Dha Yurt Bülteni-7

1)İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER, MAZBATASINI ALDIİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar'daki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devrettikten sonra, İzmir'e gelerek İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar'daki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devrettikten sonra, İzmir'e gelerek İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Soyer, 'Şerefli babanın şerefli oğlu' sloganları ile karşılandı. İzmir'in 35'inci belediye başkanı olduğunu belirten Soyer, "Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım" dedi.İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, sabah saatlerinde ilçedeki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devretti. Daha sonra İzmir'e gelerek Kültürpark 4 No'lu Hol'de İl Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'dan mazbatasını aldı. Kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Tunç Soyer, burada kısa bir konuşma yaptı. Tarihi milattan önce 6 bin 500 yıl öncesine giden 8 bin 500 yıllık şehre belediye başkanlığı seçilmenin büyük gururunu yaşadığını söyleyen Soyer, "İzmir'in 35'inci belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım. Bu görev aslında bir nöbet. Nöbetin sonunda gururla bırakmayı bileceğiz. Bana oy veren vermeyen herkesin bu kentte daha büyük onur duyarak yaşaması için, bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım."



2)PALU AİLESİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına başlandı. Palu ailesi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonunda hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Tuncer Ustael bugün cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından; İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanacak.



Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.



Mahkemede ifade veren Tuncer Ustael, Palu ailesi ile birlikte kendisine ait araçta yaşadıklarını, Meryem Tahnal'ın kaybolduğunu, bir daha da kendisini görmediğini söyledi. Tuncer Ustael, Hikmet Ş. ve Yusuf Ş.'nin, Meryem Tahnal'ı iğne vurarak öldürdüklerini duyduğunu ileri sürdü. Tuncer Ustael cin işlerine inanmadığını belirterek, "Ölen Meryem'in eşinin ailesi problemliydi, bu nedenle beni suçlandıklarını düşünüyorum. Ben bu olaylar öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Benim araçta yaşamaya başlamamın cin ve benzeri şeylerin etkisi yoktur. Ben böyle şeylere inanmam. Arabada yaşamaya başlamamızın nedeni Meryem'in ailesinin bizi tahdit etmesidir. Ben bu aileden uzak durmaya çalıştım." dedi. Mahkeme Hava Palu'nun ifadesinin alınması ile devam etti.



3)BAŞKAN SAYAN'IN KAPISINI SÖKTÜĞÜ MAKAMA AKIN ETTİ, İŞ İSTEDİLER



MAKAM kapısını söken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a ziyaretçi akını yaşandı. Başkan Sayan'ı tebrik eden vatandaşlar, iş istediler.Geçtiğimiz Cuma günü seçim kurulundan mazbata alarak göreve başladıktan sonra makam kapısını söken Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Sayan'ı ziyaret ederek görevinden dolayı kutlayan vatandaşlar, sorunlarını da iletti. Mahallelerinde yaşadıkları problemleri dile getiren vıatandaşların büyük bir bölümü iş isteğinde bulundu. Başkan Sayan, vatandaşlardan gelen yoğun iş talepleri üzerine gerekli iş alanları ve istihdam için çalışmalar yapacağını belirtti. Sayan, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak gerekenin yapılacağını bildirdi.Başkan Sayan, "Bizler Ağrı'mızın doğunun parlayan yıldızı olması için elimizden geleni yapacağız. Ekibimizle, belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Tebrik etmeye gelen değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum, bizleri şereflendiriyorlar" diye konuştu.



4)LİSELİ KIZA ORMANDA DAYAK SANIKLARINA 23'ER YIL HAPİS İSTEMİ



ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18), ormanlık alana götürüp darbeden 6 sanıktan 3'ü hakkında, 23'er yıla kadar hapis istendi. Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer alınca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



3 SANIK HAKKINDA DAVA



Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



'ACABA SİLAHLA MI ÖLDÜRSEK'



Sanıklardan A.S. ile Y.K. arasında arkadaşlık ilişkisi bulunduğu ifade edilen iddianamede, S.D'nin erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaşlık yapmak istediği duyumunu alan A.S.'nin, bunun üzerine genç kızı bir eve görüşmeye çağırdığına dikkat çekildi. Evde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkan S.D'nin, sanıklar A.S., M.C.Y. ve yaşları küçük olduğu için haklarında ayrı soruşturma yürütülen S.D.K, M.G. ile M.S.'nin yardımıyla zorla araca bindirildiği, ormanlık alana gidilirken genç kıza yumruk ve tokatlarla vurulduğu iddianamede yer aldı. Ardından M.C.Y'nin kurusıkı tabancayı mağdura doğrulttuğu ve A.S.'nin de bu sırada "Acaba silahla mı öldürsek" diyerek S.D'yi tehdit ettiği belirtildi.



