Dha Yurt Bülteni -7

Mersin'de 5 katlı bina çöktü (Geniş haber)Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde dün gece çatlaklar oluşunca boşaltılan, son 3 katı inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü (Geniş haber)



Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde dün gece çatlaklar oluşunca boşaltılan, son 3 katı inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın sahibi Hasan Yakut, "Binanın ilk 2 katı 40 yıllık. Diğer 3 kat inşaat halindeydi" dedi.



Mevlana Mahallesi'nde 2 katın üzerine 3 kat daha çıkılan binadan, dün saat 19.00 sıralarında sesler gelmeye başladı. Binada çatlaklar da oluşunca sahibi Hasan Yakut (49), kendisi ile evli oğlunun oturduğu ilk 2 katı tahliye etti. Boşaltılan bina, saat 05.45 sıralarında çöktü. Büyük bir gürültüyle yerle bir olan binanın çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, belediye ve AFAD ekipleri ise çöken binanın altında kalanların olma ihtimaline karşın, arama- kurtarma çalışması başlattı. Eğitimli 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz altında kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.



'BİNANIN İLK 2 KATI 40 YILLIK'



Binan sahibi inşaat işçisi 7 çocuk babası Hasan Yakut, dün akşam gelen sesler üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek, "Binanın ilk 2 katı 40 yıllık. Diğer 3 kat inşaat halindeydi. İlk 2 katında biz oturuyorduk. Binadan dün saat 19.00 gibi çatlaklar oluşmaya başladı ve sesler geldi. Biz de hemen evi terk ettik. Üst katta oturan oğlum ve gelinimi de çıkarttık. Komşulara sığındık. Bina sabah saat 05.45'te büyük bir gürültüyle çöktü. Tek tesellimiz evde kimsenin olmamasıdır" dedi.



Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü



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- 5 katlı binanın sahibi inşaat işçisi Hasan Yakut'un konuşması



SÜRE: 01'30" BOYUT: 167 mb



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Bayraklı' da kayaların düştüğü alanda çalışmalar başladı



İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı yağışlardan sonra evlerin üzerinde bulunduğu kayalardan parçalar koparak düşmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, zemin ve altyapı ölçümlerine başlayıp, düşme tehlikesi olan kayaların yapıları inceleniyor.



Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlardan sonra parçalar kopmaya başladı. Sokakta bulunan bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar ise bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi. DHA'nın haberinden sonra bugün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri kayaların üzerindeki evlerde inceleme başlattı. Evlerin bulunduğu alanın 'afete maruz alan' olarak belirlenmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tutuldu.



KAYANIN DÜŞTÜĞÜ ALAN AFET BÖLGESİ



Öte yandan yıllar önce taş ocağı olan kayaların yamaçtan düştüğü bölgede 1990 yılında büyük bir kayanın bir evin üzerine düştüğü, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi, 2008 yılında olaydan sonra kayaların düştüğü alan yapılan inceleme sonrasında 'afete maruz alan' olarak ilan edildi. Ardından yamacın altında kalan evler boşaltılarak yıkıldı. Kayaların üzerinde evlerin bulunduğu sokak ise bu kararın dışında kaldı. Zamanla yağan yağmur ve depremler nedeniyle kaya parçalarının düşmeye devam etmesi üzerine AFAD'ın evlerde oturan vatandaşlara, geçen yıl evlerini boşaltmaları için yazı gönderdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir heyet oluşturdu. Heyetin başındaki TOKİ Başkanı Ömer Bulut, dün akşam İzmir'e gelerek incelemelerde bulundu. Bulut vatandaşlarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Acil çalışma planı uygulayarak burada yaşayan vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmaların yarın sabah itibariyle başlayacağını söyledi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jeoloji mühendisleri zemin ve altyapı incelemesi yaptı. Kayaların üzerindeki ve yamacın altındaki evlerde incelemeler yapıldı. İncelemeler sonrasında hazırlanacak rapor doğrultusunda sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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İncelemelerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Şengüler YEŞİL/ İZMİR,



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Köye inen kurt sürüsü köpeğe saldırdı



Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye inerek 1 köpeği yaraladı.



Merkeze bağlı Ortageçit köyüne, geçen 19 Şubat'ta saat 05.54 sıralarında kurt sürüsü indi. Köye inen 4 kurt, İsmail Aras'ın ahırını korumak için takdırdığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında önce 1 kurt gelerek köpeği kendine doğru çekiyor. Daha sonradan gelen 3 kurtla birlikte köpeğe saldırma anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydediliyor. Dışardaki gürültüye uyanan ev sahibi İsmail Aras, kendini dışarıya atarak kurtların üzerine gidiyor. Kurt sürüsü ise köpeği bırakarak ormanlık alana kaçıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Güvenlik kameraları görüntüsü



Süre: 2 dakika 2 saniye



Boyut : 26.5 MB



Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN



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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçeye bağlı Haciali Öztürk Mahallesi'nde çam ağacına çıkan kedinin 3 gündür inemediğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak korkan kedi daha üstteki dallara çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla ağacın tepesine ulaşarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kediyi kurtardı. Vatandaşlar tarafından süt verilmek istenen yere bırakılmasıyla koşarak gözden kayboldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İtfaiye ekiplerinin çalışması



Vatandaşlarla röp.



Kargaların kedinin etrafında uçuşu



Kedinin kurtarılması



İtfaiye ekibiyle röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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