Dha Yurt Bülteni-7

1)HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADAGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sepetli motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sepetli motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 28 Mart günü ilçeye bağlı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile sepetli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin yardımı ile ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek hastaneye gitti. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Güvenlik kamerası



Kaza yeri



Çarpışma anı



Genel ve detay görüntüler



( Haber- Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP-



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB



==============================================



2)KAYSERİ MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI



FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine operasyon başlatan polis, Kayseri ile Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün sözde mahrem imamları tarafından iletişim kuruldukları belirlenen 13 eski polis, gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan 7 şüpheli ise Kayseri'ye getirilerek, sorguya alınacak.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Yakalanan ihraç polislerin Emniyete getiriliş görüntüsü (polis kamerası)



-Diğer görüntüler



Haber -Kamera: KAYSERİ- DHA



=================================================



3)ÖĞRENCİLERİN YOL ÇİLESİ



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Ağılcık ve Çobanpınar mezralarının yolu, baharın gelişiyle birlikte çamur deryasına dönüştü. Her 2 mezradaki 60 öğrenci, sert geçen kışta yapımı yarım bırakılan yolda mahsur kalan servis araçlarını, dizlerine kadar çamura girerek itmek zorunda kalıyor. Yüksekova'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Ağılcık ve Çobanpınar mezralarına giden yolun yapımı, çetin geçen kış şartları nedeniyle yarım kaldı. Havaların ısınması ve yağmurların etkisiyle, yüksek yerlerdeki karlar eridi, akan sular nedeniyle yol çamur deryasına dönüştü. Bu 2 mezrada taşımalı sistemle Dereiçi mezrasındaki ilk ve ortaokulda okuyan 60 öğrencinin yolculuğu da çileye dönüştü. Yaklaşık 1 kilometrelik yolda, servis araçları, çamura saplanıp, yollarda kalmaya başladı. Öğrenciler, yer yer dizlerine kadar ulaşan çamurun içerisine girip, servis araçlarını itiyor.



Öğrenciler ve servis sürücüleri, müteahhit firmanın kışın gelmesiyle birlikte yolun yapımını yarım bıraktığını, bu nedenle de sorun yaşadıklarını anlattı. Yola dökülen hafriyat, toprak ve molozların yağışlarla birlikte çamur deryasına dönüştüğünü, her gün elbise yıkatmak zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Çamurlu yolda ilerleyen öğrenci servisleri



-Çamurda saplanan servisler



-Çamurda patinaj yapan servis



-Öğrencilerin servisten inmesi



-Servis sürücüsünün kürekle suyun önünü açmaya çalışması



-Öğrencilerin çamura saplanan servisi itelemeleri



-Patinaj yapan servisten öğrencilere çamur püskürmesi



-Genel detaylar



-Öğrencilerden Ferit Fırat'ın konuşması



-Servis sürücüsü Abdulhadi İliş'in konuşması



-Çevrenden genel detaylar



HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),



=================================================



4)ANNE VE BABASININ TERK ETTİĞİ BELİNAY'A, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Kayseri'de babasının doğmadan önce, annesinin de doğumdan 6 ay sonra terk etmesinin ardından anneannesi Hatice Günek'in (47) bakımını üstlendiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç'a (10), üniversite öğrencileri doğum günü sürprizi yaptı.



2009 yılında Celal K. ile evlenen Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı ve doğumdan 6 ay sonra boşandılar. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına bebeğinin neden olduğunu söyleyerek, onu terk edip başka birisiyle evlendi.



ANNEANNESİ BAKIMINI ÜSTLENDİ



Anne ve babasının terk ettiği Belinay'ın bakımını, anneannesi Hatice Günek üstlendi. Hatice Günek, hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyebilen ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan torununu büyütürken, okula gitmesini de sağladı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Belinay, 'anne' dediği anneannesinin desteğiyle hayata tutundu.



ÖĞRENCİLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Belinay'ın zorlu yaşamını basında gören üniversite öğrencileri, onu evinde ziyaret etti. Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, doğum gününde Belinay'ı evinde ikinci kez ziyaret ederek sürpriz kutlama partisi düzenledi. Üniversiteliler, Belinay ile oyunlar oynayıp, pasta keserek yaş gününü kutladı.



Kayseri Genç Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Gülay Bölükbaşı, "Bugün Belinay'ın doğum günü. Onun yanında olup güzel bir gün geçirmesini istedik. Topluluğumuzun amacı da ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp, onlara hediyeler vermek. Belinay'ın yanında olduğumuz için çok mutlu olduk. İnşallah kendisi de mutlu olmuştur" diye konuştu.



