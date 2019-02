Dha Yurt Bülteni -7

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyorNevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını bildirdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını bildirdi. Göreme beldesindeki otel inşaatının da yıkımına devam edildi.



Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin turistik beldesi Göreme'de peribacalarının yanı başında yapılan otel inşaatının yıkımına önceki gün başlandı. 2 binadan oluşan bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan inşaatın bir bölümü yıkıldı. Dün ara verilen yıkım çalışmasına bugün tekrar başlandı. Peribacalarının yanında yapılan inşaatın yıkım çalışması iş makineleriyle sürdürüldü.



OTEL SAHİBİNİN KARDEŞİ: EVLERİN YÜZDE 80'İ PERİBACALARININ YANINDA



'Yıkım çalışmasını izleyen otel inşaatı sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, Göreme'de evlerin yüzde 80'inin peribacalarının yanına yapıldığını savunarak şöyle dedi:



"Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü. İnsanlar, mecburen peribacalarının çevresinde yaptıkları yerlerde oturmaktadır. Halk ne yapacak, bağ, bahçe yok. İnsanların bu küçük yerleri yapmasına yardımcı olmak gerekirken neden yıkılıyor? Biz de bu vatanın evladıyız, biz de bu memlekete yararlı olmak istiyoruz" dedi.



VALİ: 15 YAPI YIKILACAK



Öte yandan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise söz konusu otel inşaatının dışında bölgede peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının daha yıkılacağını söyleyerek şöyle konuştu:



"Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapılar yıkılacak. Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak. Daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybedilmeden yıkımı gerçekleştirilecek."



Yıkımı gerçekleştirilecek 15 yapıdan 11'inin Göreme, 2'sinin Ürgüp, 1'inin Uçhisar, 1'inin de Avanos'ta olduğu belirtildi. ?



Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)



Adana'da, okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atlayan lise öğrencisinin Z. K. (16) olduğu belirlendi. Olay yerinde toplanan K.'nin okul arkadaşları sinir krizi geçirdi



Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Z. K. (16) bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi.



ARKADAŞLARI NEHİR YATAĞINA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Seyhan Nehri'ne atlayan liseli öğrencisinin Z. K. (16) olduğu belirlenirken cesedini bulmak için görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı. Nehirde suların çekilmesinin ardından AFAD ve sualtı ekiplerdi, nehir yatağına girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada olay yerine gelen öğrencinin yakınları da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katıldı. Bir süre sonra genç kızın ceseti bulundu. Olay yerinde toplanan okul arkadaşları ise, ceset bulununca nehir yatağına sinir krizi geçirdi. Bazı öğrenciler ise baygınlık geçirdi. Polis vatandaşların suya girmemesi için uyarılarda bulunda ancak Z. K.'nin yakınları bu uyarıları dikkata almayarak suya girmeye devam etti. Bunun üzerine polis, oluşan yoğun kalabalığa müdahale etmek için çevik kuvvet ekiplerinden yardım istedi. Aile problemlerinden dolayı intihar ettiği iddia edilen genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Adliyede ölüme neden olan gaz kaçağındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı



İzmir Adliyesi'ndeki yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı sırada 1 kişinin hayatını kaybetmesine 28 kişinin de zehirlenmesine neden olan karbondioksit gazı sızıntısıyla ilgili savcılığın yaptığı araştırma, ihmaller zincirini ortaya çıkardı. 'Riskli ve çok riskli' kategorisinde olan işi üstlenen firmanın görevlendirdiği 3 çalışanın, konuyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları olmadığı ortaya çıktı. Çalışanların yaptıkları hatadan dolayı sistemin ortamda yangın çıktığını algıladığı bu nedenle devreye girip, karbondioksit gazı salımı yaptığı belirlendi.



Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nin zemin katında, 11 Ekim 2018 günü, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılmaya başlandı. Bu sırada yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazı, bakım işlemini gerçekleştiren işçiler Ferhat Efşin (20), Salih Ataoğlu(48) ve kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) ile adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 29 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Adliye tahliye edilirken, gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Salih Ataoğlu, hayatını kaybetti. 28 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bakımı yapan firmanın sahibi Ahmet Bilgin tutuklandı. Bilgin hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Bilgin davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.



