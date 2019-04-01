Dha Yurt Bülteni -7

Kuşadası Körfezi
'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
İZMİR'in Menderes
ilçesi açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 16.08'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7, 57 kilometre derinliğindeki deprem, İzmir
'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür
ve Ürkmez
çevresinde hafif hissedildi.
İZMİR, -
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Başından vurulan Hakan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
GAZİANTEP'te, 13 gün önce, sokakta başından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 19 Mart'ta, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Karakuş, sokakta tartıştığı, ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Karakuş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakan Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu
morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Hakan Karakuş'un silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hakan Karakuş'un fotoğrafı
Adli Tıp Kurumu
Cenazenin alınışı
Cenaze yakınlarının ağlamaları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)
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Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu (2)
CENAZE ALINDI Araban
'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi
Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Zahir Gözüaçık'ın fotoğrafı
Adli Tıp Kurumu
Cenaze aracının gelişi
Cenazenin alınışı
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
============================= Çatak
'ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef oldu
VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ahırda, 360 küçükbaş telef oldu.
Çatak ilçesi kırsalında etkil olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aşrı yağışlar, dün öğle saatlerinde Sözveren Mahallesi Yaylaönü Sokak'ta Şehriban Şipal'a ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. Küçükbaş 370 hayvan, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı. Şipal'ın ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 10 hayvan sağ çıkarıldı. 180 koyun, 120 kuzu ve 60 keçi ise telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahır sahibi Şehriban Şipal ile görüşerek gerekli işlemleri yapıp, tutanak hazırladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CEP TELEFONU
-Çöken ahırdan detaylar
-Telef olan koyunlar
-Çevreden görüntüler
-Olay yerinde olan vatandaşlar
Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van
), -
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