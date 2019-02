Dha Yurt Bülteni-7

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MADENCİ 3 SAATTE KURTARILDI

1)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MADENCİ 3 SAATTE KURTARILDI







ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı. Göçük, saat 10.00 sıralarında, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada işçi olarak çalışan Yusuf Yalçın, yerin 540 metre altında oluşan göçükte mahsur kaldı. Beline kadar kömür yığınının altında kalan Yalçın için mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yalçın, ocaktan çıkarıldı. Maden ocağı önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yalçın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, göçükten kuyu genişletme çalışması yapan firmada çalışan işçinin etkilendiğini belirterek, "İşçimizin durumu iyi. Beline kadar göçükte kalmış. Biz de incelemelerimizi yapıyoruz" dedi.



2)BOLU DAĞI'NDA VALİZLE ATILAN CESET BULUNDU



BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hurdacılar yol kenarına atılan bir valizi açtıklarında poşete konulmuş cesedi görünce şok oldu. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, başka bir yerde öldürülen kişinin valizle yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruldu.



Bugün, Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında atılan çöplere bakan hurdacılar, bir valizi açtıklarında büyük bir şok yaşadı. Hurdacılar, valizdeki poşetin içerisinde çürümüş bir ceset gördü. Hurdacılar hemen durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cesedin üzerinde atlet ve pantolon olduğu görüldü. Öldürülen kişinin valize konulduktan sonra Bolu Dağı'nda uçurum gibi olan alana atıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet Savcısına haber verilirken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.Olayın şokunu yaşayan hurdacılar, jandarmaya bilgi verdi. Yapılacak incelemenin ardından öldürülen kişinin cinsiyeti ve nasıl öldürüldüğü belirlenecek.



3)BABA- OĞUL, EVLERİNDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ



ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında, Uğur Çaylak (26) ile onu kurtarmaya çalışan babası Yaşar Çaylak (52) yaşamını yitirdi. Yangında eşi ile oğlunu kaybeden Tülay Çaylak ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Odunpazarı'na bağlı Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak'taki Yaşar- Tülay Çaylak çiftine ait 2 katlı evde, saat 05.00 sıralarında, iddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, tüm evi sarmaya başlarken, üst katta bulunan ve dumandan etkilenen Tülay Çaylak, komşular tarafından dışarı çıkarıldı. Alt katta uyuyan Uğur Çaylak ile onu kurtarmak için yanına gelen babası Yaşar Çaylak ise hayatını kaybetti. Evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Baba- oğulun kullanılamaz hale gelen evden alınan cansız bedenleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Aynı hastanede tedaviye alınan Tülay Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



4)LEYLA'NIN MEZARINA GELİNLİK ÖRTEN DAYISI: HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDEN MELEK OLDU



ADANA'da özel hastanede 29 Ocak günü burun ameliyatı olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24) mezarına beyaz gelinlik örten dayısı, "Üniversiteyi bitirdikten sonra mutlu bir yuva kurma hayali vardı, gerçekleştiremeden melek olup aramızdan ayrıldı" dedi.Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.



KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ



Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, geceyarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.



Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Kısa süre burada bekletilenh cenaza ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardınmdan Leyla Sönmez, toprağa verildi.



'MUTLU BİR YUVA KURMAK İSTİYORDU'



Genç kızın mezarını hergün ziyaret ettiklerini ve acılarının hergün daha da fazla arttığını söyleyen Leyla Sönmez'in dayısı Bilal Sönmez, "Üniversiteyi bitirip, mutlu bir yuva kurma hayali vardı. Ailesini mutlu etmek eğitimi için harcadıkları emeğin karşılığını vermek istiyordu. Üzerinde göreceğimiz beyaz gelinliği şuan toprağına giydirdik. Leyla'mız hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu ve aramızdan ayrıldı" dedi.



5)KORAY AVCI, BURSA'DA HAYRANLARINI COŞTURDU



Bursa'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı olan dinleyicilerin konserde birlikte eğlendiğini söyleyen Avcı, "Yıllarca okulda okurken andımızda ismini sayıkladığımız, İstiklal Marşı kadar ezberimizde kalan, Gençliğe Hitabe kadar kıymetli olan memleketim, bayrağım, Atatürk'üm, başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.



Kendine has tarzı ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Koray Avcı, Bursa Jolly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluştu. 'Adaletin bu mu dünya' şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Hareketli şarkılarıyla mekanı dolduran dinleyicilerini coşturan ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oynayan Koray Avcı, şarkı aralarında seyircilerle kurduğu diyaloglarla da Bursalıların gönüllerine dokundu.



'MEMLEKETİM, BAYRAĞIM ATATÜRK'ÜM'



Farklı düşüncelere sahip kişilerin konserde birlikte eğlendiklerini belirten Koray Avcı, "İnandığınız gibi olsun her şey, neye inanıyorsanız, öyle olsun her şey. Siyasi görüşünüz, aşkınız, hangi tarzları sevdiğiniz, müziğiniz, inancınız. Yıllarca okulda okurken andımızda ismini sayıkladığımız, İstiklal Marşı kadar ezberimizde kalan, Gençliğe Hitabe kadar kıymetli olan memleketim, bayrağım, Atatürk'üm, başka bir şey söylemeye gerek yok. Aynı düşünmeyebiliriz, farklı düşüncelere sahip olabiliriz, fark etmez ki. Buradan kendinizi görseniz, o kadar farklı ki herkes. Ama çok güzel bir şekilde beraber eğlenebiliyoruz" dedi.



Bu sözleriyle mekandaki coşkuyu artıran Koray Avcı, sahnede kaldığı 2 saat boyunca hayranlarını unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerinden birine mikrofon da uzatan Koray Avcı, 'Leylim Ley' adlı parçayı birlikte söyledi.



