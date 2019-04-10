Dha Yurt Bülteni -7

Giresun Adası için UNESCO sürecinde sona gelindi Giresun Adası'nın Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için UNESCO'ya rapor sunuldu.

Giresun Adası için UNESCO sürecinde sona gelindi



Giresun Adası'nın Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için UNESCO'ya rapor sunuldu. Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölüm Başkanı Dr. Gazanfer İltar, "Hem mitolojideki yeri hem arkeolojik buluntuları hem de kuş türleri ve endemik bitki türleriyle ada bulunmaz bir numunedir" dedi.



Karadeniz'de yer alan iki adadan biri olan ve 40 bin metrekare alanı ile Akdeniz Defnesi ve Yalancı Akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü ile karabatak ve martıların doğal olarak ürediği doğal ve arkeolojik sit alanı Giresun Adası'nın Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için çalışma başlatılmıştı. Ada'nın doğal, kültürel, flora ve fauna ile canlı türlerinin özelliklerinin yer aldığı rapor, UNESCO'ya sunuldu. Giresun Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kıyıdan 1,6 kilometre uzaklıkta yer alan ve hakkında birçok efsanelerin anlatıldığı, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı ada için ayrıntılı rapor hazırladı. Mitolojide, Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiği, 'Aretias, Nesos ve Khalkeritis' isimleriyle de anılan adanın doğal, kültürel, flora ve canlı türlerinin özelliklerinin yer aldığı hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu.



ÜST DÜZEY KORUNACAK



Raporda, Doğu Karadeniz'de Antik ve Orta Çağ'da yerleşik hayata geçilen tek ada olan Giresun Adası'nın mitolojideki yeri, üzerinde yer alan kültür varlıkları, flora ve faunası ile önemli bir yaşam alanı olduğuna yer verildi. İçerisinde surlar, manastır, şapel, çok sayıda pitos ile 300'ün üzerinde geleneksel yöntemlerle gömülmüş Bizans mezarı olduğuna yer verilen adanın kültürel zenginliğine vurgu yapıldı. UNESCO'nun değerlendirme sürecinin ardından başvurunun olumlu sonuçlanması ile sadece ülke çapında değil tüm dünyanın tanıdığı bir alan haline gelecek ada, yürütülen koruma faaliyetleri açısından en üst düzeyde uluslararası bir koruma statüsüne kavuşacak. Bu durum koruma faaliyetlerinin etkinliğini artırırken adanın gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı verecek.



DR. İLTAR: 'ADA BULUNMAZ BİR NUMUNEDİR'



Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölüm Başkanı Dr. Gazanfer İltar, milattan önceki yıllardan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahip olan Giresun Adası'nın Doğu Karadeniz'in arkeolojik açıdan en önemli yerleşim yeri olduğunu söyledi. Dr. İltar, "Bu bölgedeki Antik ve Orta Çağ'da yerleşim kısmen kesilerek 300-500 yıllık aralar verilmiş. Ancak; Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar sonucu elde ettiğimiz tespitler neticesinde ilk olarak M.Ö. 300'lü yıllarda yerleşimin başladığı, Orta Çağ'da Bizans döneminde kalenin yoğun olarak bir manastır işleviyle kullanıldığını görmekteyiz. Hem arkeolojik sit alanıdır, hem de doğal sit alanıdır. Hem mitolojideki yeri, hem arkeolojik buluntuları hem de kuş türleri ve endemik bitki türleriyle ada bulunmaz bir numunedir" dedi.



'LİSTEYE GİRECEĞİNE İNANIYORUM'



Arkeolojik kazılar, buluntular, doğal güzellikler, kuş türleri ve endemik bitkiler ile Giresun Adası'nın bir yaşanmışlığı ortaya koyduğunu söyleyen İltar, şunları dedi:



"Adanın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için değerlendirmeler devam ediyor. Biz inanıyoruz ki; Giresun Adası Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girecektir. Çünkü tek bir noktayla ön plana çıkmıyor. Mitolojide, arkeolojide yeri var, nadir bulunan kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki türleri var. Ayrıca kendi içinde kompleks yapı gibi düşünülmüş dini bir merkez. Van Akdamar Kilisesi'ni örnek olarak gösterirsek, üzerinde sadece bir kilisesi ve birkaç yapısı var. Ancak Giresun Adası komple bir tarihi doku konumunda. Çevresi surlarla çevrili, içerisinde çok sayıda Orta Çağ'dan kalma yapılar var. Hatta Antik Çağd'an kalma tapınaklar da varö



'ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK'



Adanın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla öneminin daha da artacağını ifade eden İltar, "Adaya sadece yaz aylarında hizmet veren bir yat var. Bu yatlarla gelen yerli ve yabancı turistler adaya inip etrafında turluyorlar ve yarım saat sonra adadan ayrılıyorlar. Bu yöntemle bile turist sayısı arttı. Her sene binlerce Arap turisti ağırlıyoruz. İlerleyen zamanlarda adadaki kazı çalışmaları tamamlanıp restorasyonla birlikte eski manastır havasının, surların, kilise ve şapellerin görülebilir hale gelmesiyle birlikte Giresun Adası'nı ziyaret etmek isteyenlerin inanıyorum ki aylar öncesinden randevu alması gerekecek. İşte UNESCO başvurumuz bu yüzden çok önemlidir" diye konuştu.



GİRESUN'DA UNECSO HEYECANI



Giresun Adası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için yürütülen çalışma kentte de vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Çalışmanın önemine dikkat çeken Namık Baltaoğlu, "Doğu Karadeniz'in insan yaşayabilen tek adası. Mitolojik olarak da tarihi bir geçmişi var. Aslında geç kalınmış bile olsa, böyle bir girişimde bulunulması Giresun adına ülkemiz adına çok sevindirici. Umarım bu çalışmalar olumlu sonuç verir" ifadelerini kullandı. Hüseyin Özgürel de, "Giresun Adası'ndaki tarihi doku bozulmadan düzenlenmeli. Tarihi yapılar ortaya çıkarılarak turizme açılmalı" dedi.



'GİRESUN ADASI' HAKKINDA



Giresun Adası, Karadeniz'de bulunan iki adadan biridir. Giresun Adası kıyıdan 1,6 km açıkta olup, 40.000 metrekare alana sahiptir. Adada özellikle Akdeniz Defnesi ve Yalancı Akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü bulunmaktadır. Sonradan 10 adet ağaç türü daha ilave edilmiştir. Karadeniz'de karabatak ve martıların doğal olarak ürediği ada aynı zamanda göçmen kuşların uğrak ve dinlenme yeridir. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunmaktadır. Amazon kadınlarının burada yaşadığına ve mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiklerine ve 'Aretias, Nesos ve Khalkeritis' isimleriyle anılan adada M.Ö. 2 bin yılından itibaren yerleşimin başladığı sanılıyor. Adada, 2011 yılında başlayan arkeolojik kazılarda kilise kalıntıları, tapınak, iskeletler, şarap fıçıları bulundu. Kazılar sonucunda adanın tarihte bir dini merkez olduğu belirlendi.



Görüntü Dökümü



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Giresun Adası detayları



Drone ile ada detayları



Dr. Gazanfer İltar ile röp.



Ada detayları



Vatandaş röp.



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA



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Kura ile 6 aylık iş sahibi oldular



Kilis'te, 4 bin 300 kişinin başvurduğu 6 aylık geçici işe alınacak 300 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.



Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesi'nde 300 kişinin çalışacağı 6 aylık geçici iş için 4 bin 300 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işe kabul edileceklerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kapalı spor salonunda noter huzurunda yapılan kurada isimleri çıkanların bu ay içinde çalışmaya başlayacakları bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Noter huzuruda çekilen kuralar



Spor salonundan görüntüler



Kura ile çekim yapılması



Yapılan röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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Ölen kediyi uyandırma çabaları hüzünlendirdi



Isparta'da bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi garip sesler çıkararak uyandırmaya çalışan başka bir kedinin halleri görenleri hüzünlendirdi.



Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, bir aracın çarptığı tahmin edilen kedi telef oldu. Yol ortasında hareketsiz kalan kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin davranışları ise dikkati çekti. Yerde yatanın başından ayrılmayan, garip sesler çıkararak ona dokunan ve koklayarak uyandırmaya çalışan kedinin çabaları görenleri hüzünlendirdi.



Kedinin durumuna üzülen bir vatandaş yardım etmek ve ölü kediyi yoldan kaldırmak için elini uzattı ancak diğer kedi zarar vereceğini düşünerek dokunmasına izin vermedi. Aynı vatandaşın daha sonra refüje çıkardığı kedi ölüsünü bırakmayan kedi, uyandırmaya çalışmayı sürdürdü.



Kedinin bu çabaları ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü



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Kedinin ölü kediyi kenara çekmeye çalışma gayretleri



Bir vatandaşın kediyi yerden almaya çalışmasına kedinin müdahalesi



Kedinin yoldan alınarak refüje bırakılması



Kedinin burada da ölü kediye teması



Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,



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Osmaniye'de 'Polis Haftası' kutlandı



Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Valilik Kompleksi'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, emniyet müdür yardımcıları ve amirler ile çok sayıda polis katıldı.



Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Dernek Başkanı Mahmut Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İl Emniyet Müdürü Okumuş tören sonunda mesai arkadaşlarına yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Vatanımızın birliği, milletimizin beraberliği, halkımızın huzur ve güvenliği için, ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditlere karşı anayasa ve kanunlar çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan soma da insan haklan ve hukukun üstünlüğünü ön planda tutarak kararlılıkla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimiz ve vefat eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazi ve emekli mensuplarımız ile görevi başında bulunan personelimiz ve ailelerine esenlikler dilerim."



Görüntü Dökümü



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-Osmaniye Valiliği Emniyet Müdürlüğü yazısı



-Emniyet mensuplarının tören alanında yerini alması



-Atatürk Anıtı



-Program sunumu yapan bayan komiser



-Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un çelenk sunumu



-OŞAD Başkanı Mahmut Kaplan'ın çelenk sunumu



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması



-Türk Bayrağının göndere çekilmesi



-Görevli polisin bayrağa selam durması



-İstiklal Marşı okunurken katılımcılardan detay



-Genel görüntü



BOYUT: 89.2 MB SÜRE: 02'54"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



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Bu köyde 90 yıllık seçim geleneği sürdürülüyor



Bitlis merkeze bağlı Keklikdüzü köyünde, muhtarlık seçimi, 90 yıldır ihtiyar heyetinin tek aday göstermesiyle yapılıyor.



Keklikdüzü'nün ihtiyar heyeti, seçim öncesi bir araya gelerek, muhtar adayını belirliyor. İhtiyar heyetinin gösterdiği tek aday, köylülerin de destek vermesiyle muhtar seçiliyor. Çalışacak en uygun adayın belirlendiğini anlatan köylüler, uygulamanın 90 yıldır sürdürüldüğünü belirtirken, bu sayede muhtarlık kavgası çıkmadığını dile getirdi. Köyde, 90 senede ikinci muhtar adayının çıkmadığı belirtildi.



Yaklaşık 400 nüfuslu ve 25 haneli Keklikdüzü köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından tek aday Cesim Aydın muhtar oldu. Kırgınlıkların olmaması için bu sistemi geliştirdiklerini kaydeden Aydın, "Köyün ihtiyar heyeti, bu kez beni aday gösterdi. Ben de verilen süre içinde köyüme hizmet etmeye çalışacağım. Köyümüzde yarış yok. Çevre illerde veya televizyonlarda görüyoruz; kavgaları, ölümleri görüyoruz" diye konuştu.



Görevi Cesim Aydın'a bırakan, eski muhtar Abdulkerim Karabulut ise "İhtiyar heyetini, her aileden 1 kişi oluşturuyor. Kim faydalı olacaksa ona karar veriliyor. Ben de görevimi Cesim Aydın'a devrettim. Allah nasip ederse 5 yıl sonra başka bir arkadaşımız muhtar olacak. Bu yolla kendi aramızda çıkacak kırgınlık veya kavgaların da önünde geçmiş oluyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Köyden genel görüntüler



-Köylülerden detaylar



-Köydeki vatandaşların mezarlıklar kenarında dua etmeleri;



-İhtiyar heyeti ile birlikte köyü gezen eski ve yeni muhtar



-İhtiyar heyetinden Abdulkerim Karabulut ile röportaj



-Eski muhtar ile röportaj



-Yeni muhtar seçilen Cesim Aydın ile röportaj



-Köyden ve köylülerden detay görüntüler



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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