Dha Yurt Bülteni-7

1)GİTAR KUTUSUNDA OKULA SOKTUĞU TABANCAYLA ÖĞRETMENİNE ATEŞ EDİP, YARALADIAFYONKARAHİSAR'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A.(16), iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı.

AFYONKARAHİSAR'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A.(16), iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı.Olay, saat 09.00 sıralarında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içindeki özel bir lisede meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla, atölyede yapılan iş eğitimi dersi sırasında, henüz bilinmeyen sebeple Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Cengizhan Özlü'nün ayak kısmına doğru bir el ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri ve diğer öğretmenler atölyeye koştu. M.A.'nın elindeki tabanca alınırken, sağ bacağından yaralanan öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'ye müdahale etti. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cengizhan Özlü tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek, okul yöneticilerinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.



2)KAR YOLLARI KAPATTI, MUSTAFA'NIN İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ



ÇORUM'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde yüksek ateş şikayetiyle hastalanan Mustafa Çına (2),112 Acil Servis ekiplerince, karlı kaplı yoldan paletli ambulasla alınarak hastaneye ulaştırıldı.



İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çukuröz köyünde oturan Çına ailesinin en küçük çocukları olan Mustafa Çına'da yüksek ateş baş gösterdi. Aile, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi, yardım istedi. Çağrı üzerine, etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı köye paletli ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ulaşılan köyde ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, paletli ambulansla Bayat İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Çına'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çına ailesi de, zorlu yolcuğun ardından evlerine ulaşıp, çocuklarını hastanete yetiştiren sağlık ekiplerine teşekkür etti.



ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN ZANLI: BENİ AŞAĞILIYORLARDI (2)



3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, rahat tavırları ile dikkat çekti. Ali Ay'ın psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, öldürdüğü anne ve babasının cenatezi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönrderildi.



4)SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ



ANTALYA'nın Akseki ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.



Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Kumluboğaz mevkisinde kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon devrildi. Bariyerleri aşarak yan yatan kamyonun kasasında yüklü saman çuvalları yola saçıldı.



İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada kamyonda maddi hasar meydana geldi. Karayolunda maddi hasarla başka kazaların da olduğu belirtildi.



5)KARDA DRİFT YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



ELAZIĞ'da araçlarıyla karlı zeminde drift yapan 3 sürücü, MOBESE tarafından görüntülenip, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ehliyetlerine el 2 ay süreyle el konulan 3 sürücüye toplam 15 bin 30 lira para cezası kesildi.



Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Harput mahallesi Balakgazi meydanında bir otomobil ve hafif ticari 2 araçla gece saatlerinde gelen 3 kişi, karda drift yapmaya başladı. Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, MOBESE kameralarından drift yapan araçları fark etmesiyle olay yerine hareket etti. Sürücüleri drift yaparken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, her birine 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 15 bin 30 lira para cezası kesip, ehliyetlerine 2 ay süreyle el koydu.



6)FIRIN USTASI, YAZDIĞI 2 BİN ŞİİRİ EZBERE OKUYOR



ADANA'da, annesinden ilham alarak 15 yaşından bu yana şiir yazan fırın ustası şair Kemal İlbeyi (45), ezberinde kendisine ait yaklaşık 2 bin şiir bulunduğunu söyledi. Şiirlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten İlbeyi, daha çok insana ulaşmak için yerel yönetimlerden ve yetenek avcılarından destek istedi.



Seyhan ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan, evli 3 çocuk babası Kemal İlbeyi, 2015 yılında hayatını kaybeden yerel şair annesi Naciye İlbeyi sayesinde henüz 15 yaşındayken şiirle tanıştığını kaydetti. 30 yılda yaklaşık 2 bin şiir yazdığını ve bunların hepsini ezbere okuduğunu anlatan İlbeyi, dijital platformda bir albüm çıkarttığını dile getirdi.



EŞLERİNE ŞİİR İSTİYORLAR



Şiirlerini, davetli olduğu bazı etkinliklerde ve çalıştığı fırında da müşterilerine okuduğunu anlatan Kemal İlbeyi, "Aşk, hasret, ilim üzerine yazdığım şiirleri okumayı çok seviyorum. Halk tarafından da ilgi görünüyor. İlgi oldukça şevkimiz, heyecanımız daha çok artıyor. Sahnede olduğum zaman kendimi çocuk gibi hissediyorum. Fırında da müşterilerim şiirler ister. Arkadaşlarım da sevgililerine, eşlerine, nişanlılarına göndermek için şiirler istiyor. Onlar için isimlerinin baş harfleriyle başlayan akrostişler yazıyorum. Özellikle sevgililer gününde sabahlara kadar şiirler yazıyorum" diye konuştu.



MADDİ POTANSİYELİMİZ YOK



İlbeyi, Nilüfer adlı şiirini besteleyip, klip çekerek sosyal medyada yayınladığını ancak bu klibi televizyon ve daha geniş mecralarda yayınlatamadığını belirterek, şunları söyledi:



"Edebiyatta bir yer edinmek için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Fırında çalışarak şiirler yazdım, albüm çıkarttım, klip çektim ama maddi potansiyelimiz olmadığı için bunu bir türlü yayınlatamıyoruz. İstenilen yerlere gidiyorum şiirler okuyorum ama destek istiyoruz. Bu işin merkezi İstanbul. İstanbul'dan tüm dünyaya yayılması daha kolay. Buradan, Adana'dan kendi gücümüzle yapıp her yere ulaştıramıyoruz. Bu konuda gerek devletimizden, gerek yerel yönetimlerden, gerek bu işe gönül veren yetenek avcılarından destek istiyorum. Anadolu'da gerçekten çok büyük yetenekler var. Adana kültürün başkenti. Birçok dalda önemli isimler yetiştirmiş. Biz az tanınıyoruz. Geniş platformlarda bulunursak şiirlerimizi insanlarımızın daha çok tanıyıp seveceklerine gönülden inanıyorum."



(ÖZEL)



7)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEVGİSİYLE ŞİİR KİTABI YAZDI



MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nusret Başyiğit (46), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için yazdığı şiirlerden oluşan 248 sayfalık kitap çıkardı.



Malatya'da yaşayan 5 çocuk babası Nusret Başyiğit, daha önce 5 yılda 6 bin mısralık 200 metrelik ve 15 kilo ağırlığındaki ruloya şiir yazdı. Başyiğit, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için 'Dünya 5'ten Büyüktür' başlıklı bir şiir kitabı çıkardı. Erdoğan'ın açılışını yaptığı 248 projeden esinlenerek şiir kitabı bastıran Başyiğit, kitabının her sayfasının yarısında arkalı önlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koydu. Her fotoğrafın altına da 2'şer kıtalık 8'er mısralık şiirler yerleştirdi. Erdoğan'ın fotoğraflarına bakıp yorum katarak şiirleri yazdığını kaydeden Başyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Başyiğit, Erdoğan'a sevgisini göstermek için şiir kitabını çıkardığını ifade ederek şunları söyledi:



"248 projeye, 248 şiir yazdım. Sayın devlet başkanımızın 2001 yılından bu yana bu kadar azimli ve çalışkan olması ve fotoğraflarının dünya medyasında yayınlanması benim de dikkatimi çekti. Bende zaman zaman o fotoğrafları alıp fotoğrafların üzerlerine 8'er mısra şiir yazıp arşivledim. Arşivleri kitaplaştırıp nasip olursa reisimize hediye etmeyi düşünüyorum. Bu ümmete özellikle 'Dünya 5'ten Büyüktür' söylemiyle dünya mazlumlarına da umut oldu ve bu da bize ilham verdi. Biz de bu ilhamla 248 tane şiir yazdık. İnşallah reisimiz beğenir" dedi.



Başyiğit şiir kitabı projelerinin devam edeceğini ifade etti.



