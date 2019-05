DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Barhal Deresi taştı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Çöken köy yolunda yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, otomobiliyle dereye düşmekten son anda kurtuldu.

Yusufeli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüksek bölgelerdeki karlar eridi. Kar sularıyla birlikte debisi yükselen Barhal Deresi taştı. Taşkın nedeniyle ilçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bıçakçılar köyünde ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Ahlat mevkisinde ise yol taşan dere nedeniyle hasar gördü. Altıparmak köyünün yolu dereye çöktü. Yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, çöken yolu son anda fark edince otomobille dereye düşmekten son anda kurtuldu. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar nedeniyle ilçenin elektriği de kesildi. AFAD ve Belediye ile Özel İdare ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Bu arada, Yusufeli ilçesinde su seviyesi yükselen Barhal Deresi ve Çoruh Nehri üzerine çelik halatlarla kurulan ahşap asma köprülere çıkan vatandaşlar, manzarayı seyrediyor.

Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesi'nde bir hafta önce kaybolan oğlak 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabaları sonucu kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Mahallesi'nde kaybolan ve sahibi tarafından aranan oğlak, vatandaşlar tarafından su kuyusunda bulundu. Akşam saat 22.00 sıralarında, su kuyusunda gelen oğlak sesini duyan vatandaşlar, yaklaşık 25 metrelik kuyudan oğlağı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkartıp sahibine teslim etti.

Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi

Antalya'da, bir dairede buzdolabından yangın çıktı. Duman dolan 12 katlı apartman tahliye edilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları için izleyen daire sahibi Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı.Yangın, dairede maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Uncalı Mahallesi 1327 Sokak'taki 12 katlı Selen Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede çıktı. Avni ve Zeliha Kapacıoğlu çiftine ait dairede buzdolabının alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Kapacıoğlu çifti hemen dışarı çıkarken, karşı komşuları Ali Seran, elektriği keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Kapacıoğlu'na olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Yüksekova sarıya büründü

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi baharın gelmesiyle sarıya büründü.

Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi dağlarla çevrili düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova İlçesi, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

(Özel) - Asgari ücretli, 14 yavru köpeği evinde besliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde asgari ücretle çalışan evli ve 4 çocuk babası Murat Yülek (47), anneleri ölen 14 yavru köpeğe evinde bakıyor. Yülek, yavruları mama ve sütle besliyor.

Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde oturan Murat Yülek, çalıştığı kahvenin önünde saatlerce kalan 14 yavru köpeğin annesini aramaya başladı. Yaptığı araştırmada, anne köpeğin telef olduğunu öğrendi. Yülek, birkaç günlüğüne bakımlarını üstlenmek için eve getirdiği yavruları biberonla süt vererek, beslemeye başladı. Yavruların 20 günlük olduğunu anlatan Yülek, kendi çocukları için almadığı sütü, onlar için aldığını söyledi. Yülek, "Bir değil, iki değil, beş değil, tam 14 tane. Onları sütle besliyorum. Bugüne kadar çok zorlandım. Kendi çocuklarıma almadığım sütü ilk defa onlar için aldım. Ben de birkaç gün bakarım demiştim, fakat şu an 20 gün oldu. Vücut dirençleri güçlensin diye anne sütüne eşdeğer mama verdim. Hastalandılar, veteriner arkadaşıma ricada bulunup, tedavilerini yaptırdım. Çocuklarımdan, işimden fedakarlık yapıp kazandığım ücreti ve zamanımı bunlara harcadığım zamanlar oldu" dedi.

BAKIMLARI ZORLAŞTI İÇİN SAHİPLENDİRMEK İSTİYOR

Yavru köpeklere her geçen gün bakmanın zorlaştığını söyleyen Murat Yülek, "14 tane oldukları için bakımları zor. Bundan sonra büyüdükçe bakımları daha da zorlaşacak. Ben çalışan bir insanım. Çalıştığım için çok fazla ilgilenemeyeceğim zamanlar olacak. Barınağa götürmekten yana değilim. Güvenilir aileler olursa veya sahiplenmek isteyen olursa, onlara göndermeye hazırım. Bunlar köpek yavrusu olabilir, ama onlar da birer cana sahip. Etrafımdaki arkadaşlarım ve komşularım önce tepki gösterdiler. Sonra onlara birkaç gün bakıp onları salacağımı düşündüler. Ama onlara bakmakla ısrarcı olduğumu anlayınca bu sefer bana yardımcı da olmaya başladılar" diye konuştu.

Mahalledeki çocuklarla birlikte yavru köpekleri severek onlara hayvan sevgisini anlatan Yülek, çocuklardan sokak hayvanlarına şiddet uygulamamalarını istedi. Yülek, şunları söyledi:

"Sokak hayvanları için herkes evlerinin önüne bir kap su ve yemek bıraksın. Yaz aylarında sokak hayvanlarını unutmayalım. Onları elimizden geldiği kadar koruyalım ve sahip çıkalım."

Murat Yülek'in komşusu olan Kenan Yaray ise, "Murat Yülek'i uzun yıllardır tanıyorum. Bu kadar hayvanlara düşkün olduğunu bilmiyordum. Kendisi asgari ücretle çalışarak 4 çocuklu ailesini geçindirmenin derdindeyken, 14 yavru köpeği besliyor. İnşallah birileri çıkar da kendisine hem yardım eder, hem de bu yavrulara sahiplenirler" dedi.

