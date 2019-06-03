DHA YURT BÜLTENİ - 7

'Pençe Harekatı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekatta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' 8'inci gününde sürüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik' girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na gelen askeri personel, helikopterlerle harekatın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu açıklandı. Harekatta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçlar geçişi

-Helikopterden görüntü

-DHA Muhabirinin anonsu

-Askeri araçlardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Eser PAZARBAŞI- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -

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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'ta Fizik öğretmeni olarak görev yapan Selahattin Soytürk (43), bayram tatili için Kayseri'ye gitmek için ailesiyle yola çıktı. Selahattin Soytürk yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Selahattin, eşi Nermin (38), çocukları Hatice (14), Muhammed (12) ve Aleyna Soytürk (9) yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahalesi

Diğer görüntüler

Süre: 4.56 Boyut: 275 MB

Haber- Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,

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Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, dün saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı. Devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen malzemeler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma

MERSİN kent protokolü, Ramazan Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, belediye başkanları ve STK temsilcileri yer aldı. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakırken, bazı şehit anneleri de evlatlarının kabri başında gözyaşı döktü.

2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın geçtiğimiz günlerde üniversite mezuniyetini kutlayan annesi Ayla Çiğa da oğlunun mezarı başında dua etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Su, "Huzur içinde bayramı idrak edeceksek, bu şehitlerimizin akıttığı kanların, gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucudur. Cenab-ı Hak milletimize zeval vermesin. Bu bayramların birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitlikten genel ve detay görüntüler

Şehit annelerinin genel ve detay görüntüleri

Bir şehit annesinin Kur'an okuması

Yiğitcan Çiğa'nın kabir görüntüleri ve fotoğrafı

Annesi Ayla Çiğa'nın dua etmesi

Vali Su'nun mezarlara karanfil bırakması ve açıklaması

SÜRE: 01'58" BOYUT: 213 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,