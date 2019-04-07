Dha Yurt Bülteni -7

Kaza sonrası silah çeken adamı, kızı ikna ettiGaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

Kaza sonrası silah çeken adamı, kızı ikna etti



Gaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.



Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada kazaya karışan kadın sürücüsünün babası olduğu iddia edilen kişi, belindeki tabancayı çekti. Kadın sürücü, öfkeli babasını güçlükle sakinleştirdi.



Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kızın silahlı babasını ikna etmeye çalışması



Genel ve detay görüntüler



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,



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Diyarbakırlı kadınlar, çini işlemeciliği ile üretime katılıyor







Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde çini kursuna katılan kadın kursiyerler, bu sanatı öğrenip, ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor. Kurs eğitmeni Sevda Erbey, kadınların yaptığı ürünlerin 120 lira ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlara satıldığını söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kadın, çocuk, genç ve engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, sorunlarını çözmek ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla açılan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ndeki çini kursunda kadın kursiyerler, çini sanatını öğreniyor. Kadınların ürettiği ürünler, 120 lira ile 6 bin lira arasında satılıyor.



?Kurs eğitmeni Sevda Erbey, 11 yıldır çini sanatıyla ilgilendiğini, bilgi ve tecrübelerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedeflediğini söyledi. Erbey, "Diyarbakır'da çini denilince, kimse Diyarbakır ve çiniyi birbirine bağdaştıramıyordu. Bu benim için çok önemli bir şey. Ne kadar insana ulaşabilirsem, o kadar iyi. 30 öğrencim var. Öğrencilerin 6- 7 aylık eğitim dönemi oluyor, ancak bu işi öğrenmek için yeterli değil. 3 yıldır gelen öğrencim de var. Yaklaşık bir öğrencinin 3- 4 yılını vermesi gerekiyor ki tek başına bu işi yapabilsin" dedi.



'EN GÜZEL AŞAMASI, FIRINLANMASI'



Çini işlemeciliğinin en güzel uğraşının fırınlama aşaması olduğunu belirten Elbey, "Çini çok zahmetli ve sabır isteyen bir iş. İlk aşamasında desenin tasarımı var. Tasarım yapıldıktan sonra iğneli kalemlerle tek tek deliniyor. Delindikten sonra çiniye aktarma tekniğimiz var. Aktarmada da kömür tozunu kullanıyoruz. Sonra boyaması yapılıyor. Boyadan sonra sır dediğimiz bir madde var. Sırlanıp fırına atılıyor. 900 ile 1000 derecelik fırında pişiyor. Piştikten sonra, porselen görünümünü alıyor. Parlak ve renkleri daha canlı oluyor. En güzel aşaması zaten fırın aşamasıdır. Büyük bir sır içeriyor. Ürün nasıl çıkacak, renkleri hangi şekilde çıkacak, her seferinde bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Bazen üzüldüğümüz de oluyor. Bazen fırındaki işler paramparça olduğu günler de olabiliyor" diye konuştu.



120 İLA 6 BİN LİRA ARASINDA SATILABİLİYOR'



Üretilen ürünlerin 120 lira ile 6 bin lira arasında satıldığını ifade eden Erbey, çini işleme sanatının iyi bir gelir kapısı olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Öğrenciler aynı zamanda bunu bir kazanç kapısı olarak da yapıyor. İlk etapta etrafındaki arkadaş, eş ve dostlarla başlıyor. Bu şekilde güzel satış yapan öğrencilerim de var. Gelir açısından çok iyi. Çok zahmetli bir iş. Bütün aşaması elle yapılıyor ve aşamaları çok uzun. Fiyatlar 120 lira ile 5- 6 bin lira arasında değişiyor. Büyük ve özel tasarımlar olabiliyor, o durumda da fiyatlar yükselebiliyor. Birçok kursumuz var, ev kadınlarının günlük hayatlarının dışında kendisi için de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Kadın mutlu oldu mu, etrafındaki insanlar da mutlu olur. O yüzden kadınların kendileri için de mutlaka bir şey yapmaları gerekiyor. Çini zaten toprak, toprak olduğu için insanı dinlendiriyor ve huzur veriyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum."



Kursiyerden ev kadını 2 çocuk annesi Zerrin Gündüz ise, 3 yıldır çini işleme sanatı kursuna geldiğini söyledi. Gündüz, "Büyük vazolar da çalıştım, güzel objeler çıkardım. Hocamızın göstermesiyle güzel işler yaptık. Bu işi zor bırakırım gibi geliyor bana. Yaparken de büyük zevk alıyorum. Psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor. Ayrıca arkadaş ortamı olması, yeni insanlar tanımak, başka kültürleri öğrenmek çok güzel. Gelire de çevirmiş durumdayım. Arkadaş çevremde satın almak isteyenler oluyor. Birçok ürünümü de sattım. Gelir güzel, ancak ben üretmekten büyük zevk alıyorum. Gelir ikinci planda kalıyor" dedi



Görüntü dökümü -(Özel)



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Kurs gören kadınlar



Kurs aşamalarından detaylar



Kadınların çiniler üzerinde çalışması



Kurs eğitmeni Sevda Erbey'in ve kursiyer Zerrin Gündüz'ün röportajı



Üretilen ürünlerin fırına verilmesi, fırından çıkarılan ürünler



Ürünlerden detaylar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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İlaç almak için girdiği eczanede beyin felci geçirdi



Kırşehir'de, işçi emeklisi Vahit Şahin (55), ilaç almak için girdiği eczanede aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün öğle saatlerinde, Medrese Mahallesi'nde bulunan eczanede meydana geldi. Şeker ve tansiyon hastası olan işçi emeklisi Vahit Şahin, devlet hastanesindeki tedavisinin ardından reçeteye yazılan ilaçları almak için eczaneye gitti. Şahin, dükkanda aniden rahatsızlanarak, yere yığıldı. Şahin'in yardımına, eczane teknisyeni Sezer Gürses koştu. İlk müdahaleyi yapan Gürses, daha sonra 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Şahin, eczaneye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.



Öte yandan Vahit Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Güvenlik kamerası



Diğer görüntüler



Haber -Kamera: Özer KAYA-KIRŞEHİR - DHA



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Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyunu öğretmen kurtardı







Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.



Olay, Afşin'e bağlı Tanır Mahallesi'nde meydana geldi. Pikniğe giden öğretmen Ali Kürtül, iddiaya göre, koyun sesi duydu. Sesi takip eden Kürtül, Hurman Çayı'nda koyun gördü. Hızla akan çayın kenarına kadar gelen; ancak kayalıklardan çıkamayan koyunu kurtarmak için Ali Kürtül, suya girdi. Buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen koyunu kucağına alıp, kenara çıkaran Kürtül, çağırdığı mahalle sakinlerine teslim etti. Sırılsıklam olan Ali Kürtül, "Sanırım 1- 2 gün burada kalmış; çünkü çok bitkin ve ayakta duracak hali yoktu. Ben de koyunu bu durumda görünce hemen suya girip, kucağıma alıp çıkardım daha sonra da mahalleliye teslim ettim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hurman Çayı'ndaki koyun



Ali Kürtül'ün çaya girmesi



Öğretmenin koyunu çaydan çıkarması



Yerde yatan koyun



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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