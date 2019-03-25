Dha Yurt Bülteni- 7

Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının yakınları 10 yıldır adalet peşindeKahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları,10'uncu yıl dönümünde anılıyor.

Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının yakınları 10 yıldır adalet peşinde



Kahramanmaraş'ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları,10'uncu yıl dönümünde anılıyor. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Yazıcığolu'nun kendilerine bıraktığı temiz ve dürüst siyaset düsturunu yaşatmaya ve geciken adaleti aramaya devam edeceklerini söyledi. Olayda ölenlerden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de sadece eşini değil aynı zamanda iyi bir arkadaşını kaybettiğini ve 10 yıldır adalet beklediklerini ifade etti.



Seçim gezisinden dönerken bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve dönemin BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe yaşamını yitirdi. Yazıcıoğlu vasiyeti üzerine Ankara'da Tacettin Dergahı bahçesine defnedildi. Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş Sivas'ta toprağa verilirken, helikopter pilotu Kaya İstektepe ise İstanbul'da defnedildi. 10'uncu yılında Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Ankara ve Sivas'ta çeşitli programlarla anılırken, aileler ve partililer 'suikast' olarak nitelendirdikleri olayın sorumluların aradan geçen süre içerisinde cezalandırılmamasının hüznünü yaşıyor.



BBP İl Başkanı Uğur Bulut, 'suikast' olarak nitelendirdiği olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade ederek, şunları dedi:



"10 yıl boyunca onun bıraktığı hareketimize sahip çıkarak onun davasına sahip çıkarak, onun duruşu ile onun ayak izlerine basmaya çalışan bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla 10 yıl önce hain bir suikast sonucu kaybettiğimiz genel başkanımızın hukukun aydınlatılmamasının da üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz her daim hukukun içerisinde kalarak bir mücadele verdik. Neticesinde istedik ki şehit Muhsin başkanın hukuku aydınlatılınca, Türkiye'de kurumlarımıza sızmış, sadece devletimize nüfus cüzdanı ile bağlı, ancak başka istihbarat birimlerine, başka milletlere ve küresel güçlere hizmet eden kişilerin sökülerek kurumlarımızdan atılması ve bunların kanun önünde hesap vermesi. Ben 15 Temmuz günü de Valiliği ilk ziyaret eden il başkanlarından biriyim. O gün de söylediğimiz gibi Türkiye'de darbeleri sorgulamak istiyorsanız Muhsin Yazıcıoğlu suikastını sonuna kadar aydınlatmanız lazım. Türkiye'de adaleti tesis etmek istiyorsanız, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını kaybettiğimiz suikastı sonuna kadar aydınlatmak zorundasınız. Bu yolda mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor. Hukuk adına, adalet adına bir arayış içerisindeyiz. Son dönemde bazı üst düzey bürokratların haklarında takipsizliğin kaldırılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ancak bunların çıkarılacağı bir mahkemenin olmaması da bizleri üzüyor. Bizim Türk adaletine güvenimiz tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına sesleniyoruz. Şayet kardeşlik hukukuna uyacaksanız 10 yıl oldu. Dile kolay 3 bin 650 gün. Kim vardır ki kendi bir sevdiğinin 3 bin 650 gün boyunca hukuku aydınlatılmasın ve buna tepki göstermesin. Bize dönem dönem çeşitli siyasiler 'Bunlar Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden siyaset yapıyor' diyorlar. Ancak şunu da iyi bilsinler ki biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun üzerinden hiçbir dönem siyaset yapmadık. Biz geçmişimizi rahmetle anarız. Bizim Muhsin Başkanı konuşmamız vefadan, imandan ve Alperenliğimizdendir. Bizi bununla itham edenler Türkiye'de hukuku tesis etsinler diye düşünüyorum."



Muhsin Yazıcıoğlu'nun bağımsız ve bağlantısız bir siyasi lider olduğunu ifade eden Bulut, "Arkasında küresel, emperyalist güçler ya da siyaset mühendisleriyle siyaset yapan biri değil de, milletiyle birlikte siyaset ve ittifak yapan bir dava, siyaset ve gönül adamıydı. Muhsin Başkan milletimizin her türlü yokluğunda olmuş bir devlet adamıydı. Milletimizin başı sıkıştığı zaman 'durun bakalım Muhsin Yazıcıoğlu ne söyleyecek' diye dönüp baktığı bir devlet adamıydı. Anadolu kıtasına yaydığı tohumun bugün yeşerdiğini görmekteyiz. Onun yeşerdiğini görmekten de son derece memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



'BİZİM VAZGEÇME GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK'



Gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, 10 yıldır mücadele verdiklerini ifade etti. Eşinin de vefat ettiği kazanın aydınlatılması halinde Türkiye'de faili meçhullerin kalmayacağını ve darbelerin olmayacağını savunan Yasemin Güneş, şöyle konuştu:



"Bizim en çok zorumuza giden 2009 yılında maalesef adaletin de devlet görevlilerinin de o gün donmuş olmalarıydı. Bir kere de bizim için 'Ey savcılar' diye seslenmelerini istiyoruz. Bugün kardeşim diye meydanlar da andıkları kardeşleri için hiçbir şey yapmadılar. Bu devletin Tuluğhan ve Çağan'a(Çocukları) karşı vereceği bir hesap var. Özellikle hükümetin Tuluğhan ve Çağan'a babasının nasıl öldüğünü ispatlamak zorundalar. Çünkü adaletin olmadığı bir yer de devletin çok hükmü olmuyor. Adalet olursa o koltuklar da oturabilirler. Bugün bana dokunmadılar, başkalarına dokundular diye düşünmemeliler. Dün bize dokunanlar, bugün kendilerine dokunduklarını gördüler. FETÖ'dür ya da başka terör örgütüdür ben bunları bilmem. Zaten bu iş cinayettir ve teröristliktir. Bir insanın canına kıymak zaten teröristliktir. 10 yıldır 5 kere bizim dosyamız kapandı. Ama her seferinde Allah bize yardım etti. En sonunda 15 Temmuz darbe gecesinde 2011 yılında serbest bıraktıkları Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un da olduğu 9 kişiden o gece 2011 de tutuklanan bu kişiler 9 ay sonra serbest bıraktılar. 15 Temmuz'da serbest bıraktığı insanlar bir yasayla kendilerini vurdular. Muhsin Yazıcıoğlu suikast dosyası Türkiye'nin en iyi dosyasıdır. Bu işi aydınlatırlarsa Türkiye'de zaten faili meçhul ya da darbeler olmayacak. Döneminde 'kaza içinden kaza çıkarmayın' dediler ama, kazanın içerisinden darbeler ve FETÖ'ler çıktı. İnşallah bir gün aydınlatılacak diye ümit ediyoruz. Bizim kesinlikle vazgeçme gibi bir niyetimiz yok. Önümüze her türlü engeli çıkarsınlar. Allah bize her türlü yardım ediyor. Bir yerde bir açık kalıyor. Biz o açıktan yararlanarak sürekli bu davayı sürdürdük.



İsmail Güneş'siz geçen 10 yıl sorulan Yasemin Güneş, "Bir kere ben eşten önce çok iyi bir arkadaşımı ve dostumu kaybettim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.



'SİVAS BENİM PLATONİK AŞKIM' DEMİŞTİ



BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kazadan 4 gün önce 21 Mart 2009'de memleketi Sivas'ta Mevlana Meydanında miting düzenlemişti. Partisinin adayı Doğan Ürgüp'e destek isteyen Yazıcıoğlu, mitingde Sivas'a olan sevgisi için; "Bana güvendiniz, seçtiniz, arkamızda oldunuz. Bu kadar zamandan sonra ben artık Sivas'a bir şey yapmak, ispat etmek istiyorum. 55 yaşına girmişim, hayatımın yarısı çile yumağıyla geçti. Hep çile yuvarladık. Birbirimizi tanıdık. Biz artık kardeş olduk, bütünleştik. Güven verdiniz, güven duyduk. Şimdi sırada, ortaya bir eser çıkartmak lazım. Bunu nasıl yaparız. Bize bir ayağımızı basacağımız bir yer lazım. Buradan Türkiye'ye vereceğimiz bir mesaj, bir moral lazım. Türkiye'nin bir örneği var. Gözümüz gibi koruduğum, benim bir kara sevdam, platonik aşkım Sivas'ım var. Gelin, bunu bize verin. Verin bakın o zaman ne olacak. Benim yıllarım hücrelerde geçti. Ama hiç ceza almadım. O hücreleri paylaşanlar, sağcısı, solcusu, ülkeyi birbirine dar edenler gelin tecrübemizi ortaya kolayım, ülke sevdasında birleşelim. İşte bunun için partimizin adını Büyük Birlik koydum. Türkiye'nin birliği için" ifadelerini kullanmıştı.



SORUŞTURMA AŞAMASI



Helikopterin düşmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcılar, soruşturma başlattı ve kaza kırım ekibi oluşturuldu. Eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ile Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve ailesi, 16 Şubat 2011'de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, olayla ilgili "özel yetkili savcı ve özel yetkili mahkeme" talep etti. Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre helikopterin düşmesinde ihmali, hatası olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan ailenin talebini de dikkate alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı içeriğinin incelenmesi için Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra da soruşturma dosyası tekrar Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına döndü. Soruşturma Kahramanmaraş'ta devam ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Göksun Cumhuriyet Başsavcılığında da olaya ve ilgili kişilere ilişkin soruşturma sürüyor.



Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde olaya ilişkin, hakkında Yazıcıoğlu'nun kazadan kurtulduğu yönünde bilgi verdiği için 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan, dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam ediliyor. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan Özmen, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor. Yazıcıoğlu'nun yakınları ve avukatları, davanın yanlış açıldığını savunarak Özmen'in ana davada tutuklanarak yargılanması gerektiğini savunuyor.



Olaya ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı 'ana soruşturma dosyası' hakkında ise 20 Haziran 2016'da takipsizlik kararı verildi. BBP'nin ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, 13 Temmuz'da takipsizliğe karşı itirazda bulundu. İtirazın, Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesinde incelemesi tamamlandı ve mahkeme 20 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.



BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopterin düşmesinin ardından GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 9'u teknik heyette yer alan 10 sanığın yargılanması ise Kahramanmaraş'ın Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davada, başka bir soruşturmadan tutuklu olan sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ve Yusuf Yiğit ile tutuksuz sanıklar Ebubekir Semih Yüksekkaya, Halil İbrahim Açan, Bekir Çerikçi, Cemal Şahin, Suat Kaplan, Nedim Bakırhan ve Nusret Memiş yargılanıyor.



9 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA İDDİANAME



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada kapsamında 9 kamu görevlisiyle ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ceza Dairesince kabul edildi. İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu'nun 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanması isteniyor.



Şüphelilerin planlama, örgütleme, personel yönetimi ve yönlendirme ile raporlamada, koordinasyonlu bir şekilde etkin bir çalışma yürütemedikleri aktarılan iddianamede, bu şekilde tüm şüphelilerin görev ve yetki alanlarına giren işleri yerine getirirken ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde görevlerinin gereklerine uygun davranmayarak kişilerin mağduriyetlerine neden olmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarının anlaşıldığı belirtiliyor. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince yapılacak yargılama 24 Mayıs'ta başlayacak.



Görüntü Dökümü



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-Mezarların görüntüsü



-Dua edenler



-BBP İl Başkanının açıklaması



-Yasemin Güneş'in açıklaması



-Partililerden görnütüler



(675 mb)



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Kemer'de orman içindeki çöplük yangını kontrol altına alındı



Antalya'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafında bulunan çöplük alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.



Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Uzun çalışmalar sonucu çöplükteki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde soğutma çalışması yapıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -



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Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladı



Gümüşhane'de 1974'te kurulan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kalan kuşburnu suyu üretiminin yapıldığı fabrika, 8 yıl aradan sonra belediyenin girişimleriyle yeniden üretime geçti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladıkları fabrikada üretimin artmasıyla istihdam oranının da yükseleceğini belirtti.



Kentte, 1974'te üretime geçen kuşburnu suyu fabrikası, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kaldı. Halkbank'a devrolan fabrikanın yeniden hizmete girmesi için Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen harekete geçip çalışma başlattı. 50 kişinin istihdam edildiği, günlük 30 ton üretim yapılan fabrika, Başkan Çimen'in girişimleri sonucu belediye tarafından 3 milyon 250 bin liraya satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi. Kuşburnu ağırlıklı olmak üzere, alıç, böğürtlen ve kızılcık suyunun da üretildiği fabrikanın yeniden üretime geçmesi yöre sakinlerini sevindirdi.



'PAZAR PAYIMIZ İYİ DURUMDA'



Belediye Başkanı Ercan Çimen, fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını belirterek, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapalı kalan, Gümüşsu fabrikasını 3 milyon 250 bin TL'ye aldık. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor, günlük 30 ton üretim kapasitesi var. Kızılcık, kuşburnu, böğürtlen, elma, alıç gibi meyvelerimizin hem suyu hem de marmelat şeklinde üretimini yapıyoruz. İnşallah kapasitemizi daha da artırıp 30 tonu yüzde 50 artırmak istiyoruz. Hem Gümüşhane Belediyesi'ne bir gelir olarak hem de istihdam kapısı olarak fabrikamızı çalıştıracağız. 28 Eylül 2018 tarihinde açılışını yaptık. O günden beri piyasada Gümüşsu markası adıyla pazar payımız çok iyi durumda. Ürün yetiştiremiyoruz. İnşallah bu mevsimde alacağımız ürünlerle fabrikamız belediyemiz ve şehrimize değer katacaktır" dedi.



Fabrikanın Gümüşhane ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerdeki üreticilere de katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Çimen, üretimde hedeflere ulaşılması halinde çalışan işçi sayısının da artabileceğini sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'NİN KUŞBURNU DEPOSU



Türkiye'de tespit edilen 27 kuşburnu çeşidinin 17'sinin doğal ortamda yetiştiği Gümüşhane'deki köylerde yıllık 500 tonu aşkın kuşburnu üretiliyor. Dağlık alanda yetişmesi ve dikenli yapısı nedeniyle güçlükle toplanan kuşburnu üretiminden yılda 2 milyon lira gelir elde ediliyor.



Görüntü Dökümü



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Fabrikadan görüntüler



Üretim aşaması



Başkan Çimen konuşma



Detaylar



Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -



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Kereste yüklü kamyonette yatarak yolculuk yaptı



Sakarya'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisinin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.



Adapazarı Çevre Yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan inşaat işçisini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yolculuk yapan işçinin rahatlığı pes dedirtti. Kamyonetin kasasına yatan kişiyi cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Çok mutlu değil mi orada? İnanmıyorum, yurdum insanı" gibi yorumlarda bulundu.



Görüntü Dökümü



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Kereste yüklü kamyonetin kasasında yatan işçinin cep telefonu ile çekilen görüntüleri



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -



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Lions Kulüpleri Dünya Başkanı'ndan İzmir ziyareti



Dünyada 1917 yılından beri 210 ülkede 1 milyon 457 bin üye ile faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı Gudrun Yngvadonittir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti, basın açıklama yaptı. Yeni Zelanda'da iki camide gerçekleşen terör saldırına dikkat çeken Yngvadonittir, Lion'ların acı çeken insanları düşünmeye devam edeceklerini söyledi.



Dünyada 1917 yılından, Türkiye'de 1963 yılından beri faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin ilk kadın dünya başkanı İrlandalı Gudrun Yngvadonittir, İzmir'deki ilk ziyaretini İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptı. Burada düzenlenen basın toplantısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan, geçmiş dönem direktörlerinden Nesim Levi, Oya Sebük, Konsey Başkanı Nasuhi Öndersev ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıda, Lions Kulübü Dünya Başkanı Gudrun Yngvadonittir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'e, Lions kulüpleri tarafından çocuklar arasında yapılan yarışmada birinci seçilen, 16 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından çizilmiş 'Barışın Geleceği' adlı tabloyu hediye etti.



Toplantıda Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili görüşlerini dile getiren Yngvadonittir, acı çeken insanları düşünmek gerektiğini belirterek, "Lionlar da bunu yapıyor. Böyle bir olay olduğunda Lionlar, acı çekenlere yardım ediyor. Dünyada terörizmin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Aslında yapılması gereken, insanların düşünce şeklini değiştirip barışı düşünmelerini sağlamaktır. Bu yüzden biz Lionlar, dünyada uluslararasındaki barışı ve anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ile barış dahil olmak üzere pek çok hedef üzerinde iş birliği yapıyoruz" dedi.



'İNSANCIL HİZMETLERDE GLOBAL BİR LİDERİZ'



Türkiye Lionlarının uluslararası ailenin bir parçası olduğunu dile getiren Yngvadonittir, "İnsancıl hizmetlerde bir global lideriz. Türkiye'yi uluslararası başkan olarak ziyaret etmekten çok mutluyum. Türk Lionlarının başarılarını kutluyoruz. Üyeleri ve liderleriyle bir araya gelerek bilgi ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. İzmir'de ve İstanbul'daki faaliyetlerimizde hem yeni hizmet ve projelerimizin açılımını yapacağız, hem de yeni üyelerin katılmasına tanıklık edeceğiz. Türk Lionları gerek kendi toplumları, gerekse dünya açısından yıllardır mucizeler yaratıyorlar. Bu destek sadece yerel toplumlar için değil. Türkiye'de bir ihtiyaç doğduğu zaman dünya Lionları Türk Lionlarına destek oluyor. Böylece Türk Lionları da kendi toplumlarına destek olabiliyorlar. Bu nedenle bir uluslararası organizasyonun parçası olmak çok önemli daha büyük oldukça daha destek alabiliyoruz. Türk Lionları için çok önemli olan bir şeyi açıklayabilirim; üyeliğin dengesinden söz etmek istiyorum. Türkiye'de kadın ve erkek üyelerin bir dengesi var. Dünyanın pek çok yerinde erkekler kadınlardan çok daha fazla ancak Türkiye'de neredeyse dengede ve biz bundan gurur duyuyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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Basın açıklamasından genel detay görüntüler



Yngvadonittir'in konuşması



Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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