Varsak'taki ormanlık alanda araçtan indirdikleri S.D.'yi rızası dışında alıkoymaya devam eden sanıkların, ardından genç kızı Y.K.'nin bulunduğu yere götürdüğü kaydedildi. Sanıkların daha sonra S.D.'yi bu kez Y.K.'nin kullandığı araca zorla bindirerek Çankaya Mahallesi'ndeki Mazı Dağı'nda ormanlık alana götürdükleri aktarılan iddianamede, burada da genç kızın sanıklarca darbedildiği belirtildi.



TELEVİZYON KANALINA GÖNDERİLİNCE ORTAYA ÇIKTI



İddinamede, Y.K'nin 'sallama' diye tabir edilen bıçağı boynuna dayadığı S.D.'yi ölümle tehdit ettiği, diğer sanıkların ise bu sırada ceplerini aradığı, para çıkmayınca daha sonra getirmesi için benzer tehditlerde bulunduğuna vurgu yapıldı. Sanıklar M.C.Y. ile M.S.'nin yaşananları cep telefonlarının kameralarıyla kaydettikleri, sonrasında bu görüntülerin diğer sanıklarla paylaşıldığı anlatıldı. A.S.'nin bu görüntüleri mağdur S.D.'nin eski erkek arkadaşı H.C.Y.'ye gönderdiği onun da görüntüleri arkadaşı İ.K.'ya gönderdiği kaydedildi. İ.K.'nın görüntüleri bir televiyon kanalının ihbar hattına göndermesi üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada sanıkların yakalandıkları ifade edildi.



İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan M.C.Y.'nin de tutuklanmasını istedi.



Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.



ANTALYA-DHA



====================================================



5)SUYA GÖMÜLEN CİPTEN ÖNCE KENDİNİ SONRA ARACINI KURTARDI



ISPARTA'da Mehmet Eskici'nin gezintiye çıktığı cipi gölet kenarında beklediği sırada suya gömülmeye başladı. Can havliyle kendini araçtan dışarı atan Eskici arkadaşlarının yardımıyla önce kendini ardından da insan zinciri ve halatlarla aracını kurtardı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün Atabey ilçesindeki gölette meydana geldi. Isparta Davraz Offroad Kulübü üyesi 35 kişilik grup arazi araçlarıyla tura çıktı. Bir süre sonra grup yaklaştıkları göletin kenarında durdu. Bu sırada Mehmet Eskici'nin kullandığı cip bir anda batmaya başladı. Sürücü önce araçtan çıkarak kendini kurtarırken, ardından da suya batmak üzere olan cipini arkadaşlarının yardımıyla kurtardı. Halat yardımıyla kıyıya çekilen araçta maddi hasar oluştu.



KURTARILMA ANI KAMERADA



Mehmet Eskici'nin aracının batmaya başlaması ve Eskici'nin hem kendisi hem de aracını kurtarmak için verdiği mücadele gruptaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde batmaya başlayan aracından çıkan Mehmet Eskici'nin cipin arkasından tuttuğu, bu sırada arkadaşlarının da kendisine yardım ederek insan zinciri oluşturdukları yer aldı. Hemen arkasından halatın bağlandığı cipin, başka bir araç yardımıyla çekilerek kurtarılması görüntülere yansıdı.



6)ÇORLU'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen uygulamada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 25 kaçak göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehir girişinde kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüpheli araçları durdurup kimşik kontrolü yaptı. Yapılan denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



7)ADIYAMAN'DA, GEÇİCİ İŞE BAŞVURU KUYRUĞU



ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program kapsamında kentteki kurumlarda istihdam edilecek 2 bin 890 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruk oluşturdu.



Adıyaman kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumlarında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin 890 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. 6 ay süreli işe alımların duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.



Cuma günü sona erecek müracaatların ardından işe alınacak kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.



İŞKUR Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, kura çekiminin ardından işe başlayacak kişilerin 6 ay süreyle görevlendirilecekleri kurumlarda istihdam edileceğini ifade etti.



8)BOŞ DAİREDEKİ YANGIN PANİK YARATTI



TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.



Olay, ilçeye bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Kumbağ Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki boş daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri ise binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının banyodaki elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Yangın sonucu dairede maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