SAVCILIK ARAŞTIRMASINDA İHMALLER ORTAYA ÇIKTI



Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada olayın yaşanmasına neden olan ihmaller zinciri tek tek tespit edildi. Dava dosyasına giren tespitlere göre yüklenici firma, olaydan bir gün önce işin sözleşmesini yaptı ve alanı güvenli hale getirmek için teslim aldı. Ancak 'riskli ve çok riskli' güvenlik işi kapsamında olan yangın tüpleri bakım işinde bu konuda eğitimleri ve sertifikaları olmayan, ölen Salih Ataoğlu ile Ferhat Efşin ve Osman Cemil Ataoğlu görevlendirildi. Soruşturmada işçilerin çalışma alanı olan 1 No'lu odanın içerisindeki karbondioksit dolu basınçlı tüpler ile söndürme sistemlerini devreye alan panellerden birisinin direncinin, eksik olduğu belirlendi. Ayrıca yine 9 No'lu odadaki 25 söndürme tüpünü otomatik devreye alan panellerdeki güvenlik dirençlerini, işçilerden Osman Cemil Ataoğlu'nun talimatı ve yönlendirmesiyle, Salih Ataoğlu ile Ferhat Afşin'in yaptığı ortaya çıktı. Bakım konusunda eğitimi olmayan işçilerin bu işlemleri yaptığı sırada 25 söndürme tüpünden 23'nün otomatik olarak devreye girdiği, gaz salımı yaşandığı, sonrasında da olayın meydana geldiği ifade edildi.



Gaziantep'te kaçak içki operasyonu



Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak içki bulunduğunu saptadığı bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında 547 şişe kaçak içki ele geçirilirken, ismi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan sorgulandığı belirtildi.



Ayvalık'ın nergis dolu Çiçek Adası



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergis, görsel şölen sunmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinin masalarını süslüyor.



Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunan, 267 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan Çiçek Adası, Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü. Ana karadan 600 metre açıkta bulunan Çiçek Adası'nda aralık ayında boy vermeye başlayan nergis çiçeklerinin 'Koyun gözü' cinsi olduğu belirtiliyor. Sarı ve beyaz renkli nergis, Çiçek Adası'nın olduğu kadar Ayvalık'ın da sembolü. Her yıl 3 aylık bir dönemde yetişen nergisler, sadece Ayvalık'ta değil Bergama'ya kadar olan bölgede büyük bir ilgi görüyor. Adadan toplanan nergisler Ayvalık'ta satışa sunuluyor. Toplandıktan sonra serin yerde tutulursa 10,15 gün dayanabilen nergisler, Ayvalık'ta ev ve işyerlerinin masalarını da süslüyor. Doğal olarak yetişen ve tüm adaya yayılan nergis sayısında son 15 yılda ilk kez bu yıl iklim değişikliğinin etkisi ile düşüş yaşandı.



'ÇİÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'



Ayvalık'a 8 kilometre mesafedeki Keremköy civarında bulunan adanın sahiplerinden iş insanı Şerif Hatırlı, çiçeklerin önceki yıllarda taşerona bedel karşılığı verildiğini, bu yıl vermemeyi tercih ettiklerini söyledi. Ailesiyle, Ayvalık'ın nadide yerlerinden olan Çiçek Adası'nda vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Hatırlı, "Çiçek Adası'nın eski ismi 'Angastre'. Bu çiçek anlamına geliyor. Nergis çiçekleri herhangi bir bakım olmadan kendi kendine yetişiyor. Ayvalık'la özdeşleşen çiçeklerin değerlendirilmesini istiyoruz" dedi. 15 yıldır adada yaşayan ve çiçeklerin bekçiliğini de üstlenen Hüseyin Afacan ise, "Yağmurlar çok geç yağdı. Yağmurlardan sonra soğuk hava dona sebp oldu. Çiçek büyüyemedi" diye konuştu.



"NERGİS ÇİÇEKLERİNİN KOKUSUNA HAYRANLAR"



Önceki yıllarda Altınova, Burhaniye hatta Bergama'ya kadar gönderilen nergis çiçeklerinin etkileyici kokusuna Ayvalık'ta yaşayan hemen hemen herkes hayran. Nergis çiçeğini çok sevenlerden ve buldukça alıp iş yerine getirenlerden biri de Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nazlı Yalkınoğlu, "Harika kokuyor. Sabaha kadar koklayabilirim. Mis gibi kokuyor" diye konuştu. Birkaç ay önce Ayvalık'a yerleşen Esra Eren de "Bu tarafların doğası çekti. Geldiğimden beri bu nergis çiçeğinin peşindeyim. Geçtiğimiz sene bir belgesel izlemiştim o şekilde adadan haberdar oldum. Burada yaşarken adayı görmek istedim. Bu çiçeğin özelliği dikme olmaması. Adanın kendisine ait bir nergis. Maalesef bu sene çok az var. Buna ne yazık ki iklim değişikliği neden olmuş. Daha önce adanın tamamında varken şu anda tek tek görebiliyoruz" dedi.



Denizli'de 1'i polis 12 kişiye uyuşturucu gözaltısı (2)



HEPSİ TUTUKLANDI



Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



DENİZLİ,



====================



Kız kardeşine yıllarca cinsel istismarda bulunan ağabeye 30 yıl hapis cezası



İzmir'in Aliağa ilçesinde, kız kardeşine 6 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan E.S. (30), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Aliağa'da yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi S.S., rehberlik öğretmenine, ağabeyi E.S.'nin kendisine 6 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmen de durumu polise bildirdi. S.S. polis tarafından alınan ifadesinde ağabeyinin 4 yaşında kendisini taciz etmeye başladığını, 6 yaşında ilk kez cinsel istismarda bulunduğunu, bunun 15 yaşına kadar devam ettiğini söyledi. Babasından korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını belirten S.S., ağabeyinin kendisine yaptığının cinsel istismar olduğunu, televizyonda gördüklerinden sonra anlamaya başladığını ifade etti. Gözaltına alınan ağabey E.S. ise kız kardeşine cinsel istismarda bulunmadığını, suçsuz olduğunu öne sürdü. Tutuklanan E.S. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.



"EVDE YALNIZ KALMAK İÇİN UĞRAŞIYORDU"



Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık E.S., mağdur S.S., kardeşlerin anne ve babaları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen ve kardeşinin kendisinden nefret ettiği için iftira attığını öne sanık E.S., "Kardeşim benden nefret eder. İlk evimizde aynı odada kalıyorduk. Farklı ranzalarda yatıyorduk. Çünkü altı kardeşiz. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Ağabeyi tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığını anlatan S.S. ise, "Ağabeyim 4 yaşındayken taciz etmeye başladı. İlk cinsel istismar ise 6 yaşındayken oldu. 15 yaşına kadar sürekli cinsel istismarda bulundu. 12 yaşındayken televizyonda gördüklerimden sonra bana kötü bir şey yaptığını anladım. Evde benimle yalnız kalmak için anneme ve babama bahaneler uyduruyordu. Yalnız kalınca da cinsel istismarda bulunuyordu. Olayı ilk önce arkadaşlarıma sonra da öğretmenime anlattım. Ağabeyime iftira atmayı gerektirecek bir durumum yok. Kendisiyle bana yaptıklarından dolayı anlaşamıyordum" diye konuştu.



BABA VE ANNE, OĞULLARINA İNANDI



Kardeşlerin babası, oğlunun böyle bir şey yaptığına ihtimal vermediğini annesi de iş yerinde eşi ve oğluyla birlikte çalıştıklarını, kızını kendilerine yardım etmemesinden dolayı oğlunun eve gönderdiğini, bunun dışında aralarında herhangi bir problem olmadığını söyledi. Anne, kızıyla oğlunun hiç yalnız kalmadıklarını iddia etti.



SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Duruşmada mütalaa veren savcı, mağdurun, ağabeyine iftara atmasını gerektirecek bir husumeti bulunmadığını, annenin, S.S. ile E.S.'nin 'yalnız başlarına hiç kalmadıkları' söyleminin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, evi paylaşan aile fertlerinin her an birlikte olamayacaklarını vurguladı. Savcı, hazırlanan adli tıp raporlarından sanığın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu zincirleme olarak işlediğinin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



30 YILDAN FAZLA CEZA VERİLEMEZ HÜKMÜ UYGULANDI



Mahkeme de sanık ağabeye 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Cezayı suçun kız kardeşe yönelik olmasından dolayı 30 yıla, eylemin zincirleme şekilde olmasından dolayı da 45 yıla yükseltti Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezayı, Türk Ceza Kanunu'nun 61'inci maddesinin 'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, 30 yıldan fazla olamaz" fıkrası gereğince, 30 yıla indirdi.



Haber: Mehmet CANDAN/ İZMİR, -

