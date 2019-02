Dha Yurt Bülteni-7

1)BARAJ SUYU ÇEKİLİNCE ESKİ YERLEŞİM ORTAYA ÇIKTI RTVİN'de, Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı'nda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, barj gölünde de su seviyesi düştü.

1)BARAJ SUYU ÇEKİLİNCE ESKİ YERLEŞİM ORTAYA ÇIKTI







RTVİN'de, Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı'nda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, barj gölünde de su seviyesi düştü. Baraj gölü suları altında kalan Yusufeli ilçesindeki eski yerleşim yerleri de yıllar sonra tamamen gün yüzüne çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrederek hasret gideriyor.



Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle 2 ay önce daha önce 37 metre kadar çekilmişti. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesindeki eski yerleşim yerleri de yıllar sonra kısmen görünür hale geldi. Bölgede yağışların azalması, kış aylarında kullanımın artması ile tam kapasite elektrik üreten barajın su seviyesi 65 metre kadar geriledi. Daha önce kısmen görünen baraj gölü nedeniyle su altında kalan eski yerleşim yerleri de 7 yıl sonra tamamen gün yüzüne çıktı.



DUYAN GELİYOR



Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyrederek hasret gideriyor. Eski evlerini yeniden gören Yusufeli ilçesi sakinleri, duygusal anlar yaşıyor. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köylere bakıyor. Doğup, büyüdükleri köylerini yıllar sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek, eski günleri yad ettiklerini söyledi.



PROF. DR. TÜFEKÇİOĞLU: SUYUN GÜCÜNDEN FAYDALANMALIYIZ



Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Çoruh Vadisi'ndeki barajların ekonomiye katkılarını değerlendirdi. Çoruh Vadisi üzerine barajların gerekli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tüfekçioğlu, "Artvin'deki özellikle bu vadi dar olması nedeniyle baraj yapımına oldukça uygun bir yapıda. Ayrıca ülkemizin de enerji anlamında ciddi bir sıkıntısı var, bu açığın büyük bir kısmı enerjiden geliyor. Enerji açığımızı kapatmak için suyun enerji üretme gücünden faydalanmamız gerekiyor. Bu anlamda da bu vadilerde baraj inşaatı maliyetleri açısından oldukça uygun" dedi.



'9 MİLYON TON TOPRAK KARADENİZ'E GİDİYORDU'



Yağışların kar şeklinde gerçekleşmesinden dolayı barajların kot seviyesinin düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Tüfekçioğlu, "Barajlardaki su seviyesinin düşük olması normal, barajda su depolama olayı olmuyor. Gelen su enerji üretmek için kullanılıyor. Bahar aylarında karların erimesiyle birlikte yüklü miktarda su geleceği için kot seviyesi eski seviyesine gelecektir. Çoruh Vadisi'ne yapılan barajların tamamlanmasıyla yılda 3 milyar TL gibi bir katkı sağlaması söz konusu. Bu vadi aynı zamanda ciddi anlamda erozyon üreten bir vadi, yıllık yaklaşık 9 milyon ton civarında bir toprak akıp, Karadeniz'e gidiyordu. Barajlar sayesinde bu durum engellenmiş olduö diye konuştu.



24 YILDA TAMAMLANDI



Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.



2)35 YILDIR BOYNUZ VE KEMİKLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR



Bursa'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek (59), hayvan boynuz ve kemikleri ile kozalak, yaprak, kılçık, midye, çiçek gibi ürünleri işleyerek gelin tacından tokalara, taraklardan takılara kadar bir çok ürün yapıyor.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp 35 yıl önce bir akrabasının yanında el sanatları öğrenimine başlayan Zafer Karazeybek, günümüze kadar doğada atık olarak adlandırılan malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Hayvan ve boynuz kemikleri ile kozalak, yaprak, kılçık, çiçek gibi maddeleri taç, toka, tarak, kolye gibi ürünlere dönüştüren Karazeybek, bu ürünleri Osmangazi ilçesi Koruyucu İş Hanı'ndaki atölyesinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Yıllardır ulusal ve uluslararası birçok festival ve sergiye katılarak Türkiye'yi temsil eden Karazeybek, deneyimlerini şimdiler de ise öğrencilerine aktarıyor. Boynuz, kemik, sedef, mercan, dişler ve çiçekler gibi doğal malzemeleri köyünden toplayıp bu işi yapmaya başladığını söyleyen Zafer Karazeybek, "Yaptığım çalışmalar ilgi görünce İstanbul Ortaköy'deki sergide ürünlerimi sergilemeye başladım. Bu ürünler butik tarzda çalışma yapan diğer sanatkarların da ilgisini çekti ve ürünlerimi daha çok sergilemem konusunda beni teşvik ettiler. Bunun ardından İstanbul'da açtığım bir sergi önemli görüldü. Basın Müzesi'nde çok sayıda izleyicim oldu. Daha sonra sergilerimin de etkisiyle İstanbul'a yerleştim. Buradaki çalışmalarımda yerel değerlerimize odaklandım, kültürel objeler üzerine çalışmalar yürüttüm. Daha sonra müzik aletleri süslemeye başladım. Müzik aletleri süslemeciliği ise beni restorasyona yönlendirdi. Bu çalışmalar kapsamında Bursa Osmangazi Türbesinin röleve çalışmasını yaptım. Bu çalışmanın da etkisiyle de Bursa'ya taşındım. Yavuz Sultan Selim Türbesi, Afyon Mevlevisi restorasyonu gibi restorasyon işleri de yaptımö dedi.



DEVLET ONUR ÖDÜLÜ



Çalışmalarını sürdürürken usta-çırak ilişkisiyle bu işi öğrenmek isteyenlere bildiklerini aktardığını belirten Karazeybek, "2005 yılında çalışmalarım dikkate alınarak Kültür Bakanlığınca 'Devlet Onur Ödülü' verildi. Bu ödülün ardından yetkili mercilerle yaptığım yazışmalar neticesinde geleneksel el sanatları ustaları envantere alındı. Yurtdışında yaklaşık 20 ülkede sergilerle el sanatlarımızı tanıtmaya çalıştım. Diğer taraftan öğretmenlik çalışmaları yaptım. Yerel değerlerimizle ilgili işler yaptık. 35 yıldır geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya çalışıyorumö dedi.



ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP EL İŞLERİ SANATLARINA YÖNELDİ



Lise ikinci sınıftayken Karazeybek'in atölyesinin önünden geçerken içindeki ürünler dikkatini çektiğini belirten, Karazeybek'in şimdiki öğrencisi Pınar Çağla Taşdemir, "Bunların ne olduğunu sormak için girdiğimde doğal malzemeler ile çalıştığını öğrendim. Buna çok şaşırmıştım ve hep hayalim olarak kaldı. Aylar sonra tekrar cesaretimi toplayıp yanına geldim ve öğrencisi olmak istediğimi söyledim. İlk başta zor olduğunu anlattılar ancak ben ısrar edince kabul ettiler. Üniversite sınavına kadar orada çalıştım. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. 6 sene eğitimime devam ettim. Sonrasında öğretmenlik yapmak için Bursa'ya geri döndüm. 2 sene öğretmenlik yaptım, öğretmenliği sevebileceğimi düşündüm ama olmadı. Bu atölyeye geri dönmek istedim. İşimi bırakıp tekrar atölyeye geri döndüm" dedi.



3)'ANTENLİ MAHALLE' DE RADYASYON KORKUSU



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 'Antenli Mahalle' olarak bilinen Çepni Mahallesi'nde telefon, radyo, televizyonlara ait 27 verici anteni bulunuyor. Mahalle halkı ise görüntü kirliliğine sebep olan ve radyasyon yaydığını düşündükleri antenlerin kaldırılmasını istiyor.



Kış turizminin yanı sıra trekking, ATV, paintball,dağcılık ve kampçılık gibi birçok doğa sporunun yapılabildiği Kartepe'nin eteklerinde bulunan Çepni Mahallesi'nde Kocaeli'nin radyo ve televizyon yayınları ile telekomünikasyon iletişimini sağlayan 27 adet anten bulunuyor. Mahallede görsel kirliliğe neden olan antenlerin aynı zamanda radyasyon yaydığını düşünen mahalle sakinleri, antenlerin bu bölgeden kaldırılmasını istiyor.



Mahalle sakinlerinden Selahattin Satır, "Bunlar radyasyon yayıyor. Oralar bizim mesire alanımız. Biz temiz hava almaya çıkıyoruz. Tabii ki her evde radyasyon var. Telefon varsa radyasyon var ama, bunların taşıdığı yük çok fazla. Ben arıcılık yapıyorum. Uzun bir süre arıcılık derneği başkanlığı yaptım. Biz oralara arı koyamıyoruz. Oradaki arılardan verim alamadık. Orada o kadar anten dikilmesini vatandaşların her türlü doğal yapıdan mahrum kalmasına sebep olarak görüyorum. Ben 66 yaşındayım, belki 10 belki 1-2 sene daha yaşayacaksam rahat nefes alarak yaşamak istiyorum. Bunu kimse bizden kıskanmasın" dedi.



Antenlerde 7 yıl çalıştığını söyleyen Osman Erdoğan ise, "Ben 7 sene Arslanbey Televizyon Anteni'nde çalıştım. O dönemde teknisyenler kendi aralarında, 'Bu antenin ne kadar zararlı olduğunu Arslanbey halkı bilse bunu burada 1 gün bile tutmazlar' diye konuşuyorlardı. Bunlar bilhassa çocuklara çok tesirliymiş. Bunun gibi şeyleri çok duyduk. Ben orada 7 sene kadar çalıştım. Burası komple anten dolu" diye konuştu.



4)İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYONDA 12 TUTUKLAMA



DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine verdikleri sahte ilanlar üzerinden ucuz ürün vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi gözaltı alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların alışveriş ve sosyal paylaşım sitelerine sahte ilanlar koyduğunu ve ucuz ürün vaadiyle internet kullanıcılarını kandırdığını belirledi. Çalışmalarını yürüten polis ekipleri, dolandırıcıların, ürünün ödemesini aldıktan sonra telefonlarını kapatarak, izlerini kaybettirdikleri belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Diyarbakır'ın merkez, Ergani, Dicle ilçeleri ile Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Bolu'daki eş zamanlı operasyonlarda 2 zabit katibi dahil 38 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 24 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı ve 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



(ÖZEL)



5)ŞIRNAK'TA HUZUR ORTAMI GENÇLERİ SANATLA BULUŞTURDU



ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler 2 yıl önce başlattıkları hendek ve barikat olaylarının ardından güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kent merkezi teröristlerden temizlenmesiyle huzur ortamı oluştu. Bir dönem terör olayları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan gençler, oluşan huzur ortamı sayesinde sanatla buluştu. Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Birlik, huzur ortamı sosyal hayata hareketliliği de getirdiğini ifade ederek, binlerce öğrenciyi kültür, sanat ve sporla buluşturduklarını söyledi.



Sosyal yaşamın canlandığı Şırnak'ta gençler kültür, sanat ve spor etkinliklerine yöneldi. Gençlik ve Spor Balkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'nde yapılan kodlama, grafik tasarım, kara kalem, müzik, değerler eğitimi, dini ilimler eğitimi, akademik faaliyetler, kütüphane, etüt, saz-gitar kursu, resim kursu, basketbol kurslarına Şırnaklı gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bir dönem terör olayları nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklar ve gençler şimdi gecenin geç saatlerine kadar Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinliklere katılıyor.



Şırnak Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Birlik, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonların ardından kentte huzur ortamının hakim olduğunu söyledi. Huzur ortamı sosyal hayata hareketliliği de getirdiğini ifade eden Birlik, binlerce öğrenciyi kültür, sanat ve sporla buluşturduklarını Şırnak'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Birlik, 0-30 yaş arasında yaklaşık 285 bin kişinin bulunduğu kentte, Gençlik Merkezi'nde yoğunluğun yaşandığını aktardı.



'HUZUR ORTAMI VAR MUTLUYUZ'



Gençlik Merkezi'ni gençlerin faydalanması için haftanın 7 günü 24 saat açık bıraktıklarını belirten Birlik, "Gençlik Merkezi'nde çok büyük bir yoğunluk var. Huzur ortamının gelmesi ile birlikte gençlerimiz terörden uzak duruyorlar. Madde bağımlılığından uzak duruyorlar. Şırnak bir terör afetinden çıktı. 2 yıl öncesine kadar gençler akşam 8'den sonra dışarıya çıkmıyordu. Ama sağlanan huzur ile birlikte şuan sabaha kadar burada ders çalışıyor. Etüt sınıflarında. Gençlerimizle birlikte burada sabah namazı etkiliklerimiz oluyor. Bir huzur ortamı var biz mutluyuz. Gençler mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluyoruz. İnşallah bu huzur ortamı devam eder memleketimizde ve ülkemizde" dedi.



'ÇOK YETENEKLİ GENÇLERİMİZ VAR'



Burada terör olaylarının bitmesiyle birlikte gençlerin artık kendilerini kültür, sanat ve spor dallarında göstermeye başladığını anlatan Birlik, çok yetenekli gençleri olduğunu ve onları desteklediklerini ifade etti. Şırnak Gençlik Merkezi'nin yaklaşık 9 bin üyesi olduğunu ifade eden Birlik, "Burası kurs merkezi değil, Gençlik Merkezi. Gençlerin zamanlarını geçirebileceği gelip burada oturabileceği, takılıp basketbol oynayabileceği, voleybol oynayabileceği, resim çizebileceği, satranç oynayabileceği merkez burası. Burası gençlik merkezi ve biz gençler için buradayız" diye konuştu.



'BURADAKİ GENÇLERİN İLERİDE MİLLİ UÇAKLAR, MİLLİ ROBOTLAR YAPABİLİR'



'Kod Adı 2023' kursunda eğitim veren bilişim öğretmeni Hüseyin Ersoy, buradaki gençlerin ileride milli uçaklar, milli robotlar yapabileceğini söyledi. Eğitimi belli bir periyot şeklinde verdiklerini aktaran Ersoy, şunları söyledi:



"Kod Adı 2023' projemiz ile biz öğrencilerimize temel eğitim veriyoruz. Önce kodlama giriş eğitimleri verdikten sonra, elektronik robot kodlama ile eğitim vermeye başlıyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimiz kendi istek ve arzularına göre kendi robotlarını kendi yazılımlarını üretme imkanına kavuşuyorlar. Bu amaçla bizim milli yazılımımız, milli uçağımız, robotları yapmamız açışsından öğrencileri teşvik etmiş oluyoruz."



Resim kursunda 60 öğrencisi olduğunu anlatan resim öğretmeni Hezer Artuç, "Buradaki öğrencilerimiz okul çıkış saatlerinden sonra mesai saatlerinin dışında burada kalıp, çeşitli tekniklerde resim çalışmaları yapıyorlar. Öğrencilerimiz burada hem güzel sanatlar lisesine hazırlanıyorlar hem de hobi olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada öğrencilerimiz akrilik, sulu boya, pastel boya, karakalem tekniklerinde çeşitli resimleri yapıyorlar" dedi.



Gençlik Merkezi'ne gelen Eylem Özden ise ortamdan çok memnun olduklarını dile getirerek, gece geç saatlere kadar burada ders çalıştıklarını söyledi.



