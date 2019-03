Dha Yurt Bülteni -7

Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandılarAydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirilen 14 yaşındaki K.D.'nin babasının eve getirip, birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandılar



Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirilen 14 yaşındaki K.D.'nin babasının eve getirip, birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Sevgi Evi görevlilerinin ihbarı üzerine baba ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Küçük kıza pek çok kez cinsel istismarda bulundukları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, baba ile bir arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bozdoğan'da yaşayan ortaokul öğrencisi K.D., 23 gün okula gitmeyince öğretmenleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, küçük kızın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gidip, baba H.D. (60) ile görüştü. Alkol bağımlısı baba H.D. görevlilere kızına bakamadığını söyledi. Bunun üzerine K.D. geçen 20 Kasım günü, devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.



ANNESİ ÖLDÜ, ABLALARI EVLENDİ



Annesi 4 yıl önce ölen, 3 ablası da evli olduğu için babasıyla kalan K.D.,



şubat ayı sonunda ise Sevgi Evi'ndeki görevlilere, babasının evde birlikte alkol aldığı arkadaşları N. Ç. (60), Kemal Çulhaoğlu (65) ve Osman Doyran'ın (52) kendisine birçok kez cinsel istismar ile tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine baba ve 3 arkadaşı hakkında Aydın Cumuhriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Pedagog eşliğinde K.D.'nin ifadesine başvuruldu. Baba H.D. ve 3 arkadaşı, dün savcılığın talimatı doğrultusunda Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.



Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Çulhaoğlu ve Osman Doyran, küçük kıza nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı. K.D.'yi taciz ettiği belirtilen N.Ç. ile cinsel istismar ve taciz olaylarından haberi olmadığını öne süren baba H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Şüphelilerin ekip otosu ile adliyeye sevk edilmesinden görüntü



-Baba H.D.'nin görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ BOZDOĞAN (Aydın),



===================



Emlak zengininin katilleri: Cebinde 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdük



Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. ve M.Ö. ifadelerinde, "Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinde 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük" dedi.



Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat günü arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.



Polis ekipleri, 11 Mart günü de Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Havadan İHA'ların destek verdiği arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı. Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramalarda Asım Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.



POLİS OPERASYON YAPTI



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla, cinayet zanlısı olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K.'yı gözaltına aldı. Asım Bayram'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Asım Bayram'ın cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi'nde bugün cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARACI PARÇALAYIP SATTI



Asım Bayram'ın zanlılar tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürülen parçaların 4 bin 30 liraya satıldığı belirlendi. Polis, parçalanan aracın parçalarını satın aldığı belirlenen C.Y. R.Y., Ö.T., S.B.K. ve Mehmet Durmuş Uslu da gözaltına alındı. Şüphelilerden başka bir suçtan tutuklu Mehmet Durmuş Uslu'nun cezaevinden bir gün izinli çıktığı, Asım Bayram'ın aracını alıp parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K. ve Bayram'a ait araç parçalarını satın alan C.Y. R.Y., Ö.T., ve S.B.K. adliyeye sevk edildi. Mehmet Durmuş Uslu ise işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferluga K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.



'BEDAVAYA ÖLDÜRDÜK'



Şüphelilerden M.G. ve M.Ö.'nün polisteki ifadelerinde, "Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinde 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük" dedi. M.G. ifadesinde ayrıca, Asım Bayram'la 21 Ocak'ta buluştuklarını belirterek, "Birlikte bilardo salonunda çay içtik. Amacımız bayıltıp parasını almaktı. O gün planımızı uygulamaya koymadık. 22 Ocak'ta M.Ö.'nün evine gittik. İçeri girdiğimizde M.Ö., Asım Bayram'ın başına çekiçle vurdu. Amacımız bayıltmaktı, sert vurunca öldü. Biz de cesedi aynı gün evin altındaki depoda parçalara ayırdık. 23 Ocak'ta cesedi gömdüğümüz Varsak bölgesine gidip keşif yaptık. 24 Ocak'ta cesedin parçalarını çöp poşetlerine koyup keşif yaptığımız alana gömdük" dedi.



Şüphelilerden M.G.'nin, 2005 yılında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde Gür İnan Bayramoğlu'nu öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.



FERLUGA K. SERBEST BIRAKILDI



Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ferluge K., adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Asım Bayram ile çok mutlu olduklarını belirten Ferluga K., "Parası vardı, ama bayramda zekatını bile vermezdi. Kimseye 50 lira vermişliği yok. Çok cimriydi" dedi. Ferluga K., Bayram'ın 20'ye yakın dairesi ile dükkanları, bankada parası belirterek, "Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para, çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onunla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Bayramlarda bile birine 5 lira vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



Asayiş şube dış plan görüntü



Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı



Polis aracına binmeleri



Aracın adliyeye gidişi



RÖP: Ferluga K. ile röp.



116 MB -- 01.03// HD



245 MB -- 02.13/// HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================



'Maskeli 5'ler' yakalandı, adliyeye götürülürken aşklarını ilan ettiler



Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi polisinin düzenlediği 'Maskeli 5'ler' operasyonu ile yakalandı. Çete lideri olan 22 yaşındaki M.C.'nin hırsızlık suçundan 75 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 kişi adliyeye sevk edilirken bazıları aşklarını ilan etti.



10 Şubat tarihinde İzmit ve Gebze'de 2 eve giren hırsızlar, 2 cep telefonu, 120 TL para ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobili çaldı. Şikayet üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'Maskeli 5'ler' ismini verdiği operasyonu başlattı. Polis, Gebze'den çalınan otomobilin izini sürdü. İstanbul'da bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıkları belirlenen kişilerin güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edildi. Polis, M.C., B.K.(22), E.Y.(21) ve E.Ü.'yü(22) yakalamak için çalışma başlattı.



YÜZLERİNİ KAPATIP, YÜRÜYÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER



Hırsızlık yaptıkları yerlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tedbirli davrandıkları belirlenen kişilerin, yüzlerini kapadıkları ve kameraların önünden geçerken yürüyüş şekillerini değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca telefon dinlemesine yakalanmamak için sürekli cep telefonu ve sim kart değiştirdikleri de tespit edildi. Yaklaşık 1 ay boyunca takip edilen zanlılardan E.Y., 13 Mart günü İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Gözaltına alınan E.Y.'nin üzerinden İstanbul Büyükçekmece ve Arnavutköy'de çaldıkları belirlenen 4 adet cep telefonu, 1 adet erkek kol saati ve 1 adet gümüş erkek yüzüğü ele geçirildi. Aynı gece Arnavutköy'de çete lideri olduğu belirlenen M.C. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan M.C., kaçarak saklanan B.K. ve E.Ü.'nün adreslerini gösterdi. Hırsızlık olaylarına karışan 4 kişiyi de yakalayan polis ekipleri, zanlıları Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Soruşturmada, çetenin 9 Mart tarihinde İstanbul Maltepe'de bir evden 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 3 bin 600 TL para ve 3 altın yüzük çaldıkları, ayrıca Tekirdağ'ın kapaklı ilçesinde farklı tarihlerde girdikleri 5 evden toplam 20 bin TL değerinde elektronik ve değerli eşya çaldıkları belirlendi.



ÇETEDE SABIKALI OLMAYAN YOK



Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine Tekirdağ Kapaklı'da zanlılara yardımcı olan H.C.(22) de yakalandı. Çete lideri M.C.'nin hırsızlık suçundan 75 adet sabıka kaydı bulunduğu, 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.K.'nın hırsızlık suçundan 22 kaydının ve 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının, E.Y.'nin 41 sabıka kaydı ve 3 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının, E.Ü.'nün 29 sabıka kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının, H.C.'nin ise hırsızlık suçundan 5 sabıkasının olduğu belirlendi.



AŞKLARINI İLAN ETTİLER



Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 5 kişi araca bindirildikleri sırada zanlılardan B.K., "Burçin, seni çok seviyorum aşkım" diye bağırdı. Bunun üzerine M.C. de, "Dilek, ben de seni çok seviyorum" dedi. Araçlara bindirilen zanlılar adliyeye götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Adliyeye sevk edilmeleri



Aşklarını ilan etmeleri



Güvenlik kamerası görüntüleri



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),



=================



Ağabeyini bıçakladı, yatıp uyudu



Bursa'da tartıştığı ağabeyini apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden kardeş, evde uyurken yakalandı. Polis kardeşin, yaralı ağabeyin önünde bulunduğu duvara yazdığı 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklindeki sözlerin anlamını araştırıyor.



Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Kadir İlhan (24), evde ağabeyi Emre İlhan (27) ile tartışmaya başladı. İki kardeşin tartışması kavgaya dönüşünce ağabey Emre İlhan, apartman boşluğuna çıktı.



Kadir İlhan ise mutfağa geçip bıçak aldı ve ağabeyini karnından bıçakladı.



'AÇIK ADRES VER, AZRAİLİNİZ'



Yaralı haldeki ağabey acı içinde kıvranırken, Kadir İlhan duvara kalemle, 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Azrailiniz' şeklinde sözler yazdı. Ardından eve girip, kapıyı kliltledi. Aynı dakikalarda işten dönen en küçük kardeş Aziz İlhan, ağabeyi Emre İlhan'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağabeyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise evin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı.



UYURKEN YAKALANDI



Yaklaşık 1 saat boyunca 3'üncü kattaki evin kapısının açılmasını bekleyen polis ekipleri, daha sonra açık bulunan pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, ağabeyini bıçaklayarak yaralı halde ölüme terk eden kardeşi yatağında uyurken buldu. Uyandırılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, kardeşlerin kavga nedeni ile duvardaki yazıların anlamını araştırıyor.



Görüntü Dökümü



-----------



Bıçaklanan kardeşin ambulansla götürülmesi



kavga sırasındsa apartman boşluğuna düşen paralar



Şüphelinin duvara yazdığı yazılar



polis ekiplerinin şüpheliye bağımrası



Polis ekiplerinin kapıyı açma çalışmaları



ekiplerin açık camdsan içeriye girmesi



Şüphelinin gözaltına alınması



evden detay



Süre: 04.04 Boyut: 456 MB



Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



=================



Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki terör saldırısını nefretle kınıyoruz







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İslamofobi üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kaanatindeyim. Terör nereden gelirse gelsin, kınamamız gerekiyor" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bursa Valiliği'ni ziyaretinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. Saldırıyı nefretle kınadıklarını kaydeden Bakan Dönmez, "Bugün üzücü haber aldık. Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah bundan sonra bu tip hadiseler yaşanmaz. Burada herkesin, ders alması gereken noktalar vardır. Özellikle son yıllarda, Batı'da gelişen İslamofobi konusu üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kaanatindeyim. Maalesef bu tür istenmeyen olayları, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, kınamamız gerekiyor. Tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Bakanın açıklaması



-Hatıra defretini imzalaması



-Karşılanması



Süre: 1.17 Boyut: 145 MB



Haber: Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



=============



Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi göründüğünü kaydetti. Ersoy, Almanya pazarında yüzde 58, Rusya'da ise erken rezervasyonda yüzde 15 oranında büyüme olduğunu kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmciler ile biraraya geldi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'dan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Antalya'nın turizm açısından hayat damarı olan bir şehir olduğunu belirten Ersoy, toplantıda sezonun uzatılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.



Türkiye'deki tatil bölgelerine baktıklarında, en uzun sezonun Antalya'da olduğunu vurgulayan Ersoy, "Sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi, turizmin 12 aya yayılabilmesi, daha çok istihdam sağlanması ve istihdamın 12 ay korunması için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Turistin Antalya'ya sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya'nın bir kültür başkenti olması lazım. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi projeleri var. Bunlara bakanlık olarak nasıl destek olabiliriz ve hangi konularda devreye girebiliriz, onu tartıştık. Gerçi projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki Antalya'da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak" dedi.



"NİTELİKLİ PERSONEL İSTİYORUZ"



Turizmin 12 aya çıkmasıyla daha fazla istihdam gerekeceğini dile getiren Bakan Ersoy, belediyenin buna yönelik çok güzel projeler hazırladığını söyledi. Özellikle turizm personelinin 'ev'lendirilmesine yönelik projelerin çok özel olduğunu kaydeden Ersoy, "Bu projeyi daha iyi nasıl yaygınlaştırabilirizi tartıştık. Biz nitelikli personel istiyoruz. Nitelikli personelin ev ve lojman gibi sıkıntılarının olmaması gerekiyor" dedi.



"RAKAMLAR ÇOK SEVİNDİRİCİ"



Turizm sektöründe büyük bir heyecan olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi gözüktüğüne dikkati çekti. Turizmi artık sezon olarak görmediklerini kaydeden Ersoy, 4, 5 yıllık eylem planı içinde orta vadeli planlar yaptıklarını, Antalya'yı iyi şeylerin beklediğini söyledi.



Almanya ve Rusya'daki turizm fuarlarını da değerlendiren Ersoy, ciddi artış oranları gördüklerini vurguladı. Ersoy, "ITB Berlin'de, Almanya pazarı erken rezervasyonda genelde küçülmüş, pazarın geneline baktığımızda yüzde 2 gerileme vardı. Ama Türkiye diye baktığımızda yüzde 58 artıştaydı. Bu Türkiye açısından çok sevindirici. Bize rakip olan pazarlardan ciddi şekilde potansiyelimizi geri almaya başlamışız. Aynı şekilde Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Ama sevindirici olan büyümeye devam ediyor. Rusya genelinde bir büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye pazarında yüzde 15 civarında erken rezervasyon artışta. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor. Biz artık nitelikli turisti hedefliyoruz. Sanatıyla, kültürüyle, yaşamıyla şehirler programlayacağız. Bunu turizmle birleştirerek 12 aya yayılmış organizasyon haline getireceğiz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Bakanın konuşması



408 MB// 3.40 sn HD



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



=====================



Düzce'de fuhuş operasyonu



Düzce'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişiler adliyeye çıkarılırken, bir yakını gazetecilere saldırdı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Masası ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 1 aydır devam eden takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu D.Z., M.A., A.S. ile D.D., K.L., M.O., H.U. ve H.H. isimli kadınlarla, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları ve yer temin ettikleri iddia edilen Çağdaş B., Ali K., Cüneyt Y. ve Şafak S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 4 kişi ise adliyeye sevk edilirken, bir yakını gazetecilere, "Gidin FETÖ'cüleri çekin" diyerek saldırdı. Polis, gazetecilere saldıran kişiyi adliyenin önünden uzaklaştırdı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Şahıslar adliyeye çıkarken görüntü



Şahısların yakınlarının gazetecilere saldırma görüntüsü ve detaylar



Dosya adı dzcfuhuş



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



============



Dördüzleri olan anne, eşine iş istedi



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dördüz dünyaya getiren Kesra Özer (27), bakım masarfaları nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.



Kızıltepe ilçesinde oturan Kesra Özer ve İsmail Akman (30) çifti, geçen yıl Haziran ayında dini nikahla aynı birlikte yaşamaya başladı. Kesra Özer, Mardin'deki özel hastanede dördüz dünyaya getirdi. 1 kilo 100 gram ile 1 kilo 400 gram arasında dünyaya gelen ikisi kız, ikisi erkek bebekler, kuvöze alındı. Dünya gelen dördüz bebekleri ailede buruk sevinç yaşattı. Kesra Özer, işsiz olan eşi İsmail Akman'a iş istedi. Özer, bebeklerine nasıl bakacakları konusunda endişeli olduklarını anlatarak, "Geçen yıl evlendim. Dört çocuk sahibi oldum, çok şükür Allah'ıma. Henüz isimlerini düşünmedik. 3 gündür heyecandan uyuyamıyordum. Dördüz olacağı 2 aylıkken belli oldu. Epey bir şoka girmiştik eşimle. Dört bebeğimiz oldu. Bundan dolayı ne kadar şükür etsek azdır. Bu Allah'ın bir lütfü. Dört çocuğum olduğu için çok mutluyum ama bakımları çok zor. Eşim günü birlik işlerde çalışıyor. İş olsa çalışır, olmadığında çalışmıyor. Anne sütü yetmediği için mama ile beslemek zorundayız. Bezleri, elbiseleri, bakımları çok zor olacak. Bu konuda devlet yetkilileri ve iş adamlarından yardım bekliyorum. Eşime bir iş verilsin" dedi.



Dr. Güzide Kurt ise bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve birkaç gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------



Bebeklerden görüntü



Bebeklerin bakımın yapılması



Doktor ve annenin açıklaması



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN



==================



Bariyerin otomobile saplandığı kaza kamerada



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Osman Yüksel ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus Kavşağından Üçgen Kavşağı yönüne yan yoldan giden Osman Yüksel (21), yönetimindeki 20 AY 999 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yan dönerek bariyerlere çarptı. Otomobilin içine giren bariyer, sürücü Osman Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sev edildi. Karnından ağır yaralanan Yüksel'e acil sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri de sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan kaza anı olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde kontrolden çıkarak yan dönen otomobilin, bariyerlere çarpması ve bariyerin otomobilin içine saplanması yer aldı.



Görüntü Dökümü



----------



Güvenlik kamerasında kaza anı görüntüsü



Olay yerinden görüntüler



Polislerden görüntüler



Otomobilden görüntü



Parçalanan bariyerden görüntü



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



=================



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli pazar günü İzmir'de



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Mart Pazar günü İzmir'de ortak miting yapacak. Miting öncesinde, AK Parti İl Başkanlığı da çalışmaları hızlandırdı. İki liderin ilk kez halka birlikte sesleneceği buluşma öncesi, İzmir'de bugüne kadar yapılan en kalabalık mitingin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'na, daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin benzeri kurulacak. Saat 13.30'da başlayacak mitingde, alana gelenlere sadece Türk bayrağı verilecek. Parti flamalarının yer almayacağı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtılacak. Gündoğdu Meydanı'na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapılırken, vatandaşlara 200 bin adet de su verilecek.



İL BAŞKANI ŞENGÜL: İZMİR'DEKİ HEYECAN TÜRKİYE'YE YAYILACAK



AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, miting için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ve tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyledi. Şengül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir'de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir'den, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir'deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye'ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar, neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz" dedi.



İZMİR, -