Wilma Elles: Çanakkale ruhunu yaşatmak için çektiğimiz film benim için çok önemli

Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' adlı sinema filminin çekimleri Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Filmin başrol oyuncularından Wilma Elles, "2016 yılında Türk vatandaşı olduğum için ve Çanakkale ruhunu yaşatmak için çektiğimiz film benim için çok önemli" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin düzenlediği senaryo yarışmasında Kadir Bozkurt'un yazdığı 'Mendilim Kekik Kokuyor' adlı uzun metraj sinema filmi projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirildi. Kemer ilçesinde başlayan filmin çekimleri Akseki ilçesinde devam edecek.

WİLMA ELLES VE MEHMET ÇEVİK ROL ALIYOR

Film çekimine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Türk Kızılayı, Antalya Valiliği, Kemer ve Akseki kaymakamlıkları, Kemer ve Akseki belediyeleri de destek veriyor. Yaklaşık 5 hafta sürecek filmde Wilma Elles, Mehmet Çevik gibi sinema ve tiyatro oyuncularının yanı sıra şehir tiyatroları ve özel tiyatroların oyuncuları da projede yer alıyor.

18 MART 2020'DE VİZYONA GİRECEK

Çanakkale ruhunu anlatan filmin yönetmenliğini Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yapıyor. 19 Mayıs'ta çekimleri başlayan ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı atmosferi anlatan sinema filmi 18 Mart 2020 tarihinde vizyona girecek. Ödüllü sinema filmi senaryosunda, kişisel hikayeler üzerinden Çanakkale Savaşı anlatılırken, Anadolu insanının geleceği ve bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklar vurgulanıyor.

'HERKESİN SAĞLIĞI İÇİN SAVAŞAN BİR ROLÜ CANLANDIRIYORUM'

Filmin başrol karakterlerinden Anzak hemşire Beatrice'i canlandıran Alman asıllı Türk vatandaşı Wilma Elles, canlandırdığı hemşire karakteri ve film hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Projeye çok güvendiğini ve 80 kişilik bir ekibin çalıştığını aktaran Wilma Elles, "Burada her şey son derece profesyonel olarak hazırlanıyor. Her şey orijinali gibi yeniden yapılmış durumda. Kemer'de Çanakkale'yi canlandırıyoruz ve o dönemde bu kaosun içerisinde benim rolüm 'Beatrice' adındaki hemşire ama kesinlikle bu iki düşmanın arasında hiçbir farklılık gözetmeden herkesin sağlığı için savaşan bir rolü canlandırıyorum. 'Beatrice bu kaosun içerisinde bir umut ışığı' dedi yönetmenimiz Hüseyin Bey. Çünkü o insanlığın göstergesi" dedi.

'ÇANAKKALE HAKKINDAKİ FİLMLER HEP OLMALI'

Bu filmin kendisi için çok önemli olduğunu onlatan Wilma Elles, "2016 yılında Türk vatandaşlığı aldım. Çanakkale ruhunu canlandırmak benim için çok önemli. Bu Çanakkale ruhunu hala her tarafta görüyorum. Yani insanlar bazen düşmanlığı yener ve insanlığını ortaya koyar ve bu film aslında bunu anlatıyor. Bu film barış filmi, aşk ve kardeşliği anlatan bir film. Tabii ki birçok kötü karakteri oynadım. İşte 'Vampir', 'Şeytanın kızı' gibi kötü kadın rollerindeydim. Benim için tabii ki hiçbirisi kötü değil. Onları severek canlandırdım ama bu rol gerçekten çok iyi bir karakter. Bu projede beni özellikle ikna eden, ödüllü senaryo olması. Bence Çanakkale hakkındaki filmler hep olmalı. Aslında bütün nesiller bunu görmeli. Bütün nesiller bu Çanakkale ruhunu görmeli, yaşamalı ve bu tecrübeyi tatmalı. Çünkü bu hep bize lazım olacak bir ruh" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMENİN PEŞİNDE'

Filmin senaristi Kadir Bozkurt ise "Arkadaşlarımız sette bir hayali gerçekleştirmenin peşinde. O hayalin de başlangıç noktasındaki kişi benim. O hayali ben kağıdın üzerine 1 yıllık bir uğraşla hayata geçirdim. Derken o proje 2015 yılında Çanakkale Savaşlarının 100'üncü yılında bir senaryo yarışmasında birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi ve o destekten yola çıkarak diğer destekçilerimizle de filmimizin çekim aşamasına geldik" dedi.

'SAVAŞ KARŞITI BİR FİLM YAPIYORUZ'

Filmin yönetmenlerinden Hüseyin Özden de şöyle dedi:

"Yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum bu projeye. Çanakkale savaşına giden, gönüllü katılan çocukların hikayelerini anlattık. Filmi neden Antalya'da çekiyoruz, o atmosferi bu coğrafyada bulduk. Amacımız Çanakkale Savaşı'nın tarihini anlatmak değil. Bir tarih filmi yapmıyoruz. Tarihi yazacak gücümüz olsaydı savaşı çıkartmazdık. Savaş karşıtı bir film yapıyoruz. Türkiye'de yapılmış, Türk insanının hayata geçirdiği evrensel bir film yapacağımıza inanıyoruz. Amacımız düşmanı yenmek değil, insanlığın içerisindeki düşmanlığı yenen, düşmanlığı yenmeye katkı veren bir filmi yapmak."

İlk film deneyimini Wilma Elles'in canlandırdığı Beatrice'nin çocukluk yıllarını oynayarak kazanacak olan babası Türk, annesi Ukraynalı olan 7.5 yaşındaki Maria İlknur Aliçavuş da ilk defa bir filmde oynadığını

devamını getirmek istediğini söyledi.

