Dha Yurt Bülteni-7

1)FATİH TERİM'İN BABASI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

1)FATİH TERİM'İN BABASI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)



GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Cenaze aracında Talat Terim'in sağlık fotoğrafından detay



Cenaze aracının görüntüsü



Fatih Terim'in cenaze aracına binmesi



Cenaze aracının gidişi



Terim'in araçta görüntüsü



Cinaze konvoyu



Aracın Talal Terim'in evinin önünde durması



Terim'in yakınlarına sarılması



Helallik alınması



SÜRE: 02'20" BOYUT: 258 mb



Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA,



=================================================



2)İZMİR'DEKİ İKİ TERÖR OPERASYONUNDA 13 KİŞİYE GÖZALTI



İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden Devrimci Kominarlar Partisi (DKP) ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephe (DHKP-C) terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi de yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon yaptı. Bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 8 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Ayrıca, sosyal medya hesaplarından, silahlı terör örgütleri DKP ve DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları tespit esilen 5 kişi de, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------



Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



==============================================







3)SİBİRYA SOĞUKLARINDA YAŞAYAN LEYLEKLER ŞAŞIRTIYOR



SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da görülen 2 leylek, ilgi odağı oldu. Havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeyip, kentte kalan leylekler, soğuk hava ve karla kaplı ovada yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.



Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kalması şaşırttı. Sibirya soğuklarının etkisi altında olan Erzurum'un otogar ve havalimanı yolu üzerindeki aydınlatma direklerine konan 2 leylek, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Geceleri nerede kaldıkları bilinmeyen leylekler, gündüzleri karınlarını doyurmak için karla kaplı ovada uygun yer arıyor.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Aydınlatma direklerine çıkan leyleklerden detay



-Leyleklerin uçması



-Yoldan geçen araçlar



Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,



SÜRE: 03.32 BOYUT: 395 MB



==========================================



4)ŞANLIURFA'DA OKULLAR ARASI OKÇULUK YARIŞI DÜZENLENDİ



ŞANLIURFA'da düzenlenen okullar arası okçuluk yarışmasına mlasik ve markalı yay kategorisinde 36 öğrenci katıldı.



Şanlıurfa'da öğrencileri okçuluk sporuna yönlendirmek için açılan ücretsiz kursların ardında bu kez okullar arası okçuluk yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Murat Alkan, Şanlıurfa'da okçuluk sporuna yoğun bir ilgi olduğunu belirterek "Aka sporu olan okçuluk kurslarına öğrencilerin ilgilisi baya yüksek ama yeni bir spor olduğu için ilimizde altyapı pek fazla gelişmemiş. İnşallah altyapıyı geliştireceğiz" dedi.



Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl, gençlerin yaz aylarında boş vakitlerini değerlendirmeleri için ücretsiz 'okçuluk' kurslarının açıldığını kaydeden Alkan "Okçuluk Federasyonu olarak amacımız Şanlıurfa'da okçuluk sporunu yaygınlaştırmak. Gençlere ve büyüklere aşılamak. Bugün burada kentimizde bir ilki gerçekleştirdik. Okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için okullar arası bir yarışma yaptık. Bugün burada minikler, küçükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoride yarışıyor gençlerimiz. Toplam 36 öğrencimiz var. Minikler ve küçükler 36 ok toplam 360 puan üzerinden, gençler ve yıldızlar 72 ok toplam 720 puan üzerinden il birincilerimiz belirleyeceğiz. O şekilde kendilerine madalya vereceğiz" diye konuştu.



Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan yarışmada, gençler okları yarıştırdı. Alana sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, yarışma öncesi antrenman yaptı. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen veliler ise, öğrencilerden daha heyecanlı oldukları görüldü.



Görüntü Dökümü



--------------------



Stadyumda antrenman yapan okçu öğrenciler



Hedefi vurmaya çalışan öğrenciler



Okçuluk yarışması hakkında bilgi veren Murat Alkan



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB



==========================================



5)MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPMASI KAMERADA



KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.Kaza, geçen 25 Ocak'ta Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına, yolcu minibüsü çarptı. KGYS kamerasına yansıyan kazada kadın yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Minibüsün yayaya çarpması



Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



================================================



6)ALEYNA TİLKİ: 18 YAŞIMI GEÇİNCE ULUDAĞ'A GELEBİLDİM



Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen TikTok Whitefest'te Aleyna Tilki sahne aldı. Geçtiğimiz sene 18 yaşından küçük olduğu için konseri iptal edilen Aleyna Tilki çıktığı sahnede, "Artık abla oldum 18'imi geçtim ancak Uludağ'a gelebildimö dedi. Gecede Selda Bağcan'la yaptığı düetten bahseden Tilki, söylediği şakılarla dinleyicilerin eksi 10 derecede içini ısıttı.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te Aleyna Tilki sahneye çıktı. Geçen yıl 18 yaşından küçük olduğu için Uludağ'da sahnesi iptal edilen Tilki, bu yıl Uludağ'da sahne alarak şöyle konuştu:



"Artık abla oldum 18'imi geçtim ancak Uludağ'a gelebildimö dedi. Programına sevilen parçalarından 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile başlayan Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye müzik ziyafeti sundu. Hayranlarından sık sık şarkılarında kendisine eşlik etmesini isteyen Tilki, gece boyunca sahnede dans ederek tempo tuttu.



ALKIŞ SERZENİŞİ



Şarkıcı Aleyna Tilki, Uludağ sahnesinde dinleyicilerinin sürekli kendisine eşlik etmesini isterken, şarkılarından sonra yeterli alkışı alamayınca "Umuyorum zamanla alkışlarım artacak şimdilik bununla idare ediyorumö dedi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tilki, yerli yabancı şarkılarını seslendirdi.



SELDA BAĞCAN HAYALİ



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan ile düet yapan Aleyna Tilki, "En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi' ' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Muhteşem sahne enerjisiyle bir an bile olsa yerinde duramayan genç şarkıcı, performansı ile hayranlarından tam not aldı. Tilki, Whitefest ziyaretçilerine dillere dolanan 'Sen Olsan Bari' şarkısı ile veda ederek alkışlar eşliğinde sahneden indi.



Görüntü Dökümü:



----------------------------------



Aleyna Tilki sahne konuşmasından detay



Aleyna Tilki sahnede dans şovu



Aleyna Tilki konser



Seyircilerden detay



Süre: 05.42 Boyut: 637 MB



Haber- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı

Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük