Dha Yurt Bülteni -7

Eşini boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüAdana'da Yusuf Aziz Avcı (55), tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada olaya şahit olan çocukları 13 yaşındaki A.V., koşarak komşularına gidip, haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın komşuları, acı haberi alınca sokak başında ağlayarak gözyaşı döktü.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan, Adana Hipodromu'nda çalıştığı belirtilen Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Leyla Avcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı



Gaziantep'te, düğüne giderken karşı yönde gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaprak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Muhtar Kayhan öldü, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.



Kaza, dün akşam Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Kayhan yönetimindeki 27 FN 171 plakalı otomobili ile akrabasının düğününe gitmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yola çıktı. Ancak, mahalle çıkışında karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kayhan'ın otomobili kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhtar Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Eşi ve çocuklarının tedavisinin devam ettiği kazada can veren ve ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kayhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Şırnak'ta elektrik direkleri karın altında kayboldu



Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu'da da etkili olurken Şırnak'ta kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Bölge illerine elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik ekipleri, kar altında kaybolmak üzere olan direklere ulaşarak kopan hatları onardı.



Şırnak'ın hem Irak, hem de Suriye'ye sınırı bulunması nedeniyle güvenlik birimlerinin de kesintisiz enerji alması için bölgede çalışmalar hızlandı. Özellikle sarp dağlarla kaplı Irak sınırındaki askeri üs bölgelerinde dondurucu soğuklar, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, bazı elektrik direkleri kayboldu. İletim hatları tamamen karın altında kaldı. Bu yüzden kopan hatları onarmak kar altında kalan hatları bulmak da zorlaştı.



ÜS BÖLGESİNE GİDEN HAT ONARILDI



Son olarak Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy mevkiindeki Kureşin askeri üs bölgesine enerji sağlayan elektrik iletim hattı, kar altında kalarak koptu. Üs bölgesinin enerjisiz kalması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kopan hattı bulmak için zorlu bir çalışma başlattı. Yol açma çalışmalarına rağmen araçları ile ilerlemekte zorluk çeken ekipler karda yürüyerek hatların bulunduğu yere ulaştı. Karın altındaki direkleri ve hatları tek tek kontrol eden ekipler, bu zorlu mücadeleden galip çıkarak kopan hattı buldu ve gerekli onarımı yaparak askeri üs bölgesine yeniden elektrik enerjisi vermeyi başardı.



"HEDEF KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEK"



Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, bu yıl geçmiş yıllara göre bölgeye çok fazla kar yağdığına dikkat çekerek, "Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başındadır. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımız gibi güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz" dediler.



Okulların boya ve tadilatını 'hükümlüler' yapıyor



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile haklarında kamu hizmeti cezası bulunan hükümlüler, okulların yarı yıl tatiline girdiği bu günlerde Sivas'ta 7 okulda boya, temizlik ve tadilat çalışması başlattı.



Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Abdulvahabi Gazi İlkokulunda düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile il protokolü katıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler sınıflarda hükümlüler tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.



Bakanlıklar arasındaki bu protokolü anlamlı bulduklarını ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan "Bu olayı birkaç noktadan değerlendirebiliriz. Birincisi elbette toplumsal düzeni ihmal eden ve cezai müeyyideyi uygulaması gereken kişilerin hem toplumsal hayatla irtibatlarını koparmamak hem de yaptıkları suçun karşılığını kamuya bir hizmet anlamında ve özellikle de eğitime katkı anlamında çok anlamlı. İkincisi eğitim kurumlarında yapılması çok anlamlı, üçüncüsü kurumlar arası işbirliği açısından çok önemli. Bir protokol yaparsın ama saha tatbiki, uygulaması bazen çok anlamlı olmuyor. Herhalde işin en güzel uygulanacak yerlerden birisi okullarımızdı. Okullarımızdaki ufak tefek eksiklerimizi kurumlar arası işbirliği ile giderebilmek çok anlamlı" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise "Tüm Türkiye genelinde yürütülen çalışmanın Sivas ayağında bulunuyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç, toplum düzenini bozan bir hareket. Düzen bozulduktan sonra bu düzenin bir otorite tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu otorite devlet oluyor. Cezanın infazında çeşitli yöntemler var. Modern ceza infaz sistemlerinde artık değişik alanlarda infaz çeşidi gündemde. Bu kapsamda hafta sonları infaz, geceleri infaz, belirli yerlerden çıkma girme gibi elektronik kelepçeyle hükümlülerimizin takibi ve şu an içinde bulunduğumuz faaliyette de kamu hizmetlerini yerine getirme şeklindeki infaz. Bu infazın topluma dönüşü ve bir mahkumun da vicdanını tatmin etmesi açısından çok önemli bir yeri var. Sivas'ta şu anda 7 okulda bu iş yapılıyor. Okullarda yarı yıl tatilini seçmemizin nedeni de okulların boş olması, diğer kamu kurumlarında da bu iş devam ediyor. Adliyede, başka birimlerde temizlik, tamir, boya gibi bir çok hizmetimiz var" dedi.



Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, Kocaeli'deki 11 okulda denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda boya, badana, temizlik ve ağaçlandırma gibi işleri yapacak.



İzmit Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan Farabi İlkokulu'nda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de katılımıyla başlatılan proje kapsamında, okullarda çalışan yükümlüler 18 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında okulların ihtiyaçlarını giderecek. Kocaeli'de denetimli serbestlik yükümlüsü olan toplam 9 bin kişiden 100 yükümlünün aktif rol alacağı proje kapsamında, yükümlülerin kişisel gelişimleri ve toplumla ödeşmelerinin sağlanması amaçlanırken, aynı zamanda okulların da ihtiyaçları giderilmiş olacak.



Yapılan protokol hakkında açıklama yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Denetimli serbestlik uygulaması bizim mevzuatımıza 2005 yılında girdi. Suç işleyen kişileri cezaevine koymadan, dışarıdan denetim altına alarak, onlara bazı yükümlülükler yükleyerek topluma yeniden kazandırma amacı güden bu uygulama kapsamında zaman zaman yükümlülerimiz kamuya yararlı işte çalışma hizmeti de görmekteler. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyemiz ile bir protokol yapmıştık. Orada ağaçlandırma amacıyla yükümlülerimizi sevk ettik. Bugün de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında okullarda badana, temizlik ve boya işleri yapılacak. Şu anda bizim takip ettiğimiz 9 bin adet denetimli serbestlik yükümlümüz var. Bunlardan 300 kişi doğrudan kamuya yararlı işte çalıştırma yükümlüsü. Okullarımızın yarı yıl tatiline girmesi ile beraber, 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'de 11 tane okulumuzda boya, badana, tamirat, tadilat, bahçe ve ağaçlandırma ile oyun parkı yapımı işlerini bu yükümlülerimiz aracılığıyla yapacağız." dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise, "Türkiye genelinde daha önce zaten vardı denetimli serbestlikte bulunan vatandaşlarımızın okullarımızın temizlik işlerinde, ağaçlandırma işlerinde kullanıyorduk. Bu protokol kapsamında da okulların badana, boya işlerinin yapılması protokolü yapıldı." diye konuştu.



Denetim serbestlik hükümlüleri okulları temizliyor



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetim serbestlik hükümlülerinden oluşan 15 kişilik ekip ilçede merkezinde bulunan okulların genel temizliğini yapacak.



Ülke genelinde adalet bakanlığınca başlatılan proje kapsamında denetim serbestliğe tabi tutulan hükümlülerin topluma faydalı işlerde kullanılması planlanan projenin ilk etabı yarıyıl tatilinde okullarda temizlik oldu. Ülke genelinde aynı anda başlayan çalışmalar kapsamında Bahçelievler mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda 15 hükümlü okulda temizlik çalışmalarına başladı. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında okulların temizliğini yapan hükümlüleri ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, "Bu proje Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başladı. Proje kapsamında suçla mücadelenin bir parçası olan denetim serbestlik müdürlüğünün ülke çapında bugün itibarı ile hükümlülerini kamu yararına çalıştırılması hususunda bu okulumuz seçildi" diye konuştu.



Yükümlüler Antalya'da 26 okulu onaracak



Antalya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler, proje kapsamında 26 okulun bakım ve onarımına başladı.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler tarafından yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerinin yapılması için proje başlatıldı. Antalya'da yükümlülerin Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yerinde inceledi.



KAMUYA FAYDALI BİR İŞ



Vali Münir Karaloğlu, Adalet Bakanlığı'nın hem yargılamanın hızlandırılması, hem de infaz sistemiyle ilgili farklı ve çağdaş çalışmalar olduğunu söyledi. Onarım çalışması yapan bir yükümlü ile sohbet eden Karaloğlu, bu kişinin 15 bin lira para cezasını ödeme şansı olmadığı için ceza aldığını söyledi. Karaloğlu, "Eğer parayı ödeyemiyorsa, cezaevine girip 2 yıl orada kalması gerekiyordu. Yeni sistem, bu yükümlüye günde 2 saat ücretsiz çalışarak, kamuya olan cezasını infaz etme hakkı veriyor. Bu durum, kamuya ücretsiz hizmet alma hakkının yanında, ayrıca yükümlüyü ailesinden koparmadan cezasını yerine getirme şansı veriyor. Toplum açısından faydalı bir uygulama, olay çocuklarımız olunca kamuya bundan daha faydalı bir hizmet olamazdı" dedi.



ANTALYA'DA 26 OKUL ONARILACAK



Başsavcı Halil İnal da Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan işbirliği kapsamında Antalya'da da Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda yükümlülerin boya, tadilat, temizlik gibi işleri ücretsiz yaptığını dile getirdi. Bu çerçevede Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirledikleri 26 okulda ara dönemde boya, badana, temizlik işlerini yapılacağını belirten İnal, okulları yeni döneme hazır hale getireceklerini vurguladı. Denetimli serbestlik hakkında da bilgi veren İnal, "Denetim altında özgürlük diyebileceğimiz bir infaz sistemidir. Suç işleyen vatandaşlarımız, bir kısım suçlarında tahliyelerine bir ya da iki yıl kala ve cezaevinde kaldıkları sürede de suç işlemezlerse infaz hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik altında kalan sürelerini geçirmek üzere tahliye ediliyorlar. Kalan süre, yükümlülerin durumuna göre değerlendiriliyor. Kamu hizmetlerinde ücretsiz olarak çalışıyorlar. Cezasını infaz edip toplumla yeniden bir araya geliyorlar. Kamu hizmeti cezası, kamuya verilen bir zararın bir nevi iade edilmesidir. Kamuya ücretsiz çalışarak verdiği zararı telafi ediyor. Yükümlü ailesinden kopmadan belirlenen günde 2 ya da 4 saat çalışıyor" diye konuştu.



