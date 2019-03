Dha Yurt Bülteni -7

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yarısı geçildi



DOĞU Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometre ile en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatı sürüyor. Yarısı geçilen tünel inşaatının gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.



Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları çift yönlü sürdürülüyor. Proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.



1 MİLYAR TL'YE MAL OLACAK



Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane-Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel 1 milyar TL'ye mal olacak. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren tünel inşaatı tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan Zhongnanshar çift tüplü tüneli olduğu belirtildi.



'ULAŞTIRMA PROJELERİ ŞEHRİMİZİ RAHATLATTI'



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çalışmaları tüm hızıyla süren ve Gümüşhane-Trabzon arasındaki ulaşım süresini 30 dakikaya indirecek tünelin yapımını yakından takip ettiklerini söyledi. Zigana Tüneli'nin, 2020 yılında hizmete açılacağını söyleyen Çimen, "Tünel projesi şehre büyük değer katacak. Gümüşhane, İpek Yolu üzerinde geçiş noktasında, yani Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya oradan da Güney Doğu Anadolu'ya bağlayacak en rahat geçiş noktası. Zigana Tüneli'nin yüzde 52'lik bölümü geçildi, Şehrimizin en önemli geçişlerinden biri olan Çevre Yolu da geçidi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım'a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan ile devletimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yollar ve tünel projeleri şehrimizi çok rahatlattı. İki kavşak olarak planlanmıştı biz bunu 5 kavşak olarak tamamladık. Bu da şehre çok büyük katma değer sağlıyor. Şehir nefes almaya başladıö dedi.



Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Sapanca Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Nedim Bakır yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil Murat Ş. yönetimindeki 54 EN 217 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Nedim Bakır'ın kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir ağaca ardından da hediyelik eşya satan iş yerinin bahçesindeki çeşitli figür ve heykelleri yıkarak istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan Nedim Bakır, eşi Nermin Bakır ve çockuları Metehan, Tunahan ve Emirhan Bakır ile diğer aracın sürücüsü Murat Ş. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gece belirli saatten sonra ikaz şeklinde yanan ışıklı kavşakta manevra yapan aracın Nedim Bakır idaresindeki araca çapması, savrulan aracın iş yeri bahçesine girdiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bursa'da motorcu dostu bariyer uygulaması



BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla virajlarda bulunan bariyerlerin alt kısmı kapatıldı. 'Motorcu dostu bariyer' adı verilen proje ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından uygulandı.



Bursa'da bulunan bir çok motosiklet kulübü bir araya gelerek, son zamanlarda şehirlerarası yollarda uygulanmaya başlayan 'motorcu dostu bariyer' projesinin Nilüfer ilçesindeki virajlarda uygulanması için belediyeye başvuruda bulundu. Başvuruları dikkate alan Nilüfer Belediyesi, motosiklet sürücüleri ile bir araya gelip kararlaştırılan noktalarda bariyerlerin alt kısmını kapatmak için çalışmalara başladı. İlk olarak Özlüce Kavşağı'nda uygulanan proje, çok sayıda motosiklet sürücüsü ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla hayata geçirildi. 'Motorcu dostu bariyer' sayesinde viraj ile tehlikeli noktalarda ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Motorcu dostu bariyer yapma konusunda birçok kez motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir çok motosiklet sürücüsü arkadaşımızı, bu tip tehlikeli virajlarda olmak kaydıyla ya kaybettik, ya da ağır yaralanmasına tanık olduk. Nasıl ki Avurupa'da bu sorun çözülmüş ise ülkemizde de bir an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bir can dahi bizim için çok önemli. Motorcu dostu bariyer yapma konusunda ilk ilçe belediyesi biziz. Umuyorum ki bizim başlattığımız bu proje, tüm ilçe belediyelerine yayılsın ve böylelikle motorcu arkadaşlarımızın ölüm riski en aza indirgenmiş olacakö dedi.



Son 5 yılda 4 bin 400 motosilet sürücüsünün bariyerlerde öldüğünü belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Soner Kılınç, "Bu gerçekten korkunç bir sayı. Motorcu dostu bariyer uygulaması ile bu sayının çok daha aza ineceğini hepimiz göreceğizö dedi.



Yaz gününde serinlemek için mağaraya kar depoladılar



Konya'da Derebucak ilçe halkı, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.



Toros Dağları arasında yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'dın zirvesinde bulunan 'Cula Deliği' denilen mağaranın bulunduğu bölgede 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe oluşan karı, kürek ve testereler parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düzenlenen düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.



Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, 'Cula Deliği'ne kar depolama işlemenin geleneksel hale dönüştüğü için artık şenlik havasında yapıldığını belirtti. Cula Deliği'nin olduğu bölgeye ulaşmak içinde Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoldaki karları temizlediğine dikkat çeken Kısa, "Geçen yıl fazla kar yoktu ve bu etkinlik gerçekleşmedi. Bu yıl çok şükür bereket iyiydi ve yoğun bir katılımla, kar basma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Burada Cula Deliği ile Poyraz Deliği dediğimiz yere, kar depoluyoruz. Cula Deliği daha geniş olduğu için burada daha fazla yoğunluk oluyor. Cula Deliği, yaklaşık 16 metre derinliğindedir. Yaz aylarındaki davetlere ikram etmek için buraya kar depolanıyor." diye konuştu.



İlçe halkından Hüseyin Engin Taşdere da kar depolama etkinliğinin atalarından itibaren devam ettiğini ve atalarının vasiyeti olduğunu belirterek, "Burada yoğun katılım ile Cula Deliği'ne kar basılıyor. Burada basılan karlarda yaz aylarında Kuran yemeklerinde ve çeşitli etkinliklerde tatlı, hoşaf türü yiyecek ve içeceklere katılıyor." dedi.



Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı



Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Fevzi Uyar (70), hayatını sokak hayvanlarına adadı. Hayvansever Uyar, 15 farklı noktada toplam 40 kilometrelik alanda sokak hayvanlarını tavuk kemikleri ve kuru mama ile besliyor.



Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmen Fevzi Uyar, sokak hayvanları için seferber oluyor. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde 15 farklı noktada 40 kilometrelik bir alanda bulunan sokak hayvanlarını atık tavuk parçaları ve kuru mama ile besliyor. Yaklaşık 200 sokak köpeğine bakmaya çalışan Uyar, her ay 3 ton dolayında tavuk kemiği ile 400 kilo kuru mama temin etmeye çalışıyor. Otomobili ile hergün yola koyulan Uyar'ı gören köpekler onu sevgi gösterileri ile karşılıyor. Karınlarını doyurduğu sokak köpekleri, ayrılık sırasında uzun süre Uyar'ın otomobilinin peşinden koşuyor.



'HAYVAN SEVGİSİ SUÇ ORANINI AZALTIR'



Hayvan sevgisinin toplumda işlenen suçları azaltacağını ifade eden Fevzi Uyar, hayvanları sevmeyen toplumların insanı da sevmeyeceğini söyledi. Uyar, "Köpekler için koyduğumuz kemikler çalınıyor. Ne yazık ki insanlarımızın ahlakı, vicdanı ve dini duyguları yok olmuş durumda. Fakat kabahati biz büyüklerde buluyorum, demek ki anlatamamışız. Her şeyin ilacı sevgi. Allah, herkesin birbirini seveceği ortamlar bahşetsin. Bu sayede hep birlikte mutlu günlere kavuşalım. Ben beslemeye çıktığım zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Elbette insanız, yola çıkarken bazen canım hiç istemiyor gibi oluyor. Ama besleme bittikten sonra evime kuş gibi dönüyorum. Onların sevgisi çok farklı bir şey. Anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım diye düşünüyorum" dedi.



'AHDE VEFA NEDİR BURADA GÖRDÜM'



Hayvanların temel ihtiyacının besin değil sevgi olduğunu söyleyen Uyar, "Bazı insanlarımız ne yazık ki sokaklarda taşla, sopayla köpekleri kovalıyor. Sokaklarda hayvanlarımız pek bir iyilik göremiyor. Biz de onlara böyle davranınca ahde vefaya en iyi örnekle karşılaşıyoruz. Dilerim kalbi kararan insanlar onları örnek alır. Allah'a şükür ekonomik olarak şimdiye kadar hiç bunalmadık. Ama bu işe gönül vermiş insanlardan kuru mama yardımı bekliyoruz. Hayvanlara ayda en azından 400 kilogram mama vermeliyiz ki bu çark daha iyi dönsün. Özellikle yaz aylarında tavuk daha erken bozulduğundan dolayı mama ihtiyacımız oluyor" diye konuştu.



'SAĞLIĞIMI HAYVAN SEVGİSİNE BORÇLUYUM'



Toplumun her kesimini sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Uyar, "Özellikle emekli olan insanlarımız bir hayvanı sahiplenmeli. Günde 1-2 defa onu dışarıya çıkardıkları zaman doktorlarımızın dediği yürüyüşü de yapmış olacaklar. Ben kalp ve tansiyon hastasıyım ama Allah'a şükürler olsun dağlara, kırlara çıkmak bana iyi geliyor. Hayvan sevgisi her derdin ilacıdır" ifadelerini kullandı.



