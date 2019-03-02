Dha Yurt Bülteni -7

Adana'da patatesi don vurduTürkiye'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu.

Adana'da patatesi don vurdu



Türkiye'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticileri, don nedeniyle yüzde 30-50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını söyleyerek, destek istediler.



Don zararının yaşandığı Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Çiftçi Fahrettin Ateş, "İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. Bir kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don nedeniyle mağdur olduk. TARSİM, patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.



ÇİFTÇİYE DESTEK OLUNMALI



CHP'li Milletvekili Ayhan Barut da, "Mazotu, gübreyi, zirai ilacı ve tohumu pahalıya alan çiftçi, şimdi de don nedeniyle mağdur. Verim kaybı yaşayacak çiftçimize destek olunmalı. Türkiye'de tarımda ve sanayide mutlaka üretmeliyiz. Yetkililerin çiftçilerimizin sorunlarına duyarlı olmasını istiyoruz. Bu feryat ve çığlığın duyulması gerekiyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Zarar gören patates tarlasından genel ve detay görüntüler



Çiftçi Fahrettin Ateş'in konuşması



Milletvekili Ayhan Barut'un konuşması



Barut'un çiftçilerle görüntüsü



SÜRE: 03'41" BOYUT: 408 mb



Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,



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TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi



Zonguldak'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, TTK'nın ülke ekonomisine yıllardır çok büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Geçmişte buharlı gemilerimiz trenlerimize bir yakıt olarak kullanılmıştı. Bu gün ise demir çeliğin hammaddesi olarak bulunmaktadır. İnşallah taşkömürü sizlerle beraber redevanslı sahalarla beraber beş yıl içerisinde sadece taşkömürümüzün planlaması 3 milyon tonun üzerinde çıkarmaktır. Buna vesile olan katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK'nın Zonguldak için bölge için ne anlama geldiğini bu kura çekiminin anlattığını söyledi. Yeraltı zenginliklerini çıkartarak yerli üretimin arttırılması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "TTK'yı geliştirelim, yeraltı zenginliklerimizi çıkartalım, yerli üretimimizi yapalım, Zonguldak'ı eski günlerdeki gibi tekrar şahlandıralım diye bir aradayız. Gönül isterdi ki TTK'daki norm kadro açığının tümünü giderelim. 14 bin 500 norm kadro var. Şu anda 7200 işçimiz var. Aradaki açığın hızla, acilen, teknolojik alt yapı yatırımlarının da yapılarak hızla tamamlanması gerekiyor. Bugün buradan gönlü kırık şekilde ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak. Gönül isterdi ki 2003 yılından önce Kozlu'da, Armutçuk ve Zonguldak'ta maden şehidi olan değerli canlarımızın ailelerine devlet kadrolarında sağlanan imkanlar bu çekilişte onlara da sağlanabilseydi. Onlar babasız büyüdüler, yarım büyüdüler, eksik kaldılar. Bizim bu ailelere minnet borcumuz var. Kuranın gerçekleşmesinde bu istihdamın sağlanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki soru işaretlerinin olmadığı siyaset üstü bir kura gerçekleşir. Kul hakkına girilmeden bu günü sağlıklı bir şekilde tamamlarız." diye konuştu.



BAKAN SELÇUK: '1.7 MİLYON İŞVERENE 11 MİLYONDAN FAZLA SİGORTALIYA DESTEK VERİYORUZ'



Hükümet ve bakanlık olarak çalışan her işçinin hakkını, hukukunu gözeterek hareket etiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu anlayışla asgari ücreti, 2019 yılı için yüzde 26 artırarak net 2 bin 20 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ilk asgari ücret görüşmelerinde, bu sürecin işçi ve işveren taraflarımızın ortak mutabakatı ile sağladık. Türkiye'nin kalkınma hamleleri, ekonomide yazdığı başarı öyküleri işçi kardeşlerimizin alın teriyle yazılıyor. 17 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde ve yatırımda sizlerin emeği var. Bizler maden işçilerimizin ne şartlar altında çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ülkemiz için vatan nöbeti tutmak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatan savunmasında görev almak ne kadar kutsalsa, cennet vatanımız için, milletimizin istikbali için kazma vuran, ter akıtan işçi kardeşlerimizin sizlerin emeği de o kadar kutsal. Bu nedenle, madende çalışanlarımızın işini kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz. Madenlerde çalışma süresini günlük 7,5 ve haftalık 37,5 saat olarak sınırlayarak, işçilerimizin 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapabilmesine imkan sağladık. Ayrıca yıllık ücretli izinleri de diğer çalışanlara göre 4 gün artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanında da, oksijenli ferdi kurtarıcı maske kullanımı, yeraltında takibi kolaylaştıracak personel takip sistemi ve acil bir durumda madenden çıkış için hayat hattı kurulması zorunluluklarını getirdik." dedi.



Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomide 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için üretim ve yatırımları artırmak zorunda olduklarını söyledi. İşverenlerin 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında verdikleri 2,5, 5 milyon istihdam sözünü tutacaklarına inandıklarını ifade eden Selçuk, "Geçtiğimiz hafta açıkladığımız yeni istihdam teşvikimizle; işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Bakanlık olarak yeni istihdam teşvikimizle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile, 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz." diye konuştu.



BAKAN DÖNMEZ: 'GEÇEN YIL KÖMÜR ÜRETİMİNDE REKOR KIRDIK'



Bakan Fatih Dönmez ise Zonguldak halkının madenciliği, bir meslek haricinde yaşamlarının birer parçası olarak gördüğünü söyledi. İstihdamı arttırırken özel ve kamuya ait madenlerin sık sık iş güvenliği ve sağlığı yönünden denetlendiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:



"Risk gruplarına göre 8 bin 88 maden sahası geçen yıl habersiz ve ani olarak denetledik. Her yıl daha da arttırarak devam edeceğiz. Maden çalışanları ferdi kaza sigortasını yürürlüğe koyduk. Madencilerin maliyetlerini karşılanması için teşvik ödemeleri başlattık. Şehit düşen madencilerimin ailelerine destek olmak, acılarını bir nebze olsa dindirmek için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda istihdamını yapmak için yasal düzenlemeyi yaptık. Her şey büyük Türkiye için. Hep birlikte omuz omuza ülkemizi daha da ileri taşıyacağız. Daha çok üreteceğiz daha fazla istihdam sağlayacağız. Geçen yıl kömür üretiminde 102 buçuk milyon ton üretim yaptık. Rekor kırdık .Bu bize yeter mi yetmez. Çünkü Türkiye her geçen gün ilerliyor, gelişiyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanında Zonguldak'ta nice kömür yataklarımız varken durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah bu ivmeyi daha yukarı çıkaracağız."



'MARJİNAL GURUPLAR YERLİ ÜRETİM İSTEMİYOR'



Bazı marjinal grupların yerli üretimi desteklemediklerini, kömür üretimi istemediklerini ifade eden Bakan Dönmez, "Madenciliğe, yerli kömürü milletimizin emeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Bartın'a, Zonguldak'a, Karabük'e bir bakın. Gelin kendi gözlerinizle görün. Burada yaşayan kardeşlerimiz üretim, AŞ istiyor. Şehir gelişsin hayat standartları artsın istiyor. Peki siz ' Türkiye enerjide dışa bağımlı kalsın. Dışarı milyarlarca lira para aksın istiyor. Peki soruyorum. Sizin arkanızda duran devletler en çok kömür üreten devletler değil mi' Hep Türkiye diyince bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Siz bunların kim olduğunu iyi biliyorsunuz. Biz milletimize sevdalıyız. Biz emri milletimizden alırız. Biz milletimizin hakkını kimseye yedirmeye hakkımız da yok, eyvallahımız da yok." dedi.



