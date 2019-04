Dha Yurt Bülteni -7

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sanayi Sitesi'nde dört yolun kesiştiği kavşakta otomobiliyle bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde drift yaptığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, drift yapan otomobili kullanan Mert T.'ye 5 bin 10 lira para cezası uygulayıp, aracı trafikten 2 ay men etti. Bu arada Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ay içinde drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin lira para cezası uygulanıp, araçların trafikten men edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



Aracın 'drift' yapması



Detay grüüntü



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



===================



Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı



İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evden yayılan kötü koku üzerine şikayetçi olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Bayraklı Belediyesi ekipleri, kötü şartlarda evde beslendikleri belirtilen 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağayı buradan aldı. Ev dezenfekte edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teslim aldığı hayvanların, bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendirileceği belirtildi.



Bayraklı'daki Manavkuyu Mahallesi 234 sokakta yer alan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yıllardır kedi ve köpeklerin kapalı tutulduğu, hayvanların kötü koşullarda ölüme terk edildiği iddiaları ve evden gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri durumu Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahkeme kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde eve geldi. Çilingir ile kapısı açılan eve giren yetkililer gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evdeki yoğun koku ve eski eşya yığınları nedeniyle içeriye hijyenik özel maskeyle girilebildi. Bu sırada ev sahibi B.E. ile yakını belediye ekiplerine tepki göstererek, evdeki hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirildi. Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.



HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK



Kötü şartlar altında evde bakılan 47 kedi ile farklı cins ve ırklarda 6 köpek ve 1 kaplumbağa Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği belirtildi. Kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği beldirildi.



MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT NEFES ALDI



Evdeki hayvanların boşaltılmasının ardından, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evin her noktasını ilaçlayarak, dezenfekte etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.



2015 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞ



Öte yandan B.E'nin 2015 yılında da yaşanan benzer olayda kötü koşullarda evde onlarca hayvan beslediği, kullanılmayan eşyaları biriktirerek, hayvan cesetlerini evinde bulundurduğu, sonrasında ekiplerin yine müdahale ettiği anlaşıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Evin bulunduğu apartmanın görüntüsü



Ekiplerin hazırlık yapmaları ve içeri girmeleri



Evin içinden, kedi ve köpeklerden görüntüler



2015 yılında yapılan operasyondan arşiv görüntüler



NOT: 09.47 saniye kadar olan bölüm yeni çöp evden detay görüntüler,



09.47'den sonrakiler ise 2015 yılındaki, B.E. başka bir evde otururken yapılan operasyondan arşiv görüntüler



İZMİR,



==================



Liseli Uğur, 18 yaşında muhtar seçildi (ÖZEL)



Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde lise öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Alan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.



İlçeye bağlı 315 seçmenin bulunduğu Söğütlü Mahallesi'nde muhtar adayı olan Uğur Alan, kendisine rakip çıkmayınca, kullanılan 194 oyun 161'ini alarak muhtarı oldu. Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olan Uğur Alan, Hilvan İlçe Seçim Kurulu'ndan muhtarlık mazbatasını ve mührünü aldıktan sonra okulun yolunu tuttu. Okulda arkadaşları tarafından sevinçle karşılanan Alan, ardından makine atölyesinde öğretmeni Faruk Günay ve arkadaşları ile birlikte tornanın başına geçerek dersine devam etti.



Bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Uğur Alan, seçimlerden başarılı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, '"Ailemin ve yakınlarımın destekleriyle Söğütlü Mahallesi'ne muhtar oldum. Bir taraftan eğitim hayatımı devam ettirip, diğer taraftan da muhtarlık görevimi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Türkiye'de yeni seçilen tüm muhtarlara başarılar diliyorum" dedi.



Medeni cesaretinden dolayı öğrencisi Uğur'u tebrik eden Makine Bölümü Öğretmeni Faruk Günay ise, "Okulumuzun başarılı bir öğrencisi olan Uğur, seçimlerden önce bize gelerek böyle bir girişimde bulunacağını söyledi. Biz de bu konuda kendisine destek olduk. Medeni cesaretiyle okulumuzun gurur kaynağı olan öğrencimiz, inşallah diğer öğrencilerimiz için bir idol olur. Hem eğitim, hem de yeni görevi için kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



'TÜM TÜRKİYE'YE KANITLAYACAĞIM'



Aldığı oylarla muhtar seçildikten sonra sosyal medya hesabında mutluluğunu paylaşan Alan, yayınladığı mesajında, "18 yaşında genç birinin muhtarlık yapabileceğini, tüm Türkiye'ye kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



