DHA YURT BÜLTENİ - 7

Ameliyat olan Sefa, LGS sınavına hastanede girdi

Sivas'ta binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde çocukları için dua etti. Gürün ilçesinde yaşayan ve apandisit ameliyatı olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya ise sınava hastanede girdi.

Türkiye genelinde çok sayıda 8'inci sınıf öğrencisi, 'nitelikli' liseye yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. Adaylar arasında yer alan liseli Sefa Bozkaya ise sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Gürün Suçatı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesine başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde tedaviye alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek, bugünkü LGS'ye girmek istediğini söyledi. Öğrencinin talebini değerlendiren Milli Eğitim Müdürlüğü hastane ortamında sınav salonu oluşturulması durumunda sınavı yapabileceğini beyan etti. Hastanedeki dersliği sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi. Apandisit ameliyatı olan Bozkaya, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu" dedi.

Sınav gözetmeni Murat Öztekin ise öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi üzerine öğrencinin sınavını yaptıklarını dile getiren Öztekin, "Bizde geldik Sefa'nın sınavını yapacağız, hiçbir sıkıntımız yok. Üniversite yönetimine böyle bir imkan verdiği için ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İki bölümde gerçekleştirilecek LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı. Öğrenciler sınavda soruları çözmeye çalışırken, okul bahçelerini dolduran aileleri de heyecanla bekledi. Bazı veliler de Kuran okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

Zonguldak'ta, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kimliğini evde unutarak gelen kız öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. Okul önünde bekleyen veliler, öğrenciyi hızla nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almasını sağladı. Genç kız, kapıların kapanmasına dakikalar kala sınava yetiştirildi.

Liselere giriş sınavında Zonguldak merkez ve ilçelerinde toplam 5 bin 963 öğrenci sınava girdi. 22 okul ve 321 salonda yapılan sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla okul girişlerinde yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Lisesi'nde 09.30'da başlayacak sınava girmek için saat 09.20 sıralarında gelen kız öğrenci, nüfus cüzdanını evinde unuttuğu için okula alınmadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenci için okul önünde bekleyen veliler seferber oldu. Öğrencinin ailesine ulaşamayan veliler, okul yönetimiyle görüştü. Okul müdürü Muhammet Yıldız, yetkilileri arayarak öğrencinin durumunu anlattı. Yıldız, nüfus müdürlüğünden geçici kimlik belgesi alınması durumunda öğrencinin sınava alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine okul önünde bekleyen velilerden Baykal Güngör ve Umut Kılıç, kendi araçlarıyla öğrenciyi okulun yakınında bulunan Zonguldak Valiliği Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü.

5 DAKİKA KALA YETİŞDİLER

Kız öğrenci, ilk 15 dakika sınava alınma kuralıyla birlikte 9.40'da sınava yetiştirildi. Öğrencinin girmesinden 5 dakika sonra okulun kapıları kapatıldı. Öğrenciyi sınava yetiştirmeleri üzerine büyük mutluluk yaşayan Baykal Güngör, "Kimliğini annesinde unutmuş. Nüfus müdürlüğüne gittik. Memurlarda yardımcı oldu sağ olsunlar. Çocuğun geleceğini kurtardık" dedi.

Sınav boyunca sınıflarda ter döken öğrencilerin aileleri de okul önünde heyecanla bekleyerek dualar etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da öğrenciler, velileri ile koşarak sınava yetişti

Çorum'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Bazı öğrenciler, velileri ile birlikte koşarak son anda sınava yetişti.

Çorum'da, Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda LGS sınavına girecek bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine yetişebildi. Bazı öğrenciler ise velileri ile birlikte koşarak sınav merkezleri önüne geldi. Çocukları içeri giren veliler, dışarıda dua etti.

Bursa'da öğrenci ve velilerin LGS heyecanı başladı

Bursa'da Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu saat 9.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan binlerce öğrenci, istediği liseye girebilmek için ter döküyor. Aileler ise okulların bahçelerinde heyecanla bekliyor.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara akın etti. Öğrenciler sınıflarda sınava girerken, aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı annelerin çocukları için Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü.

Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30'da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.

Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yan yana yolculuk yapan 2 ayrı gencin motosikletleri üstünde yaptığı akrobasi hareketleri tepki çekti. Kendi canlarını hiçe sayan gençler, olası bir kazada başkalarına da zarar verebileceklerini düşünmedi.

İzmir- Manisa çevre yolunda ilerleyen iki motosikletli genç, yaptığı akrobasi hareketleriyle adeta ölüme davetiye çıkardı. İzmir yönüne ilerleyen motosikletli gençlerin başta kask olmak üzere herhangi bir koruyucu giysi kullanmadıkları görüldü. Hızla araçlarıyla ilerleyen gençler, motosikletlerinin üzerine yüzüstü uzanarak tehlike yarattı. Hareketleriyle sadece kendilerinin değil diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan gençleri, yolda ilerleyen bir sürücü cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, gençlere tepki gösterdi.

Abdulkadir, 1 dakikalık gecikmeyle LGS'nin ilk oturumunu kaçırdı

Adana'da Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girmek için Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Abdulkadir Kayra, kimliğini unutunca sınava alınmadı. Babasının evden kimliğini getirdiği Kayra, 1 dakikalık gecikme ile sınava giremedi.

Sabahın ilk saatlerinde sınava geç kalmamak için erkenden okula gelen veliler, okul bahçelerinin dışında bekletilirken, öğrenciler ise giriş zamanında içeriye alındı. Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde çocuklarını sınava getiren bazı veliler, okul kapılarında çocuklarının sınavlarının iyi geçmesi için dualar etti.

1 DAKİKA İLE SINAVA ALINMADI

Sınava girmek için annesi ve babasıyla Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Abdulkadir Kayra, kimliğini evde unuttuğu için sınav salonuna alınmadı. Kimliğini almak için babası hızla eve giden Kayra, okul önünde annesiyle birlikte bekledi. Babasının koşarak getirdiği kimliğini alıp, okula giren Kayra, saat 10.00'da başlayan sınav için 09.45 olan son süreyi 1 dakika geçtiği için sınava alınmadı.

Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

Erzurum Valisi Okay Memiş yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) inşaatında incelemelerde bulundu. İlk ışığın 2020'de alınacağını söyleyen Vali Okay Memiş, "Atatürk Üniversitesi bünyesinde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli teleskoplarından birisi Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek" dedi.

Vali Okay Memiş beraberinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile birlikte kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi alan aldı. Gözlemevininin 2023 vizyonunun çok önemli bir projesi olduğunu belirten Okay Memiş, bölgenin aynı zamanda turistik bir lokasyon olduğunu bildirdi. Vali Memiş, "Atatürk Üniversitesi bünyesinde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve hatta dünyanın en öneli teleskoplarından biri Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek. Erzurum bu sayede bilim kenti olacak inşallah. Biz buranın yolunu ıslah edecez. Konaklı'dan buraya gelen teleferik hattını da bulunduğumuz alana kadar getireceğiz. Yaz- kış bu alanı kullanacağız. Hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için. Burası aynı zamanda turistik bir lokasyondur. Bilime, astrofiziğe, uzaya merakla bütün bilim adamlarının insanlarımız, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi Erzurum'a çekeceğiz" diye konuştu.

Kurulan 4 metre çaplı teleskopun aynı zamanda Avrupa'da kurulu en büyük çaplı teleskop olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı ise şunları söyledi:

"Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi 2019'un sonunda ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacak.

Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, teleskopun aynı zamanda kırmızı ötesi gözlem yapacağına işaret etti. Yeşilyaprak, "Barındırdığı teknolojiler açısından, kendi sınıfında da öne çıkan bir teleskop oldu. 2023 öncesinde açılışı yaparak, ilk ışığını alarak uluslararası bir gözlemevi olduğu için dünya çapında buluşlara, keşiflere neden olacak bir Araştırma Merkezinin aslında temel unsuru ve Türkiye'nin en büyük teleskopu ve gözlemevi" dedi.

