Dha Yurt Bülteni -7

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat etti.



2017 yılından bu yana Gaziantep Vali Yardımcılığı yapan ve bir yıldır Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentinde koordinasyon görevini yürüten Ahmet Turgay İmamgiller, sabah saatlerinde odasında kalp krizi geçirdi. Görevliler aniden fenalaşan İmamgiller için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirerek vefat ettiğini tahmin ettikleri İmamgiller'in cenazesini, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Turgay İmamgiller, 1991 yılında mezun olduktan sonra Trabzon Şalpazarı, Tunceli Ovacık, Malatya Arapgir, Rize Fındıklı kaymakamlığı ile Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep vali yardımcılığına atanmıştı.



Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (2)



MANİSA-ESKİŞEHİR ARASINDA TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel yüzünden Manisa-Eskişehir arasında tren seferleri iptal edildi.



Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu



Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağan kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.



Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu olması sebebiyle günü birlik Uludağ'a çıkmak isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ'a doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Cumartesi gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Karayollarına bağlı kar küreme araçları kapanan yolları açmak için çalışırken jandarma ekipleri Milli Parklar girişinde kış lastiği ve zinciri olamayan araçları geri çevirdi. Ayrıca Jandarma Özel Harekat yoğun güvenlik önlemi aldı. Kış lastiği ve zinciri olamayan vatandaşlarlar gişelerde yağan karın tadını çıkararak Bursa'ya geri döndü. Uludağ'da kar kalınlığı 151 santime ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 13 en yüksek sıfırın altında 8 olarak ölçüldü. Ayrıca devam eden kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.



İstanbul'dan Uludağ'a tatil yapmak için gelen ve yoldaki trafiğe takılan Cihan Yurtsever, " İstanbul'dan Uludağ'a kayak yapmak için geldik. Yolculuk güzeldi, ama şuanda yaklaşık 1 saatir bekliyoruz. Trafik akmıyor. Güzel bir kış turizmi yapılan bölgede bu kadar sıkıntı yaşamak bizleri üzüyor. 1.5 saate İstanbul'dan Bursa'ya geldik fakat 1.5 saattir Bursa'dan Uludağ'a çıkamadıkö diye konuştu.



Kızılırmak 'buzdan nehir' oldu



Sivas'ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu. Bazı bölümlerde ise buz kütlelerinin hareketi dikkat çekti.



Kent genelinde hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde daha önce Serpincik Göleti, Hafik, Ulaş ve Tödürge Gölü'nün yüzeyleri buzla kaplandı. Bir ara eksi 24'e kadar düşen soğuk hava akarsuları da etkiledi. Bu sabah hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü kentte 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buz tuttu. Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinin tamamına yakını buzla kaplandı. Suyun az bir açıklıktan aktığı görüldü. Nehrin bazı bölümlerinde ise ırmak yüzeyindeki tonlarca buz kütlesinin yavaş bir şekilde hareket etmesi dikkat çekti.



Bu arada kent genelinde de güzel kış manzaraları ortaya çıktı. Taşlıdere mevkisinde sergilenmek amacı ile bir işletmeci tarafından yapılan minyatür evlerden oluşan alan, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Kent genelinde soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenilirken, gelecek hafta içerisinde yeniden kar yağışı bekleniyor.



Kaybolan fırıncı çırağı Seydi, ailesine kavuştu



Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve İstanbul'da bulunan Seydi Taşdemir (16), ailesiyle buluştu. Oğluna kavuşan Lilay Taşdemir gözyaşlarına boğulurken, polislere teşekkür etti.



Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, geçen Çarşamba günü çırak olarak çalıştığı fırına gitmek üzere ayrıldığı evine dönmedi. Ailesi aradığı çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polislerin yoğun çalışması sonucu Seydi Taşdemir, bir gün sonra İstanbul Bayrampaşa'da bulundu.



İstanbul'da yakınları tarafından teslim alınarak otobüsle Besni'ye getirilen Seydi'yi, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Oğluna kavuşurken sevinç gözyaşı döken Lilay Taşdemir, "Çocuğum geldiği için çok mutluyum. Çocuğumun bulunmasını sağlayan polislere müteşekkirim" dedi. Seydi Taşdemir ise İstanbul'a neden gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı, ailesine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Seydi'nin yakınları da çocuğun bulunmasına sağladıkları katkıdan dolayı polislere teşekkür etti.



AK Partili Çelik: Cumhur İttifakı büyük güçle seçimlerden çıkacak



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak" dedi.



Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki partisinin adaylarını tanıtmak için Kahramanmaraş'a geldi. Çelik, aday tanıtım toplantısından önce MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer tarafından karşılanan Ömer Çelik, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte MHP il binasına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için bunun tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif katkılarının yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim süreci. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz; Cumhur İttifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. İllerde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, burada buluştuğumuz arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz ortak irade bu şekilde gerçekleşecek."



DOĞAN: 2 İLÇEDE MHP'NİN ADAYI OLACAK



MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ise parti olarak seçimlerde 2 ilçede aday göstereceklerini ifade ederek, "Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta en yüksek oyu alarak, bayrağımızı inşallah dikeceğiz. 9 ilçede AK Parti'den adayımız çıkıyor, 2 ilçede MHP'den aday göstereceğiz. Ayrıca Büyükşehirde, Cumhur İttifakı adayı olan Hayrettin Güngör'ü destekleyeceğiz. Ülkücüler olarak en iyi bir şekilde bu seçimlere hazırlanacağız ve hiçbir il ve ilçeyi kesinlikle zillet ittifakına kaptırmayacağız" diye konuştu.



Bitlis'te kayak sezonu açıldı



Bitlis'te 4 gün süren kar yağışının ardından kentteki Erhan Onur Güler Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Güzel havayı fırsat bilen kayak severlerde kayak merkezine akın etti.



Kar yağışının en fazla olduğu illerin başında gelen Bitlis'te 4 gündür etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı, en çok kayak severleri sevindirdi. Yeterli seviyede yağan karla birlikte kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sezonu bugün açıldı. Son 2 yıldır yeterli karın yağmadı Bitlis'te sezonu açamayan kayakseverler, bugün havanın da güzel olmasıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Kayak pistinin hafta sonuna yetişmesi için hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Kamp Eğitim Merkezi Kayak Tesisi Şefi Volkan Uslu, kayakseverleri kayak yapmaya davet etti. Bitlis'teki Erhan Onur Güler ve El-Aman Hanı tesislerinin hafta sonu açık tutulacağını belirten Uslu, kayak sezonunun bugün itibari ile başladığını belirterek şöyle konuştu:



"Tesisimizde serbest kayan vatandaşlarımız var. Sporcularımız da çalışmalarına devam ediyor. Tesisimiz çok güzel ve hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta Bitlis Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kayak Temel Eğitim Kampını başlatacağız. Temel eğitim kampına yapılacak müracaatlarda, malzemesi olan sporcuları alacağız. Kampta 400'e yakın sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren tesisimiz 15 gün sürekli çalışacak. Kaymaya gelenler olduğu sürece, her gün tesisimiz açıktır"



İki otomobilin arasında kalıp ölümden döndü



Konya'nın Çumra ilçesinde çöp atmak için evden çıkan Arif Demirarslan, buzlanan yolda kontrolden çıkan minibüsün park halindeki bir araca çarpması sonucu iki aracın arasında kalarak ölümden döndü.



Kaza, 10 Ocak günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Demirarslan, çöp dökmek için evden çıkarak, evinin karşısında bulunan konteynırlara gitti. Demirarslan, çöpü atıp geri döndüğü sırada, kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkan bir minibüs park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada iki otomobilin arasında bulunan Arif Demirarslan ölümden döndü. Demirarslan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



