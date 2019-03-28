Dha Yurt Bülteni-7

1)YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 18 YARALI
GAZİANTEP'in Nurdağı
ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana- Gaziantep
yolu Nurdağı tüneller mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Seç Turizm'e ait 27 BMR 98 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen, 33 PNG 81 plakalı buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 17 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yapan otobüs ve kamyon
Kazada yaralanan yolcular
Yolculara müdahale eden sağlık görevlileri
Olay yerindeki güvenlik güçleri
Görgü tanığının konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan TUNCER- NURDAĞI-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 393 MB
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2)NİĞDE'DE KALİFORNİYUM İLE YAKALANAN 2 SURİYELİ TUTUKLANDI
NİĞDE'de Suriyeli 2 kişi polise, 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışırken yakalandı. Niğde
İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriyeli E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan 'kaliforniyum' adlı nükleer maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı'nda buluştu. Şüpheliler ile yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram 'kaliforniyum' adlı nükleer madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Emniyet binası önünden görüntüler
Maddenin fotoğrafları
SÜRE: 34" BOYUT: 64 MB
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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3)ELEKTRİK DİREĞİNDEN KOPAN KABLO ALEV ALDI, MAHALLELİ KORKU YAŞADI
ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı. Mahallede korkuya yol açan kabloların kopması sonucu yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi 3995'inci sokakta bir elektrik direğindeki kablolar aşırı ısınma sonucu koptu. Koparak yere düşmesinin ardından kıvılcım alan ve patlama benzeri sesler çıkaran kablonun bulunduğu sokakta yaşayanlar paniğe kapıldı. Korkudan evlerine giremeyenler, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, bölgedeki elektriği kestikten sonra kabloların onarımı için çalışma başlattı.
ŞANLIURFA, -
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4)YOLCU MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN ÇABASI YARALI KÖPEĞİ YAŞATMAYA YETMEDİ
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde şehir içi yolcu midibüsünün şoförü 32 yaşındaki Okan Can
, bir sürücünün çarparak yaralı halde yolda terk ettiği köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Can'ın tüm çabasına rağmen yaralı köpek, kurtarılamadı. Aydın
Şehir İçi Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Okan Can, yolcu taşıdığı sırada, başka bir otomobilin çarptığı yaralı bir köpeği gördü. Çarpmamak için manevra yapıp duran Can, inerek yerdeki yaralı köpeği araca aldı, yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada veterinerler tarafından tedaviye alınan köpek, bir süre sonra, iç kanama geçirdiği için kurtarılamadı.
KÖPEĞİN ÖLMESİNE ÜZÜLDÜ
Yaralı köpeğin hayatını kurtarmak için çabalayan, ancak ölümüne üzülen şoför Can, "Adnan Menderes Üniversitesi'nden yolcularla birlikte hareket ettim. Kuyulu Mahallesi'ne gidiyordum. Aydın- İzmir
karayolu üzerinde yaralı bir köpek gördüm ve durdum. Baktım can çekişiyordu, hemen araca aldım. Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm. Tedavisi için oraya bıraktım. Şoförlüğe başladığımda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın bize her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun elinizi uzatın. Yardımlarınızı esirgemeyin demişti. Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm. İç kanama geçirmiş. Aşağı yukarı 45 dakika müdahale yapmışlar. Bıraktığım arkadaşla telefonla konuştuk. Hayvansever olarak üzüldüm" dedi.
Görüntü Dökümü
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Şoförün yaralı köpeği kurtarırken otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü
Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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5)CİNAYET ŞÜPHELİSİ NARKOZUN ETKİSİYLE GERÇEK ADINI SÖYLEYİNCE YAKALANDI
ADANA'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp, kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı.
Olay 27 Aralık
2017'de Çukurova
ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ile Ali S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraklıdı. Zanlılara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.'nin ise yakalanması için karar çıkartıldı.
Katil zanlısı ise Antalya
'ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya'da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana'ya ailesinin yanına geldi. Adana'da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı. Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi.
Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,