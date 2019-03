Dha Yurt Bülteni-7

SİVAS'TA KAR YAĞIŞISİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının görüldüğü saatlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Kent merkezinden yağış görüntüleri



-Kar altında yürüyen yayalar



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



=======================================================



150 YILLIK GELENEK: 'HAYRAT KURBANI'



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinin Gücüksu Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıldır süren 'hayrat kurbanı' geleneği kapsamında, bu yıl 6 büyükbaş kesildi. Muhtar Orhan Aslan, kurban etlerinin mahalle sakinleri ve misafir toplam 770 kişiye eşit pay edilerek dağıtıldığını söyledi. Kafkasya'dan yaklaşık 150 yıl önce Göksun'a gelen ve Gücüksu Mahallesi'ni yurt edinen Çeçen kökenli vatandaşlar, birbirlerini unutmamak, akrabalık ve dostluk bağlarını pekiştirmek adına her yıl belirli bir günde kurban kesiyor. Aralarında topladıkları parayla büyükbaş hayvan alıp kesen mahalle sakinlerinin 'hayrat kurbanı' adını verdikleri gelenek, nesilden nesle aktarılarak bugünlere kadar geldi.



ÖZEL BESİLİ HAYVANLAR KESİLİYOR



Mahalle sakinleri bu yıl da hayrat kurbanı için kendi aralarında topladıkları parayla 6 büyükbaş alıp kesti. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın da katıldığı kurban kesiminin ardından etler eşit parçalara ayrılarak dağıtıldı.



Gücüksu Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan, "Biz bunu Allah rızası için kesiyoruz ve atalarımızın başlattığı bu geleneği yaşatıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burada amaç et yemek değil, bir araya gelmek ve yardımlaşmaktır. Hayrat kurbanına isteyen istediği kadar katkıda bulunabilir, maddi durumu iyi olmayan vermez. Toplanan parayla da özel besili büyükbaş hayvan alırız" dedi.



MİSAFİRE DE İKRAM EDİLİYOR



Hayrat kurbanı geleneğinde etlerin Gücüksu Mahallesi'nde oturup oturmadıklarını bakılmaksızın o gün mahallede kim varsa herkese eşit şekilde paylaştırıldığını belirten Aslan, şunları söyledi:



"İster para versin ister vermesin mahallede yaşayan herkes hayrat kurbanından payını alır ve hane sayısına göre değil, kişi sayısına göre dağıtılır. Bir evde 6 kişi varsa o eve 6 hisse, 2 kişi yaşıyorsa 2 hisse verilir. Kurbanların kesildiği gün mahallemiz sakinlerinden birinde misafir ya da o gün mahallemize herhangi bir şey için uğrayan biri varsa o da hissesini alır. Bu yıl hayrat kurbanımızı keserken mahallemizde 770 kişi vardı. Kestiğimiz 6 kurbanı 770 hisseye bölüp tek tek dağıttık. Allah nasip ederse bu geleneğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz."



Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da, 150 yıldır devam eden hayrat kurbanı geleneğinin çok güzel bir gelenek olduğunu belirterek, "Gücüksulu hemşehrilerime bu güzel ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbime şükürler olsun ki, bizler böyle bir İslam coğrafyasında yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın güzelliğini Rabbimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kesilen kurbanları Allah kabul etsin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



Dua edilmesi



Kubanlıkların yanındaki insanlar



Etlerin pay edilmesi



Dua edilmesi



(Haber-Kamera: Dündar KUNDAKÇI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339 MB



======================================================



HURDALIKTAN ALDILAR, PALETLİ KAR ARACI YAPTILAR



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, baz istasyonu teknikeri Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında hem kendi ihtiyaçları hem de zorda kalan vatandaşların yardımına ulaşabilmek için hurdalıktan aldıkları paletli aracı yeniden çalışın hale getirerek, paletli kar aracı yaptı. Safranbolu Kirkille Mahallesi'nde yaşayan baz istasyonu teknikeri aynı zamanda Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyesi olan Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında ulaşımlarını sağlaması hem de zorda kalan insanların yardımına ulaşabilmek için paletli kar aracı yapmaya karar verdi. Kardeşler, Ankara'da bir hurdalıktan aldıkları paletli aracı evlerinin bahçesine getirerek, babalarının da desteğiyle hurda parçalarla 3 ay süren çalışma sonucu paletli kar aracı haline getirdi. Kardeşlere 10 bin liraya mal olan paletli kar aracı, 6 kişi taşıma kapasiteli ve maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilecek. Kardeşlerin daha önce yine hurda parçalardan yaptığı kar paletli kurtarma aracı ve 2 tane kar motoru da evlerinin önünde hazır bekliyor.



Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Gözetleyen (29), önümüzdeki haftalarda aracın yapımını tamamen bitireceklerini belirterek, "Motoru, şanzımanı, tekerlekleri yoktu, paletinde arızalar vardı. Yine hurdalıktan motor, şanzıman bulduk. Hepsini birleştirdik ve ortaya böyle bir şey çıktı. İnşallah daha da profesyonelleştirip Karabük'ümüze güzel bir aracı kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.



Evli ve 1 çocuk babası Kerim Gözetleyen (33) ise, "İlk bakışta tankı anımsattığı için görenler 'hayırdır tank mı yapıyorsunuz?' diye soruyor. Kar üzerinde hareket edecek şekilde paletli araç yapıyoruz diye izah ediyoruz. Üstünü kapatıp içinde ısıtıcı, kış şartlarına dayanıklı, izolasyonlu olacak bir şekilde donanımımı tamamlamayı düşünüyoruz. " diye konuştu.



'HEDEFİMİZ BÜYÜK'



Paletli ambulanslar ve kar motorlarında olan paletli yürüyüş takımının Türkiye'de üretilmediğine dikkat çeken Kerim Gözetleyen, şöyle devam etti: "Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç tane Avrupa ülkesi imal ediyor. Hedefimiz büyük, hedefimiz bunu yapmak. Bunu yapmak kolay gibi görünse de maddenin sağlamlığı bakımından biraz mühendislik isteyen, çok emek sarf etmek gerektiren bir şey. Kolay değil tabii. Bunu başarmayı istiyoruz. Denememiz gerekiyor. İnşallah elimizden de tutan olursa çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz."



Görüntü Dökümü



----------------------



-Kardeşlerin evlerinin bahçesinde aracın yapımını sürdürmesi



-Kardeşlerin aracı evin önündeki sokakta hareket ettirmesi



-Mehmet Gözetleyen'in açıklaması



-Kerim Gözetleyen'in açıklaması



-Yapımı daha önce tamamlanan ve evlerinin önünde bekleyen paletli kar aracı ve 2 adet kar motoru



-Hurdalıktan alınan aracın ilk halinin resimleri



Süre: (04.36) Boyutu: (511 MB.)



Haber-Kamera: Bülent Diktepe/SAFRANBOLU(Karabük),



=====================================================



BU OKULUN ÖĞRENCİLERİ, HAYATLARINDAN ÇÖPÜ ÇIKARDI



VAN'da bulunan Akköprü İlköğretim Okulu'nun öğrenci ve öğretmenleri çöpleri geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor hem de elde edilen gelirle okullarını yeşillendiriyor. Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, "Sıfır atık projesine okulun tüm bileşenleriyle yüzde yüz destek veriyoruz" dedi. Tuşba ilçesindeki Akköprü İlköğretim Okulu, 850 öğrencisi 37 öğretmeniyle herkesin çöp diye attığı atıkları geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor, hem de geri dönüşüm gelirleriyle okullarını yeşillendiriyor. Yaklaşık 2,5 yıldır geri dönüşüm kutularından elde ettikleri gelirle, okul çevresine fidan alıp diken öğrenciler, okul koridorları için de çiçekler alıyor. Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında 'yeşil bayrak' alıp okullarında dalgalandıran okulda sadece öğrenci ve öğretmenleri değil aileler de projeye destek veriyor.



HAYATIMIZDAN ÇÖPÜ ÇIKARDIK



Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, hayatlarından çöpü çıkardıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklarımızın hayatından çöp kavramını çıkardık. Yüzde yüz geri dönüşümü çocuklarımıza bir davranış haline getirdik. Bütün öğretmen arkadaşlarımız, personelimiz, ailelerimiz işin içinde. Naylonları, kağıtları, camları, pilleri ve mavi kapakları çöpe atmıyoruz, ayrıştırıyoruz. Topladıklarımızı geri dönüşüm firmalarına veriyoruz. Bunların gelirleri ile fidan alıyoruz, okul koridorları için bitkiler alıyoruz. Okul bahçesine hazır çim alıp doğal yaşam alanı oluşturduk. Çardaklar yapıp okulumuza malzemeler aldık. Sıfır atık projesine okulun tüm bileşenleriyle yüzde yüz destek veriyoruz" dedi.



TONLARCA ÇÖP GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Arslan, tonlarca çöpü toplayıp geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde 850 öğrenciyle 9,6 ton kağıdı, bin 800 kilo plastiği, 980 kilogram atık metali, 500 kilo atık pili, 23 torba mavi kapağı çöpe atmaktan, doğaya karışmaktan kurtarıp milli ekonomiye kazandırdık. Bunu 21 milyon öğrenciyle kıyasladığımız zaman koca bir şehir ormanı yapıyor aynı zamanda. Bunu bütün okullarımızda yaygınlaştırıp desteklediğimiz zaman aslında biz çok büyük bir şehir ormanını da kurtarmış olacağız" diye konuştu.



OKULDAN ÇÖP ÇIKMIYOR



Bu süre içinde doğu ve güneydoğuda ilk ve tek 'yeşil bayrak' alan okul, atık pilde de il birincisi olduklarını anlatan Arslan, "Belediye ekipleri ilk başlarda okulun önüne geldiklerinde çöp konteynırının boş olduğunu görünce ilk başta şaşırdılar. Evet gerçekten okulumuzdan çöp çıkmıyor. Geri dönüştürülmesi gereken tüm materyalleri dönüştürüyoruz. Bu süre içerisinde Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında 'yeşil bayrak' aldık. Doğu ve güneydoğuda bu tektir. Atık pilde 3 yıl il birincisi olduk" dedi.



YAŞAYARAK ÖĞRETTİK



Okul öğretmeni Yeliz Sevin ise, geri dönüşümün önemini göstermek için bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizi bunu daha iyi anlatmak ve yaşayarak öğrenmeleri için şehrin çöp toplanma alanlarına götürdük. Sonra da organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına götürdük. Burada çöplerin nasıl ayrıştırıldığını gösterdik. Çöplerin nasıl preslendiğini izleyerek öğrendiler. İzlenimlerini gelip diğer arkadaşlarına anlattılar. Bu onlar büyük deneyim oldu" dedi.



AİLELER BÜYÜK DESTEK VERDİ



Öğrenciler kadar ailelerin de projeye destek verdiğini belirten Sevin, "Biz bunu öğrencilerimize anlattığımız zaman velilerin de bize bu kadar destek verecekleri hiç aklımıza gelmemişti. Veliler daha fazla destek olmaya başladı. Düşünün aileler bile evlerinde, çevrede gördükleri atıkları getirip bizim geri dönüşüm depomuza bırakıyorlar. Artık herkes daha bilinçli" dedi.



Öğrenciler de bu proje ile hayata daha farklı baktıklarını belirterek, "Bizim çöp diye attığımız atıklar çevreye çok zarar veriyor. ve attığımız her kağıt parçası birçok ağacın kesilmesine neden oluyordu. Biz bunları geri dönüşüme kazandırırsak çevreye ormanlara ne kadar faydalı bir iş yapmış olduğumuz gördük. Biz artık çöpleri çöpe değil geri dönüşüme kazandırıyoruz ve böyle çok mutluyuz" diye konuştular.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Okulun tabelası ve öğrenciler



-Okulun koridorunda bulunan ve geri dönüşüm ile yapılan kütüphane



-Geri dönüşüm için toplanan atıklar



-Sınıflar ve öğrenciler



-Öğrencilerin geri dönüşüm kutularına atık atması



-Öğrencilerin atıklardan yaptığı materyaller



-Öğrencilerden detaylar



-Öğrenciler ile röportaj



-Geri dönüşüm kutularından detaylar



-Okul koridorlarından detaylar



-Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan ile röportaj



-Öğretmenler ile röportaj



-Okuldan ve sınıftan detaylar



SÜRE: 6 DAKİKA 38 SANİYE - BOYUT: 1 GB 250 MB



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, -



==========================



BAĞIMSIZ ADAY, HAYVAN HAKLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇEKÇEK İLE DOLAŞTI



DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Hasan Sancar, hayvan haklarına dikkat çekmek için bir grup arkadaşıyla sokaklarda 'çekçek' adı verilen tahtadan yapılan el arabalarıyla dolaştı.



Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Sancar, bölgede yük taşımak için kullanılan, 'çekçek' adı verilen tahtadan yapılan arabaları çeken atlara dikkat çekmek için ilginç bir etkinliği imza attı. Hasan Sancar, beraberindeki bir grup arkadaşıyla 'Temiz Diyarbakır istiyoruz' sloganıyla çekçek'leri çekerek sokaklarda dolaştı. Yaptığı eylemle kendisine karşı büyük bir sempati oluştuğunu belirten Sancar, hem hayvan haklarına saygı duyulmasını, hem de temiz bir kent istediklerini söyledi. Sancar, şöyle konuştu:



"Hayvan haklarına, doğaya farkındalık yaratmak adına Diyarbakır'da onlarca çekçek ile sokaklarda tur attık. Atların yerine kendimiz geçtik. Bunu hayvan haklarına dikkat çekme adına yaptık. Bize karşı Diyarbakır sokaklarında ciddi bir sempati oluştu. Bu süre içerisinde biz de projelerimizi anlattık vatandaşlara. Şehri imar etmeden önce, nesli ihmal etmeyeceğimizin sözünü verdik. Hayvan haklarına, doğaya, çevreye farkındalık yaratmak adına bu tür projelerimize devam edeceğiz. Hevsel Bahçeleri'nde bin 500 çeşit kuş yaşıyor. O kuşların hakkını koruyarak, UNESCO koruma kararı altında bulunan Hevsel Bahçeleri ve surlarını dünya markası yapma adına, Diyarbakır bağımlısı bir aday olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Söz konusu Diyarbakır ise gerisi teferruattır. Diyarbakır'ı fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz" dedi.



Görüntü dökümü



------------



Sancar'ın çekçeklerle Diyarbakır sokaklarında dolaşması



Slogan atmaları ve vatandaşlar



Röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 582 MB



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,



===================



İTALYAN GELİN 46 YAŞINDA MÜSLÜMAN OLDU



Eskişehir'de prodüksiyon şirketi bulunan Selçuk Küçük (50), 7 yıl önce iş seyahati için gittiği Amerika'da görüştüğü İtalyan asıllı Tara Pereggo (46) ile evlenirken, İtalyan gelin Müslüman olup Tahira Sevda Küçük adını aldı. Müftülükte İhtida töreniyle Müslüman olan Tahira Sevda Küçük, "Müslüman olduğum için çok mutluyum" dedi.



Eskişehir'de prodüksiyon şirketi bulunan Selçuk Küçük, 7 yıl önce işleri nedeniyle gittiği Amerika'nın Philadelphia kentinde daha önceden tanıştığı İtalyan Tara Pereggo ile yeniden görüşmeye başladı. İkili arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. İtalyan Tara Pereggo, Selçuk Küçük ile evlenerek Müslüman olmak istediğini söyledi. Türkiye'ye dönerek evlenen çiftten İtalyan Tara Pereggo Eskişehir Müftülüğünde düzenlenen İhtida töreniyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olurken adını da Tahira Sevda Küçük olarak değiştirdi.



Müzik menajeri olan Tahira Sevda Küçük, Selçuk Küçük'e aşık olduktan sonra evlenmek ve Müslüman olmak istediğini ifade ederek, "Selçuk Amerika'ya geldikten sonra görüşmeye başladık ve ona aşık oldum. Daha sonra da Müslüman olmak istediğimi söyledim. Eskişehir'e gelerek başvuruda bulunduk ve artık Müslüman oldum. Çok mutluyum emeğe geçenlere teşekkür ederimö dedi. Selçuk Küçük ise eşinin Müslüman olarak Türkçe isim almasına çok sevindiğini belirterek, "Her çok güzel, herkese çok teşekkür ederiz. Yıllardır beraberiz. Artık karı-koca olduk. Toplam 27 yıldır tanışıyoruz. 20 yıl ayrı kaldık. Son 7 yıldır yeniden beraberiz. 27 yıldan sonra mükemmel bir şey olduö şeklinde konuştu.



Eskişehir İl Müftülüğündeki töreni Müftü Yardımcısı Şerifehanım Altuner gerçekleştirirken, çifte İhtida belgesi verdi.



Görüntü Dökümü:



--------



-Müftülüğe girişleri



-Belgeyi alması



-Evde aile büyükleriyle görüntü



-İtalyan kadının el öpmesi



-Çiftin konuşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

