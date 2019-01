Dha Yurt Bülteni -7

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (haberine ek)VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALIAntalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na gidiyor.

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (haberine ek)



VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na gidiyor. Vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, DHA'ya şunları söyledi:



"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. Onur Air'e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu İlçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."



Fırtınanın devam ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak meteorolojiden gelean uyarıları paylaşıyoruz. Vatandaşımız mecbur kalmadıkça özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar."



HORTUM ANINU YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ



Antalya Havalimanı'nı vuran hortum aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun bir uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.



'VALLAHA GELİYOR'



Görüntülerde yolcuların "Bu tarafa gelmesin" dedikleri duyulduktan saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören "Vallaha geliyor" diye bağırdıkları yer aldı. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçaların otobüse çarpma sesleri duyuldu. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" dediği görüntülere yansıdı. Hortum uçağın yanından geçtiği sırada ise uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.



Görüntü Dökümü



----------



-Hortumun çıkışı



-Havalimanındaki uçağı geçmesi



-Otobüste yaşanan panik



Haber-Kamera: İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,



====================



Kumluca'da hortum: 5 yaralı (3)



HORTUM FİNİKE'DE BAŞLADI



Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumun Finike ilçesinin Hasyurt Mahallesi yakınlarında Finike Belediyesi'ne ait piknik alanında başladığı belirlendi. Hasyurt Mahallesi'nde çok sayıda seraya zarar veren ve enerji nakil hatlarını koparak hortumun Salur'a doğru ilerlerken şiddetini artırdığı, burada da çok sayıda sera ve portakal bahçesini vurduğu kaydedildi. Hortumun geçtiği bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve ASAT ekibi yönlendirildi. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de bölgeye gitti. Hortumun enerji nakil hatlarına da zarar verdiği belirtildi.



KUMLUCA'DA İKİNCİ HORTUM ÇIKTI



Saat 10.30 sıralarında Mavikent ve Beykonak mahallelerinde de yeni hortum oluştu. Hortum bu bölgede de çok sayıda sera ve tarım alanına zarar verdi. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hızla ilerleyen hortumun seraların plastik örtülerini uçurduğu ve enerji nakil hatlarını kopardığı görüldü.



'YAKLAŞIK 100 DÖNÜM SERA YIKILDI'



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "İlçemizde önceki gün hortum meydana geldi. Onun şokunu atlatamadan bugün de Salur Mahallemizde hortum meydana geldi. Yaklaşık 100 dönüm sera yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Hortumun zarar verdiği tarım alanları ve seralardan görüntüler



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile röportaj



Barakadaki işçilerin hortumu anlatması



Ağlayan bir kadının görüntüsü



Zarar gören seralardan görüntü



Detaylar



Mavikent Mahallesi'nde hortum anından görüntü (Cep telefonu)



Zarar gören seralardan görüntüler (Cep telefonu)



337 MB/// 03.04"



Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA / ANTALYA,



====================



Kato Dağı'nda 7 metre karda vatan nöbeti



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor.



Beytüşşebap'ta son yılların en ağır kışı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır aralıkla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı operasyonlarla terörün temizlendiği Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolu da 15 gün kapalı kaldı. Üs bölgesine ulaşım sağlanması için Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu, kar kalınlığının 7 metreyi aştığı yolu, ekipler zorlu şartlara rağmen ulaşıma açmayı başardı. Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de karla mücadele ekiplerine çay ikram etti.



'ASKERLERİMİZ İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'



Beytüşşebap ilçesini ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolunun kardan temizlendiğini dile getirerek, askerler için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Vali Aktaş, "Askerimiz, polisimiz, korucularımız, halkımızın huzuru, güvenliği için kar kış demeden en ücra dağlarda görev yapıyor. Üs bölgemizde 6,7 metre karın yağdığı yerlerde görev yapıyorlar. Başarılar diliyoruz. Onların bulundukları yerlerde rahat edebilmeleri için bütün devlet olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Kar yağışının olduğu günlerde üs bölgesinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yol ulaşıma açıldı. Yol kapalı olsa dahi askeri üs bölgesine helikopterle askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara ve her yerde görev yapan askerimize, polisimize, korucumuza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.



Görüntü Dükümü



---------



Karlı yollardan görüntü



Kato Dağı'na giden ekipler



Yollarda kar temizleme



Üs bölgesinin yolunun açma çalışmaları



Muhabir anonsu



Askerlerin karla mücadele ekiplerine çay ikramı



Bölgenin drone çekilen görüntüleri



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329+60



Haber-Kamera: Emin BAL/BEŞTÜŞŞEBAP (Şırnak),



===================



Kırmızı ışıkta geçen otomobile TIR çarptı: 3 yaralı



Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile TIR çarptı. Kazada, yaralanan 3 kişi, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında, Edremit ilçesi E- 87 karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edremit yönüne giden Ömer D. yönetimindeki 06 GJ 277 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Çanakkale yönüne giden Tamer Ö. yönetimindeki 22 UR 590 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ömer D. ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Edremit İtfaiye Grup Amirliği kaza kırım ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.



TIR şoförü Tamer Ö., otomobilin yan yoldan çıktığını belirterek, "Bize yeşil yanıyordu. Ara yoldan çıkan otomobil yanımdaki kamyondan kaçayım derken, önüme çıktı, tam yolun ortasında kaldı. Durduramadım ve vurdumö dedi.



Kazadan sonra TIR sürücüsü Tamer Ö. İfadesi alınmak üzere Körfez Polis Merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Kaza anından ve kazadaki çalışmalardan görüntüler.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),



==================



Bayramiç'te, 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi bekliyor



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pıtırelli köyünde yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, tescillenmeyi bekliyor.



Sadettin İnal'ın tarlasında bulunan dev zeytin ağacı görenleri şaşkına çevirirken, köy Muhtarı Abdullah Avcıoğlu, ağacın en az 600 yıllık olduğunu belirterek, uzman incelemesinden sonra ağacın tescillenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Zeytin ağacını budamaya gelen işçilerin ağacın büyüklüğüne şaşırması ve sosyal medyada fotoğrafını paylaşması üzerine ilgi arttı. Sosyal medyada birçok kişinin fotoğrafını paylaşmasının ardından köy muhtarlığı harekete geçti ve tescil çalışmalarına başlandı. Köy Muhtarı Abdullah Avcıoğlu, ağacın en az 600 yıllık olduğunu belirterek, uzman incelemesinden sonra ağacın tescillenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Muhtar Avcı, ağacın tescillenmesi için Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını bildirdi.



İLK DEFA BÖYLE BİR AĞAÇ GÖRDÜK



Zeytin ağacı budama işi yaparak geçimini sağlayan Şefik Şengül (50), budama yapacakları dev zeytin ağacını görünce şaşırdıklarını belirterek, "Hemen zeytin ağacının fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşmak istedik. Yıllardır arkadaşlarımızla zeytin ağaçlarında budama işi yapıyoruz. İlk defa böyle büyük ve gövdesi kalın zeytin ağacı gördük" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Dev zeytin ağacından genel ve detay görüntü.



-Zeytin ağacını 5 kişi elele tutuşarak etrafınıo sarmasından görüntü.



-Şefik Şengül ile röp.



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),



=====================



MÜSİAD Bursa Şubesi yeni başkanını seçti



MÜSİAD Bursa Şubesi'nin 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Merinos AKKM'de gerçekleşti. Genel kurulda katılan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan," Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri olduğunu biliyoruz.Üzülmek yok, yılmak yok, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Yapılan oylamada derneğin yeni Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay oldu.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (MAKKM) gerçekleşti. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda dernek üyesi katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geride kalan yılın ekonomik açıdan zorluklarla geçtiğini ifade ederek, "Bursa, dünya çapında da ticaret etkinliğini kanıtlamış bir ilimiz. Şehrin bu başarılı performansının daha da artarak devam ettirmesi gerekir. 2018 yılı hem Türkiye'de hem de dünya ekonomi politiği açısından değerlendirdiğimizde biraz zor bir yıl oldu. Bu süreç, özellikle farklı aktörlerin de öne çıktığı ve aynı zamanda da yeni bir kavramı da bizlere göstermiş oldu; ticaret savaşları. Daha önce böyle bir şey gündemimizde yoktu" dedi.



'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Zorlukları aşmak için dernek olarak çaba sarf edeceklerini belirten Kaan, "Daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmemiz için biz MÜSİAD olarak bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye için bir fırsat aynı zamanda Bursa için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bizler artık enerjimizi boşa harcamayacağız. Hareket kabiliyetlerimizi sınırlamadan, anlık gelişmelerle boğuşmadan, güçlü bir muhasebe yaparak, yeniden değerlendirerek 2019 yılını daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu söylerken, Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri olduğunu biliyoruz, bizler bu tür sıkıntıları daha önce yaşadık. Bu tür sıkıntıları kaldıracak tüm mekanizmaları daha önceden biliyoruz. Üzülmek yok, yılmak yok, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kongre sonunda yapılan seçimde Şube Başkanı Mustafa Gürses, görevi Nihat Alpay'a devretti. Toplantı daha sonra toplu fotoğaf çekimiyle son buldu.



Görüntü Dökümü



-------------



-Yemekli toplantı görüntüleri



-Misafirlerin karşılanması



-Abdurrahman Kaan konuşması



-Sinevizyon gösterisinden görüntü



-Detaylar



Süre: 2 dk 20 sn- Boyut: 262 mb



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,



=====================



Yüksekova'da üretiyorlar, İran ve Irak'a ihraç ediyorlar



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oluşan güven ortamı ile birlikte açılan plastik fabrikasından, İran ve Irak'a 11 TIR ürün ihraç edildi. 'Kentin tek plastik fabrikası' özelliğini de taşıyan iş yerinde 25 kişi istihdam edilirken, gelen yoğun talebe yetişebilmek için bu sayının 50'ye çıkarılması hedefleniyor.



Sürekli terör olayları ile anılan Yüksekova'da son yıllarda oluşan güven ve huzur ortamı, yatırımcıları da harekete geçirdi. İlçedeki Yeni Mahalle'de girişimci Salih Akdoğan tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerine, 680 metrekare kapalı alanı bulunan plastik fabrikası açıldı. Yaklaşık 6 öy önce kurulan fabrikadan İran ve Irak'a ürün ihraç ediliyor. Hakkari'nin tek plastik fabrikası olma özelliğini taşıyan iş yerinde yürüteç, çocuk mama sandalyesi, çocuk bisikleti, mutfak gereçleri, çekmeceli dolap, leğen, çöp kovası, su ısıtıcısı ve cezve üretiliyor. Talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirten fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akdoğan, İran ve Irak'a şu ana kadar 11 TIR ürün ihraç ettiklerini söyledi.



'OLUMSUZ ALGILARI ORTADAN KALDIRDIK'



Yıllardır güvenlik gerekçesiyle Yüksekova'da ve bölgede fabrika kurulamayacağı yönündeki olumsuz algıları ortadan kaldırdıklarını belirten Akdoğan, "Biz de bu tabuları rahat bir şekilde kırabileceğimize, ürünlerimizi kendi memleketimizde yapabileceğimize inandık. Bu doğrultuda yol alabileceğimize inandıktan sonra proje aşamasından geçip, fabrikayı kurmaya niyetlendik. Bölgenin kalkınması, istihdam sorunu ve bölgenin ihtiyacını gidermek için böyle bir fabrika kurduk. Şu anda bölgenin tek plastik fabrikasıyız ve 6 aydır imalatımız devam ediyor. Her şey güzel gidiyor" dedi.