TTK'YA 156 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Bakan Dönmez, TTK'nın 1 buçuk milyar ton rezervi olduğunu söyledi. Bugün ise rödevans ile birlikte 1 milyon 200 bin üretim yapıldığını ifade eden bakan Dönmez, "Havzada potansiyelin onda 1'i olarak çalışabiliyoruz. TTK ile özel sektörün bunu arttırmak için daha fazla üretim hedeflerini belirledik. Bu daha fazla istihdam daha fazla iş daha fazla AŞ demek. 2019'da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceğiz. böylece potansiyeli yüksek üretim yapılmayan alanları da üretime açmış olacağız. Bugün tüm Türkiye madenlerimizde 130 binden fazla işçi çalışıyor. 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlamış olacağız. Biz bu hedeflere daha fazla teknik ve teknolojik alt yapıyla ilerleyeceğiz. Mekanize bir altyapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK bunun çalışmalarını da yürütüyor. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirledik. Bunun yarısını da 2018'de TTK kullandı. Kalan yarısını da bu yıl içinde tamamlayarak teknoloji ve insan odaklı çalışmayı daha da geliştirmiş olacağız." dedi.



KURA ÇEKİMİNİ BAKANLAR BAŞLATTI



Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz başlattı. Noter huzurunda yapılan çekilişte protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın'a ayrılan toplam 300 işçinin de kurası gerçekleştirildi.



ADAYLAR VE AİLERİ KURAYI HEYECANLA TAKİP ETTİ



Sabah erkenden kurayı takip etmek için geldiğini ifade eden Hakan Kuyu(30), işsizlik nedeniyle madene girmek istediğini söyledi. İşi çok istediğini ifade eden Hakan Kuyu, "Hayırlısı neyse o olsun. Sabah erkenden geldik. Genelimiz hep madenci. Babamız arkadaşlarımız madenci. Yapacak başka iş yok zaten." dedi.



İki oğlunu da kuraya girdiğini ifade eden Elvin Islak ise, "Onlar için geldim. Kurayı izliyorum. Onların kazanmazını istiyorum. İnşallah çıkar. Evliler, çocukları var. Başka çareleri yok. Geçinmek çok zor. Evleri de kira. Bu garanti devlet işi. Şimdi İstanbul'da gurbette çalışıyorlar." diye konuştu.



BARTIN VE KARABÜK'TE KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI



TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne alınacak 200maden işçisi için Bartın Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. 200 asil, 200 yedek işçi adayının belirleneceği kura çekimi yapıldı.



Karabük'te ise Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kürelerin başına geçen Karabük Valisi Fuat Gürel, Ak Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, ilk 20 kişiyi belirledi. 20 kişiden sadece 6 kişinin salonda olduğu görüldü. 100 asil, 100 yedek işçi adayı kura çekimi ile belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kura çekilişi sırasında çekilen görüntüler



GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ



FTP adresi: 178.211.55.226



Kullanıcı adı: dhaabone



Şifre: dha



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Bülent DİKTEPE-Ayhan ACAR



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Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati önem arz ediyor. Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Kepezaltı ve Santral mahallelerindeki tapu dağıtım törenine katıldı. Törende, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda tapu sahibi de yer aldı.



4 BİN 874 TAPU



Törende konuşan Bakan Kurum, eline aldığı bir tapuyu göstererek, tapuların vatandaşların analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi. Kepezaltı ve Santral mahallelerinin 33 hektar büyüklüğe sahip olduğunu belirten Kurum, bölge riskli alan ilan edildikten sonra yüzde 99,5 oranla hak sahipleriyle anlaşılarak projeye başlandığını söyledi. 6 bin 500 konut ve 1300 iş yerinin tapu siciline işlendiğini kaydeden Kurum, bugün 4 bin 874 konutun tapusunun hak sahibine verileceğini vurguladı.



YATAY MİMARİ ÖNCELİKLİ



Bakan Kurum, depremin vereceği zarara yönelik önleyici tedbirleri almak zorunda olduklarını belirtti. Kentsel dönüşümü yaparken yaşam tarzını korumanın öncelikli hedefler arasında yer aldığına işaret eden Kurum, "Yatay mimari esaslı yapıya öncelik vererek kültürümüzü yansıtan projeler yapmalıyız. Antalya'daki bu proje az katlı, yatay mimariye sahip çok önemli bir projedir. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Antalya'daki bu projeyi Türkiye'ye örnek gösteriyoruz. Sosyal imkanlar açısından da Türkiye'ye örnek bir projedir. Deprem riski gözetilerek yapılan sağlam binaları, açık kapalı otoparkları, sosyal tesisleriyle daha yeşil Kepez ve Santral olacak. Kentsel dönüşüm tamamlandığında kazanacağı yeni kimliğiyle burası dünyaya örnek olacak. Yeni projelere kılavuzluk edecek" dedi.



'ERZİNCAN'DAN MARMARA'YA UZANAN HAT TEHLİKE ARZ EDİYOR'



Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini hatırlatan Kurum, ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Son bir asırda Türkiye'de 6 büyüklüğünde 56 deprem meydana geldiğine dikkati çeken Murat Kurum, 82 bin vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. 16 milyon insanın depremlerden doğrudan etkilendiğini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:



"Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati öneme sahip. Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşmesi. Dönüştürmezsek depremde sevdiklerimizi kaybederiz. Yakın zamanda İstanbul Kartal'da 21 sevdiğimizi kaybettik. Göçüğün altından 72 saat sonra bir anne, yavrusuyla çıkarıldı. Anne, yavrusunun üstüne kapanmıştı ama ikisi de hayatını kaybetmişti. Biz artık hiçbir ocağa ateş düşmesin istiyoruz. Kentsel dönüşüm bu yüzden çok önemli. Riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. Valiliklerimize gönderdiğimiz genelge ile 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli bina var ise bu binaları tespit edip bize bildirmelerini istedik. İlk etapta en acil ihtiyaç yerlerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte yapacağız."



'EYLÜL YA DA EKİMDEN SONRA EVLERİNİZE TAŞINACAKSINIZ'



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise geçen seçimde, göreve gelmesi halinde tapuları dağıtma sözü verdiğini hatırlattı. İki mahalledeki tapu sorununun 30 yıllık olduğunu aktaran Türel, "Bugün 5 binin üzerinde tapu dağıtacağız. Birileri bundan dolayı çatlıyor. Ajan provokatörler vatandaşların arasında dolaşıp 'Sakın ha tapuları almayın, yoksa kira yardımları kesilir' diyor. Hepsi yalan, kira yardımları eve taşınıncaya kadar devam edecek. Geçmişte kendileri ciklet tapuları dağıtmışlardı. Bizim tapularımız ay yıldızlı tapulardır. Türkiye'nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesinde tapuları dağıtacağız. Hukuki ve finansal sorunlar çözüldü. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 defa yetkilileri kendi aradı. Kaba inşaatlarının yüzde 90'ınını bitirdik. Eylül ya da ekimden sonra evlerinize taşınacaksınız" dedi.



Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı hak sahiplerine tapularını verdi.



Görüntü Dökümü



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Salandan detay



Bakan Kurum detay



Bakan Kurum konuşma



Bakan Kurum telefonla tapu uygulamasını anlatrırken



Tapu verilmesi



Hak sahiplerinin tapularını göstermesi



Detay



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



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Kara Menderes Çayı'nda turna balığı tehdidi



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde baraja atıldığı öne sürülen turna balıkları üreyerek, Kara Menderes Çayı'na dağıldı. Turna balığı nedeniyle bıyıklı, sardalya ve sazan balıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Turna balığının geniş ağızlı, keskin dişlere sahip bir balık olduğunu belirten Su Ürünleri Mühendisi Ergin Özen, "Bu balık saldırgan davranışlarda bulunur. Ortamdaki diğer balıklar, balık yumurtaları, balık yavrularının yanı sıra yengeç ve kurbağa ile de beslenir" dedi.



Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzalıkta bulunan Bayramiç barajına iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atıldığı öne sürülen turna balıklarının artması tedirginliğe yol açtı. Barajda üreyen turna balıklarının Kara Menderes Çayı'na da dağılması bölgede amatör balıkçılık yapanları sıkıntıya soktu. Bıyıklı, sardalya ve karanfil balıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Kara Menderes Çayı'nda balık tutan balıkçılar, turna balığı yüzünden çayda balık avlayamaz hale geldi.