------------



Teslim evraklarını imzalaması



Görevlinin mühür ve mazbatayı teslim etmesi



Okulun detay görüntüleri



- Muhtar Uğur Alan'ın elinde mazbata ile okula gelmesi



Arkadaşları tarafından karşılanması ve tebrik



Makine atölyesinde tezgahta çalışması



- Öğretmeni ile tornanın başında çalışması



Tornadan çalıştığı metali kontrol etmesi



Kendisi ve öğretmeninin konuşmaları



-Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB



Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN/ ŞANLIURFA-DHA



===================



Buzun ikizleri



Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Short Track (sürat pateni) Türkiye Şampiyonası, 15 kulüpten 107 sporcunun katılımıyla başladı. Dereceye girebilmek için mücadele veren sporcular arasında 3 de ikiz var.



Merkez Palandöken ilçesindeki 2 bin kişilik buz hokeyi salonunda 16 ayrı kategoride yapılan yarışmalara ikiz sporcular damgasını vurdu. Palkar Spor Kulübü'nün ikiz sporcuları İrem- Beyza Uludağ (15), Ali Berkay- Fevzi Deniz Temurlenk (13) ile Ebrar-Begüm Nehir (11) kardeşler şampiyonada birbirlerine rakip oldu. Hem kardeşlerini, hem de diğer rakiplerini geçmek için mücadele veren ikizlerin yarışması, salonu dolduran sporseverler tarafından ilgiyle izlendi. Buzda çeşitli etaplar halinde gerçekleştirilen yarışmalarda bazı sporcular dengelerini kaybedip, düştü. Bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları da kalkarak yarışmayı tamamladı.



Buzda ikizi ile yarışırken ister istemez etkilendiklerini söyleyen İrem Uludağ, "Short Trackcıların antrenmanını izlerken bu sporu yapmaya karar verdik. Ailemizin çok büyük bir desteği var. İkizimle rakiplerimizi tek tek geçerek şampiyonaya kadar geldik. Karşılıklı yarışmak güzel ama, ikiz olmak bunu etkiliyor. Beyza benden daha iyi kayıyor" diye konuştu.



Palkar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ ise, "2012 yılında kulübü kurduk. 60'ya yakın sporcumuz bulunmakta. Bunlardan 5'i ikiz. 3 ikizimiz şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Diğer bir ikizimizin ise teki katıldı. Onların birbirleri ile yarışmaları çok heyecanlı ve zevkli oluyor" dedi.



Şampiyonanın büyük bir heyecana sahne olduğunu söyleyen Buz Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ise şöyle konuştu:



"Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, sezonun son yarışması. Şampiyonaya katılan sporcular 4 ayrı yarışmadan geçti. 107 sporcu burada yarışma hakkı kazandı. 16 ayrı kategoride yarışan sporculardan dereceye girenlere madalyaları verilecek."



Görüntü Dökümü



------------



-Yarışlar



-Düşen sporcular



-İkiz sporcular



-Sporcularla röp.



-Gökhan Özdemir ile röp.



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,



======================



Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.



Nusaybin'e 30 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulunan Açık köyünde, 5 metre derinliğindeki kuyuya yavru bir köpeğin düştüğünü gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, 2 gündür mahsur olduğu belirtilen köpeği kurtarmak için köye gitti. Ekipler, uzattıkları merdivenle kuyuya inip, yavru köpeği çıkardıktan sonra köy sakinlerine teslim etti.



Görüntü Dökümü:



----------



Kuyuya merdivenle inen itfaiye eri



Yavru köpek kuyudan çıkarılırken



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),



===================



Levent Yüksel'den Bursa'da nostalji rüzgarı



Klasikleşen bir çok şarkısıyla beğeni toplayan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vurmuş şarkılarını Bursalılar ile birlikte söyledi.



Türk müziğine damga vurmuş isimlerden Levent Yüksel, dün gece sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü sanatçı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamladı. 90'lı yıllara damga vurmuş şarkıları 'Zalim' ve 'Beni Bırakın' gibi unutulmayan şarkılarıyla Bursalıları büyüleyen Yüksel, özellikle 'Medcezir' adlı bir klasik haline gelen şarkısını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Mekandaki bin 200 kişi hep bir ağızdan ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederken, aynı zamanda nostaljik melodiler ile geçmişe de yolculuk yaptı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Levent Yüksel, konser sonunda hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla Bursalıları coşturdu ve teşekkür ederek programını noktaladı.



Görüntü dökümü;



----------------



-Konserden detaylar



-Dinleyicilerden detaylar



Süre: 3.44, Boyut: 493 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