'BENİM BÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPACAK GÜCÜM YOK'



Hatice Günek ise torununun sağlık giderlerini karşılayabilmek için evdeki eşyalarından bazılarını satmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Bu durumun basında yer almasının ardından hayırseverler az da olsa eşya yardımı ve para yardımında bulundu. Ancak bizim için en önemli destek üniversite öğrencilerinin yaptığı sürpriz doğum günü partisiydi. Hepsinden Allah razı olsun. Ağabey ve ablaları, Belinay'ın doğum gününü kutlamaya geldi. Benim böyle bir sürpriz yapmaya gücüm olmadığı için gençlerimiz sağ olsun yaptılar. Belinay çok mutlu oldu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Belinay'ın üniversite öğrencileri ile oyun oynaması



-Hatice Günek ile röportaj



-Üniversite öğrencisi Gülay Bölükbaşı ile röportaj



-Doğum günü pastası kesilmesi



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,



==============================================



5)ŞEHİT AİLELERİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ'A ZİYARET



Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit çocukları, üzerlerinde polis kıyafetleriyle birlikte Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş ise şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi. 2015 yılında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak etmesiyle şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın 11 yaşındaki kızı Zehra Bardakçı ise Aktaş'a kendi yazdığı mektupta, "Öncelikle her zaman, her yerde bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günde, kötü günde babamızın yokluğunu hissettirmeden, bize kocaman bir aile oldunuz. Biz de sizin emeklerinizi boşa çıkarmayıp, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olacağız. Şehit çocuğu olarak ülkemize her zaman sahip çıkacağız" dedi. Aktaş ise Zehra'yı öperek yazdığı mektubu aldı.



Daha sonra şehit çocuklarına 'çocuk polis' kartı verildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşinin şehit çocuklarını karşılaması



Şehit aileleri ile selamlaşmaları



Makamdan genel görüntüler



Bir şehit kızının mektubunu okuması



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=================================================



6)ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP BABA MESLEĞİNE BAŞLADI, AYDA 2 BİN ÜRÜN ÜRETİYOR - (ÖZEL)



Bingöl'de 9 yıl anasınıfı öğretmenliği yapan Ayşe Dinler (36), öğretmenlikten istifa ederek baba mesleği tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde kiraladığı evde tekstil atölyesini kuran Dinler, 5 personelle aylık 2 bin ürün üretiyor. Hibe desteğiyle iş alanını geliştiren Dinler, 300 kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.



Anasınıfı öğretmeni Ayşe Dinler, 2016 yılında mesleğinden istifa ederek, baba mesleği olan tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde atölye kurma girişiminde bulunan Dinler, iş yeri kiralarının pahalı olmasından dolayı bir daire kiraladı. 2 personelle işe başlayan Dinler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) sunduğu projeyle 150 bin lira destek aldı. Aldığı desteğin ardından işini geliştiren Dinler, işçi sayısını 5'e çıkardı. Dinler, ayda 2 bine yakın ürün üretilen atölyedeki işçi sayısını 300'e çıkarmayı amaçlıyor.



'AYLIK 2 BİNE YAKIN ÜRÜN ÜRETİYORUZ'



Dinler, önümüzdeki dönemlerde geliştireceği projeyle 300 kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedeflediğin ifade ederek, "9 yıl ana sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra, baba mesleğini yaşatmak için bıraktım. İşe ilk olarak ev tutarak başladım. Dükkan kiraları yüksek olduğu için ev tutmak daha cazip geldi. Ben dahil olmak üzere 2 personel ile ev tekstil ürünleri yapmaya başladık. Aylık 2 bine yakın ürün üretiyoruz. Bunu iç piyasaya pazarlamaya başladık. KOSGEB'ten 150 bin liralık destek alarak makine ve çeşitli materyal alımları yaptım. Fırat Kalkınma Ajansı'ndan da destek almayı düşünüyorum. Buradan destek alırsam, bin metre karelik başka bir alana taşınarak kendi markamla dış piyasaya hazırlayacağım. Çalışanların sayısını da 300'e çıkarmayı hedefliyorum" dedi.



Bingöl'de kalifiye personel bulmakta güçlük çektiğini anlatan Dinler, "Bingöl'de personel sıkıntımız var. Yatırımcıların buraya gelmesini bekliyoruz. Ne kadar yatırım olursa, eleman potansiyelimiz de o kadar iyi olur. Buradaki insanlarımız çalışmak istiyor. Fakat bugüne kadar buraya ciddi bir yatırım yapılmamış. Toplu olarak çalışma alanları olmadığından bireyler bir arayış içerisindeler" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Ayşe Dinler'in tekstil atölyesinde dikiş yapması



Ayşe Dinler'in tekstilde çalışan elemanlarıyla birlikte çalışması



Ayşe Dinler'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



=================================================



7)OYUNCAK ARABA MERAKI KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ



Çanakkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Özcan Örs (42), 15 yıl içinde yaklaşık 350 klasik ve spor oyuncak arabalı koleksiyon oluşturdu. Türkiye ve yurt dışından aldığı oyuncak arabalarla oluşturduğu 17 bin TL değerindeki koleksiyonuna gözü gibi bakan Örs, "İki oğlum var. Ara sıra bu arabaları eve götürüp, oynuyorlar. Onlar uyuduktan sonra arabaları tekrar alıp, iş yerime getiriyorum. Çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan biri diye düşünüyorum. İnşallah onlar da torunlarına saklarlar" dedi.



