Dha Yurt Bülteni -7

Dün buse için canını tehlikeye atan Reyhandalı: Hemen üstümü çıkardım, suya atladımOlay anında otomobile kadar giden ve araçla birlikte sürüklenen sanayi esnafı Edip Reyhandalı, yaptığı açıklamada, "Kadın bağırıyordu, 'Çocuğum var, çocuğum var' diye. Ben 6- 7 yaşlarında çocuk düşünerek, hemen üstümü çıkardım, suya atladım" dedi. Antalya 'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarını olay yerinde inceledi. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'in de katıldığı inceleme çalışmalarında Bakan Pakdemirli, baba Ahmet Acar 'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı. Pakdemirli, olay yerindeki çalışmaları koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'dan da bilgi aldı. Tuğgeneral Aktemur, Ankara 'dan 12 kişilik profesyonel ekibin çalışmalara katıldığını belirterek, deniz ve derede 21 dalgıcın arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Aktemur, "Şu anda bir şeye ihtiyacımız yok. 2 Sahil Güvenlik botu denizde arama yapıyor. Aracın içinde Buse yoktu, camların hepsi patlaktı" dedi.Bakan Pakdemirli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaşanan sel ve afette Kader Buse Acar'ın kaybolduğunu söyledi. Pakdemirli, "Kızımız kayıp. Devletin her imkanını kullanarak, kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah canlı ulaşırız. Çalışmalar devam ediyor. Fırtına Antalya'da 8 ilçeyi etkiledi. En çok hasar Finike ve Kumluca 'da" diye konuştu.Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da hastanede tedavisi süren eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Acar, "Dün şuuru açık değildi, bir şey söylemiyor. Beni ziyarete gelirken, hortum arabayı dereye uçurmuş" dedi.Olay anında otomobile kadar giden ve araçla birlikte sürüklenen sanayi esnafı Edip Reyhandalı (50) ise "Sanayiden çıktık, hortum dağıtmıştı ortalığı. O esnada kanalda 3 kişiyi gördük. Bir bayanla uğraşıyorlardı. O esnada yardımcı olalım, dedik, yetişelim dedik. Bayanı çıkardık. Kadın bağırıyordu, 'Çocuğum var, çocuğum var' diye. Ben 6- 7 yaşlarında çocuk düşünerek, hemen üstümü çıkardım, suya atladım hemen. Başka yapacak bir şey yoktu. O esnada arabaya girdim, su doluydu. Camdan elimi soktum ama yetişemedim.Mecbur kapıyı açtım, içine girdim tek tek kontrol ettim. Çocuk yoktu. Ondan sonra sel sularıyla kaydım zaten. Çok üzgünüm, orada yoktu çocuk. Tereddüt etmedim, ben buradan çıkarım dedim. Ama çocuk yoktu. Su çok soğuktu, ayrıca suyun akışı da çok hızlıydı. Keşke onu orada bulup çıkarsaydık, hala bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir haber alırız" diye konuştu.Öte yandan arama çalışmaları devam ederken, bazı dalgıçlar, fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan dalgıçlara, önce diğer dalgıçlar daha sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.Görüntü Dökümü-------------------Tuğgeneral Tekin Aktemur Baba Ahmet Acar detayRöp: Ahmet AcarRöp: Edip Reyhandalı03.21// 376 MBHaber- Kamera: Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER(Antalya),===================Bilet bulamayan yolcular, trenin önünü kesti Elazığ 'dan Adana 'ya gidecek tren için bilet bulamayan bir grup, demir yoluna inip, trenin önünü kesti. Polisin görüştüğü grup, bir süre sonra perona çıkarak eylemi sona erdirdi. Tren, seferine gecikmeli devam etti.Elazığ- Adana seferini yapan 52003 sefer sayılı yolcu treni, bu sabah saat 08.10'da hareket edeceği sırada bir grup, istasyona gelip bilet almak istedi. Bilet olmadığını öğrenen grup, duruma tepki göstererek demir yoluna inip trenin önüne geçti. Bunun üzerine Adana'ya gidecek tren bir süre bekletildi. İstasyona gelen polis ekiplerinin görüştüğü grup, perona çıkarak eylemi sona erdirdi.Olayın ardından yolcu treni seferine gecikmeli devam ederken, bazı yolcular, protestoculara tepki gösterdi.Görüntü Dökümü:--------------Yolculardan görüntüTartışmadan görüntüGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MBHaber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,=============== Gemlik 'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, Ahmet Can Yaşlı (23) gece yarısı geldiği büfede tabancayla vurularak, öldürüldü. Büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ile beraberinde bulunan Kerim A. (43) tutuklandı. Cinayet anı, büfenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Olay, geçen hafta Küçükkumla Mahallesi'nde yaşandı. iddiaya göre Abdullah Aslan Caddesi'ndeki büfeye gece yarısı gelen Ahmet Can Yaşlı (23), alkol almak istedi. Büfe işletmecisi Ramiz S. ise gece yarısı olması nedeniyle alkol satışının yasak olduğunu söyledi. Çıkan tartışmada Ramiz S., masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateşledi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Ramiz S. ve olay anında yanında bulunan Kerim A. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu.OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDICinayet anı ise büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Can Yaşlı büfeye giriyor. Alkol alıp, ödemeyi kredi kartı ile yapmak istediğini söylüyor. İşletmeci de saat nedeniyle bu isteği reddediyor. Taraflar arasında tartışma yaşanırken içeriye biri giriyor. Bu sırada Ramiz S., masanın üstündeki tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'nın başına doğru ateş ediyor. Yaralı genç kaçmaya çalışırken, büfedeki 2 kişi de peşinden gidiyor.Görüntü dökümü;.--------Güvenlik kamerası görüntüleriSüre: 2 dakika 4 saniye, Boyut: 14 MBHaber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),===============Bir gün arayla aynı yerden hırsızlık yaptı Konya 'nın Selçuklu ilçesindeki Zafer Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir esnaf, iş yerinin önünde bulunan kazalı TIR'ın parçalarının günden güne azaldığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde sabah saatlerinde 3 tekerlekli motosikletle TIR'ın yanına gelen bir kişinin önce aracın radyatörünü, filtrelerini; bir gün sonra da aracın yanında bulunan varili omuzlayıp olay yerinden ayrıldığı gördü. Bu tür hırsızlık olaylarından bıktıklarını belirten esnaflar ise iş yerlerinin önüne bir şey koymaya korktuklarını söyledi.Görüntü dökümü:-----------------------Üç tekerlekli motosikletle gelen şüphelinini malzemeleri alıp aracına koymasıHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA =========================Trafik cezası kesilen sürücü intihar girişiminde bulundu Karabük 'te, uygulama yapan polislerin 4 bin 144 TL tutarında trafik cezası kesmesine sinirlenen sürücü Tahsin G. (31), inşaat halindeki binanın 5'inci katına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Tahsin G.'nin girişimi, polisin 20 dakika süren ikna çabalarıyla sonlandırdı.Belenköy Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, durdurdukları 37 HD 468 plakalı otomobilin sürücüsü Tahsin G.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ile aracın fenni muayenesi bulunmaması nedeniyle 4 bin 144 TL para cezası kesti. Kendisine ceza kesilmesine sinirlenen Tahsin G. de yol kenarında bulunan inşaat halindeki 12 katlı binanın 5'inci katına çıktı. Sürücünün balkonda intihar girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tahsin G.'nin otomobilde bekleyen eşi Ayşe G. de 2 çocuğunu alıp, inşaata girdi.Polis ekipleri, Tahsin G.'yi yaklaşık 20 dakika süren çabaları sonucunda binadan inmeye ikna etti. Tahsin G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobili de çekiciyle otoparka kaldırıldı. Ayşe G., "Eşim, 'Ceza yazmayın müsaade edin' diyor. Ceza yazdılar diye psikolojisi bozuldu. İnşaata çıktı" dedi.Görüntü Dökümü----------Olay yerinden detay-Otomobilden detay-Ayşe G nin açıklamasısüre: (01.25) Boyutu: (158 mb)Haber-Kamera: Bülent Diktepe/KARABÜK-DHA