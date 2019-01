Dha Yurt Bülteni -7

Menteşe ilçesinde dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Menteşe'nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile çevreyolundaki tarım alanları su altında kaldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayrıca son 24 günde ise metrekareye 368 kilogram yağışın düştüğü ifade edildi. Yağışların cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.



Antalya'da fırtına hayatı felç etti



Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar karayoluna ulaşırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ev ve işyerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı dev dalgalara teslim oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar dalga kıranları döverken, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtına nedeniyle yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprüde su seviyesi artınca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



Yarım asırdır ürettiği el yapımı ayakkabıları yurt dışına da satıyor (ÖZEL)



Siirt'te yaşayan Talat Özkılıç (51), 42 yıldır el yapımı kösele ayakkabı üretiyor. Özkılıç, çiftini 3-4 saatte ürettiği el yapımı ayakkabıları yurtiçinin yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi ülkelere de sipariş üzerine satıyor.



Talat Özkılıç, 7 yaşından beri el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Özkılıç, yarım asırdır ürettiği ayakkabıları yurtiçi ve yurtdışına özel sipariş üzerine gönderiyor. Bir zamanlar Siirt'te herkesin bu ayakkabıları tercih ettiğini anlatan Özkılıç, bugünlerde kendi çocuğu dahil çoğu kişinin fabrikada üretilen ayakkabıları giydiğini söyledi. Özkılıç, "Ben bu meslekten emekli oldum. Şu an el yapımı ayakkabılar, botlar yapıyorum. Kesinlikle makine kullanmıyorum. Hazır olarak bana gelen kalıplara deriyi işliyorum ve dikiyorum. Bir zamanlar işlerimiz çok yoğundu, gece saatlerine kadar çalışırdık. Ancak şimdi hazır ayakkabılar çıktı. Fabrikada 10 dakikada bir ayakkabı çıkıyor, bizler ise bir ayakkabı için 3-4 saat harcıyoruz. Buna rağmen işlerimiz eskisi gibi iyi olmasa da günde 3-4 çift ayakkabı yapıyorum. Siirt'te şu an bir tek ben el yapımı ayakkabı imalatı yapıyorum ve tek kalan ustayım. Ölene kadar da mesleğimi icra etmeye devam edeceğim" dedi.



El yapımı ayakkabılara eski rağbetin kalmadığını da anlatan Özkılıç, "Eski yıllarda işlerimiz çok yoğundu ve gelen siparişleri yetiştiremiyorduk. O yıllarda bizler bir tek Siirt halkına ayakkabı giydirmiyorduk, yurtiçi ile yurtdışında yaşayan birçok vatandaşa ayakkabı gönderiyorduk. Şimdi ise bu değişti. Vatandaş mağazaya gidiyor hemen ayakkabısını alıyor. Bize gelen vatandaşlardan ise biz ilk olarak ayak ölçüsünü alıyoruz ve ona göre bir kalıp oluşturuyoruz. Daha sonra istediği deri ile ayakkabıyı dikiyoruz" diye konuştu.



'AYDA ORTALAMA 50 ÇİFT ÜRETİYORUM'



Hazır ayakkabılara inat el yapımı ayakkabı imalatı yapmaya devam ettiğini ifade eden Özkılıç, "El yapımı ayakkabı siparişleri almaya devam ediyorum ve daha çok il dışında yaşayan Siirtliler'den alıyorum. Ayda ortalama 50 çift üretiyorum. Bunun çoğunu yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan Siirtliler'e gönderiyorum. Yurtiçinde İstanbul, Yalova, yurtdışında ise Hollanda ve Fransa gibi ülkelere gönderiyorum. Son zamanlarda malzemeye gelen zamlara rağmen ben ayakkabıya zam yapmadım ve bir çift kösele botu 150 liraya satıyorum" diye konuştu.