Barbaros Mahallesi'nde ofis makineleri servisi üzerine iş yeri bulunan Özcan Örs, çocukluk yıllarında klasik ve spor otomobillere ilgi duymaya başladı. 2004'te İstanbul'a iş seyahatine çıkan Örs'ün otomobil merakı, oyuncak arabaya yöneldi. Özcan Örs, Mısır Çarşısı'nı gezerken bir klasik oyuncak araba satın aldı. Bu hobisini sürdüren Örs, geçen 15 yıl içinde Türkiye ve yurt dışından satın aldığı klasik ve spor oyuncak arabalarla yaklaşık 350 parçayı bulan koleksiyonun sahibi oldu.



17 BİN TL DEĞERİNDE



Örs'ün koleksiyonundaki oyuncak arabalar arasında İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'in yanı sıra, Ukrayna ve Çekya'nın başkenti Prag'dan 50 ile bin TL arasında değişen fiyatla satın aldığı oyuncak arabalar bulunuyor. Koleksiyonunun değerinin yaklaşık 17 bin TL olduğunu belirten Özcan Örs, gözü gibi baktığı oyuncak arabaları iş yerinde 2 cam dolap içinde sergiliyor.



'ÇOCUKLARIMA BIRAKABİLECEĞİM EN İYİ MİRAS'



İlk oyuncak arabayı İstanbul'a iş için gittiğinde Mısır Çarşısı'ndaki oyuncakçı dükkanından satın aldığını belirten Örs, "Araba koleksiyonum, merakım büyüdü. Çeşitli araçlara merakım başladı. Spor tarzı araçların yanı sıra klasik nostalji olan araçları da almaya başladım. Yurt dışı gezilerimde özellikle Rus pazarında çocukların oynamış oldukları oyuncakları aldım. Bu koleksiyon merakım çevrem tarafından takdir ediliyor. Arkadaşlarım da gezileri sonrası bana oyuncak araba getiriyor. Belki gerçeklerine binemedik bu eski araçların ama yenilerine binmeye çalışıyoruz. İki oğlum var. Bu oyuncak arabalar, çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan biri. O yüzden gözüm gibi bakıyorum. Temizliyorum, tozunu alıyorum. Hepsi değerli oyuncaklar. İnşallah onlar da torunlarına saklarlar. Yıllar sonra dedemin dedesi bırakmış diyebilirler. Çocuklarım ara sıra bu arabaları eve götürüp, oynuyorlar. Gece onlar uyuduktan sonra arabaları tekrar alıp, iş yerine getirip, yerine koyuyorum. Şu anda yaklaşık 350 oyuncak arabadan oluşan koleksiyonum var. Her tarzda araçları toplamaya çalışıyorum. Bunları da iş yerimde sergiliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Özcan Örs ve oyuncak araba koleksiyonundan genel ve detay görüntü.



-Özcar Örs'ün oyunca araba koleksiyonunu temizlerken ve sergilediği cam dolaba yerleştirirken görüntü.



-Oyuncak arabalardan detay görüntü.



-Özcan Örs ile röp.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=================================================



8)MURADİYE ŞELALESİ BAHARLA BİRLİKTE COŞTU



Van'da kış aylarında donarak eşsiz bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelişi ve kar sularının erimesiyle birlikte, coşkun bir şekilde akmaya başladı. Her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çeken şelale, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Bulunduğu ilçeden adını alan Muradiye Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Kış aylarında donan şelalenin debisi, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yükseldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Bol bol fotoğraf çeken turistler, şelale üzerindeki köprünün üzerinde çay içerek doğanın keyfini çıkarıyor.



'HAYRAN KALDIK'



İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla Van'ın güzelliklerini görmek için geldiklerini belirten Feza Uygun, gezdikleri yerler arasında özellikle Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldıklarını söyledi. Uygun, "Van'ın güzellikleri görmeye geldik. Van Kalesi, Muradiye Şelalesi'ni gezdik, akabinde Akdamar Adası'na gideceğiz. Şelaleyi çok beğendik, değişik bir atmosfer ve doğa harikası. İyi ki gelmişiz. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Havaların ısınmasıyla birlikte coşan şelaleden görüntü.



-Asma köprüden geçen vatandaşlar



-Şelale önünde hatıra fotoğraf çekenler



-Coşkun akan şelaleden detaylar



-Şelalenin karşısındaki kalabalıktan görüntü.



-Semaver çayı içen guruptan görüntü



Haber: Seracettin SEÇKİN/MURADİYE (Van),



=================================================



9)MAZGALIN GİDERİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mazgalın giderinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir mazgaldan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton blokların arasındaki demir mazgalın su giderinde mahsur kalan kediyi tespit etti. Kedinin gidere nereden girdiği anlaşılamadı. Çalışma başlatan ekipler, beton blokların bir bölümünü kaldırarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamı olan sokağa salındı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Cep telefonu ile çekilen kurtarma çalışmaları



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



=============

