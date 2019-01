Dha Yurt Bülteni -7

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirecektir" dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde dün yapılan 'Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından 'teknoloji çınarı' olarak nitelendirilen fabrikada, işçilerle yemekte bir araya geldi. İşçilere hitap eden Bakan Akar, hem bölgesel hem de küresel alanda yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti. Terörle mücadelede yoğun dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini kaydeden Bakan Akar, 'çukur' operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı. Akar, bunlar yapılırken Mehmetçiğin, teröristlerle masum vatandaşları birbirinden çok iyi ayırdığını, çevreye ve tarihi ile dini yapılara zarar vermediğine dikkati çekti.



'ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU VAR'



Hedeflerinde sadece ve sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:



"Bazı hainler, alçaklar olayları saptırıyor; 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyorlar. TSK'nın tek hedefi teröristler. Bizim Arap, Kürt kardeşlerimizle asla herhangi bir sorunumuz yoktur, böyle bir şey olamaz. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. TSK'nın yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir. Şu anda önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da ilgili ülkelerle temaslarımız sürüyor. TSK, kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirecektir. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin burayı süratle terk etmesini ve bunlara verilen ağır silahların buradan alınıp götürülmesini ve yüzde 90'ını Arap olan Münbiç'in idaresinin de Münbiçlilere terk edilmesini talep ve takip ediyoruz. Bu konunda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."



'TSK, ÇUKURLARI KAZANLARI O ÇUKURLARA GÖMMESİNİ BİLİR'



Menbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerce çukurlar kazıldığına, mevziler oluşturulduğuna yönelik bilgi ve haberlere değinen Bakan Akar, "Bunlardan dolayı kimsenin endişesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda gereğini yaptıysa burada da Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da çukurları kazanları o çukurlara gömmesini bilir. Büyük bir ciddiyet ve samimiyetle TSK'nın tüm mensupları, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz budur. Bununla uğraşıyoruz ve bunu da yeri ve zamanı geldiğinde icra edeceğiz" dedi.



'TEK GAYEMİZ BÖLGENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİ'



Tüm bu faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirildiğini vurgulayan Bakan Akar, "Ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın hatırlattığı gibi 1998'de yapılan Adana muhtırası dahil bunların hepsi kendi ülkemizi, sınırlarımızı koruma hakkını bize veriyor. Ülkemizi ve halkımızı teröristlerin etkisinden korumak için bu operasyonları yapıyoruz. Bunun dışında bizler bütün komşularımızın Suriye ve Irak başta olmak üzere onların siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesi, tek gayemiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi" diye konuştu.



Bakan Akar, terörle mücadeledeki etkili operasyonlar sonucu Kandil'deki sözde elebaşlarının terörün sonu olmadığını anladığını belirterek, "Temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp, bu işten bir an önce vazgeçmeleri; bunun bir çıkar yol olmadığını görmeleri. Aksi halde bundan öncekilerin başına gelenler, bunların da başına gelecek" dedi.



'MEHMETÇİK OYUNU BOZDU'



Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona da değinen Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör örgütü PKK'nın üs bölgemize yönelik tahrikleri ve provokasyonuna karşı Mehmetçik, sakinlik ve metanetle karşılık vererek, PKK'nın alçakça sergilemeye çalıştığı oyunu bozmuştur. Konuyla ilgili olarak Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi ve aldığı tedbirler tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" diye konuştu.



CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)



'O DÖNEM ÜZERİNDEN BUGÜNE DAİR BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babasından dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. 12 Eylül döneminin, çok acı dolu bir dönem olduğunu söyleyen Soyer, "Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabii ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor" dedi. Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını da ifade eden Soyer, "Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



'BİZİM UMRUMUZDA DEĞİL'



Genel siyaset ve yerel siyasetin apayrı şeyler olduğunu da vurgulayan Tunç Soyer, "Biz merkezde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka parametreler, bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişmeler bizim umurumuzda değil. Onun dışındayız. Herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceğiz" dedi.



'BÖYLE BİR SİYASİ TERCİHİMİZ OLMAZ'



İzmir'de Körfez Geçiş Projesi, Karşıyaka Stadı gibi projelerin sorun yarattığı, bunlara karşı nasıl bir tavır takınacağı sorulan Soyer, "Bunlar siyasi değil, tekniktir ve onların üzerinden çalışmak gerekiyor. Teknikten kastım şu; buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle siyasi tercihimiz olamaz. Gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu etmiyor mu, teknik anlamda bunun gerçekten sonuçları ne? Ona bakarak karar vereceğiz" yanıtını verdi.



'SAHİP OLDUĞU TECRÜBE KİMSEDE YOK'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Soyer, "Çok keyifli bir görüşmeydi. Aziz başkan son derece pozitif ve bütün kalbi ile inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl görev verdi. Ben bu partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve o ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz başkanın sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği her ne varsa bizim için kullanacak, bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. Ben iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir temiz siyasete, iyi siyasete dair özelim var. Onu hissediyorum" dedi.



