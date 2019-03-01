Dha Yurt Bülteni -7

Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandıVAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 693 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı



VAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 693 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede 2 gündür etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Van ve ilçelerine bağlı 220 mahalle ile 233 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari'de de yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 9 köy, 28 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 köy, 16 mezra, Şemdinli ilçesinde de 5 köy ve 22 mezra olmak üzere toplam 18 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.



BİTLİS KARA GÖMÜLDÜ



Kar yağışının en etkili olduğu kentlerden biri olan Bitlis'te ise 2 gündür süren yağış ile birlikte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte 156 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bölgede, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN- HAKKARİ- BİTLİS, -



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Yaşlı kadının 200 bin TL'sini polis kurtardı



Bolu'da, telefonla aradıkları yalnız yaşayan H.İ. isimli yaşlı kadını kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 200 bin TL dolandırılmaktan polis kurtardı. Yaşlı kadından parayı almak için gelen dolandırıcı T.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı.



Çarşamba günü, Beşkavaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan H.İ.(80) isimli kadını arayan dolandırıcı T.Ö.(24), kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ'nün el koyduğunu söyledi. Dolandırıcılar yaşlı kadına izlendiği ve tehlike altında olduğunu söyleyerek kendisini bu durumdan kurtaracaklarını söyledi. Dolandırıcılar yaşlı kadını koruyabilmeleri için telefonunun sürekli açık kalması talimatını verdi. Yaşlı kadın parayı Çarşamba günü çekemeyince dolandırıcılar telefonu gece boyu da açık tutmasını istedi. Yaşlı kadının telefonu evinde uyurken bile açık şekilde kaldı. H.İ.'nin sürekli telefonda konuştuğunu fark eden komşusu, durumdan şüphelenerek durumu polise haber verdi.



Yaşlı kadının evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.İ.'nin telefonda görüştüğü kişinin dolandırıcı olduğunu tespit etti. H.İ.'nin, dolandırıcının verdiği bütün talimatlarına uymasını söyleyen ekipler, operasyon başlattı. H.İ.'den, bankada bulunan 200 bin lirayı çekmesini isteyen dolandırıcı, yaşlı kadından evine yakın bir yere getirmesini istedi. Paranın bulunduğu banka çevresinde polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemiyle parasını çeken H.İ. tekrar evine geldi. H.İ.'nin evine yakın bölgedeki sokaklarda konuşlanan polis ekipleri, yaşlı kadının para dolu çantayı T.Ö'ye verdiği sırada operasyon düzenledi. Yaşlı kadından aldığı paralarla yakalanan T.Ö., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Daha önce başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve arandığı belirlenen T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi



-Adliyeden detaylar



Süre: 01.02-Boyut: 117.5 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Özel programla haberleşen fuhuş çetesi çökertildi



İzmit'te, aralarında haberleşmek için özel program kullanan fuhuş çetesi üyeleri, polis operasyonuyla yakalandı. Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 10 kadın, çeteden kurtarılıp, sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Karabaş, Cedit ve Orhan mahallelerinde bulunan 3 evde fuhuş yapıldığını belirleyerek, adresleri takibe aldı. Yaklaşık 1 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, evlere operasyon düzenledi. 3 evde, 2'si Azerbaycan uyruklu toplam 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan N.T. (48), S.A. (45), F.D.S. (40), M.A.E. (52), Y.K. (48), R.E. (41), M.G. (40) ve Azeri S.M. (34) ile T.N. (38), Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



'ARAÇ' VE 'MAL' ŞİFRELERİ



Çete üyelerinin, S.M. isimli Azeri kadının ülkesindeki bağlantılarını kullanarak, yurt dışından fuhuş amacıyla kadın getirttiği belirlenirken, son dönemde Ahlak Büro Amirliği'nce düzenlenen operasyonlardan korkup, tedbirli davrandığı saptandı. Birbirlerine 'dayı', 'abla', 'bacım' gibi hitap eden çete üyelerinin, aralarında haberleşmek için özel program kullandığı tespit edildi. Çete üyelerinin ayrıca kadınlardan bahsederken 'araç' veya 'mal' dediği, fuhuş pazarlığını ise yalnızca kendi müşterilerinin tanıştırdığı kişilerle yüz yüze yaptığı öğrenildi.



