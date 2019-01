Dha Yurt Bülteni-7

1)ÖĞRENCİLER KÖYLERİNE KAR ÜSTÜ ARAÇLA ULAŞTIRILDIERZURUM'da yarıyıl tatiline erken giren öğrenciler, kışın fırtına nedeniyle yolları açılmayan köy ve mezralarına kar üstü araçlar ile götürüldü.

ERZURUM'da yarıyıl tatiline erken giren öğrenciler, kışın fırtına nedeniyle yolları açılmayan köy ve mezralarına kar üstü araçlar ile götürüldü. Kent merkezindeki çeşitli orta ve ilkokuldaki okullarda öğrenim gören 21 öğrenciden 7'si yarıyıl tatili nedeniyle yeni Tekman karayolu üzerindeki Toparlak köyünde toplandı. Öğrenciler burada Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait kar üstü araca bindirildi. Palandöken'in karlı doruklarını aşan karüstü araç, öğrencileri 50 kilometre uzaklıktaki Tekman ilçesinin Taşkesen köyüne bağlı Şahvelat mezrasına yaklaşık 3 saatte götürebildi. Bu zorlu yolculuğun ardından geri dönen Yaşar Oğan yönetimindeki kar üstü araç, bu kez merkeze bağlı Aziziye köyü ile Çakalok ve yine Tekman ilçesinin İncesu ile Küçük Geçit mezralarında yaşayan öğrencileri sırayla taşıyıp ailelerine teslim edecek.



TATİL BİTİMİNDE AYNI ARAÇLA DÖNECEKLER



Öğrencilerin yolculuğuna eşlik eden ve Tekman'ın Taşkesen Köyüne bağlı Şahvelat köyünden İlhami Gürbüz, kışın tek ulaşım aracı olarak kar üstü aracı kullandıklarını söyledi. Gürbüz, "Okul çağına gelen çocukları kent merkezindeki akrabalarımızın ya da kiraladığımız evlerde kalarak okutuyoruz. Çocuklar, 15 günlük yarıyıl ve yaz tatillerinde köye dönüyor. Yolumuz Palandöken Kayak Merkezi'nin hemen arkasından geçiyor. Bu yolda fırtına hiç eksik olmaz ve yolumuz açılamaz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bizleri acil durumlarda kar üstü araçlarla taşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Kar üstü aracın işlerinin yoğun olması nedeniyle öğrencilerimiz birkaç gün erken tatile giriyor. Tatilin bitimine bir gün kala öğrenciler yine kar üstü araçla Erzurum'a taşınacak" diye konuştu.



Kazım Yurdalan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mert Gürbüz, ilk zamanlar kar üstü araçla yolculuk yaparken çok korktuğunu fakat alıştığını ifade etti. Gürbüz, "Erzurum'da teyzemlerin yanında kalıyorum. 15 tatil nedeniyle köyümüze gidiyoruz. Yolumuz kardan kapalı olduğu için her yıl olduğu gibi bu yılda karüstü araçla gidiyoruz. Hepimiz alıştık. Karüstü araç uçurumun kenarından geçse de korkmuyoruz. Yolculuk kar ve sis arasında olunca zor oluyor. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Ailemizi çok özledik" dedi.



(ÖZEL)



2)ÇANAKKALE BOĞAZI, HAYALET AĞLARDAN TEMİZLENDİ



TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, Çanakkale Boğazı ve adalar çevresinde 2016 yılından beri 17 bin 750 metrekare hayalet ağ temizlendi.



'Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek, biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ni başlattı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilen ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla Çanakkale'de 2016 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı.Proje kapsamında 2016 yılında, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde 13 lokasyonda taranan 408 bin 200 metrekare denizalanında yaklaşık 3 bin metrekare ağ, 2017 yılında, Çanakkale Boğazı'ndaki 12 lokasyonda taranan 56 bin 500 metrekare alanda, 11 bin metrekare ağ, 2018 yılında ise, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki 12 lokasyonda taranan 20 bin metrekare alanda 3 bin 750 metrekare ağ temizlendi. Proje kapsamında şu ana kadar toplam 37 noktada taranan 484 bin 700 metrekare alanda, 17 bin 750 metrekare hayalet ağ dipten çıkarılıp, bertaraf edildi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, "Projenin hedefine ulaşması, öncelikle balıkçılarımızın konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyalogu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını agimkayboldu@tarim.gov.tr adresine bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etken olacaktır" dedi.



3)KAYSERİ'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 12 ASKER ADLİYEDE



KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si daha adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de geriye kalan 12 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



4)MAAŞI KESİLEN EMEKLİNİN KDK'YA BAŞVURUSU 500 BİN KİŞİYİ KURTARDI







SOSYAL Güvenlik Kurumu'nun (SGK), prim günün eksik diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin TL'yi geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyetinin 1,5 yıl önce haber olmasının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlanırken, KDK Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci'nin durumundaki 500 bin kişinin bu emsal karar ile maaşının kurtulduğunu açıkladı.



