Dha Yurt Bülteni -7

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi.

Bahçeli'ye Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969'da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda açılan fotoğraf ve doküman sergisini gezdi. Bahçeli'ye sergide Çanakkele Savaşı'nda kullanılan tüfek hediye edildi.



MHP'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak için dün akşam Adana'ya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, partinin kuruluş kongresinin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'na geçti. Burada açılan '1969'dan Günümüze MHP' konulu fotoğraf ve doküman sergisini gezen Bahçeli'ye partililer büyük ilgi gösterdi. MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği Bahçeli'ye Çanakkale'de tamamı Adanalılardan oluşan 47 ve 48'inci alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkiden getirilen tüfek hediye edildi. Bahçeli, daha sonra TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıl dönüme kutlama törenine katıldı.



Gemide ele geçen 615 kilogram kokainin 4 şüphelisi adliyede



Mersin Limanı'na Ekvator Cumhuriyeti'nden gelen muz yüklü konteynerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüphel, adliyeye sevk edildi.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce Mersin Uluslararası Limanı'nda ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Güney Amerika ülkesi olan Ekvator'dan gemi ile Mersin Limanına gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynerde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Tina' ve 'Odin'in de katılımı ile yapılan aramada, muzların arasına gizlenmiş 530 paket içerisinde toplam 615 kilogram kokain ele geçirildi. Ekvator Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelen kadar geçen 20 günlük sürede adım adım izlenen gemide ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen ikinci büyük yakalama olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan M.S.D., A.K., G.K. ve N.G. sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Bolu Dağı'nda sis ulaşımı etkiliyor



Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi ulaşımı güçleştirdi.



Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yetkililer, sis nedeniyle sürücüleri yakın takipten kaçınmaları ve yavaş ilerlemeleri konusunda uyardı.



Ayı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılar



Bursa'da domuz avına çıkan 2 kişi, ayı saldırısından son anda kurtuldu. Bir süre sonra ine yaklaşan avcılar, yeni doğmuş 3 yavru ayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kentin dağlık kesiminde av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan 2 kişi, karla kaplı arazide üzeri çalılarla kaplı alanı fark etti. Avcılar yaklaştığı sırada, çalıların altındaki inden bir anda ayı çıktı. Büyük korku yaşayan avcılar, üzerlerine gelen ayıdan hızla koşarak kurtuldu. Bir süre sonra ayı bölgeden uzaklaştı.



Olayın şokunu atlatan avcılar, tekrar ine yaklaşınca minik sürprizle karşılaştı. İnde yeni doğmuş 3 yavru ayı gören avcılar büyük şaşkınlık yaşadı. Yavruları kısa süre seven avcılar, daha sonra inden uzaklaştı. Bu anlar ise avcılardan biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.



Milletvekili Maviş'ten, yangın çıkan barınaklarda inceleme



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde çıkan yangında 15 barınağın yanarak küle döndüğü balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu. Taleplerini dinlediği balıkçılara geçmiş olsun temennilerini ileten Maviş, "Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi.



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve Gerze Kaymakamı Murat Güven, Gerze ilçesinde 5 Ocak'ta meydana gelen yangında hasar oluşan balıkçı barınaklarına gelerek incelemelerde bulundu, balıkçıların taleplerini dinledi. İncelemelerde, hasar tespiti çalışmalarıyla, zarar gören balıkçılara gerekli maddi desteğin sağlanacağı hatırlatıldı. Burada açıklamada bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, zararın giderilmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını söyledi. Maviş, "Burada maalesef 15 tane balıkçı barakası tamamıyla yandı. Sadece barakalar değil içinde balıkçılarımızın av aletlerinin tamamı da tahrip oldu. Şu anda valiliğimiz bir hasar tespit komisyonu kurdu. Hasar tespit komisyonu çalışmalarını yapıyor. 15 tane barakamız bütünüyle hasarlı bir şekilde zarar gördü. Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi.