Operasyonda Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu toplam 10 kadın, çeteden kurtarılarak, sınır dışı edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Film gibi senaryo ile gasbedildi



İzmit'te, internet üzerinden fuhuş yapmak için anlaştığı kadının evine giden H.S. film gibi bir senaryo ile gasp edildi. Eve baskın düzenleyerek genç kadının ağabeyi olduğunu söyleyen kişi H.S. üzerindeki para ve kredi kartlarını gasp etti.



Olay, 26 Şubat günü İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İnternet üzerinden Defne S. kod adlı bir kadınla fuhuş pazarlığı yapan H.S.(30) kadının verdiği adresteki eve gitti. Burada 2 kadın tarafından karşılanan H.S., kadınlarla oturduğu sırada içeri giren kadınların ağabeyi rolündeki 3 erkek tarafından darp edildi. H.S.'yi silah ve bıçakla tehdit eden 3 kişi, üzerindeki 550 TL'yi ve H.S.'nin kredi kartlarını aldı. Daha sonra H.S. evde beklerken, ATM'ye giderek kredi kartlarından toplam 5 bin TL para çeken kişiler, H.S.'nin gitmesine izin verdi..



H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından olayı araştırmaya başlayan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 5 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ve bıçak da ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan yaşı küçük olan K.E. isimli kız çocuğu ve N.G. isimli erkek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Defne S. kod adını kullanan F.Ç.(24) ve kardeşleri rolünü oynayan M.Ç.(20) ile K.E.(22) Kocaeli İl Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Gözaltındaki kişiler polise verdikleri ifadelerinde paraları olmadığı için bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Van'da 2 minibüste 85 kaçak göçmen yakalandı



Van'da jandarma ekiplerinin Erciş ve Özalp ilçelerinde durdurduğu 2 minibüste Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran uyruklu 85 kaçak yakalanırken, kaçaklara organizatörlük yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.



İlk kaçak operasyonu Erciş ilçesinde düzenlendi. Erciş İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İlçenin Haydarbey Mahallesi Erciş-Van karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüs kısa süren takip sonucu durduruldu. Minibüs içerisinde yapılan kontrol ve aramada 26 Afganistan, 26 Pakistan olmak üzere 52 göçmen yakalanırken, bu minibüste bulunan 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.



Özalp ilçesi merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Mollahasan Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada ise yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 26 Afganistan, 6 Bangladeş, 1 İran uyruklu olmak üzere 33 göçmen yakalandı. Aynı minibüste bulunan bir organizatör ise gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



-Yakalana minibüs



-Minibüsteki kaçakların indirilmesi



-Kaçakların toplu görüntüsü



VAN, -



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Cezaevinden izne gelen kocasını, ölüme göndermiş



KARAMAN'da izinli çıkarak geldiği evinde tabancayla vurularak öldürülen Mehmet Altınbilek'i, aynı yaştaki eşi Ayşe Altınbilek'in sevgilisi ve patronu Köksal A.'nın (37) öldürdüğü ortaya çıktı. Köksal A.'nin ilk ifadesinde Mehmet Altınbilek'in, cezaevinde iken Ayşe Altınbilek'i sürekli öldürmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Köksal A., Ayşe Altınbilek ile olay günü Köksal A.'nın kaçmasına yardımcı olan çalışanı Ramazan A. (30), yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



2016 yılındaki bir cinayet olayının azmettiricisi olarak hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden geçen salı günü 1 haftalık izin alıp Karaman'daki evine gelen Mehmet Altınbilek, evinde tabancayla vuruldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Altınbilek, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Eşinin gözlerinde öldüğünü söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Altınbilek, ifadesine başvurulmak üzere olay günü Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ GÖZALTINA ALINDI



Ayşe Altınbilek, ilk ifadesinde çalıştığı beyaz eşya satışı yapan iş yerinden 1 hafta izin aldığı ve kendi aracılığıyla Ereğli ilçesine giderek eşini cezaevinden alıp eve döndüklerini, evde oturdukları sırada gelen iki kişinin eşine silahla saldırıp, kendisini dövdüğünü söyledi. Daha sonraki ifadesinde ise eve gelen iki kişinin eşine silahlara saldırıp, kendisini dövdüğünü ve evdeki altınları çaldığını, şüphelilerden birinin esmer, diğerinin sarışın ve parlak ayakkabılı olduğunu söyledi. Çelişkili ifadeler vermesi üzerinden durumdan şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altınbilek'i 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldı.



OTOPSİDE 6 MERMİ, EVDE 2 BOŞ KOVAN BULUNDU



Öldürülen Mehmet Altınbilek'in otopsisinde vücuduna 6 merminin isabet ettiğini ve evde yapılan aramada 2 adet boş kovan bulunması üzerine araştırmasını derinleştirdi. Evin kapısında da hiç zorlama olmadığını belirleyen polis, Ayşe Altınbilek'i tanıdıklarının ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlar, Ayşe Altınbilek'in evli 1 çocuk babası olan patronu Köksal A. ile gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Ardından bölge 80'in üzerindeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinden Köksal A.'nın olaydan önce bir otomobille eve geldiğini belirledi. Aracında iş yerinde çalışan Ramazan A.'nın kullandığını saptadı.



AYŞE'Yİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Köksal A. ve Ramazan A., polis tarafından gözaltına alındı. Köksal A.'nın evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca bahçede duvar arasında gizlenmiş olarak bulundu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen Köksal A. daha sonra suçunu itiraf etti. Köksal A.'nin ilk ifadesinde, "Mehmet, cezaevinden sürekli Ayşe'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Bende izine çıktığı gün Ramazan A. ile birlikte otomobille eve gittim. Ramazan araçta bekliyordu. Ramazan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Eve girdim, Mehmet'i ateş ettim. Ardından hırsızlık süsü vermek için evi dağıttım. Boş mermi kovanlarını toplayıp evden ayrıldım." dediği öğrenildi.



'Polis, evin kapısında zorlama olmadığı için kapıyı Ayşe Altınbilek'in açtığı üzerinde durdu.



Yapılan sorgulamanın ardından Köksal A., 'kasten öldürme', Ayşe Altınbilek 'azmettirme', Ramazan A. da 'suçluya yardım etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



-Olay günü Ayşe Altınbilek'in ağlayarak evden çıkması



-Yaralının ambulansa taşınması



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Adıyaman'da jandarma'dan 'huzur' operasyonu



ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında hakkında arama kararı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur uygulamasında çelişti suçlardan aranması olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. İl Jandarma ekipleri tarafından kırsalda bulunan Gözebaşı ve Hasankendi köylerinde kaçakçılık suçundan aranması olan A.D. ve tehdit suçundan aranan Ö.A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Şüpheliler hastaneye götürülmesi



Şüpheliler araçlara bindirilmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Şanlıurfa'da öğrencilere yangın tatbikatı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Okulda öğrencilerin ders işlediği saatte yangın alarmı veren okul idaresi 2 dakikalık zaman içerisinde okulu boşaltarak yangın çıkışlarından bin 200 öğrenciyi okul bahçesine çıkardı. 112 ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta makyajla yaralı gösterilen bir kız öğrenciye 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa taşınması öğrencilere gösterilirken okul bahçesinde yakılan ateşe itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Okul müdürü Ferit Akçalı, "Okulumuzda yangın tatbikatı düzenledik, olası bir deprem veya yangın anında öğrencilerin yapması gerektiği ve anı yaşamaları için yangın alarmı verdik ve öğrencileri yangın çıkışlarından tahliye ettik, öğrencilerimizin acil durumlarda yapması gerekenler konusunda bilinçlenmesini sağladıkö dedi.



Görüntü Dökümü



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-Yangın alarmının verilmesi



-Okuldan tahliye edilen öğrenciler



-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesi



-Yaralı öğrenciye müdahale eden ekipler



-Okul müdürü Ferit Akçalı'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 387 MB



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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