarak mesire alanı ancak etrafında farklı aktivitelerin, farklı programların yapılacağı bölümleri de biz projenin zenginleşmesi bakımından önemsiyoruz. Bu kapsamda da Yamaç Evleri Paşabahçe Mesire Alanına ayrı bir renk ayrı bir değer kattığı kanaatindeyiz. İnşallah hedefine amacına ulaşır diye düşünüyoruz. Burası zaman içerisinde tam faaliyete geçtiğinde inanıyorum ki dışarıdan çok çok fazla ilgi görecektir. Çünkü insanların bu tür alanları aradığını, özlediğini düşünüyoruz ve bunda da yanılmadığımız kanaatindeyiz. Buranın özel müşterileri olacak şehir dışından, ülke dışından özel programlar, özel turlar olacak. Biz bu inancı taşıyoruz ve şuana kadar da bu yaklaşımımızda yanılmadığımızı görüyoruz" dedi.



'KAYAK MERKEZİ İLE ENTEGRE KULLANILABİLİR'



Paşabahçe'de şu anda toplam 24 Yamaç Evi bulunduğunu, bu sayının 40, 50 civarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Aydın, kentte bulunan kaplıca ve kayak merkezi ile entegre kullanılabilecek bir alan olduğunu belirterek, "Sivas'ta Yıldız Dağı ayrı bir potansiyel, termal tesislerimiz, Sıcak Çermik ayrı bir potansiyel. Hatta Balıklı Kaplıca da entegre olabilir. Dolayısıyla bu projelerin her birinin diğeriyle entegre olabileceğini düşünmek lazım. İnsanlar burada konaklar, daha sonra akşama kadar gider kızağını kayar gelir tekrar konaklar. Aynı şekilde Sıcak Çermikte konaklar gider kızağını kayar gelir tekrar konaklar. Bu bakımdan turizmi sadece bir alan olarak düşünmemek lazım. Birbirini etkileyen, destekleyen, tetikleyen unsurlar olarak görmek lazım. Bu açıdan baktığımızda Yamaç Evleri de hem termal turizmle, hem kayak turizmiyle entegre olabilecek bir çalışma diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Yamaç evlerinin bulunduğu alana, aynı mimari ile bir restoran ve sosyal tesisin de yapılacağı ifade edildi.



Görüntü Dökümü:



------------



-Hobit evlerinden görüntüler



-Evlerin iç dizaynının görüntüsü



-Başkanın ziyareti



-Yaptığı açıklamalar



-Sunum



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



=================



Kuşadası'nda 2 lastik botta 94 kaçak yakalandı



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden 2,5 saat arayla 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 94 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



Sahil Güvenlik mobil radarı, perşembe günü saat 05.20 ve 07.54'te, 2 ayrı kaçak geçiş tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik botları durdurdu. Her iki bottaki 46'sı Suriye, 37'si Afganistan, 5'i Sierra Leone, 4'i Filistin ve 2'si Mali uyruklu, toplam 94 kaçak yakalandı. 23'ü kadın, 30'u erkek ve 41'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR, -



==================



AK Parti'nin Denizli ilçe adaylarını Kurtulmuş açıklayacak



AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yarın (pazar) Denizli'ye gelerek katılacağı toplantıda, partisinin Denizli'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.



AK Parti'nin Denizli'deki ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı toplantı, yarın saat 14.00'te, EGS Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un katılacağı toplantıda; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin belediye başkan adayları açıklanacak. Toplantıda ayrıca bazı ilçelerin AK Parti-MHP ittifakının adaylarının da açıklanması bekleniyor.



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyada Tek Örneği Budapeşte'de Olan Caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi

Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak