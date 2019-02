Dha Yurt Bülteni -7

Rize'de heyelan yol kapattı, o anlar kameraya yansıdıRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, Komilo köyünün yolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de heyelan yol kapattı, o anlar kameraya yansıdı



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, Komilo köyünün yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin yol açma çalışması sırasında yola düşen dev kayalar, korkuttu. O anlar, kameraya yansıdı.



Çamlıhemşin ilçesinde, Salı günü günü meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev toprak kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlar köyde mahsur kaldı. Öğrencilerin de okula gidemediği köyde, heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleri ile çalışma yürüttüğü sırada yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayalar, ağaçları devirdi. Çevredekileri korkutan heyelan anı kameraya yansıdı.



Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, köyün ana yolunun heyelan sonucu kapandığını belirterek "Köyün başka bir bağlantısı yok. Ana yolu burası. Yaklaşık 200 kamyondan fazla toprak var. Öğrenciler 3 gündür okula gitmiyor. Acil ihtiyaçları olanlar eski patika yolları kullanıyor. Bazen hastalarımız oluyor. O konuda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



-Cep telefonuyla toprak kayması görüntüsü (HEYELAN ANI)



-İş makinalarının yol açma çalışmaları



-Köy muhtarıyla Röportaj



-Genel detaylar



Haber: SELÇUK BAŞAR - Kamera: MEHMET CAN PEÇE/ RİZE



==================



Hayatını kaybeden oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi



İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Aytaç Arman (69) için memleketi Adana'da uğurlama töreni düzenlendi.



Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Şahin Yeter, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Aytaç Arman'ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce ve sanatçı arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Aytaç Arman'ın tabutuna, yakınları tarafından karanfil bıraktı. Bu sırada Arman'ın ismi öğrenilemeyen kız kardeşi göz yaşlarına boğuldu. Radife Baltaoğlu ve Erdem İnce de el ele tutuşarak birbirlerini teselli etti. Arman'ın arkadaşları, tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağladı.



Törende konuşan oyuncu Menderes Samancılar, Aytaç Arman'ın hiçbir zaman sevenlerinden ayrılmak istemediğine değinerek, "Söyleyecek çok şey var ama hepimizin başı sağolsunö dedi.



Oyuncu Nur Sürer ise Aytaç Arman'la birlikte Adana'daki film festivallerine çok defa geldiklerini hatırlatarak, "Ama en kıymetlimiz, Aytaç'ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedikö diye konuştu.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Arman'ın Türk sanatının önemli bir değeri olduğuna vurgu yaparak, "Adanamız'ın ayrılmaz bir parçasıydı. 'Aytaç ağabey' dediğim değerli bir dostumdu. Sağlık şartlarından dolayı 2 film festivalimize katılamadı ama gönlü hep Adana'daydı. Adana halkı onun adını muhakkak ki yaşatacaktırö diye konuştu.



Arman'ın oğlu Erdem İnce ise "Benim babam, tüm hayatında bir yer tutmuş veya onu seven herkesin onun öğretilerine ve onun hayat tarzına ve onun sevgisine layık bir şekilde onu anladığı sürece benim babam hala yaşıyorö dedi.



Aytaç Arman'ın cenazesi daha sonra yakınları tarafından omuzlanarak cenaze aracına yüklendi. Arman, öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Cenaze törenine katılanlardan genel ve detaylar



-Tabutun indirilmesi



-Aytaç arman'ın oğlunun konuşması



-Aytaç arman'ın yakınlarının ağlaması



-Tabutun cenaze aracına katılması



-Cenaze aracının gidişi



SÜRE: 03'23" BOYUT: 375 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



===============



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (2)



BAKAN SELÇUK, BİSİKLETE BİNDİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasının bölge sergisi ve ödül törenine katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde öğrencilere sertifikalarını veren Bakan Selçuk, hediye edilen bir bisiklete binerek poz verdi. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Bilimle uğraşmak iltifat beklemeksizin marifete talip olmaktır. Sizin bu tür projelerle uğraşmanız Türkiye'nin geleceği için kritik. Ödül olsun olmasın bu çabalarınızın devamını önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da her türlü altyapı ve desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün buradaki kalabalık görüntü öğrencilerimizin projelerini buraya getirmeleri, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Bakanın folklör gösterisi ile karşılanması



Üniversiteye girmesi



Bakan Ziya Selçuk'un konuşması



Öğrencilere ödüllerini vermesi



Bisiklete binmesi



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'20" BOYUT: 370 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



==============



FETÖ operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi



Adana merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli FETÖ şüphelilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü eski asker olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki 18 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine 25 Şubat'ta operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ve ankesörlü ile kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------------



Zanlıların araçtan indirilmesi



Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Detaylar



SÜRE: 46" BOYUT: 85 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=================



DSP Genel Başkanı Aksakal'dan kayıp Buse'nin ailesine ziyaret



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kemer ilçesinde, ocak ayında hortumun denize sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasını ziyaret etti. Aile ile görüşen Aksakal, olay ve arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu'nu ilçe merkezinde bulunan seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti. DSP Genel Başkanı Aksakal'ı, Necati Topaloğlu ile meclis üyesi adayları ve partililer çiçekle karşıladı. Partililer, Önder Aksakal ve Necati Topaloğlu'nu uzun süre alkışladı.



'ARI KOVANINA ÇOMAĞI SOKTUK'



Koordinasyon merkezi önüne gelen otobüs üzerinden alanda toplananlara seslenen Aksakal, DSP'nin gerçek muhaliflik yaptığını, bu durumdan rahatsız olanlar olduğunu belirterek, gerçek yurtseverlerin, Atatürkçülerin, Ecevitçilerin meydanda olduğunu söyledi. Son günlerde DSP'ye karşı çok saldırı olduğunu kaydeden Önder Aksakal, "Arı kovanına çomağı soktuk, canları yanmaya başladı, yanmaya devam edecek. İstediği kadar yanabilir. DSP, meydanlarda canları sıkmaya devam edecek. Yıllarca Atatürk'ün adını kullana kullana, istismar ede ede siyaset yapanlara sesleniyorum, 'Önder Aksakal, eleştirileriyle geleceğe hizmet etmiyor' diyorlar. Doğru, sizin geleceğinize hizmet etmiyorum, Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyorum. Yıllardır Atatürk'ü istismar ede ede bitirdiler, şimdi de çıkmışlar Ecevit'i istismar ediyorlar. 'Karaoğlan'ın partisine, AK Parti'ye seçimi kazandırmak yakışır mı?' diyorlar. Bunu diyen vatandaş da CHP'nin Manisa milletvekili. Manisa'dan kendi partilerinden aday çıkarmıyorlar, başka partinin adayı için oy istiyorlar. Biz ise burada kendi adaylarımız için oy istiyoruz" dedi.



CHP'deki küskünlerin DSP'den aday olduğu yönünde iddialar ortaya atıldığını aktaran Aksakal, DSP adaylarının halka, vatana hizmet etmek için bu yarışta bulunduklarını söyledi. Partililerine gece gündüz çalışmaları gerektiğini söyleyen Aksakal, yerel seçimlerde başarılı olmalarını istedi. Ardından Aksakal ve Kemer Belediye Başkan Adayı Topaloğlu, beraberindekilerle beyaz güvercinler uçurdu.



İYİ PARTİLİLERE ROZET TAKTI



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha sonra otogar yanında toplanan, İYİ Parti'den istifa edip, partisine geçen yönetim kadrosu ve beraberindekilere parti rozetini taktı.



BUSE'NİN AİLESİNE ZİYARET



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha sonra beraberindeki heyetle Kemer Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti. Aksakal burada Başkan Adayı Necati Topaloğlu ile birlikte 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonrası kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Akkın'ı ziyaret etti. Kader Buse Acar'ın daha önce boşanan anne ve babasıyla olay ve arama çalışmalarına ilişkin sohbet eden Önder Aksakal, "Allah her türlü acıya dayanma gücünü insanoğluna vermiş" dedi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kurtulmayı başaran ve bir süre hastanede tedavi gören Ayla Akkın'ın halen boyunluk kullandığı görülürken, çiftin üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.



3 HAFTA ARANDI, BULUNAMADI



Kader Buse Acar'ın kaybolmasının ardından hava destekli aramalarda, karada, denizde ve derede çok sayıda ekip çalışma yaptı. Acar'ı bulmak için yaklaşık 3 hafta boyunca gün içerisinde aralıksız yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları aralıklarla ve gelen ihbarlar değerlendirilerek sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



-------------



Önder Aksakal'ın anne ve babayla görüşmesi



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



===================



SP adayı, seçmen yerine ağaçlara konuştu



Tokat'ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi (SP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin (36), ağaçlık alanda tek başına seçmene hitap eder gibi kavaklara konuşarak video hazırladı. Şahin'in dikkat çeken görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.



Turhal ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkan Adayı oldu. İlçede giyim mağazası bulunan Şahin, seçimler öncesi dikkat çekmek amaçlı ilginç bir miting düzenledi. İlçe girişinde bulunan ağaçlık alana tek başına giden Şahin, burada seçmene hitap eder gibi konuşma yaparak bu anları kamerayla kaydettirdi. Şahin, "Saygı değer hemşehrilerim, değerli hazirun, ben tam manası ile kimsenin tarafında değilim. Çünkü kimse tam manası ile benim tarafımda değil. Taraf tutan insan ister istemez yalancı olur. Samimi olamayı vaat edebilirim. Tarafsız olmayı asla. İnsanlar olgunlaştıkça taraflara inanmayı bırakırlar. Bir insan tarafsız olduğu takdirde hakikaten yüksektir. Siz çiçek açmış ağaçları yakacak odun niyetine keser misiniz? Bugün kesiyorlar ve siz susuyorsunuz. Belki de her birimizin gideceği yol şimdiden ayaklarımızın önüne serilmiştir de siz göremiyorsunuzdur. Biz dedim. Çünkü biz olabiliriz dedim. Eğer hepimiz samimi olabilirsek, ben umut dolu sözler söyledim. Ama sadece umut dolu. Umur zafer demek değildir. Tek başıma gideceğim bazılarına güvenemem. Güvendiklerime ise kıyamıyorum. Kişilerin en ufağı bile geleceğin akışını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.



'MESAJLARIMIZIN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ'



İnsanlarının dikkatlerini çekmek için böyle bir şey yaptığını ifade eden Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, "Mesajlarımızın dinlenmesini istiyoruz. O kadar kalabalık toplayamayacağımız düşüncesiyle ağaçlık bir alan tercih ettik. Orada bağıra bağıra insanlara söylüyormuş gibi, kendimizi ifade etmeye çalıştık. Biz ağacın doğaya ne kadar faydalı olduğunu, doğanın ağaca ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğimiz gibi, toplum için de insanın bu kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsan merkezli siyaset gütmeyi düşünüyoruz. Oradaki mesajlarımızdan bir diğeri ise kutuplaşma siyasetinden daha çok uzlaşma siyaseti gütmeye çalışıyoruz. Seçimlerin bir savaş değil, yarış olduğuna inanıyoruz" dedi.



'İLERLEYEN ZAMANDA DAHA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIZ'



Videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra çok güzel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyleyen Başkan Adayı Mustafa Şahin, "Arkadaşlarımız çok ilginç bulduklarını ifade ettiler. Tabii ki eleştiriler de var, övgüler de var. Ortaya karışık güzel şeyler çıktı. Daha güzel şeyler de olacak. Çalışmalarımızı sosyal medya ağırlıklı götüreceğiz. Bu video bir başlangıçtı. İlerleyen zamanda daha güzellerini yapacağız" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Ağaçlara konuşurken çekilen video



-Adayın mitingli ilgili açıklamkaları



(510 mb)



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL, (Tokat)



===================



'Tırtıkçılar' operasyonunda 5 gözaltı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde,yakıt tankerlerinden akaryakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan verenlere yönelik 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında mazot kaçakçılığını organize eden 5 kişi yakalandı.



Akaryakıt tesislerinden müşterilere götürülmek üzere tankerlerle aldıkları akaryakıtların bir bölümünü çalarak piyasaya daha düşük fiyata satan çeteye 6 Şubat tarihinde operasyon düzenlendi. Aralarında TIR şoförleri ve TIR parkı çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'Tırtıkçılar' operasyonunda yakalanan 10 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından dosyayı kapatmayan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün düzenlenen operasyon ile akaryakıt hırsızlığını organize ettikleri belirlenen 5 kişiyi daha yakaladı.



Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Kartepe'de bulunan çitle çevrili arazilerde tankerlerden akaryakıt aktarımı yaptıkları tespit edilen S.Ö.(58), E.Y.(44), F.Y.(61), Y.Ç.(26) ve H.Y.(45) yakalandı. Yapılan operasyonda, akaryakıt tankerlerinin mührünü sökerek yakıtı aktardıkları düzenek, 6 bin litre satışa hazır mazot, 250 litre 10 numara yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 1 tanker ele geçirildi. Daha önce benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



--------



-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak