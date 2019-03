Dha Yurt Bülteni -7

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruzCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz.

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset, toplumu ayrıştırmaya başladı. Kavga ediyoruz, siyaset hizmet yarışıdır, biri 'Ben şunu yapacağım' der, öbürü de 'Ben şunu yapacağım' der. Herkes kendi projelerini ortaya koyar, oturur, tartışırız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da bir otelde sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP'li belediye başkan adayları, parti ve kadın kolları üyeleri ile birlikte kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya'da çok çalıştığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kendisi burada çok sevilen birisiydi. İsmet İnönü çok büyük bir liderdi. Aynı şekilde Recai Kutan da çok saygıdeğer bir siyasetçidir. Hiçbir ayrım yapmadan bu ülkeye hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese saygı ile yaklaşmak bizim görevimizdir. Recai Bey ile de fırsat buldukça bir araya geliriz. Turgut Özal Türkiye'nin yetiştirdiği en zeki siyasetçilerden birisiydi. Ülkenin sorunlarına en pratik yollardan çözüm arayan bir kişiydi" dedi.



Sivil toplum ve meslek kuruluşları ile muhtarlar ve kanaat önderlerine önem verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var ve o sorumluluk gereği bizim konuşmamız lazım. Kanaat önderlerine bir şeyler söylememiz lazım. Bu açıdan kanaat önderlerinin birikimleri çok önemlidir. Kanaat önderleri aynı zamanda sorumluluk taşıyan kişi demektir. O yüzden kanaat önderleri ile bir araya gelmek istedik" diye konuştu.



'ÜRETİRSENİZ HER EVDE HUZUR OLUR'



Türkiye'nin ciddi sorunları olduğunu, işsizliğin de en temel problem olduğunu belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsiz sayısı 7 milyon civarında. En can yakıcı olanı da üniversite mezunlarının işsizliği. Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 25- 30'u işsiz, bu ciddi bir sorun. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. Bir insan işsiz kalırsa nasıl geçinecek. İşsizliği önleyecek olan sosyal devlettir, yani devleti yönetenlerdir. Eğer siz işsizliğin önleyemiyorsanız, milyonlarca genç işsizse, oturup düşünmek gerekiyor. İşsizliği önlemenin dünyada tek yolu var, üretmek. Eğer üretirseniz herkesin bir işi olur, üretirseniz herkesin aşı olur. Üretirseniz her evde huzur olur. Üretirsiniz ülkenin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde söz sahibi olur. Fabrikada üretmek lazım, tarımda, kültürde üretmek lazım. Hayatın her alanında üretmek lazım. Osmanlı niye yıkıldı, üretimden koparıldığı için. Devasa Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Dünyada bütün devletler 10- 20- 30, hatta 50 yıllık planlarla yönetirler, ama Türkiye'de plan yok. Lafla peynir gemisi yürümez. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki; o değişime ayak uyduramazsanız geriye düşersiniz. Türkiye'nin üniversiteleri yeterli bilgi üretmiyor. Ne oldu da Türkiye'nin üniversiteleri bilgi üretemez noktaya geldi."



'BURASI MEVLANA'NIN TOPRAĞI KİN TUTULMAZ'



82 milyon kişi ile aynı bayrak altında, tasada ve kıvançta beraber olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset, toplumu ayrıştırmaya başladı. Kavga ediyoruz, siyaset hizmet yarışıdır, biri ben şunu yapacağım der, öbürü de ben şunu yapacağım der. Herkes kendi projelerini ortaya koyar, oturur, tartışırız. Memleket düzlüğe nasıl çıkar, oturur tartışırız. Bu topraklara kavgacı tohum ekmeye kimsenin hakkı yok. Burası Mevlana'nın toprağı, bu topraklarda kin tutulmaz. Nasıl oldu da toplum böyle, bu kadar büyük bir ayrışma içine girdi. Bunları engellemek zorundayız" diye konuştu.



'NEDEN MİLLETLE ARANDA BÜYÜK MESAFELER OLUŞTU'



Tarımdan, üretimden koparıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"82 milyon Türkiye'nin karnını kim doyuracak? 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolar pamuk ihraç etmişiz. Londra'daki bir avuç çeteciye Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz? 149 milyar dolar, kim veriyor bu faizi? Biz veriyoruz. 149 milyar doları sanayiye yatırsaydın, fabrikaya yatırsaydın, insanlar çalışsaydı, yeni Keban Barajı yapsaydık, ya da diğer barajları yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? 17 yılın sonunda ne oldu? Bizim ödediğimiz vergiler, alınan borçlar nereye gitti? İşsiz sayısı arttı, Türkiye büyüyor diyorlar, küçüldü. Ben bunu sorguluyorum, sizler de sorgulayın. Ben ülkeme karşı sorumluyum, sizler de sorumlusunuz. AK Parti'li kardeşlerim 17 yıl bir partiyi tek başına iktidar yaptınız, hiçbir zaman da sizlere 'Niye bunlara verdiniz?' diye sormadık. Ama şimdi oy verirken vicdanlarda bir sorgulama yapmanız gerekiyor. Ankara'ya geldiğinde Keçiören'de mütevazı bir yerde oturuyordun. Milletvekili lojmanlarına gerek yok, milletvekilleri halkın arasında otursun, dedin. Katıldık, takdir de ettik, ama sonra ne oldu neden milletle aranda büyük mesafeler oluştu? Bunları sormamız lazım. Mutfaklarda yangın var, insanlar isyan ediyor. Dolayısıyla AK Parti'li kardeşlerimin sorgulaması lazım. Ülkücü kardeşlerimizin de sorgulaması lazım."



'ADALET VE YARGININ GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'



Türkiye'nin çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorunda olduğuna işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu stratejik dönüşümün 4 tane sacayağı var. İlk olarak demokrasiye ihtiyacımız var, can ve mal güvenliğine ihtiyacımız var. Adalet ve yargının güçlü olması lazım. İkinci olarak üreten Türkiye. Demokrasinin olduğu yerde insanlar üretir, demokrasinin olduğu yerde yabancılar gelir, yatırım yapar. Üçüncü olarak sosyal devlet. Yüz binlerce çocuk bugün yatağa aç giriyor. Çocuklar bizim çocuğumuz değil mi? Yazık günah, hiçbir çocuğumuzun aç ve açıkta kalmaması lazım. Her çocuğumuza hizmet etmek bizim görevimiz. Onlar bizim evlatlarımız, onların iyi eğitim görmeleri lazım, iyi yetişmeleri lazım. Dördüncü olarak ise sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik olacak. Bunların hepsi sürekli olacak. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye geriye gidecektir. Bunları bir tarafa yazın" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler toplantının ardından Hekimhan ilçesine hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Katılanlar



Kılıçdaroğlu'ndan detay



Toplantı



Aktüel görüntü



Programın canlı kaydı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB



GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ



FTP adresi: 178.211.55.226



Kullanıcı adı: dhaabone



Şifre: dha



Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, -



=================



Eczacının eşi, doktoru hastanedeki odasında darbetti



Kırıkkale'de özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi V.K. tarafından, hastanedeki odasında darbedildi. Doktorun şikayeti üzerine V.K. gözaltına alındı.



Olay, 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir gün önce dün akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu. Dr. Mehmet Öncel, iddiaya göre E.K.'ye, prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel, ile odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darbederek, odasındaki eşyayı dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı.



V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan Dr. Öncel, polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -



Kayseri'de market hırsızları güvenlik kamerasında



Kayseri'de, 3 markete girerek, televizyon ve peynir çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasına yansıdı.



Kayseri polisi, dün Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan 3 marketten 2 televizyon ve kaşar peynir çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek şüphelilerin İbrahim G. ve Mithat A. olduğunu belirledi. Hunat Mahallesinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim G. ve Mithat A'nın 3 marketten yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



-----------



Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkışları



-Güvenlik kamera görüntüleri



Genel detay



Süre: 54 saniye Boyut: 111 MB



Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA



===============



Osmangazi Üniversitesi'nden Yaşargil'e 'fahri doktora' unvanı



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) senatosu, dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil'e 'fahri doktora' unvanı verdi. Yaşargil, dünyada hiç bir yaratıcılığın kadınsız olmadığını ifade ederek, "Analardan kan aldık, süt aldık, her şeyi analardan aldık. Dünya analar olmadan işlemez' dedi.



14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın yanı sıra programa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kemal Şenocak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Harun Karacan, dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil ile akademisyenler katıldı. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Vali Çakacak, Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğunu ifade ederek, "Bizler görkemli bir tarihin yanında, ihtişamlı bir uygarlığa ve medeniyete de sahibiz. Dünyanın ulaştığı bugünkü uygarlık ve medeniyet seviyesinde İbni Sinaların, Farabilerin, Mimar Sinanların, Piri Reislerin, Katip Çelebilerin, Ak Şemseddinlerin, Fuat Sezginlerin, Aziz Sancarların ve Gazi Yaşargillerin büyük bir katkısı vardır. Ne mutlu ki Nobel ödülü alan Aziz Sancar'ımız 'yüzyılın beyin cerrahı' unvanına layık görülmüş Gazi Yaşargil'imiz var. ve bunlar gibi hem kendi tarihine hem de dünya tarihine ve medeniyetine sayısız katkılar sunan nice bilim insanına sahibiz.ö dedi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise hekimlik mesleğinin insanı yaşatmayı, acılarını dindirmeyi, hastalıklarını iyileştirmeyi ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmadığı hedeflediğini söyledi. Konuşmaları ardından ESOGÜ senatosunun Gazi Yaşargil'e fahri doktora unvanı verilmesinin kararı okundu. Sahneye davet edilen Yaşargil'e cübbesi ve fahri doktora belgesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Prf. Dr. Kemal Şenocak ile Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından verildi. Ardından Yaşargil'in uzman mikro cerrahi hemşiresi olan eşi Dianne Bader-Gibson da sahneye davet edilerek çiçek verildi. Gazi Yaşargil, eşiyle 50 senedir gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, "Eşim, İngilizdir, bütün insanlığa canıyla bağlıdır. Bana yardımı sonsuzdur, dünyada hiçbir iş, yaratıcılık kadınsız olmuyor. Analardan kan aldık, süt aldık, her şeyi analardan aldık. Dünya analar olmadan işlemezö şeklinde konuştu. Fahri doktora töreninin ardından Yaşargil, öğrencilere dünya çağında yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yaptı.



Görüntü Dökümü:



----------



-Konferans salonu



-Programa katılan protokol



-Gazi Yaşargil detay



-Vali Özdemir Çakacak'ın konuşması



-Senato kararının okunması



-Fahri doktora uvanının verilmesi



-Yaşargil'in konuşması



-Öğrencilere yaptığı sunum



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-



=================



Vali Sonel, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil verdi.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Hastanede görevli hemşire ve diğer sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Vali Sonel, yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanları böylesi bir sergi açılmasının önemine değindi. Vali Sonel Tunceli'deki sağlık çalışanlarının hem tıp alanında, hem resim alanında büyük bir yetenek sahibi olduklarını belirterek, "Bu çok güzel bir durum. Yoğun işlerine rağmen sağlık çalışanlarımız inanılmaz güzel tablolar çizmiş ben çok beğendim başarılı bir çalışma olmuş. Ayrıca hastanede bu kadar yetenekli resim yapan sağlık çalışanının olması da başka bir güzellik hepsini yürekten kutluyorum" dedi.



Resim sergisini gezdikten sonra sağlık çalışanlarına karanfil veren Vali Sonel, "Devlet hastanemiz çok büyük özveriyle çalışıyor. Tüm doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Hep Tunceli ailesi diyoruz. Bu aile içinde sağlık çalışanlarımız çok önemli bir yer tutuyor. Yapmış oldukları hizmetler, vatandaşlarımıza gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Hastanemizde hiçbir doktor sıkıntısı yok, birçok branşta başarılı ameliyatlar ve tıbbi müdahaleler yapılıyor. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Tunceli halkı hastanede aldıkları sağlık hizmetinden son derece memnunlar. Hafta içinde Ankara'ya gittim sağlık bakanımızın sizlere çok selamı var ve bayramınızı kutluyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------



Vali Sonel'in hastaneye gelişi



Resim sergisi ziyareti



Vali Sonel'in açıklamaları



Sağlık çalışanlarına karanfil vermesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı