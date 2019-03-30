Dha Yurt Bülteni -7

Bakan Çavuşoğlu: Teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruzDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: Teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü O PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Avsallar Mahallesi meydanında kurulan alanda vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı için hemşehrilerinden destek isteyen Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışıyor. Alanya'da gitmedik yer bırakmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gayretlerimizin neticesini yarın sandıkta göreceğiz. Fırsat buldukça arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalıştım. Bu seçim Alanya'mız için Antalya'mız için çok önemli. Belde belde, mahalle mahalle dolaşamadım maalesef. Malum görevler nedeniyle yurt dışına da çıkmak zorunda kaldık" dedi.



'70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR GELİR'



Konuşma yaptığı caddeyi sevdiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü burası Türkiye'nin mozaiğini oluşturuyor. Türkiye'nin her yerinden esnaf arkadaşlarımız burada kardeşçe yaşıyor. Bu yıl turizm geçen yıldan daha iyi olacak. O yüzden de hedeflerimizi yeniledik. '50 milyon turist 50 milyar gelir' dedik. Buna yaklaştık ve hedefimizi revize ettik. '70 milyon turist, 70 milyar gelir' dedik" diye konuştu



'SAHADA OLDUĞU GİBİ MASADA DA GÜÇLÜYÜZ'



Bir siyasetçinin arkasında halk desteğinin olması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün dik durmasının önemi budur. O önce Allah'ına, sonra milletine güveniyor. Aynı zamanda dış politikada, sahada olduğu gibi masada da güçlüyüz. Sahadaki kazanımlarımızı diplomaside masada kaybetmiyoruz. Masaya özgüvenle oturuyoruz, müzakere ederken kırmızı çizgilerimizden taviz vermiyoruz. O masada kendinizi güçlü hissettiğinizde istediğinizi daha fazla alırsınız. Biz de o masalarda milletimizin, Türk milletinin, 82 milyonun, Antalya ve Alanya'nın desteğini hissediyoruz ki o masada güçlü bir şekilde ülkemizi, milletimizi hatta dış ülkelerde mazlumların ve mağdurların, ümmetin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Arkamızda bu millet olmazsa yapamayız, ülkemiz güçlü, bağımsız olmazsa bunu yapamayız."



'BU ŞEÇİMLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİDİR'



31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Çünkü kalkınma yerelden, şehirlerden başlar. İçinde yaşadığımız şehirleri emin insanlara teslim etmek bakımından önemli ama bu seçimler ülkemizin geleceği için de önemlidir, yani bir beka meselesidir. Beka derken karamsar tablo çizmek istemiyoruz. Evet, gerçekçi olalım, karşımızda tehditler var, tehlikeler var, terör örgütleri, hainler, bölücüler var. Bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım. Biz teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü O PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır. Bu caddede birçok Kürt arkadaşımız var. Bunlar vatanına, milletine bağlı insanlar veya CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızla CHP içinde PKK cenazelerine gidenleri bir tutar mıyız? İYİ Parti'ye oy vermiş insanlarımızla PKK'nın belirlediği kişileri listesine alanları bir tutmayız. veya milli görüş diyerek milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bugün 80'den fazla PKK'lıyı listesine alan Saadet Partisi ve yöneticileriyle o partiye oy verenleri bir tutamayız. CHP'ye, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızı kesinlikle eleştirmeyiz. Hatta HDP'ye iyi niyetle oy vermiş Kürt kardeşlerimiz de var. Bu insanların hepsine de terörist demiyoruz ama bir gerçek vardır ki HDP, PKK'nın doğrudan yüzde 100 kontrolündedir. PKK'dan habersiz bir adım bile atamaz. Bugün o partilerin içinde Türkiye genelinde 325 kişi var. Bunların yüzde 100'ünü PKK belirlemiştir. Antalya'da da CHP listesine HDP kontenjanından giren 5 kişiyi PKK belirlemiştir. Biz Kürt, Boşnak, Laz, Çerkez, Arap kökenli kardeşlerimizle ittifak yapıyoruz. Tüm gönül coğrafyasında bizimle yaşayan kardeşlerimizle teröristleri ve teröristlere destek verenleri ayırıyoruz. Yıllardır bizimle yaşayan kardeşlerimizi teröristlerle bir tutmuyoruz. Biz ittifakı bu kardeşlerimizle yaparken, onlar terör örgütüyle yapıyor. Aramızdaki fark bu."



'GÜÇLÜ DEVLET VE MİLLET OLMAK ZORUNDAYIZ'



Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak gerektiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün biz yerimizde sayarsak, gelecek hedeflerimize güçlü yürümezsek, o zaman bizlerle uğraşan çok olur. Karşımıza çıkan engelleri aşamayız. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline, Kudüs'te, Gazze'deki vahşete göz yumsak bizim beka sorunumuz olmaz. Bu 'beka yok' diyenler neden böyle düşünüyor? Biz onların arkasında emri vaki olalım, eskisi gibi olalım diyorlar. O eski güne dönmek isteyenler var. Bizim hedeflerimiz, sorumluluklarımız var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. 2053 ve 2071 hedef ve vizyonları boşuna mı koyuyoruz? Bu tarihlere geldiğimizde güçlü devlet ve millet olmak zorundayız. Ayrıca bizim sorumluluğumuz sadece 82 milyonla sınırlı değil, bizim sorumluluğumuz için soydaşlarımız, akrabalarımız yok mu? Bakıyoruz Türkiye hakkında insan kaynakları konusunda ders vermeye çalışıyor, ahkam kesiyor, ben soydaşlarımız hakkında konuştuğumda içişlerimize karışıyor diyorlar. Tabii konuşurum. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamazsan konuşurum. Bugün dünyadaki mazlumların tek umudu Türkiye'dir. Abartmıyorum, görüyor ve yaşıyorum. Gördüğüm tüm mazlumlar bunu söylüyor. 1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir. Bu ülkenin bazı yöneticileri, Cumhurbaşkanını sevmiyor, çünkü kendi halkı dik duran, haksızlıklara karşı çıkan, ümmetin haklarını savunan bir lider istiyor. O yüzden de kıskanıyorlar."



Görüntü Dökümü



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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişinden görüntü



Çavuşoğlu detay görüntü



Çavuşoğlu konuşması



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



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Ukrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı



Nişanlısını ziyaret etmek için gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Haydar Sevgican (44) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Kocaeli Barosu'na bağlı avukat Haydar Sevgican, Ukrayna'da bulunan nişanlısı Elena Makhmutova'yı ziyarete gitti. Haydar Sevgican, pazartesi günü sabahı nişanlısının evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Haydar Sevgican'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından Türkiye'ye getirildi. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takıldığı öğrenilen Haydar Sevgican'ın cenazesi İzmit Yahya Kaptan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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-Cenazeye katılanlar



-Cenaze Namazı



-Yaşamını yitiren avukatın fotoğrafı



Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT,



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Otomobil güvenlik görevlisine çarptı; o anlar kamerada



Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce önünde seyreden otomobile, ardından yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (36) çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün sabah saatlerinde Çarşamba ilçesi Beylerce mevkii Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden Hasbi Kıyaklı (69) idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden İdris Gedik (55) idaresindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kazada, otomobil sürücü Hasbi ve yanındaki Huriye Kıyaklı da hafif yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun),-



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Kamyonetteki madeni yağ tenekelerinden kaçak sigara çıktı



Van'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada, 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,-



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Burhaniye'de minik eller çömlek yaptı



Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Avni Özpolat Anaokulu'nda 'Hayallerimiz Çamurla Şekillensin' projesi kapsamında öğrenciler minik elleriyle çamura şekil vererek, çömlek yaptı.



Burhaniye Avni Özpolat Anaokulu'nda eğitim gören 180 öğrenci 'Hayallerimiz Çamurla Şekillensin' projesi için tezgah başına geçerek, birer çömlek yaptı. Çamura minik elleriyle şekil veren anaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşarken, yaptıkları kapları annelerine hediye edeceklerini belirtti.



Öğrencilerle birlikte çömlek yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Proje kapsamında, çocukların el becerilerinin gelişmesini amaçladıklarını belirten Okul Müdürü Fatma Serim ise "Avni Özpolat Anaokulu olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği yaptık. Eğlenerek öğrenmelerini amaçladık. Etkinlik sırasında çocuklarımızın keyifli zaman geçirdiklerini gözlemledik. Hayal dünyalarına ışık tutan bir çalışma oldu" dedi.



Görüntü Dökümü



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Sınıfta etkinliğe katılanlar.



Öğrenciler çömlek yaparken. Detaylar.



Müdür Fatma Serim ve öğrencilerle röportaj



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



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Berkay, hayranlarını coşturdu



Bursa'da sahneye çıkan Berkay, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Şarkıcı Berkay, dün gece dinleyicileriyle Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde buluştu. 'İnanırım' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Berkay, 2 saat sahnede kaldı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinde yer edinmiş hareketli şarkıları da seslendirdi. Mekanı dolduran binin üzerinde dinleyici de şarkılara eşlik ederken, özellikle kadın dinleyiciler hayranı oldukları Berkay'ın şarkılarıyla dans etti.



Görüntü Dökümü



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-Konserden detaylar



Süre: 2.10, Boyut: 285 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,



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