'TURNA BALIĞINDAN BAŞKA BİR BALIK KALMADI'



Bayramiç ilçesinde oto tamirciliği yapan amatör balıkçı Fatih Akın (30), Bayramiç barajında turna balığından başka bir balık kalmadığını belirterek, "Çocukluğumuzda avladığımız Kara Menderes Çayı'nın bıyıklı, sazan ve sardalya balıkları artık kalmadı. Bayramiç Barajı'na atılan turna balığı barajı besleyen Menderes Çayı'na da yayılarak bütün balık çeşitlerini yok etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atılan kadife (kaypak) balığı da yok olan balık çeşitleri arasında. Yengeçlere bile ender rastlanır oldu" dedi.



'SALDIRGAN DAVRANIŞLARDA BULUNUR'



Turna balığının geniş ağızlı, keskin dişlere sahip bir balık olduğunu belirten Su Ürünleri Mühendisi Ergin Özen ise, "Bu balık saldırgan davranışlarda bulunur. Ortamdaki diğer balıklar, balık yumurtaları, balık yavrularının yanısıra yengeç ve kurbağa ile de beslenir" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Bayramiç barajı ve Menderes çayından drone ile görüntü



-Barajda balık tutan amatör balıkçılardan görüntü



-Amatör balıkçıların tuttuğu Turna balığından görüntü



-Fatih Akın ile röportaj



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),



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Şişirilen lastik patladı: 2 yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamircide şişirilen lastiğin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.



Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren lastik tamircisinde meydana geldi. Seyit Sağdıç (48), tarlasında çapa yaptığı esnada çapalama makinesinin lastiği patladı. Çiftçi, lastiğı sökerek tamirciye gitti. Şişirilen lastik fazla basınç nedeniyle bir anda patladı. Patlayan lastikten fırlayan parçalar ise Seyit Sağdıç ve lastik tamircisi Murat Halat'ı (44) yaraladı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Genel görüntü



-Yaralıların görüntüsü



-Olay yeri



-Detaylar



Görüntü süresi: 58 saniye boyut 109 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),



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Manisalı 105'lik dededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manisa üzümü



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl 1'ncisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na, Manisa'nın en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül de katıldı. İlk kez uçağa binen Ergül, Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çekirdeksiz Manisa üzümü hediye etti.



Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 17 torunu bulunan Bektaş Ergül, görenlere maşallah dedirtiyor. 29 torununun çocuğu ve 13 de torununun torunu olan Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir süre önce düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 'Asırlık Çınar' plaketi alan Bektaş, Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etti.



Ankara'da düzenlenen törene uçakla giden Ergül, "Bu yaşıma kadar hiç uçağa binmedim. Vapura ve arabaya bindim, ama uçağa binmemiştim. 105 yaşımdan sonra Reisicumhurumun emri ve takdiri üzerine oraya davet edildim. Reisimiz bana 'hoş geldin' dedi. Bende 'hoş bulduk' dedim. Elimde hediyem vardı, onu takdim ettim. 'Bu nedir' dedi. Bu bizim Salihli'nin üzümü, sana hediye olarak getirdim dedim. Ben 105 yaşındayım dedim. Buraları, devletimin ve milletimin sayesinde gördüm, çok huzurluyum. Ömrüm arttı, gözüm gönlüm şen oldu" diye konuştu.



Bektaş Ergül'ün en büyük oğlu 71 yaşındaki Mustafa Ergül ise "Babamın Ankara'daki programdan dolayı çok mutlu olduğunu gördüm. Biz de bunu gördükçe, mutlu olduk. Hiç hayatında uçağa binmediği için Ankara'da böyle yerlere gitmediği için de yine çok mutlu oldu. Bizi de aynı şekilde mutlu etti" dedi.



Görüntü Dökümü



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Bektaş Ergül'ün konuşması



Bektaş Ergül'ün ailesi



Bektaş Ergül'ün en büyük oğlu Mustafa Ergül'ün konuşması



Bektaş Ergül, plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alırken görüntü



Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



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