Soyer, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.



-Tunç Soyer'in belediyeden çıkışı



-Tunç Soyer'in gazetecilerin sorularını yanıtlaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı



Siirt'te PKK/KCK terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik merkez ve Şirvan ilçesinde 7 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma ekiplerinin evlere baskın düzenlemesi



Ekiplerin evlerinin önünde güvenlik önlemi alması



Düzenlenen operasyonu arama yapan köpeklerin eşlik etmesi



Gözaltına alınan şüpheliler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB



Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı



Hakkari'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan dolayı 75 köy ve 111 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezindeki kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla il dışına taşıyor.



-Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması



-Toplanan kar kütlelerinin kamyonlara yüklenmesi



-Genel ve detaylar



BOYUT: 137 MB



SÜRE: 1 DK 13 SN



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,



Kargo paketlerini savurduğu görüntüleri ortaya çıkan 5 işçi kovuldu



Rize'de, bir kargo şirketi çalışanları paketleri savurarak kamyona yüklemeye çalıştığı anlara ilişkin kayda alınan görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi.



Ekrem Orhon Mahallesi'nde bir kargo şirketi çalışanları, koli ve paketleri savurarak kamyona yüklemeye çalıştığı anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savrulan koli ve paketlerin yere düştüğü, alınan kolilerin tekrar kamyonun kasasına gelişi güzel atıldığı görülüyor. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi.



Kargo çalışanlarının yükleme yapması



Haber: Arzu ERBAŞ RİZE,



Trafikte kural ihlaline karşı helikopterli denetim



Bursa İl jandarma komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemeye yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi. Birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren Bursa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Ekipler kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yapan sürücülerin kullandığı araçları durduran Jandarma Trafik ekipleri, 15 sürücüye ceza kesti.



-Araçların geçişi



-Jandarmanın helikopterle denetimi



-Detaylar



Dosya adı: 2901Helikopterli_Denetim



Süre: 1 dk 8 sn- Boyut: 128 mb



Haber/ Kamera: Serkan AKKUŞ/ BURSA/ DHA



Tunceli Valisi Sonel'den Ovacık'a ziyaret



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Ovacık ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere dün Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte makam aracıyla Ovacık ilçesine gitti. Vali Tuncay Sonel, Ovacık'ta ilk olarak Kaymakam Selçuk Haskırış'ı ziyaret etti. Vali Sonel, Kaymakam Haskırış'tan ilçenin genel durumu ve sorunları hakkında bildi aldıktan sonra Hükümet Konağına geçti, personelle görüştü. Vali Sonel, ardından Ovacık Adliyesi'ndeki savcı ve hakimleri ziyaret etti. Sonel, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat personeli ile bir araya geldi. Ardından ilçede sakinleri ve esnafla görüşen Vali Sonel ve beraberindekiler, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.



Vali Tuncay Sonel, son olarak ilçeye sosyal ve ekonomik bakımda büyük katkı sunan Ovacık Kayak Merkezi'ni gezdi. Burada kayak eğitimi gören sporculara malzeme desteğinde bulunan Vali Sonel, "Sık sık ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kalitede hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz. Ovacık ilçemiz, yaz aylarında olduğu gibi kışın da çok güzel ve oldukça canlı. Özellikle kayak tesisimizde yerli ve yabacı turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Herkesi Ovacık'a kayak yapmaya davet ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakamımız nezdinde, yöre halkımıza teşekkür ederiz" dedi.



Makam aracıyla karayolunda seyahat anı



Karayolundan görüntü



Ovacık'a varış ve ilçe sokaklarında çocuklar ile birlikte yürürken



Esnaf ziyareti



Vali kahvehanede vatandaş ile okey onarken



İlçe sokaklarında çocuklar ile top oynarken



JÖH ve PÖH ziyareti



Kayak tesislerini ziyaret



Sporcuların kayak yapması



Genel ve detay görüntü



Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB



Gaziantep'te, klima hırsızları tutuklandı



Gaziantep'te, girdikleri bir apartman dairesinden 2 adet klima çalan 2 kişi tutuklandı.



Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden 2 adet klima çalınmasının ardından harekete geçen polis, apartmanı gören bir güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerden 2 şüphelinin otomobille geldikleri, 2 adet klimayı çalıp aynı otomobille kaçtıkları belirlendi. Böylelikle önce otomobilin plakasını ardından da sürücünün kimliğini tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla M.K. ve B.Ç.'yi adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin adresinde klimalar ile bazı çalıntı eşyalar bulundu. Klimalar sahibine teslim edilirken, M.K. ve B.Ç. sevk edildikleri adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Apartmanın önüne otomobille gelen şüpheliler



Şüphelilerin klimayla binadan çıkması



Şüphelilerin klimayı araca koyması



Şüphelilerin evlerinde bulunan çalıntı malzemeler



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -DHA)