'TAHMİNİ HASAR 1 MİLYON CİVARINDA'



Hasar tespitinin sürdüğünü belirten ve tahmini hasarın 1 milyon civarında olduğunu kaydeden milletvekili Maviş, "Tahmini hasar 1 milyon civarında. Bu rakam bağlayıcı bir rakam olmasın. Balıkçı arkadaşlarımızla görüştük. Özellikle bazı ağların birbirinden farklı maliyetleri var. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımız farklı maliyetleri de dikkate alarak hesaba katarak analiz yapacaklar. Bizim söylediğimiz ortalama kalabilir. O güne kadar inşallah hasar tespit komisyonu maliyet hesaplarını yapmış ve netleştirmiş olacak. Ondan sonrada süreci zaten kendi seyrinde bizim de takibimiz ve hızlandırmamızda işleyecektir" diye konuştu.



Restorasyondaki tarihi köprüye 'tehlikeli' ziyaret



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Vadisi'nde koruma altında bulunan tarihi Şenyuva Köprüsü'nde restorasyon başladı. Yıkılma tehlikesine karşı tescilli yapıda güçlendirme çalışması da yapılacağı belirtilirken, yöre sakinleri, güvenlik şeridine rağmen çok sayıda turistin köprüye çıkmaya devam ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.



Çamlıhemşin'in Şenyuva köyündeki Çat Vadisi'nde, Fırtına Deresi üzerinde yer alan tek kemerli köprüye, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altındaki tescilli taş köprünün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkınca, restorasyon ve güçlendirme yapılmasına karar verildi. 1696 yılında inşa edildiği bilinen ve eski adı 'Çinçiva' olan köprüde Bakanlık tarafından restorasyon çalışmaları başladı. Fırtına Deresi seviyesinden 20 metre yükseklikte bulunan 40 metre uzunluğundaki köprünün restorasyonu için altına demir platform kuruldu.



Çalışmalar sürerken, yöre sakinleri, bölgeyi ziyarete gelenlerin köprüye çıkmaya devam etmesinden kaygılı olduklarını belirtti. Köylüler, çok sayıda yerli ve yabancı turistin, restorasyon çalışmaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerini ihlal edip, köprünün üzerine çıktığını belirterek önlem alınmasını istedi.



'KÖPRÜYE ÇIKANLARI UYARIYORUZ'



Şenyuva köyünde yaşayan Engin Can Akınç, köprüye çıkmak isteyenlere kendilerinin uyarılarında bulunduğu ama bunun da yetersiz olduğunu belirtti. Akınç, "Doğadaki olaylar zamanla zarar vermiş olabilir. Köprü üzerinde oluşan bitki örtüsü zamanla taşların arasında çatlamalara neden olabiliyor. Köprüde restorasyon çalışması başladığı anda 'çıkılmasın' diye emniyet şeridi koydular. Arabası ile arazi motorları ile üzerine çıkmak isteyenler bile oluyor. Köy sakinleri olarak uyarılarda bulunuyoruz ama görmediğimiz zamanlarda olanlar oluyor. İnsanlar emniyet şeridi gördükleri halde üzerine çıkmak için şeridi kopartıyor ve köprüye çıkıyor. Köprü üzerinde yığılma oluyor. Bu da risk arz ediyor. Köprü üzerine çıkan ziyaretçi sayısında en azından sınırlama getirilebilir" dedi.



'BİRAZ TEDİRGİN OLDUK'



Bölgeyi ziyaret edenlerden Cem Ali Kurtçu ise köprüdeki retorasyon çalışmasını gördüklerinde tedirgin olduklarını dile getirerek, "Arkadaşlarla buraya gezmeye geldik. Çalışmaları geldiğimizde fark ettik. Önceden bu destekler yoktu. Tarihe sahip çıkmak önemli. Tehlikeli olduğunu düşünmüyorum ama köprü altında alınan demirli önlemleri gördükten sonra biraz tedirgin olduk" diye konuştu.



