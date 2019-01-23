Dha Yurt Bülteni -7

7Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölüZeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ -7



Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü



Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti.



Saldırı, sabah saatlerinde Yeni Afrin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özgür Suriye Ordusu gruplarından Ahhah El-Şarkiye'nin karargah olarak kullandığı binanın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından bölgede bulunan 3 ÖSO mensubu hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler ise yaralandı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, yaralılar ise tedavi için hastanelere kaldırıldı.



Afrin'de, 20 Ocak günü de bir midibüse konulan bombanın patlaması sonucu 4 kişi ölmüş, bölgedeki ikinci bir bomba yüklü araç ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edilmişti.



Suriye'de ise 16 Ocak tarihinden itibaren Menbiç, Haseke ve son olarak dün Lazkiye kentinde bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti.



Görüntü Dökümü



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-Patlamanın olduğu bölgeden görüntü



GAZİANTEP, -



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Fabrikadan bırakılan demir tozu mahalleyi kapladı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.



Olay Körfez Yeniyayla mahallesinde meydana geldi. Mahallede uzun süredir faaliyet gösteren bir demirdöküm fabrikasının deposundan yaklaşık 2 gün önce bir toz bulutu havalandı. Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen toz bulutunun içerisinde demir tozu da tespit edildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca mahalleyi etkileyen toz bulutu daha sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),-



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Parlayan soba 3 kişiyi yaraladı



Kilis'te, mazot dökülen soba alev aldı. Alevlerin arasında kalan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.



Hindioğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı evin terasında yaşayan Suriyeler, ısınmak için yaktıkları sobaya mazot döktü. Ancak sopa bir anda alev aldı. Biten Muhtat, Tarık Muhtat ve Mine Kürdi alevlerin arasında kalıp, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yangını söndürme çalışması



Görgü tanığının konuşması



Olayı anlatan Suriyeli bayanın polise bilgi verirken



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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Tunceli'de yoğun karda aç kalan yaban hayvanlarına koruma



Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, hayvanseverler tarafından bitkin halde bulunan bazı hayvanlar ise bakım altına alınıyor. Pülümür Vadisi'nde açlıktan bitkin hale gelen dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirilerek korumaya alındı.



Birçok hayvan doğada kalmakta zorlanırken özellikle erkek dağ keçileri, kilolu yapıları nedeniyle kar içinde yürümelerde güçlük çekiyor. Yiyecek bulamayan birçok dağ keçisinin son günlerde telef oldukları görüldü. Pülümür Vadisi'nde doğa fotoğrafı çeken 2 kişi, yeterli derecede beslenemediği için bitkin düşüp, yürüyemez halde olan bir dağ keçisi buldu. Dağ keçisini araçlarına alan doğaseverler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dağ keçisini tedaviye alan ekipler, sağlıklı hale geldikten sonra keçiyi doğaya tekrar bırakacaklarını belirtti.



YAVRULARI İÇİN YİYECEK ARADI



Yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü yerlerden olan Pülümür Vadisi'nde 6 yavrusuna yiyecek arayan domuzun çabaları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kalınlığının fazla olduğu bölgelerde kar altında bitki kökü çıkaramaması nedeniyle aç kalan domuzlar, daha az karın olduğu vadinin tabanlarına inmek için zaman zaman riskli geçişleri göze alıyor. Pülümür Vadisi'nin Kutuderesi mevkiinde bir anne domuz ve 6 yavrusu beslenmek için hava sıcaklığının sıfırın altında15 derece olduğu, dondurucu soğuk altındaki Pülümür Çayı'na girerek, karşıya geçmeye çalıştı. Domuzların hayatta kalmak için girdiği bu zorlu yolculuk kameralara takıldı. Görüntülerde, akıntılı Pülümür Çayı'na giren anneyi takip eden diğer yavru domuzların küçük olması nedeniyle suda zaman zaman akıntıya kapıldıkları görüldü. Domuzların tamamının suyu geçip, yiyecek bulmak umuduyla karşı tarafa geçmeyi başardıkları kameralar tarafından kaydedildi.



Görüntü dökümü:



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Araç içinde getirilen dağ keçisi



Araçtan indirilen dağ keçisi



Bakım için odaya alınan dağ keçisi



Dağ keçisini bulan ismail Ateş'in açıklamaları



Dağ keçisinden detay görüntü



Domuz sürüsünün Pülümür çayına girmesi



Domuz sürüsünün su içinde mücadele anları



Akıntıya kapılan yavru domuzlar



Akıntından kurtularak kıyıya çıkan domuzlar



Kar içinde yollarına devam eden domuz sürüsü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



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İtfaiye erinin kedi kurtarma sınavı



Bursa'da 9 katlı binanın 7'nci katında yaşayan Ayşe Gözcüler'in kedisi, Almanya'da yaşayan yan komşularının balkonuna kaçtı. Gözcüler'in ihbarı üzerine itfaiye ekiplerini karşısında gören 'Boncuk', korkarak balkondan evine geri döndü.



Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 7'nci katında oturan Ayşe Gözcüler, yaklaşık 4 yıldır baktığı kedisi Boncuk'un evde olmadığını fark etti. Boncuk'u arayan Gözcüler, kedisinin Almanya'da yaşayan yan komşusunun balkonuna kaçtığını fark etti. BoncuK'u çağırmasına rağmen gelemediğini fark eden Ayşe Gözcüler'in ihbarı üzerine olay yerine sepetli itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetle 7'nci katın balkonuna çıkarken, itfaiye erini gören Boncuk korkarak panikledi. İtfaiye eri, bir müddet Boncuk'u yakalamaya çalışırken, sevimli kedi geldiği gibi kendi balkonuna geçti.



Kedisinin zarar görmeden evine geldiğini gören Ayşe Gözcüler ekiplere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



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-İtfaiye ekiplerinden görüntüler



-Korkan kediden görüntüler



-Kedinin sahibinden detaylar



-İtfaiye erinin balkona girmesi



-Korkan kedinin kendi evine geçmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



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Kimlik isteyen polisin önünde dans etti



Antalya'nın Kepez ilçesinde, parkta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği iddiasıyla şikayet edilen bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermeyen şahıs, bir anda ekiplerin önünde dans etti.



Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde parkta alkol alan bir kişi, bağırıp çevreyi rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi uyarıp bölgeden uzaklaşmasını istedi. Polis ekipleri bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra şüpheliyi kontrol etmek için geri geldi. Şahsın halen aynı yerde olduğunu gören ekipler, hakkında işlem yapmak için kimliğini istedi. Yürümekte güçlük çeken ve sendeleyen, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, bir süre görevli polislerle konuştu.



Kısa süre sonra sokakta dans etmeye başlayan ve çeşitli figürler sergileyen kimliği açıklanmayan şahıs, kendisini uyaran görevli polisin uyarısına rağmen dans etmeye devam etti. Zaman zaman düşen şahıs, yeniden kalkarak dansına devam etti. Yaklaşık 10 dakika süren şovun ardından polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Hakkında işlem yapılan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.



Alkollü adamın polis ekipleri önünde yaptığı dans gösterisi çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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Şüphelinin sokakta bağırması, dans etmesi



Polis aracının gelmesi



Polisin kimlik istemesi



Şüphelinin polisin önünde dans etmesi



ANTALYA-DHA



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Tut ilçesinin ilk kadın muhtar adayı



Adıyaman'ın Tut ilçesi tarihinde ilk defa bir kadın, köyüne muhtar adayı oldu.



Tut ilçesinin ilk kadın muhtar adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine girecek olan 2 çocuk annesi Safiye Yüksel, kendi köyü olan Yaylımlı Köyünün kadın muhtar adayı oldu. Muhtar seçildiğinde köyünde yapacağı çalışmaları anlatan Yüksel, öLise mezunuyum. İlçemde ve köyümde ilk kadın muhtar adayı oldum. Köyümün çok eksiği var. Amacım köyüme hizmet etmek. Seçilirsem köyüme muhtarlık binası, taziye evi, düğün salonu ve çocuk parkları yaptıracağım. Ayrıca köyümün çocuklarının rahatça oynayıp vakit geçirebilecekleri çocuk parkları yaptıracağım. Köyümün kadınlarına örnek olarak, köyümüzü hep birlikte geliştirip, güzelleştireceğiz. Muhtar adayı olarak çalışmalarıma başladım, bu konuda iddialıyım" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Safiye Yüksel ile rop.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA



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Dolandırıcılıkla suçlanan muhasebeci Özlem'e 37 yıl hapis



Bursa'da, çalıştığı şirketin patronlarını referans göstererek, 'saadet zinciri' oluşturan ve yaklaşık 100 milyon dolar topladığı öne sürülen muhasebeci Özlem Akçeşme (47), son savunmasında "Benim de müştekilerden farkım yok" dedi. Akçeşme, 15 kişiye karşı 'dolandırıcılık suçundan 37 yıl 7 ay hapis ile 710 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Bursa'da bir fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıldır çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fon ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek, fona katılmaları yönünde ikna etti. Akçeşme, ikna ettiği kişlerden ise fonun şirket içerisinde bir uygulama olduğunu bu nedenle patronlarına söylememelerini rica etti. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan muhasebeci, para verenlere aylık yüzde 8 ila 10 arasında değişen oranlarda kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25 ila 50'ye çıkaran Akçeşme'ye bazı işadamları borç bulup ya da kredi çekerek yüklü miktarlarda para verdi.



OHAL'İ GEREKÇE GÖSTERİP ÖDEMEYİ DURDURDU



Geçen Temmuz ayında para dağıtamayan muhasebeci, kendisini arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine işyerinden atıldı.



13 mağdurun suç duyurusu üzerine de tutuklandı. Birçok işadamının paralarını geri alamayacağı gerekçesiyle şikayetci olmadığı Özlem Akçeşme'nin yapılan soruşturma sonunda yaklaşık 100 milyon dolarlık dolandırıcılık olayına imza attığı öne sürüldü. Özlem Akçeşme hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.



SAVCI, 100'ER YIL HAPİS İSTEDİ



Bursa 5.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve müşteki sayısı 20'ye çıkan davanın bir önceki oturumunda mütaala veren Cumhuriyet savcısı, sanığın suça konu olan parayı tek başına yönetmesinin mümkün ve ihtimal dahilinde olmadığını iddia etti. Savcı bu nedenle Akçeşme ile davanın tutuksuz sanıkları Necmi Y. ve Ersin Ş.'ye her bir müşteki için 5 yıl olmak üzere toplan 100'er yıl hapis cezası verilmesini istedi. Akçeşme, daha önceki duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



'MÜSTEKİLERDEN BİR FARKIM YOK'



Davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Özlem Akçeşme ile Necmi Y. ve Ersin Ş. hazır bulundu. Taraf avukatları ve bazı mağdurların da katıldığı duruşmada son sözü sorulan Özlem Akçeşme, "Savcının mütaalasına katılmıyorum. Benim de müştekilerden hiç farkım yok. Onlar bana nasıl güvenip para verdiyese ben de Necmi'ye verdim. Art niyetli olsaydım kendi banka hesaplarımda kullanır ve kullandırırdım. Bu ticari ilişkinin 11 sene sürmesini beklemezdim, suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Necmi Y. ve Ersin Ş. de beraatlerini talep etti.



Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Necmi Y ve Ersin Ş. hakkında beraat kararı verirken, Özlem Akçeşme'yi,13 mağdura karşı 2 yıl 7 ay 7'şer gün, 2 mağdura karşı da 2 yıl 1'er ay olmak üzere toplam 37 yıl 7 ay hapis ve 710 bin TL para cezasına çarptırdı.



Kararında 3 kişinin şikayetinden vazgeçtiğini belirten mahkeme, Özçeşme'yi 2 kişiye karşı işlediği suçtan dolayı beraat ettirdi.



PARA CEZASINI 24 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEK



Mahkeme heyeti, Yargıtay süresince tutuksuzluğu devam edecek Özlem Özçeşme'nin verilen para cezasını birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine, taksitlerin birinin ödenmemesi halinde tamamının tahsiline, ödenmeyen para cezasının hapis cezasına çevrilmesine de karar verdi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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