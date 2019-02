Dha Yurt Bülteni-7

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu yaşamını yitirdi, Tayfun Akıncı ise yaralı kurtuldu. Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cenazesi kayaların altından çıkarılırken, Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılması için yürütülen çalışmalar ikinci günde devam ediyor. Yaralı işçi Akıncı ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkiinde, açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, dün (pazartesi) saat 10.30 sıralarında dev bir kaya parçası iş makinelerinin üzerine devrildi. Kaya bloklarının sahadan kaldırılması esnasında, bloklarının yerinden oynaması sonucu meydana geldiği belirtilen olayda, ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kaya altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından kaya altında çıkarılan yaralı işçi Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak gündüz başlayıp, gece devam eden çalışmalar sırasında acı tabloyla karşılaşıldı. İlk olarak, işçilerden yaşamını yitiren Şükrü Otlak'a ulaşıldı. Otlak'ın cesedi çıkarılıp morga kaldırıldı. Daha sonra Engin Tutuk'a ulaşıldı. Öldüğü belirlenen Engin Tutuk'un cenazesinin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürerken diğer yandan Çapacıoğlu'nun da aranmasına devam edildi. Gece, üçüncü acı haber geldi. Çapacıoğlu'na da ulaşan ekipler, onun da öldüğünü belirledi. Çapacıoğlu'nun da cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bugün saat 11.30'da Engin Tutuk'un cenazesi de kayaların altından çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cesedinin çıkarılması için yürütülen çalışma sürüyor. Umutla madencilerin sağ çıkarılmasını beklerken peşpeşe gelen ölüm haberleriyle yıkılan acılı ailelere ise zaman zaman sağlık ekipleri müdahale etti. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede çadır kurdu.



İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR



Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.



2)IĞDIR'DA OKUL MÜDÜRÜNE MAKAMINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI



IĞDIR merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu. Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilomekte uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti. Saldırada mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de, 'Yaklaşmayın vururum' diyen salgırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin, veli olmadığı, neden saldırıda bulundugu ise henüz öğrenilemedi.



Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldıganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalırını sürdürüyor" dedi.



3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okul boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



3)KARS'TA ULAŞIMA TİPİ ENGELİ







KARS ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden kapanan yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine döndü.



Kars'ın yüksek kesimlerde etkili olan tipi yaşamı felce uğrattı. Tipi nedeniyle Kars- Gölü karayolu Boğatepe köyü mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak yollarına devam etti. Mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkıp etkili olan tipi altında birbirlerine yardım ederek kendi imkanlarıyla Boğatepe köyüne döndü. Öğrencilerin bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Köyde kara saplanarak yolda kalan minibüs de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.



HASTANEDE 'HAL HATIR' EKİBİ İŞ BAŞINDA



DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'nde 'Hal Hatır' ekibi adı altında bir ekip kurdu. Ekip her gün hem hasta ve hasta yakınlarının durumu soruyor hem de yaptıkları anketlerle hastanenin eksiklikleri ile pozitif yanlarını belirliyor.



Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'Hal Hatır' ekibi adı altında bir ekip kurdu. Ekip her sabah yatan hasta servisindeki hastalar ve hasta yakınlarının durumlarını soruyor. Ayrıca aynı ekip hastanelerin doktor, hemşire, güvenlik, kat hizmetlisi, yatak çarşafı, yemek ve yastık kılıfına kadar memnuniyet anketi yapıyor.



Çalışmayla ilgili olarak bilgiler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Hal hatır ekibini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduk. Kuruluş amaçlarımızın en büyük nedenlerinden biri hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak tarihten bu yana en önemli konulardan bir tanesidir. Bizde hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca ve Düzce Devlet Hastanesi'nde özverili arkadaşlarımızdan ekip kurduk. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz, hem moral veriyoruz, onun yanında kendi eksiklerimizle ilgili olarak bilgiler alıyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizdeki eksikliklerimizi tespit edeceğiz, pozitif taraflarımızı da belirleyip buna göre projeler başlatacağız." dedi.



4)'HAYAT DERSİ'NDE ERKEK ÖĞRENCİLERE ÜTÜ, KIZLARA PRİZ DEĞİŞTİRMEYİ ÖĞRETİYORLAR



ERZURUM'daki 50'nci Yıl Ortaokulu'nda, öğrencilerin bilgisayar bağımlısı olmaması, problemlerini kendisi çözebilmesi ve ileriki hayatında kimseye bağlı yaşamaması için ders saatleri dışında 'Hayat Dersi' veriliyor. Erkek öğrenciler ütü yapıp, ceketinin düğmesini ve yırtıklarını dikerken, kız öğrenciler de priz değiştirip, mutfak lavabosunun hortumunu değiştiriyor.



Merkez Yakutiye ilçesindeki 21 derslik, 42 öğretmen ve 310 öğrencisi bulunan 50'nci Yıl Ortaokulu'ndaki Hayat Dersi'ni haftada 2 saat olmak üzere tüm öğrenciler alıyor. Okul çıkışında gruplara ayrılan kız ve erkek öğrenciler, atölyeye inip, öğretmen, hizmetli ve güvenlik görevlisi tarafından verilen 'hayat derslerine' katılıyor. Erkek öğrenciler, ütü ve biçki dikiş masasının karşısına geçerken, kız öğrencilerde priz ve mutfak lavabolarının bulunduğu bölüme gidiyor. Kadın öğretmenler erkek öğrencilere ütü yapıp, ceketinin düğmesini veya yırtıkları dikmeyi öğretirken, okulun özel güvelik görevlisi ve hizmetlisi de kız öğrencilere priz ve mutfak lavabosunun hortumunu değiştirme ve bazı küçük arızaları gidermeyi öğretiyor. Salonda büyük bir heyecanla öğretilenleri uygulayan öğrencilerden Hilal İnce, "Bu ders evde tek kaldığımızda veya ileriki hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilecek sorunları çözmemize yardımcı oluyor. Hayat dersine severek giriyoruz. Burada öğrendiklerimiz sayesinde artık evde babamız ya da ağabeyimiz yokken bunları sorun etmiyoruz" diye konuştu.



Okul Müdürü Selami Topaloğlu, öğretmenlerle birlikte hazırladıkları 'Hayat Dersi' projesinde öğrencilerin ileriki dönemlerde karşılarına sorun olarak çıkabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldırmak amaçlı olduğunu belirtti. Topaloğlu, "Bu proje kapsamında okulun tüm erkek öğrencileri ütü ile birlikte düğme iliklemesi ve dikiş yapmasını, kız öğrenciler de mutfak hortumu veya bir priz değiştirme gibi eğitimler alıyor. Böylece hizmetli ve okulun özel güvenlik görevlisi de öğrencilere bir anlamda ders anlatarak kendini eğitimin içinde görüyor. Bu eğitim pazartesi ve çarşamba olmak üzere haftada 2 gün işleniyor. Hayat Dersi, dönem sonuna kadar devam edecek" dedi.



5)SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK ESNAF GEZİP ŞALGAM SUYU İÇTİ



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da ziyaret ettiği esnaflardan oy isteyip, kendisine ikram edilen şalgam suyu içti.



Bir dizi toplantı ve ziyarete katılmak üzere kente havayoluyla gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik'teki şeref defterini imzalayan Bakan Varank, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile makamında sohbet etti.



Bakan Varank'ın bir sonraki durağı Yüreğir ilçesindeki Orhan Kemal Bulvarı oldu. Bakan Varank, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partilileriyle birlikte esnafları ziyaret edip yerel seçimlerde oy istedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Varank'ın ziyaretlerine eşlik etti. Bakan Varank bir esnafın kendisine ikram ettiği Balkan ekmeğini, şalgam suyu ile yedi. Paylaşımcılığa önem verdiğini dile getiren Varank, kendisine ikram edilen ekmeği bölerek yanındakilere ikram etti. Bulvardaki esnaflarla sohbet eden Bakan Varank, çocuklara da oyuncak dağıttı.



