Dha Yurt Bülteni-7

1)5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALIAKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

1)5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI



AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Rasim Büyükoğlu (37) yönetimindeki 34 KY 6440 plakalı TIR; buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Devrilmesi sonucu yolu kapatan TIR'a, arkasından gelen 4 otomobil çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Rasim Büyükoğlu ile yanındaki Seyit Ali Bostan (37) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Bekleyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.



Görüntü Dökümü



-----------------



Kaza yerinden detay



Sağlık görevlilerinden detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAS AKSARAY DHA)



=====================================



2)KARABÜK'TE 223 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu, ulaşıma kapandı.Karabük'te 2 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Karabük merkezde 26 köy, ilçelerden Eflani'de 49, Safranbolu'da 48, Eskipazar'da 38, Ovacık'ta 36, Yenice'de 26 köy yolu olmak üzere kentte toplam 223 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



Greyder in kar küreme çalışması



Süre: (01.18) Boyutu: (287 MB.)



Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK



===========================================



3)İŞÇİ SERVİSİ,TIR'A ÇARPTI: 5 YARALI



KARAMAN'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli- Ayrancı karayolunun Şehitlik Ormanı yakınında meydana geldi. Mesut Bilgiç (32) yönetimindeki 33 CPP 87 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayıp yolu kapattı. Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan işçileri mesai bitiminin ardından Ereğli taşıyan Murat Akbaş (40) yönetimindeki 70 FU 662 plakalı otobüste, yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü Akbaş ile 4 işçi yaralandı. TIR şoförü Bilgiç ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 5 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Akbaş'ın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



(Görüntü Dökümü



-----------------



İşçilerden detay



Kaza yapan araçlardan detay



Yoldan detay



Genel ve detay



(KJ: Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))



==================================



4)YÜKSEKOVA'DA 3 ÇOCUKLU AİLENİN TEK ODALI EVDE YAŞAM MÜCADELESİ



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde epilepsi ve sedef hastası Mehmet Songor (42), eşi Zahide Songor (45) ve 3 çocuğu ile aldığı engelli maaşı ve çocuk yardımıyla tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü ilçede aile, evin çatlak duvarlarını naylonla kapatarak, soğuk havanın içeri girmesini engellemeye çalışıyor.



Yüksekova'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dilekli köyü Pirinçek mezrasında yaşayan Mehmet ve Zahide Songor ile 3 çocuğu tek gözlü odada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İlk 4 çocuğunu henüz 8 aylıkken kaybeden Zahide Songur, daha sonra dünyaya gelen en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocuğuyla zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Daha önce kendi evlerinde oturan fakat yaşadıkları evin yıkılmak üzere olduğunu belirten Zahide Songur, "Ev yıkılmak üzereydi. Biz de çocuklarımızı alıp bir yakınımızın tek gözlü evine geçmek zorunda kaldık. Bu kaldığımız evin de duvarları çatlak. Çocuklarım üşümesin diye çatlak duvarların arasını naylon ile kapatmaya çalıştım" dedi.



Evde tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gidermek zorunda kaldıklarını belirten Songor, "Ev tek odalı. Küçük bir kileri de hem mutfak hem de banyo olarak kullanıyoruz. Yemek yaptığımız yerde banyomuzu da yapıyoruz. Hiç sağlıklı değil ama yapacak hiçbirşeyimiz yok. 4 yıl önce köyde eşime ait bir arsa üzerinde yeni bir ev için zar zor bir temel attık ancak durumumuz olmadığı için öyle kaldı. Devlet ve hayırsever vatandaşlardan yarım kalmış evimin yapılması için yardım istiyorum" dedi.



Epilepsi ve sedef hastası olan baba Mehmet Songor ise hastalığı nedeniyle çalışamadığını söyledi. Devletin verdiği engelli maaşıyla geçindiklerini belirten Songur, "Eski evimiz yıkılmak üzereydi. Yeni ev için temel attım. Ancak maddi imkansızlıktan dolayı yapamadım. Biz de çocuklarımızı alıp kardeşimin tek gözlü odasına yerleştik. Tek odası ve küçük olan bir kileri var. Mutfağı, tuvalet ve banyosu yok" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Çatlayan duvarlarının arasına naylon koyması



-Kırılan pencelerini bantla tamir edilmesi



-Kileri mutfak ve banyo için kullanılması



-Evin içerisinden detaylar



-Zahide Songor'un kürtçe konuşması



-Mehmet Songor'un kurtçe konuşması



-Genel ve detaylar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), -



===============================================



5)EROİNİ KIYAFETLERİNİN ÖZEL BÖLÜMLERİNE SAKLAMIŞ



BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinde arama yapılan 27 yaşındaki R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul'a giden bir otobüsteki yolcuda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan R.D.'nin üzerindeki kıyafetleri ve eşyalarında narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montunun içindeki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Uyuşturucu maddeden görüntüler



-Şüphelinin adliyeye getirilmesi



-Detaylar



Süre: 02.04-Boyut: 232.5 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===================================================



6)YAVRU KÖPEK KULAKLARI KESİK HALDE BULUNDU



ISPARTA'da kulakları kesilmiş yavru köpek bulundu. Kulaklarından biri işitme kaybı oluşturabilecek düzeyde kesildiği belirlenen yavru köpek tedaviye alındı. Isparta Sokak Hayvanları (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, 12 Ocak'ta Halıkent Mahallesi mevkiinde kulakları kesilmiş halde bulunan 2.5 aylık yavru köpek bulduklarını söyledi. Köpeğin veterinere götürülerek tedaviye alındığını belirten Aynur Gül Asem, "Bir arkadaşımız tarafından sokakta bulundu. Kulakları kesilmiş ve terk edilmiş veya bahçesinden kendisi de kaçmış olabilir. Yavrunun kulaklarını makasla kesmişler ve bu şekilde bırakmışlar. Yaraları çok ağır. Her şeye rağmen hala insanları seviyor. Hala bizlere güveniyor. Özellikle, 'köpekler vahşidir' diyen insanlara söylemek istediğim de bu. Bunlar insansız yaşayamaz. Ne yaparsanız yapın, hala daha güvenleri var ve biz onların güvencesiyiz" dedi.



Veteriner hekim Abdullah Koyun da köpeğin kulaklarından birinin işitme kaybı oluşturabilecek düzeyde dipten kesildiğini kaydederek, hayvanın tedavisinin devam ettiğini aktardı.



Görüntü Dökümü



--------------



Veterinerin köpeği incelemesi (Cep telefonu)



Aynur Gül Asem ve köpekten görüntü (Cep telefonu)



HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,



==================================================



7)TARLADAN GÜREŞ MİNDERİNE



DENİZLİ'nin Çivril ilçesinin kırsal Özdemirci Mahallesi'ne tayini çıkan öğretmen Özgür Kayaoğlu, buradaki ortaokul öğrencilerinin hayatını güreş sporuyla değiştirdi. Aielerine yardım etmek için yaz kış, tarla ve ahırlarda çalışmak zorunda kalan öğrencilerinin şehirde yaşayan akranlarına göre çok daha güçlü olduğunu fark eden Kayaoğlu, 15'i kız 29 öğrenciyi güreş sporuyla tanıştırdı. Özellikle kız öğrenciler, güreşteki yetenekleriyle kısa sürede lisans almayı başardı. Tarlalardan çıkıp mayo giyerek mindere ayak basan ve yetenekleriyle dikkat çeken çocuklar, okullarına madalyalar kazandırmak istiyor. Çivril'e 37 kilometre mesafedeki kırsal Özdemirci Mahallesi'ndeki Özdemirci Ortaokulu'ndaki öğrencilerin hayatı, geçen eylül ayında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden okullarına müdür olarak atanan müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu'nın göreve başlamasıyla değişti. Kayaoğlu'nın ilk işi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine yardım etmek için zaman zaman okula gelmeyip devamsızlık yapan öğrencilere okulu sevdirmek oldu. Kayaoğlu bunun için de kız ve erkek öğrencilerini sporla tanıştırdı. Ağır işlerde çalışmak zorunda olan öğrencilerinin şehirde yaşayan çocuklara oranla daha güçlü olduğunu farkeden Kayaoğlu bir güreş takımı kurdu. Köyde yaşayan çiftçi çocukların sporla tanışıp, kız çocuklarının erken evlenmelerin önüne geçmek ve yetenekli sporcular oluşturmayı hedefleyen idealist öğretmen Kayaoğlu, Çivril Belediyesi'nin güreş kulübü antrenörlerini okula davet etti.



TARLADAN MİNDERE



Özdemirci Ortaokulu'nda eğitim gören başta kız öğrenciler olmak üzere sosyal aktivite imkanlarından mahrum kalan çiftçi çocuklarından 79'u okulda yapılan tarama sonucu güreş sporuna yetenekli görüldü. Çivril şehir merkezindeki spor salonunda ikinci kez tarama yapılan çocuklardan 15'i kız, 14'ü erkek olmak üzere toplam 29 öğrenciye gelecek vadettikleri için kulüp lisansı çıkartıldı. Çivril Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giden öğrenciler, haftanın üç günü güreş eğitimi almaya başladı.



GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR



Özdemirci Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Hurşit Yıldırım, güreş sporuna başlamasıyla birlikte çok mutlu olduğunu, okula olan ilgisinin de arttığını söyledi. Profesyonel anlamda güreş yapmak istediğini de belirten Yıldırım, hedefinin Türkiye ve dünyadaki müsabakalarda dereceye giren bir sporcu olmak olduğunu söyledi.



Güreş takımına giren öğrencilerden Emirhan Göçer de okuldan arta kalan zamanlarda ailesine tarla ve ahırda çalışarak yardım ettiğini belirtip, "Bu nedenle



çok güçlüyüm. Bu gücümü de güreş sporunda gösterip, başarılı olmam istiyorum" dedi. Güreşin hayatına renk kattığını belirten Raziye Çakır, "Güreşi çok sevdim. Köyde birçok zor işi yapıyorum. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum" diye konuştu.



'AMACIMIZ, SEYİT ONBAŞI'LAR, NENE HATUNLAR YARATMAK'



Özdemirci Ortaokulu Müdürü Özgür Kayaoğlu, öğrencilerinin sporla tanışmasının ardından derslerindeki başarının da yükseldiğini söyledi. Güreşe başlayan çocukların, sorumluluk alma gibi yeteneklerinin de gelişmeye başladığını ifade eden Kayaoğlu, "Güreşe başlamalarının ardından öğrencilerimin notları fevkalade yükseldi. Çocuklar, inanılmaz derecede mutlular. Teneffüslerde yanıma gelip sürekli 'Öğretmenim güreşe ne zaman gideceğiz' diye soruyorlar. Güreş kurslarının ardından öğrencilerimizin ailelerine ve mahallemize bir enerji gelmiş oldu. Asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak. Yeni Seyit Onbaşı'lar yeni Nene Hatunlar yaratmak. Bizim buna çok ihtiyacımız var" dedi.



'KIRSAL MAHALLERDEKİ ÇOCUKLAR DAHA GÜÇLÜ'



Çivril Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü ve milli güreşçi Özgür Güllü de "Özdemirci Mahallesi'ne gititğimizde, buradaki öğrencilerin şehirde yaşayan akranlarına göre daha güçlü, çalışkan, ve azimli olduklarını gördük. Potansiyeli çok yüksek çocuklar var. Bu pontansiyeli değerlendirip, bu öğrencileri Çivril'e getirerek, iyi bir güreşçi olmaları için eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımızın arasından Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandıranların çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



AK Partili Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ise, ilçenin ilk güreş kulübünü kurduklarını, eğitimler verdiklerini söyledi. Kulüpte eğitim alan öğrencilerin oldukça istekli olduğunu belirten Başkan Güven, ata sporu olan güreşe desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.



Görüntü Dökümü



--------------



-Öğrencilerin okulda derste görüntü



-Teneffüste oynayan öğrencilerden görüntü



-Ailesinin koyun sürüsüne bakan öğrenci Hurşit Yıldırım'ın görüntüsü ve röp.



-Ailesine inekleri beslemede yardımcı olan öğrenci Emirhan Göçer ile röp.



-Tarlada çapa yapan öğrenci Raziye Çakır ve Döne Özçelik ile röp.



-Kız öğrencilerin saman balyası taşıması



-Öğrencilerin güreş antremanı için otobüsle ilçe merkezine gitmesi



-Öğrencilerin güreş antrenmanından görüntü



-Özdemirci Ortaokulu Müdürü Özgür Kayaoğlu ile röp.



-Güreş Antrenörü Özgür Güllü ile röp.



-AK Partili Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



==================================================



8)İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMDA 520 MİLYON YOLCU TAŞINDI



İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında toplu ulaşım araçlarıyla taşıdığı yolcu sayısı 520 milyonu aştı. Metro ve İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) ardından tramvayın da devreye alınmasıyla, raylı sistemle taşınan yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 205 milyonu buldu. Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı yüzde 40'a çıkarken, deniz ulaşımında da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı.



İzmir'de 2018 yılı içinde toplu ulaşımla taşınan yolcu sayısı 520 milyonu geçerken, en büyük pay yaklaşık 243 milyon yolcuyla ESHOT'un oldu. İZULAŞ'la birlikte otobüs taşımacılığının toplam yolcu içindeki sayısı 300 milyona ulaştı.



RAYLARDA 205 MİLYON YOLCU



Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının yüzde 40 düzeyine çıkmasıyla, İzmir bu alandaki öncülüğünü korudu. İZBAN'ın Selçuk'a kadar uzaması, Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının devreye girmesiyle birlikte toplam uzunluğu 180 kilometreye ulaşan İzmir'deki raylı sistemler, 2018 yılında 205 milyon yolcu taşıdı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Sefer sıklığını 2 buçuk dakikaya kadar düşüren İzmir Metro, 2018 yılında 120 milyon yolcu rakamına ulaştı. İzmir Metro, bir önceki yıl 103 milyon yolcu taşımıştı. Yıl boyunca hizmet veren Karşıyaka tramvayı ile ücretli taşımacılığa geçen Temmuz ayında başlayan Konak tramvayındaki yolcu sayısı 1 yılda 24 milyon oldu. Hat uzunluğunu sürekli artıran, şu anda Aliağa ile Selçuk arasındaki 136 kilometrelik hatta işletmecilik yapan İZBAN, bir aylık greve rağmen 2018 yılında 85 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle toplamda 205 milyon yolcuya ulaşan İzmir'deki raylı sistemler, geçen yılın '200 milyon yolcu' rakamını 5 milyon daha artırdı. İzmir'deki raylı sistemlerin toplu taşımadaki payı da yükseldi.



İZDENİZ DE REKOR KIRDI



Türkiye'nin en genç ve en modern gemi filosuyla hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İZDENİZ'in, 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısı 16 milyon 300 bine ulaştı. Arabalı yolcu gemileriyle taşınan araç sayısı da 1 milyon barajını aştı. 2013 yılında deniz yoluyla taşıdığı yolcu sayısı 13 milyon 500 bin olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç ve modern gemi filosu oluşturarak bu sayıyı her yıl düzenli olarak artırdı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



İzmir'deki raylı sistem, otobüs ve deniz ulaşımından genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İZMİR,



==========================



9)40 YILLIK KALAYCI, ÇIRAK BULAMAMAKTAN YAKINDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan ve 40 yıldır kalaycılık yapan Elmas Kaplan (62) mesleğini aktaracak çırak bulamadığını, bu nedenle mesleğinin yok olmasından korktuğunu söyledi. Kalaylanmayan bakır eşyaların insan sağlığı açısından ciddi risk teşkil ettiğini ve zehirlenmeye neden olduğunu belirten Kaplan, "Bakır eşyalar kalaylanmadığı zaman insanları zehirler. Bakırda oluşan küçük küçük kırmızı lekeler görüldüğü zaman kalaylanması gerekir" dedi.



Edremit'teki iki kalaycı ustasından biri olan Elmas Kaplan, 40 yıldır çırak yetiştiremediğini söyledi. Kalaycılığı gelecek kuşakların göremeyeceğini ifade eden Kaplan, "Kapları kalaylıyoruz, temizliyoruz. Ben bu işe 20 yaşında başladım. Baba mesleği olan bu işten ekmek yedim. Çoluk çocuğumu evlendirdim. Ev aldım. Daha devam ediyorum. Çırak gelmiyor. Bu meslek yok olacak gidecek. Edremit'te kala kala iki kişi kaldıkö dedi.



Yapabildiği sürece mesleği devam edeceğini belirten Elmas Kaplan, şunları söyledi: "Elim ayağım tutana kadar bu mesleğe devam edeceğim. Bu mesleği bırakamıyorum. Sabahın erken saatinde dükkan açıyorum diye çocuklar bana kızıyor. 'Rüyanda mı gördün' diyorlar. Kahvaltı yapmadan gidiyorum diye ailem bana kızıyor. 'Bir kahvaltı yap git' diyorlar. Adeta hastalık oldu bu meslek bende."



'BAKIR EŞYALAR KALAYLANMADIĞI ZAMAN ZEHİRLEME RİSKİ VAR'



Kalaylanmayan bakır eşyaların insanların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Kaplan, "Bakır eşyalar kalaylanmadığı zaman insanları zehirler. Bakırda oluşan küçük küçük kırmızı lekeler görüldüğü zaman kalaylanması gerekir. Kalaylanan bir tencereyi mutlaka tahta kaşıkla karıştırmak gerekir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Kalay yapılırken görüntüler.



Kalay ustası Elmas Kaplan ile röportaj



İşyerinden görüntüler.



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



========================