Huzur operasyonunda aranan 4 kişi yakalandı







Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin (41) de aralarında bulunduğu 4 kişi, denetimde yakalanarak gözaltına alındı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün (çarşamba) saat 21.00- 00.00 saatleri arasında 135 polisin katılımıyla 'Kasaba Huzur' adlı operasyon yaptı. Zırhlı araç destekli 12 mahalle 27 metruk bina, 14 okul ve 20 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimde 1107 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 166 araç kontrol edildi. 12 araç sürücüsüne çeşitli gerekçelerden 2 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'mal beyanında bulunmamak' ve 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' gibi 24 suçtan aranan hakkında, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. (41) ile 'basit yaralama suçu'ndan aranan Ş.Ç. (52) ve S.B. (18), 'görevi yaptırmamak için direnme suçu'ndan aranan H.B. (36) denetimde yakalandı.







Kalbi duran emekli öğretmeni, doktor olan öğrencisi hayata döndürdü - (ÖZEL)



DİYARBAKIR'da evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede kalbi duran emekli öğretmen Mehmet Alkan (65), yıllar önce öğrencisi olan Doç. Dr. Serkan Akdağ'ın (40) müdahalesiyle hayata döndürüldü. Öğretmenini gördüğünde duygusal anlar yaşadığını anlatan Doç. Dr. Akdağ, "Hocamızın emeğinin karşılığı yerine geçmez ama bir nebze de vefa borcumuzu ödemeye vesile olmaktan mutluyum" dedi.



Evinde kalbi sıkışan emekli öğretmen Mehmet Alkan, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Serkan Akdağ, durumu kritik olan Alkan için hastaneye çağırıldı. Doç Dr. Akdağ, geldiğinde, kalbi durduğu belirlenen hastanın, yıllar önce kendisini okutan öğretmenini gördü. Doç Dr. Akdağ, kalp masajı yaparak öğretmenini hayata döndürmeyi başardı.



Kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edilin anjiyo bölümüne alınan Alkan'a, balon ve stent takılarak operasyon gerçekleştirildi. Hastanedeki bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan emekli öğretmen Alkan, eski öğrencisi ve doktoru Doç. Dr. Akdağ'a teşekkür etti. Yıllar sonra bir araya gelen öğretmen ve öğrenci eski günlerini andı.



'KURTARAN DOKTORUN ÖĞRENCİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HOŞUMA GİTTİ'



40 yıl boyunca öğretmenlik yaptığını söyleyen Alkan, meslek hayatının 25 yılını Doç. Dr. Serkan Akdağ'ın okuduğu Mustafa Kemal Orta Okulu'nda yaptığını söyledi. Yaşadığı olayı yaşamın bir döngüsü olarak nitelendiren Mehmet Alkan, şöyle konuştu:



"Nasıl ki öğretmenleri, anne baba yetiştirirken bir mucize olarak görüyorsa, doktorlar da yaşamın bir mucizesidir öğrendikleriyle. Kalabalık bir okulda çalıştım, o yıl da mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 300'dü. Bunu yıllara yayınca binlerce öğrenci oluyor. Şimdiye kadar hiç doktora gitmedim, kendimi koruyordum, ancak o gece koruyamayacağımı anladım, kızıma iyi olmadığımı, kalp krizi geçirdiğimi söyledim. ve acilen bu hastaneye geldim ve kendimden geçtim. Uyandığımda beni kurtaran doktorun öğrencim olduğunu öğrenince çok hoşuma gitti. Ortaokulda öğrencinin gelecekte ne olacağı bellidir. Doktor mu, mühendis mi, bilim adamımı olacak o zamandan bellidir. O gün öğrenciye o notu veriyorsun. Yıllar geçti, ben öğrencilerim konusunda hiç yanılmadım. Bu çocuklar şu mesleği olmuş denildiği zaman bana sürpriz gelmedi. Çünkü onlar o yaşta kendilerini belli ediyorlardı. Şu an başka hastanelerde de okuttuğum doktor olan çok öğrencim var, ama sayısını bilmiyorum. Şu an sağlığım çok iyi Serkan Bey'in sayesinde o gün onun burada olması, iyi bir doktora denk geldik. Ayrıca benim sigarayı bırakmamı da sağladı, o olmasaydı ben asla sigarayı bırakmazdım."



'BÖYLE BİR ŞEYE VESİLE OLMAK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'



Doç Dr. Serkan Akdağ ise 1990'lı yıllarda öğretmeni olan Mehmet Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hocamızın kalp krizi geçirdiği saptanmasıyla hemen sonrasında kalbi durdu. Müdahale ederek hocamızı tekrar yaşama döndürdük. Hemen acil anjiyoya aldık ve burada 2 kalp damarının tıkalı olduğunu gördük ve hızlıcı zamanında damarlarını açtık. Hocamızı bir gün kadar yoğun bakımda takip ettik, sonra servise aldık. Mehmet hocayı aslında herkes tanır. Yılların emekçisi, binlerce öğrenci yetiştiren bir hoca, böyle bir şeye vesile olmak bizi çok mutlu etti. Değerli bir hocamızın yeniden hayata kavuşmasına vesile olmak ve bu süreci yürütmek, bana nasip olması beni ayrıca mutlu etti. Tabi ki her insan bizim için değerli ve ayrım yapmıyoruz. Bazı insanlar özeldir, hocamız da benim için çok önemli. Hocamızın büyük emeği var üzerimizde, bu emek asla ödenmez ama belki bir nebze olsun bir vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş olduk. Hocamızı taburcu ettik, şu an sağlığı çok iyi" diye konuştu.



Yarım asırdır evindeki atölyede ahşaba şekil veriyor



Niğde'nin Bor ilçesinde ahşap oyma sanatıyla ilgilenen emekli öğretmen Rızvan İmaç (70), evinin bir köşesine kurduğu küçük tezgahında, ceviz ağacından elde ettiği ahşaba, kıl testeresiyle sabırla oyarak, şekil veriyor.



Ortaokul yıllarında öğretmeninin verdiği ödevle ahşap oyma sanatıyla tanışan emekli öğretmen Rızvan İmaç, yarım asırdır ince ince işlediği eserlerinin gelecek nesillere aktarılması için emek veriyor. İnce işçilikle ahşabın üzerine kabartma Kur'an-ı Kerim ayetlerini işleyen İmaç, Osmanlı ile Selçuklu motif ve desenlerini kullanarak çeşitli dolaplar, kuş kafesi, tepsi, abajur ve saat gibi eşyalar yapıyor. Niğde'de ve İstanbul'da sergiler açan İmaç, yurt dışında da bunu gerçekleştirebilmenin hayalini kuruyor. İmaç, kıl testereyle ahşap oyma sanatını ortaokul öğrencisiyken iş bilgisi öğretmeninin verdiği ödevle öğrendiğini ve bunu 54 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenken 48 lira maaş alıyordum, ama orada 50 liraya besmele yazılı tablo sattım. O dönem ticari yönü ağır basınca çok kaliteli işler yapmaya başladım. 1986 yılından bugüne kadar biriktirdiğim 160 eserim var, yurt dışında sergilemek için hazırlıyorum" dedi.



Eserlerini para karşılığında yapmadığını ifade eden İmaç, şöyle devam etti:



?"Bağ, bahçe işimden gelince akşam 2 saat çalışırım, dinlenirim. Bu işimi zevk aldığım için yapıyorum. Şimdilerde yeni modeller çalışıyorum. En son Fatih Sultan Mehmet'in portresini çalıştım. Eserlerimde boya kullanmıyorum, tamamen ahşabın kendi orijinal renkleridir. Ben eserlerimi nesilden nesile aktarılması için işliyorum. Geçici zevk için işlemiyorum. Bizim kültürümüzü yansıtmasını, geçmişle bağımızı kurmasını istiyorum. Ceviz ağacı çok dayanıklı ve asil bir ağaç, en az 10 yıllık ceviz ağacı kullanıyorum. Yaklaşık 30 yıldır bekleyen ağaçlarım var. En zor, en sert ağacı kullanıyorum. 2 santimetre kalınlığındaki ağaçları kıl testereyle oyuyorum."