ŞENYUVA KÖPRÜSÜ



Karadeniz Bölgesi'nin coğrafyasına ve iklim şartlarına uygun olarak inşa edilen taş köprüler genelde tek gözlü olarak tasarlanır. Çamlıhemşin'in Şenyuva köyünde, Fırtına Deresi üzerinde bulunan Şenyuva Köprüsü de bu tarz kemer köprülere güzel bir örnektir. 40 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindeki Şenyuva Köprüsü'nün kemer kısmı düzgün kesme taş, ayakları ise moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Şenyuva köylülerine göre, köprünün kitabesi 1946 yılında yaşanan selde kaybolmuştur. Çamlıhemşin'e 7 kilometre mesafede yer alan köprünün girişindeki tabelada, yapım tarihi 1696 olarak belirtiliyor. Kemeri orta noktasında sivrileşen bir formda inşa edilen köprü Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Şenyuva Köprüsü'nden karşıya geçerek izleyeceğiniz toprak yol, ziyaretçileri Bilginler ve Yoğurtlu mahalleleri üzerinden Ülkü köyündeki Mollaveyis Köprüsü'ne götürüyor. Yol boyunca yöreye özgü konakların yanı sıra Çat Vadisi'nin doğal güzelliklerini izleme fırsatı da bulunuyor.



Hakkari'de 199 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı



Hakkari'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 199 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.



Kentte dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 18 köy ve 46 mezra ile Yüksekova ilçesinde 57 köy ve 78 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yapıyor. Vatandaşlar da ekiplere destek vererek, iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizliyor.



AK Parti'li Güler: Ordu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtmamız gerekiyor



ORDU Büyükşehir Belediye'sinde gerçekleştirilen "4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışmasıönın ödül töreni ve sergi açılışında konuşan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerini sadece Ordu'da Ünye'de Fatsa'da değil, Ankara'da, İstanbul'da da sunmalıyız. Ordu'nun güzelliklerini, böyle güzel manzaraları, bu fotoğraflarla dünyaya tanıtmamız gerekiyorö dedi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi,ORBEL A.Ş. ve OFSAD ile KUDOF işbirliğiyle düzenlenen "4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışmasıönın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen açılışa AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in yanı sıra çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaş katıldı. Yarışmada 439 fotoğraf sanatçısı tarafından gönderilen 1703 fotoğraf yer alırken, değerlendirme sonucunda sergide dereceye giren, jüri özel ödülü alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 79 adet fotoğraf sergilendi.



Serginin açılışında konuşan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerinin dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, "Bu kadar güzelliklerin bir fotoğraf karesine sığdırılması gerçekten büyük bir sanatkarlık. Bizim bu güzellikleri görmemizi sağlayan sanatkarlarımıza ve bu teşebbüsü başlatan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen sergimizin inşallah 5'incisi de yapılacak. Az önce fotoğraf sunumunu seyrederken acaba Ordu'mu güzel Monte Carlo mu, Portofino mu yaylalarımız mı, Rio de Janeiro mu yoksa gece vakti Boztepe'den bakılınca Ordu'nun manzarası mı güzel diye düşündüm. Bu sorunun cevabını vermek gerçekten çok büyük bir zorluk. Sergide bulunan fotoğraflardaki bu güzellikleri sadece bizim gözlerimize sunmak insafsızlık olur. Ordu'nun güzelliklerini sadece Ordu'da Ünye'de Fatsa'da değil, Ankara'da, İstanbul'da da sunmalıyız. Ordu'nun güzelliklerini, böyle güzel manzaraları, bu fotoğraflarla dünyaya tanıtmamız gerekiyorö dedi.



'ORDU HER YÖNÜYLE TURİZME AÇIK'



Ordu'nun doğallığını koruduğunu söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, "Ordu dünyada reklamı yapılan bütün güzelliklerin içerisinde en güzel yerlerden bir tanesi. Sergilenen fotoğraflardaki yerleri canlı olarak gezmiştim ama fotoğraflarda görmek ayrı bir güzel. Ordu'nun gerçekten güzel olduğunu, turizm açısından gezmeye değer olduğunu bu fotoğraflardan görüyoruz. Ordu şimdiye kadar bozulmamış, doğallığını koruyan ve her yönüyle turizme açık bir ilimizö şeklinde konuştu.



'ORDU'NUN SOSYAL,KÜLTÜREL HAYATINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'



Serginin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise "Bir şehri anlatan en güzel hikayelerden biriside onu demet demet fotoğraflarla tarihe kaydetmektir. IV. Düzenlenen 4 Mevsim Ordu Fotoğraf Yarışması Ordu'nun kültürel, sosyal hayatına, tarihi değerlerine ve turizmine katkı sağlarken şehrimizin tüm dünyaya tanıtılmasına da yardımcı oluyor. Yarışmada 439 fotoğraf sanatçısı tarafından gönderilen 1703 fotoğraf yer aldı. Jürimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren, jüri özel ödülü alan ve sergilenmeye layık görülen toplam 79 adet fotoğraf sergide yer alıyor. Emeği geçen başta fotoğraf sanatçılarımız olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından "4 Mevsim Ordu IV. Ulusal Fotoğraf Yarışmasıönda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi ve katılımcılar tarafından sergi gezildi.



Kerimcan Durmaz, Whitefest'te sahne aldı



KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te dün gece ünlü DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı. Binlerce üniversiteli genç ile eğlenen durmaz kel hayranlarından birini yetişkin bir film oyuncusuna benzetti, hayranları dakikalarca güldü.



Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da TikTok Whitefest'te dün gece Kerimcan Durmaz sahne aldı. Altıncı günün gecesinde Uludağ' da eksi yedi derecede konsere binlerce üniversiteli öğrenci gelerek alanı hınca hınç doldurdu. Kerimcan Durmaz kendisine yoğun ilgi gösteren kel bir hayranını yetişkin bir film oyuncusuna benzetti. Hayranlarına müzik ziyafeti yaşatan Kerimcan Durmaz, dj kabinindeki danslarıyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.



Konsere gelen müzikseverler Durmaz'ı yakından görmek ve fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık iki saat boyunca Dj kabininde muhteşem bir performans sergileyen başarılı Dj, Megastar Tarkan'ın " Yolla' ' şarkısı ile sevenlerine veda etti.



Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus'



Burdur'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.



Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.



HASTANELERE BAŞVURU 3366



Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür."



Haber: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), -



=================



Antalya'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı



Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi ve barınması amacı ile hücre evleri ayarlayan, bu evlerin iaşe ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olan terör örgütü şüphelilerini ve ailelerini ziyaret eden, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen kişilere yönelik, 27 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, hakkında aranma kaydı bulunan 12 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tasnifi devam eden çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 euro ile birçok örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.



Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -



===================



Cinayet sanığı eski eş: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara Kandak'ın (23) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz (25), "Dilara'yı 24 Ocak 2018'den sonra hiç görmedim. 4 Mart 2018'de cesedi bulundu. Onun vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum" dedi.



Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün kendisinden haber alınamayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, geçen yıl 4 Mart'ta Gülova mevkisindeki tarlada battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemede, battaniyeyle toprağa gömülen Kandak'ın üzerinde giysi olmadığı, eli, kolu ve ayaklarının iple bağlandığı tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, öldürülen Dilara Kandak'ın annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık Aytekin F., Ahmet Yorulmaz'ın Dilara Kandak'a sürekli şiddet uyguladığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Tanık Hüseyin S. ise bekar olduğunu, Dilara Kandak ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "Dilara bana boşandığını söylemişti. Sanıkla ilgili bir şey söylemedi. İlk başta arkadaştık. Sonra sevgili olduk. Bir seferinde, Dilara Kandak'ın oğlunun geçen doğum günü için hediye almıştım. Antalya'da buluşarak ona hediyeyi verdim. İlerleyen günlerde kendisi ile arada bir görüştüğümüz için arkadaş olarak kalmaya karar verdim" dedi. Dinlenen diğer tanıklar da sanık ile maktul arasında bir tartışmaya tanıklık etmediklerini, cinayetle ilgili de herhangi bir bilgileri olmadığını iddia etti.



Sanık Ahmet Yorulmaz ise "Ben Dilara'yı 24 Ocak 2018'den sonra hiç görmedim. 4 Mart 2018'de cesedi bulundu. Ben Dilara ile ocak- mart ayları arasında görüşmediğim halde onun vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -

