Dha Yurt Bülteni - 7

Silahlı kuyumcu soygunu: 5 kilogram altınla kaçtılarBursa'da 2 şüpheli elinde silahlar ile kuyumcu dükkanını soydu, biri dükkan sahibi Mustafa Kurtul'u rehin alırken diğeri 1 milyon 200 bin lira civarındaki 5 kilogram altını alarak kaçtı.

Silahlı kuyumcu soygunu: 5 kilogram altınla kaçtılar



Bursa'da 2 şüpheli elinde silahlar ile kuyumcu dükkanını soydu, biri dükkan sahibi Mustafa Kurtul'u rehin alırken diğeri 1 milyon 200 bin lira civarındaki 5 kilogram altını alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İki şüpheli sabah saatlerinde ellerinde silahlar ile kuyumcu dükkanına girdi. İki şüpheliden biri kuyumcu dükkanının sahibi Mustafa Kapılı'yı (55) rehin alırken, diğer şüpheli ise dükkanda bulunan altınları çuvala doldurmaya başladı. Daha sonra 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtilen 5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası panik yaşayan Mustafa Kapılı durumu derhal polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcu dükkanına çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise inceleme başlattı.



SOYGUN ANI KAMERADA



Olay anları kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu dükkanına giren iki kişiden birisi, Mustafa Kapılı'nın karnına doğru silah dayayarak rehin alırken, diğer kişinin ise altınları hızla altınları çuvala doldurduğu görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerasından görüntüler



-Şüphelilerin dükkan sahibini rehin alması



-Dükkandan çuval ile kaçmaları



-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay



-Dükkan sahibinin polise olayı anlatması



-Görgü tanığının ifadesinden görüntüler



-Boş raflardan detay



-Olay yerinden görüntüler detaylar



Süre: 5.23, Boyut: 603 MB



Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA, - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



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Eda öğretmenin katil zanlısı, cezaevinde kendini astı



Mersin'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın (40), kaldığı cezaevinde kendisini asarak, yaşamına son verdi.



Olay, 7 Nisan günü Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan ve özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın evinden çığlık sesleri duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kızı ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.



Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının Kaymaklı'nın sevgili Umut Taşkın olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla Umut Taşkın'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda cinayeti 'kıskançlık' yüzünden işlediğini ileri süren Taşkın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.



KENDİSİNİ ASTI



Umut Taşkın, dün gece saatlerinde tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, cinayet sırasında yaralanan bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendisini astı. Görevliler tarafından fark edilen Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Zanlının emniyetten çıkarılıp polis aracın bindirilimesi



Emniyet ve cezaevi görüntüleri



SÜRE: 00'59" BOYUT: 104 MB



Haber-Kamera: MERSİN,



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Yasa dışı bahis zincirine operasyon: 15 gözaltı



Aksaray merkezli 5 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak kazandıkları paraları, sabıka kaydı olmayan üniversite öğrencilerinin hesabına belirli bir ücret karşılığı aktarıp, alan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, hesaplarına para aktarılmasını sağlayan öğrencilerle bir süre çalıştıktan sonra, onlara şebekeye yeni öğrenciler kazandırıp zincir oluşturduğu ileri sürüldü.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebekenin il düzeyinde belirlediği sorumlu kişinin, gezdiği kafelerde temasa geçtiği üniversite öğrencilerinden sabıka kaydı olmayan ve paraya ihtiyacı olanları belirleyip, şebekeye aracılık etmesini sağladığı belirlendi. Öğrencilerin hesap ve GSM bilgileri aracılığıyla da internet üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahisleri oynayıp, kazandıkları paraları öğrencilerin hesabına aktarıp, aldığını tespit etti. Şebekenin, hesaplarına para aktarılmasını sağlayan öğrencilerle bir süre çalıştıktan sonra, onlara şebekeye yeni öğrenciler kazandırıp zincir oluşturduğu ileri sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile birlikte yapılan araştırmada da 16 ayrı bankadan, farklı hesaplara yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Bahis zinciri oluşturan şebekenin yüklü miktarda vurgun yaptığı ileri sürüldü.



Polis, yaptığı çalışma sonucu Aksaray merkezli İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise bahis oyunlarından elde edildiği üzerinde durulan 250 bin lira para ile çok sayıda banka kartı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şebekenin diğer üyelerinin belirlenmesi içinde soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Feridun Düzağaç'tan efsanelere saygı



Bursa'da sahne alan Feridun Düzağaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı konserinde Aşık Mahzuni Şerif'i anarak, "Kıvanç duyduğum albüm 'Mahzuni'ye Saygı' albümü oldu. Işığı bol olsunö dedi.



'10'a Özel' albümüyle 4 yıllık aranın ardından yeniden müzikseverlerin karşısına çıkan Feridun Düzağaç, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Şarkılarına getirdiği kendine has yorumuyla uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı, 'Söz Ver' adlı şarkısıyla Bursalıları selamladı. Yeni albümden şarkılarının yanısıra 'Alev Alev' ve 'Beni Bırakma' gibi dillerde yer edinmiş şarkılarını da seslendiren Feridun Düzağaç, aynı zamanda Türk halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i de sahnede andı.



'IŞIĞI BOL OLSUN'



Türk müziğinde yer edinmiş isimlere yönelik yapılan saygı albümlerini çok önemsediklerini dile getiren Feridun Düzağaç, "Davet edildiğimiz sürece de, her kimin albümüyse katılmaya çalışıyoruz. Benim yer almaktan kıvanç duyduğum albüm 'Mahzuni'ye Saygı' albümü oldu. Işığı bol olsun" diyerek, unutulmaz halk ozanının 'Nem Kaldı' adlı türküsünü kendi yorumuyla okudu. Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Erkin Koray'ın 'Arapsaçı' adlı şarkısını da seslendiren Düzağaç, konser sonunda ise Barış Manço'yu anarak dinleyiciden büyük alkış aldı. Düzağaç konserdeki sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Görüntü dökümü



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-Konserden detaylar



-Düzağaç'ın sözleri



-Dinleyicilerden detaylar



Süre: 4.13, Boyut: 556 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,



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Barış Manço Akhisar'da konserle anıldı



Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen konserde, merhum sanatçı Barış Manço anıldı. Ayrıca sahneden bir kişi, işaret diliyle konseri seslendirdi.



Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Akhisar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Barış Manço'yu Anma Gecesi', Akhisar Belediyesi Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar'daki müzik öğretmenlerinden oluşan koro ve solistlerin söylediği şarkılar, aynı zamanda sahnede işaret diliyle seslendirildi. Toplam 16 şarkının seslendirildiği konseri, Akhisarlılar ilgiyle izlendi.



Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ve vatandaşlar geceye ilgi gösterdi.



Görüntü Dökümü



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Konserden görüntü



Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),



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Ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı



Aksaray'da ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarılıp, doğaya salındı.



Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, bir güvercinin ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını, çırpınıp uçamadığını fark etti. Ardından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni sayesinde ağaçtaki kuşu kurtarıp, doğaya saldı.



Görüntü Dökümü



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Mahsur kalan güvercinden detay



İtfaiyenin kurtarması



Kuşun doğaya salınması



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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