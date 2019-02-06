Dha Yurt Bülteni-7

1)TUBİTAK'TAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 MÜHENDİS ADLİYEDE KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis, adliyeye sevk edildi.

1)TUBİTAK'TAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 4 MÜHENDİS ADLİYEDE







KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 mühendis, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında halen TÜBİTAK'ta mühendis olan F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve ofislerinde aramalar yapıldı. Yapılan armalarda çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi. Şüpheli mühendislerin örgütle bağlantılarının devam ettiği, bilgisayarlarında çeşitli belgeler ele geçirildiği ve kripto olarak kendilerini gizledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), -



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2)BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINA FIRTINA ENGELİ







ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, fırtına nedeniyle ara verildi. Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenmesi sonucu Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılamadı. Buse'nin kaybolduğu Ağva Deresi ve denizde, dalgıçlar fırtına nedeniyle arama yapamadı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin debisi yükselirken, denizdeki arama girişimine de dalgalar engel oldu. Jandarma ekipleri ise dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevi yapmaya devam etti. Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



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3)ANNESİNİN 'DÖN' DİYE YALVARDIĞI FATMA, ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU



BURSA'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K. (16), bugün polis ekipleri tarafından bulundu. Evi terk ettikten sonra 2 gün yakındaki bir inşaatta saklandığını, ardından da erkek arkadaşının evine gittiğini söyleyen Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edildi. Fatma K.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı 20 yaşındaki E.G. ise adliyeye sevk edildi.



Yeşil Cami Mahallesi'nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı. Annesi Gülcan Ulutaş, kızına yalvararak, 'Geri dön' çağrısı yaparken, polis ekipleri de harekete geçti. Arama çalışmalarınn ardından genç kıza ulaşıldı. Fatma K.'nin evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca evinin yakınlarında bulunan Eşrefzade Mahallesi, Kamil Acar Sokak'taki bir inşaatta saklandığı bildirildi. Genç kızın acıkınca erkek arkadaşına sığındığı belirtildi. Polis ekipleri Fatma K.'yi, arkadaşı E.G.'nin evine yaptığı baskında buldu. Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edilirken, gözaltına alınan E.G. ise adliyeye sevk edildi.



Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -



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4)CİNSEL GÜÇ ARTIRICI KÜRLERE HER YAŞTAN YÜKSEK TALEP



Adana'da aktar Orhan Bora Bilir, havaların soğuk olması ve stresli yaşam nedeniyle 18 yaşından 65 yaşa kadar vatandaşların cinsel gücü artıran kürlere yüksek talep gösterdiğini söyledi. Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, yaptıkları doğal karışımların ginseng, epimedyum, azgın teke otu, anzer balı, keçi boynuzu özü ve propolis içerdiğini kaydetti. Performans kürünün kilosunun 150 TL'ye satıldığını belirten Bilir, "Kullanıldığı takdirde enerjisi yüksektir. 18 yaşından 65 yaşa kadar talep ediliyor. İnsanlar ya çalışmaktan ya da çalışmamaktan yoruluyor. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı yendiği zaman zihin güçlenmesi elde ediliyor ve sonucu performanstır " dedi.



Görüntü Dökümü



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Aktar Orhan Bora Bilir ile röp.



Macunun görüntüsü



Genel ve detaylar



SÜRE: 02'03" BOYUT: 227 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,,



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5)KAMYONET KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



OSMANİYE'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonetin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Osmaniye-Gaziantep yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne seyir halinde olan Mustafa Huba (55) yönetimindeki 80 DU 301 plakalı kamyonet,



kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kamyonet daha sonra karşı şeride geçerek Hatice Kavrak (31) yönetimindeki 07 BZA 04 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Mustafa Huba yanındaki eşi Nadiriye Huba (61) ve diğer araç sürücüsü Hatice Kavrak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nadiriye Huba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın oluş anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü



Kaza yerinden görüntü



Kaza yapan araçlardan, polis ve ambulanstan detaylar



BOYUT: 47.6 MB SÜRE: 01'31"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



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6)AĞAÇ KÖKÜ VE DALINDAN HEDİYELİK EŞYA YAPIYOR



KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, çocukken bulduğu dal parçasını bıçakla işleyerek bastona dönüştüren Uğur Şanlı (25), evinin bodrum katını atölyeye çevirip kuru ağaç kökleri ve dal parçalarından hediyelik eşya yapmaya başladı. Uğur Şanlı, yaptığı birbirinden ilginç hediyelik eşyaları satarak gelir sağlıyor. Özvatan'da ailesiyle birlikte oturan Uğur Şanlı, çocukken bulduğu dal parçasını, bıçakla yontarak bastona dönüştürdü. Şanlı, liseden sonra evinin bodrum katını atölyeye çevirip, kuru ağaç kökleir ve dal parçalarından hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Şanlı, kitaplık, mumluk, abajur başta olmak üzere bir çok hediyeki eşya yaparken, bunları internet üzerinden satışa çıkardı.



Şanlı, çam, ardıç, kayın, meşe gibi kuru ağaçların kökleri ve dallarına şekil verip hediyelik eşya yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Evimin altına kurduğum atölyede, bulduğum ağaç köklerine şekil veriyorum. Eğitime önem verdiğim için kitaplık ve gece lambasının yanı sıra mumluk ve abajur yapıyorum. Arkadaşımla birilkte doğada bulduğumuz kütüklerle, ağaç köklerine hayat vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız hediyelik eşyaları internet üzerinden satıyoruz. Ayrıca, ilçemizde ve diğer ilçelerde stant kurarak yaptığımız eşyaları satmaya çalışıyoruz. Gurbetçilerden masa ve zigon sehpa siparişleri alıyoruz. Bu siparişleri Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda ve Belçika'ya gönderiyoruz. Kimi zaman kişiye özel ürünler de yapıoyruz."



Kuru ağaçlara yeni kimlik kazandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Uğur Şanlı, "Bu atölye benim için ayrıca dinlenme yeri oldu. Çarşıda gezmek veya kahvede oturmak yerine arkadaşlarımla buraya gelerek sohbet edip, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz elimiz yüzümüz toz oluyor; ama insan huzur buluyor ve dinleniyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Uğur Şanlı ve arkadaşının ağaç kökleri üzerinde çalışmaları



Ağaç köklerine şekil vermeleri



Uğur Şanlı'nın yaptığı hediyelik eşyalardan detay görüntü



Uğur Şanlı ile röportaj



Diğer görüntüler



Süre: 4.09 Boyut: 464 MB



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



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7)51 BİN NÜFUSLU BİTLİS KENT MERKEZİNDE 36 BİN 235 KİŞİYE YARDIM YAPILDI



BİTLİS Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde, geçen yıl 36 bin 235 kişiye 21 milyon 98 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım yaptı.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, SYDV'nin 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, 2018 yılında kent merkezinde 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımların 2019 yılında da devam edeceği belirtilirken, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, şartlı eğitim-sağlık-gebelik yardımı, muhtaç asker ailesi yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, muhtaç asker çocuğu yardımı, öksüz yetim yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve kronik hastalık yardımı olmak üzere birçok kalemde yardımların yapıldığını söyledi. Erdemir, adı geçen durumlardaki 10 bin 419 kişiye 12 milyon 870 bin 512 TL yardım yapıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Birçok kalemde sosyal devlet ilkesi altında yardımlarımız devam ediyor. SYDV tarafından yapılan tespitler sonrasında komisyonumuzun kararı doğrultusunda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 2018 yılında vakıf imkanlarıyla yapılan yardımlar kapsamında da; nakdi yardım, eğitim yardımı, giyim yardımı, gıda yardımı, barınma yardımı, tek seferlik yardımlar, özel amaçlı yardımlar, ev yapım ve onarım yardımları, kira yardımı, sağlık yardımı ve kömür yardımları olmak üzere 20 bin 669 kişiye 8 milyon 227 bin 817 TL'lik ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır."



Vali Yardımcısı Erdemir, ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün desteğiyle SYDV olarak 2011 yılından bu yana barınma yardımları kapsamında ev yapım ve onarım yardımları yapıldığını da dile getirerek, "Bu kapsamda evlerinin yapım ve onarımını yapamayacak durumda olan ve sağlıksız evlerde yaşayan yoksul vatandaşlarımızdan 139 ailenin evinin yapımı veya onarımı için 3 milyon 125 bin 91 TL yardım yapılarak daha sağlıklı ve yaşanılır evlerde ikamet etmelerinin sağlandı ve 2018 yılında 25 evin inşaatı tamamlandı" dedi.



Ailenin korunması amacıyla Aile Destek Merkezlerinde 6 bin 722 kadın ve genç kızın çeşitli kurslara katıldığını da anlatan Erdemir, "ADEM-1 ve ADEM-2 olarak açtığımız 2 kurs merkezimizde birçok kadın ve genç kızımız eğitim görerek hem meslek sahibi oldu, hem de aile bütçesine katkı sağladı. Ayrıca SYDV olarak Bitlis Belediyesi ve Kızılay Bitlis Şubesi ile birlikte yürüttüğümüz Aşevi Projesi'nden her gün engelli, yaşlı, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan 53 ailede bulunan toplam 192 kişiye 2 öğün olmak üzere evlere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Vakıf bünyesinde bulunan Hayır Çarşısı'ndan, hayırsever firmalar tarafından bağış olarak gönderilen muhtelif giyim ve gıda yardımları da 5 bin 75 kişi faydalandı. Bütün bunları topladığımızda 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdik" diye konuştu



Görüntü Dökümü



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-Vakıf Müdürünün çalışmalarından detay görüntüler



-Vakıftan detaylar



-Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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