Ankara'da yaklaşık 20 yıl fırıncılık yaptıktan sonra 1997 yılında memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleşen ve eksik kalan primlerini yatırarak Ordu SGK'dan emekli olan Mustafa Demirci'nin hayatı, Nisan 2017'de SGK'dan gelen bir evrakla alt üst oldu. Gelen evrakta '1973 yılı hizmetinizden 174 gün sigortalı hizmetinizin size ait olmadığı tespit edildiği için, aylığınız başlangıç itibariyle durdurulmuştur' denildi. Bunun üzerine soluğu SGK'da alan Mustafa Demirci'ye, "1973 yılında başkasının primi size yatırılmış bu iptal edildi. Sizin 174 gün borcunun var. Bu borcu öderseniz maaş almaya devam edersiniz" denildi.



ASIL ŞOKU İKİNCİ GELEN EVRAKTA YAŞADI



Tekrar maaş almak için 6 aylık borcunu yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci, asıl şoku ikinci gelen evrakta yaşadı. SGK'nın gönderdiği bu evrakta, Demirci, emekli olduktan sonra aldığı maaş karşılığında faizsiz olarak kuruma 105 bin 605 TL borçlandırıldı. Bir ay içerisinde borcunu ödemesi istenen Demirci, Ankara'da yaşayan çocuklarından yardım istedi. Oğlu Asım Demirci'nin yardımıyla Ordu SGK İl Müdürlüğü Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezine itiraz dilekçesi yazan Demirci'ye bu kez sağlık hizmetleri karşılığında 3 bin 675 TL borcu olduğu yönünde başka bir evrak gönderildi.



İTİRAZ DİLEKÇESİNE OLUMSUZ CEVAP VERİLDİ



Demirci'nin yazdığı itiraz dilekçesine SGK, "İptal günleriniz nedeniyle adınıza oluşturulan borç her ne kadar kurum hatası var olarak girilmişse de yıllar içerisinde tarafınızca kullanılmış bir para olması nedeniyle borcunuzun iptali söz konusu olmayıp, eksik günlerinizi tamamlamanız karşılığında tarafınıza yeniden emekli maaşı bağlanacağı hususu" şeklinde cevap verildi.



'AÇIĞIM OLDUĞUNU DAHA ÖNCE NEDEN BİLDİRMEDİLER'



Mustafa Demirci, "Bana 19 yıldır neden bildirmediler açığım olduğunu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İtirazıma verdikleri cevapta kurum hatası diyorlar. Kurum hatasıysa ben neden cezalandırılıyorum. SGK'dan şikayetçiyim, dava açacağım" demişti.



KDK'YA BAŞVURDU



Mustafa Demirci, daha sonra Kamu Denetciliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Burada Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci ile görüşerek sorununu dinledi. Malkoç, "Mahkemeye gitmeden bize başvurduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz altı ay içerisinde inceleyip size cevap vereceğiz. Tabi sizin anlattıklarınızı dinledik, idareye yazacağız. Evrakları, belgeleri isteyeceğiz. Kanuna, mevzuata bakacağız. İncelemeden sonra bir karar vereceğiz. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıldan belli emekli maaşınızı almışsınız sonradan bu durum ortaya çıkmış. Belli ki burada bir aksaklık var. Ama aksaklık nerdedir, siz mağdur edilmeden bu nasıl düzeltilebilir bunu biz SGK ile oturup karşılıklı görüşeceğiz. Bu konuda bizim uzman arkadaşlarımız var. Biz bir çalışma yapacağız" dedi.



MALKOÇ AÇIKLADI



Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, dün yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) 20 yıldır aldığı maaş, 'hatalı bağlanmış' diye kesilen Mustafa Demirci'nin sorununun çözüldüğünü, KDK'nın bu örnek kararıyla aynı durumdaki on binlerce emeklinin maaşının kesilmekten kurtarıldığını açıkladı.



Malkoç, KDK kararlarının etkisini Mustafa Demirci'yi örnek vererek aktardı. Mustafa Demirci'nin 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı.



'DEVLET KENDİ HATASI SONUCU MAAŞ KESEMEZ'



SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri ödeö yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlatan Malkoç, bunun üzerine konuyu KDK'da görüştüklerini, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi.



Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, "Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu. SGK elektronik ortama geçmeden önce karakalem usulü bu tip yanlışlıklar yapılmış. Ancak, devlet kendi hatası sonucu 20 yıl ödeyip sonra maaş kesemezö dedi.



Abdullah KÖSE/ ORDU,-



5)TÜRK TİPİ SAÇ'IN KİLOSU 10 BİN LİRA



KADINLARIN güzel görünüm amacıyla aksesuar olarak kullandığı ya da rahatsızlığından dolayı saçı dökülenlerin tercih ettiği peruklara ilgi son dönemde arttı. Perukçular, dünyaca üne sahip Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyor.



Türk kadınlarına özgü parlak, dolgun ve yumuşak yapıdaki uzun saçlar, güzelliğiyle peruk ve saç sektöründe son dönemde dünyada 'Türk tipi saç' olarak üne kavuştu. Kadınların saç stillerindeki değişim, artan boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi gibi nedenlerden orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin liraya yükseldi.



UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATKAR PERUKACI



Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacının (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Kadınların günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülenlerin güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor. Yetenek ve el becerisiyle usta çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri bugünlerde, tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.



'DOĞAL SAÇ TEMİNİ İMKANSIZLAŞTI'



İstanbul'a çalışmak için gittiği yıllarda tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı. Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saççıların azaldığını ve genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi. Demir, doğal saç temininin zorlaşmasında değişen kent yaşamı, farklı saç stillerinden dolayı kadınların geçmişteki kadar uzun saç tercih etmemesi ve boya, kına kullanımının artması gibi nedenlerin de yer aldığını söyledi.



'PERUKTA TÜRK SAÇI TERCİH EDİYORUZ'



Saçlarını boyamak istemeyen kadınların ya da aksesuar olarak günlük kullanım için kaynak, çıtçıt ya da peruk tercihindeki artışla son dönemde satışlarının artığını vurgulayan Demir, kemoterapi hastası ya da başka hastalıktan saçı dökülenlere de yoğun şekilde peruk sattıklarını anlattı. Aksesuar ya da çıtçıt, kaynak, postiş için genellikle ithal saç kullandıklarından bahseden Demir, "Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Eskisi kadar Türk saçı bulamıyoruz. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz" diye konuştu.



PERUK FİYATI 2 BİN İLE 5 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR



Bir peruk yapımında 200-250 gram saç kullanıldığını belirten Demir, "Bir kadının saç kesiminden yaklaşık 200-250 gram saç elde ediyoruz. Doğal boyasız ve kınasız saç tercih ediyoruz. 5 saatte peruk yapıyoruz. Yaptığımız perukları 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Tığ işlemeli perukların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor. O daha fazla emek gerektiriyor ve yapımı günler alıyor" dedi.



(ÖZEL)



6) YAZIN ÇALIŞTIRILAN EŞEKLER, KIŞIN ÖLÜME TERK EDİLİYOR



BİNGÖL'ün Ağaçeli köyünde yazın çalıştırılan eşekler, kış aylarında masraflarından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından dondurucu soğukta sokağa terk ediliyor. Köyde yaklaşık 15 eşeğin aynı nedenle soğuk havada ölüme terk edilmesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi.



Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava koşulları, en fazla sokak ve yaban hayvanlarını etkiliyor. Kar kalınlığı merkezde 50 santimi, köylerde ise 1,5 metreyi buldu. Merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Ağaçeli köyünde ise yazın çalıştırılan yaklaşık 15 eşek, sahipleri tarafından masraflarından kurtulmak için kara kışta sokağa terk edildi. Bazı köylüler duruma tepki göstererek, sahipsiz eşekleri, yem ve besi maddeleri getirerek, beslemeye çalıştı.



'KIŞIN BİR FAYDASI OLMADIĞI İÇİN BÖYLE ÖLÜME TERK EDİYORLAR'



Köy sakinlerinden Ahmet Karatoprak, hayvanların yazın çalıştırılıp, kışın ölüme terk edilmesine tepki göstererek, "Bu hayvanlar, Müslüman olan bir yörenin hayvanlarıdır. Sahipleri de Müslüman. Bu hayvanlar, aç susuz geziyorlar. Müslümanlık bu olmamalı. Bu hayvanlara yazın hem biniyor, hem işlerini yaptırıp çalıştırıyorlar. Kışın da böyle ölüme terk ediyorlar. Köyde herkesin ahırlarında onlarca büyükbaş hayvan var. Bu eşeklerin inek gibi sütü içilse, tosun gibi eti yenilse eminim bu eşekler için kapışırlar. Ancak kışın bir faydası olmadığı için böyle ölüme terk ediyorlar" dedi. Her sabah eşeklerin karınlarını doyurmaları için yem bıraktığını anlatan Karatoprak, "Bu hayvanlar için yetkililerin yardım etmesini istiyoruz. Aralarında sıpalar var, hamile olanlar var. Don olduğunda dayanamayacaklar var. Biz sabahları burada onlar için yem bırakıyoruz. Her kış böyle oluyordu ancak bu kış daha fazla oldu. 15 civarında hayvan vardı, gezip duruyorlar, yiyecek arıyorlar" diye konuştu.



7)KAMYONA ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta önce önündeki kamyona, ardından da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolunun Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine giden F.B. yönetimindeki 46 N 4645 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup refüje çarpan otomobil, takla attı. Kazada sürücü F.B. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan F.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



