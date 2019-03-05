Dha Yurt Bülteni-7

1) CHP
GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU MERSİN'DE (1)
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Mersin
'de katılacağı etkinlikler için havayoluyla Adana
'ya geldi. Adana Havalimanı
'nda; partililer, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ile İyi Parti temsilcileri tarafından karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin'e doğru yola çıktı. Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunacağı Mersin'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen proje tanıtım toplantısına da katılacak. Kılıçdaroğlu saat 14.00'te başlayacak toplantıda partililere hitap edecek.
Görüntü Dökümü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun havaalanından çıkması
Kalabalıktan görüntü
Araca binmesi
Aracın gidişi
SÜRE: 43" BOYUT: 80 MB
Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,
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2)ARAZİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ: "EŞİMİN YANINDA BANA KÜFÜR ETTİ" DEDİ
KARAMAN'ın Çakırbağ köyünde evinin karşısında koyun otlam için arazi kiralayan Mikail Dural'ı(30), tüfekle vuran Bekir Kadıoğlu
(48), adliyeye sevk edildi. Kadıoğlu, gazetecilerin niçin öldürdünüz sorusu üzerine, "Namus meselesi, eşimin yanında bana küfür etti. 2 yıldır da tehdit ediyordu." dedi. Dural'ın yakınlarının dün Kadıoğlu'nun evine taşla saldırması üzerine evden uzaklaştırılan eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi
'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan çiftçi Mikail Dural'a, "Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Dural da, Kadıoğlu'na araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeğiyle Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, kurtarılamadı. Mikail Dural'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, Bekir Kadıoğlu'nun evinin önünde toplanmaya başladı. Jandarma
ekipleri ise Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşini ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'yi bulan Dural'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Kalabalık, jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Mikail Duran'ın cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
"EŞİMİN YANINDA KÜFÜR ETTİ"
Olayın ardından gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu, bugün jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Kadıoğlu, gazetecilerin niçin öldürdünüz sorusu üzerine, "Namus meselesi, eşimin yanında bana küfür etti. 2 yıldır da tehdit ediyordu. Yine de cinayeti işlediğim için pişmanım" dedi.
JANDARMA EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR
Öldürülen Dural'ın yakınlarının Kadıoğlu'nun evine taşla saldırması üzerine jandarma evinin önünde nöbet tutuyor. Taşla saldırıdan önce evden uzaklaştırılan Kadıoğlu'nun eşi ve çocuğunun ise güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi
Şüphelinin konuşması
-Genel ve detay
(Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA
))
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3)DERECİK'İN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİ
HAKKARİ'nin Derecik
ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi
'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel
, partisinden istifa ederek AK Parti
'ye geçti. Hakkari
'nin Irak
sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti'ye geçen Suat Yüksel'in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
taktı. Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP
, İYİ Parti
ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Suat Yüksel'e rozet takılması
-Yüksel'in açıklamaları
-Yapılan rozet töreninden detaylar
Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -
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4)VAŞAK, YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
ERZİNCANLI doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir
, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşağı, Tunceli
'de yakından görüntüledi.
Dünyada nesilleri tükenme ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, geçen yıl Erzincan
'dan Tunceli'nin Pülümür
ilçesine gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi. Tunceli- Erzincan sınırında bir kayanın başında bekleyen vaşağı yakından fotoğraflayan Özdemir, "Hep çekmek istediğim bir hayvandı. Tunceli bölgesinde olduklarını biliyordum. Fotoğrafçı arkadaşım İsmail Ateş ile Pülümür ilçesi dağlık alanında doğa fotoğrafı çekiyorduk. Aniden fark ettim ve sadece bir kare çekebildim sonra gözden kayboldu" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Vaşakın yakın cekimi
Vaşakın uzak geçiki
Detay görüntü
Haber-Kamera: TUNCELİ,
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5)YOLA İNEN YABAN KEÇİSİ GÖRÜNTÜLENDİ
TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi.
Tunceli'de kış şartlarının zorlu geçmesi ve yakın zamana kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesi sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi, Munzur Vadisi
Milli Parkı'na indi. Tunceli- Ovacık
karayolunda aracıyla seyahat eden İnan Atmış, karayoluna inen yaban keçisini cep telefonuyla görüntüledi. Atmış'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, 8 yaşında olduğu tahmin edilen uzun boynuzlu yaban keçisi, bir süre karayolunda ilerledikten sonra kayalık alana çıkarak yiyecek aramaya devam etti.
Görüntü Dökümü:
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Dağ keçisi karayolunda giderken
Dağ keçisi karayolunda koşmaya başlarken
Dağ keçisi yol dışına çıkarak kayalık alana tırmanırken
Dağ keçisi karlar içinde kayalık alana tırmanıyor
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB