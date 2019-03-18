Dha Yurt Bülteni -7

Kaçak göçmenlerin zorlu yolculuklarıYasadışı yollarla, sınırlardan günlerce yürüyerek Türkiye'ye giriş yapan İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu, tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor.

Kaçak göçmenlerin zorlu yolculukları



Yasadışı yollarla, sınırlardan günlerce yürüyerek Türkiye'ye giriş yapan İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu, tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Göçmenler, kar yağışı ve tipiye rağmen gidecekleri yerlere ulaşmak için gece ilçe ve şehirlerdeki cami ya da şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor.



Afganistan'dan yola çıkan kaçaklar, Pakistan ve İran üzerinden yaklaşık 3 bin kilometrelik zorlu geçen yürüyüş sonrası Türkiye'ye ulaşıyor. Soğuk hava ve açlığa rağmen yaklaşık 30 gün süren yolculukta Türkiye sınırına ulaşan kaçaklar, Türkiye'ye İran'dan, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari'nin sınır bölgelerinden giriş yapıyor. Çoğunluğu 20'li yaşlardaki kaçaklar anlaştıkları şebekeler tarafından gruplar halinde Türkiye'ye sokuluyor. Erzurum'da yakalanan kaçaklar Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine yerleştiriliyor.



CAMİ VE OTOGARLARDA SABAHLIYORLAR



Günlerce yürüyerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen kaçak göçmenler İstanbul, İzmir ve Ankara'ya ulaşmak için burada mola veriyor. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle konaklamayı tercih eden kaçak göçmenler, cami ve şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kalanlara ise Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve Şeyh Mustafa Külliyesi Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından yiyecek ve battaniye yardımından bulunuluyor.



HEDEFLERİ AVRUPA



Afgan uyruklu Seabir Osmani, günlerdir yürüdüklerini belirterek, "Ben Afganistan'dan, yolda tanıştığım iki arkadaş ise İran ve Pakistan'dan geliyor. Hepimizin hayali Türkiye'deki büyükşehirlere ulaşıp daha sonra Avrupa'ya gitmek. Türkiye'de araçlarla seyahat etmemiz yasak olduğu için burada da yürüyoruz. Yürümek çok zor, hele geceleri kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşıyoruz. İran'da polis üzerimize ateş açtı. Bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Ne oldular bilemiyoruz. Bazılarımızın eşyalarını bazılarımızın da parasını aldılar" diye konuştu. İran'dan geldiğini söyleyen Meysen Şirinzade ise "Sınırı geçtikten sonra yağan kar ve soğuk hava nedeniyle donmak üzereyken bazı şahıslar bizi bir evde 4 gün tutu. Çok zor şartlarda gidiyoruz. Doğubayazıt'ta karnımızı doyurduk, ilk kez sıcak bir gece geçirdik" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Kar yağıı altında yürüyen göçmenler



-Göçmenlerle röp



-Doğubayazıt otogar tabelası



-Otogardaki göçmenler



-Yardım dağıtımı



-Röportaj



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Selahattin KUÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı),



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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı



Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.B (29), C.D. (49), İ.A. (30), S.Ö. (33), G.Ö. (33), İ.A. (23), O.Ö. (26) ve H.K. (27) gözaltına alındı. 8 kişinin üst, ev ve otomobillerinde yapılan aramada 5,20 gram metamfetamin, 31,30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. S.B. ve C.D.'nin ise adliyede sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Polis kamerasından operasyon görüntüsü



Diğer görüntüler



Süre: 1.07 Boyut: 125 MB



Haber -Kamera: KAYSERİ- DHA



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Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı



Samsun'da A.K.(43), tartıştığı oğlu M.M.K.'yı (19) bıçakla yaralayıp, ambulans çağırdı.



Olay, saat 02.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. M.M.K. ve babası A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., bıçakla oğlunu sırtından hafif yaraladı. Olayın ardından A.K., 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla M.M.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Canik Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesinin alınması için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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Yaralının taburcu edilişi



Şüphelinin polis otosuna bindirilişi



Hastaneden detay



(SURE: 01.02 DK) (BOYUT: 115 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



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Samsun'da, Çanakkale şehitleri anıldı



Samsun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü nedeniyle Kıranköy Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Törende Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla da bir araya geldi.



Görüntü Dökümü



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-Şehitlikten detaylar



-Detaylar



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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