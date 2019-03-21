Dha Yurt Bülteni -7

Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulunduDiyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında bomba araması yapan polisler, toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri buldu.

Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu



Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında bomba araması yapan polisler, toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri buldu.



Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara gelenler, kurulan 5 ayrı kontrol noktasından üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Karadan alınan güvenlik önlemlerinin yanısıra havadan da polis helikopteri güvenlik uçuşu yaptı. Alanda polisler tarafından eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatları ise dalgıç polislerce gece görüşlü kamera ve metal detektörlerle arandı. Alanda yapılan aramalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın toprağa gömülü posterleri bulundu. Posterlere imha edilmek üzere el konulurken, kutlamalarda 7 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.



Görüntü dökümü



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Kutlamalara gelenler



Arama noktaları



Güvenlik önlemleri



- Ele geçirilen Öcalan posterleri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 314 MB, 4 MB



Haber-kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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Malatya, art arda 4 depremle sallandı (3)



MALATYA'DA 47 SARSINTI



Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilki saat 06.48'de olan 3.1'lik depremle birlikte bölgede, saat 11.30'a kadar büyüklükleri 1.4 ile 4.1 büyüklüğünde değişen 47 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 44'ünün merkez üssü Arguvan, 3'ünün ise Hekimhan ilçesi oldu.



BAZI EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI



AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremlerde ciddi problem olmadığını, bazı evlerde küçük hasarlar oluştuğunu belirterek, "Köylerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda kaymakamlığımız çalışma yürütüyor. Ancak, şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre herhangi ciddi bir durum yok. Ama hafif hasarlar olduğu bilgisi geliyor. Onu da ilerleyen saatlerde teyit edeceğiz" dedi.



Depremin ardından Hakverdi Mahallesi'nde hasar oluşan evleri ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.



DEPREM ANINDAKİ PANİK KAMERADA



Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 8.51'de meydana gelen deprem sırasında bir alışveriş merkezinde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde alışveriş yapan müşterilerin dışarıya koştuğu görüldü.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ



Haber: Taha AYHAN/MALATYA,



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Otomobilden fırlayan abla ve kardeşi aracın altında kalarak öldü (Geniş haber)



İzmit'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, olduğu yerde dönen aracın altında kalarak öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza sabah erken saatlerde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yiğit(27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yol girişindeki tabelaya çarparak savruldu. Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit (31) araçtan fırlayarak olduğu yerde dönen aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi abla ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesinde bulundu. Abla ve kardeşin cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelasına çarptıktan sonra kendi etrafında dönmesi ve bu sırada araçta bulunan Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit'in araçtan fırlama anları görüldü.



Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerası



-112 ekiplerinin çalışması



-Polisin çalışması



-Cenazelerin kaldırılması



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Eruh'ta tenekede TNT ile yapılmış EYP bulundu



Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilip, imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ye yönelik 'Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonun yapıldığı Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.



Görüntü Dökümü



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Ele geçirilen patlayıcı düzeneği



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,72 MB



Haber-Kamera: SİİRT,



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Devrilen vincin sürücüsü öldü



Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen kamyon vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Soğukyurt Mahallesi'nde özel bir firmaya ait enerji santrali sahasında meydana geldi. Özgür Özkul'un kullandığı 45 SL 422 plakalı kamyon vinç, seyir halindeyken yana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İş sahasına gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özkul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin aracın altından çıkardığı Özkul'un cesedi, morga kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Özgür Özkul'un fotoğrafı



Kaza yerinden görüntü



Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),



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Baz istasyonunun klimasını çaldılar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi bölgesinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunun klimasını çaldılar.



Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonuna gece saatlerinde giren hırsızlar, baz istasyonunun 10 bin lira değerindeki klimasını çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde arıza veren istasyona gelen yetkililer klimanın çalındığını fark edip, emniyete haber verdi.



Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızların peşine düştü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Baz istasyonundan detaylar



Süre: 1.06 dakika, Boyut: 8 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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Van'da uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi



Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta 541 adet uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaldıran-Muradiye karayolunda uygulama yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 541 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltanı alındı.



Görüntü Dökümü



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-Ele geçirilen haplar



VAN,-



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Başkan Soner Çetin, Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı'nı törenle açtı



Adana'da Çukuroa Belediyesi, Çanakkale Şehitliği'nde bulunan bütün unsurların yer aldığı Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı, görkemli bir törenle açtı.



Açılışa katılanlara yokluklar içinde, ölümüne mücadele edilen Çanakkale Savaşı'nda, kahraman askerlerimize verilen bulgur çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilirken Başkan Çetin, konuşmasına başlamadan önce, Çanakkale türküsünü söyledi. Başkan Çetin, milliyetçi olduğunu iddia edenlerin tüm engellemelerine karşın bu parkı açmayı başardıklarını söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çanakkale Zaferi söz konusu olduğunda Mustafa Kemal'den söz etmemenin mümkün olmadığını vurguladı.



Başkan Soner Çetin açılış konuşmasında 5 yaptığı vaatlerini yerine getirdiğini belirterek, "Bunun yanında vaatte bulunmadığımız çok şey yaptık. Bundan dolayı 6 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildik. Adana'yı temalı park kavramıyla biz tanıştırdık. Zaten Çukurova'daki toplam 212 parktan 108'ini biz yaptıkö dedi. Başkan Çetin, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan bakımından Çukurova'nın birinci sırada olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Temalı parklardan biri de bugün açılışı yaptığımız Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'dır. Bu parkın açılışı biraz maceralı oldu. Bu parkı önce Aşıklar Bulvarı üzerindeki alana yapmak istedik. Ancak, Büyükşehir Belediyesi ile sorun yaşadık. Alan bizim olmasına karşın Büyükşehir Belediyesi bize engel oldu. Alan onların olsa bile böyle bir parkın yapılmasına karşı çıkmamasını beklerdik. Bugün beka sorunundan bahsedenler, milliyetçi olduğunu iddia edenler bu parka engel olmaya çalıştılar. Bu parkta Adanalı şehitlerin de isimleri yaşatılacak. Bunun idrak edilmesi gerekiyor. Şehitler Parkı'na engel olmamalarını söyledik ama engellemeye çalıştılar. Şimdi soruyorum; kim daha milliyetçi'ö



ÇANAKKALE RUHU YAŞATILIYOR



Başkan Soner Çetin, "Her ayın 10'un da çocukları Anıtkabir'e götürdük. Her ayın 19'unda saat 19'da Atatürk'le ilgili etkinlikler yaptık. Biz, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Hemşerilerimiz Çanakkale'ye gitmek için çok talepte bulundular. İmkanlarımız ölçüsünde götürmeye çalıştık. Ama herkesi götürme imkanımız yoktu. Biz götüremiyorsak, Çanakkale'yi buraya getirme fikrime sıcak baktık ve bu parkı yapmak kararı aldık. O ruhu burada yaşatıyoruzö şeklinde konuştu.



SONER ÇETİN'E ZAFER MADALYASI



Törende konuşan Çanakkale Tarih ve Alan Rehberi Hüseyin Yıldız da, Çukurova Belediyesi'nin yaptığı hizmetin tüm belediyelere örnek olmasını istedi. Hüseyin Yıldız, Soner Çetin'e Çanakkale Zafer Madalyası hediye etti.



Konuşmaların ardından Soner Çetin ve beraberindekiler parkın açılışını yaptı ve parkı gezdi. Park gezisi sırasında duygusal anlar yaşanırken katılımcılara Çanakkale Savaşında askerin tayını olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.



Görüntü Dökümü



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Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı'ndan drone görüntüleri



Açılışa katılan kalabalık



Soner Çetin'e Çanakkale Zafer Madalyası takılması



Çetin'in Çanakkale türküsünü söylemesi



Başkan Soner Çetin'in konuşması



Parkı gezmeleri



Parktan detay görüntüler



SÜRE: 04'51" BOYUT: 538 MB



Haber-Kamera: ADANA,



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Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı



Aydın'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Efeler, İncirliova, Nazilli ve Didim ilçelerinde yaşayan K.İ., M.K., S.S., S.A., E.K. ve S.Ş.'nin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -

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