'YOĞUN TALEP VAR'



Salih Akdoğan, fabrikada ilk etapta 25 kişi ile üretime başladıklarını fakat bu sayının artacağını söyledi. Akdoğan, "Yoğun bir talep var. Bu talepleri yetiştirmek için zorlanıyoruz. İleriki günlerde çift vardiyalı çalışacağız. Bu istihdamı 50 kişiye çıkartmayı düşünüyoruz. Bölgede çok rahat imalatımızı yapıyoruz. İran'ın talepleri doğrultusunda plastik kettle ve cezve yapıyoruz. Şu ana kadar İran'a yaklaşık 5 TIR ihracaat yaptık. Irak'a ise 6 TIR plastik çekmeceli dolap ve çöp kovaları ihracat ettik. Sık sık talepler alıyoruz. Nasıl yetiştireceğimizi biz de bilemiyoruz. Ülkemizi ve memleketimizi daha iyi temsil etmek, ülke ekonomisine ve yerelde de memleketimize ekonomik katkıda bulunmak için böyle bir girişime kalkıştık" diye konuştu.



İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI



İş insanlarına çağrıda bulunan Salih Akdoğan, Yüksekova'da güven ve huzur ortamının oluştuğunu belirterek, "6'ncı teşvik bölgesindeyiz. Burada devletin sağladığı destekler var. Biz bu fabrikayı kurarak, 6 ayda gayet rahat bir şekilde bu memlekette yatırım yapılabileceğini kanıtladık. Yüksekova coğrafi konum olarak buna çok müsait bir ilçe. Yüksekova'nın 2 ülkeye sınırı bulunuyor. Bu da ihracaat yapmak için oldukça uygun bir ortamdır. İş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Gelsinler ve yeni bir sahada fabrika kurup, bölgenin gelişmesine, istihdamına katkı sunsunlar" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Fabrikanın içindenki makinalar



-Çalışan işçiler



-Makinadan çıkan kalıplar



-Çalımalardan detaylar



-Yapılan işler



-Fabrika yönetim kurulu başkanı Salih Akdoğan'ın konuşması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -



=====================



Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin yıl dönümü kutlandı



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı törenle kutlandı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında balkonundan halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi önünde devam etti. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Faruk Karadağ, askeri erkan, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.



Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende konuşan Fatma Şahin, Atatürk'ün 86 yıl önce Gaziantep'e geldiğini ve Gazianteplilerin kahramanlığını bütün dünyaya örnek gösterdiğini söyledi. Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının buraya gelmesi ve bu tarihi dokuda konuşması herhangi bir konuşma değildir. Çünkü Gaziantep 11 ay boyunca zerdali çekirdeğini ekmek yapan, namusu için, bayrağı için, memleketi için 'vücudumu çiğnetirim asla toprağımı çiğnetmem diyenlerin yurdudur" dedi.



Vali Gül de tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Gaziantep, 'Gazi'lik unvanını iliklerine kadar hak eden hisseden ve bunu yaşatabilen bir şehir. O günkü nüfusunun 4'te 1'ini şehit olarak veren, 6 bin 317 şehit veren ve diğerlerinin hemen hemen tamamının gazi olduğu bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirerek 1933 yılında ziyaret ettiği bir günü her yıl sizlerle beraber anıyoruz kutluyoruz" diye konuştu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları dedi:



"86 yıl önce bugün cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize gelerek hemşehrilerimizle bir araya geldi. 86 yıl önce iki gazi bir araya geldi. Antep ve Mustafa Kemal Atatürk, bir gazi komutan, bir gazi şehir bir araya geldi. Antep her zaman milli mücadelenin, Antep her zaman bu ülkenin, kadim coğrafyanın geleneklerini koruyan kutlu bir şehir ve burada Gaziantep'te sergilenen milli mücadele kahramanlığı Türkiye'nin bu aziz toprakların kurtuluşunun en büyük meşalesi olmuştur. Gaziantep, her zaman birliğini beraberliğini koruyarak bütün Türkiye'ye de örnek olmuştur. Biz Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Türkmen'i ile zengini ile, fakiri ile biriz, beraberiz, hep birlikteyiz: "



Görüntü Dökümü



------------



Atatürk anıtına çelenk bırakılması



Kortej yürüyüşü



Fatma Şahin'in konuşması



Davut Gül'ün konuşması



Abdülhamit Gül'ün konuşması



Hatıra fotoğrafı çekimi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 497 MB



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Musafa KANLI- GAZİANTEP-

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu

Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı

Son Dakika! Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var