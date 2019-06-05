DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OTOMOBİLDE SOLUDUKLARI ÇAKMAK GAZI PATLADI; 2 ÇOCUK YARALANDI

BURSA'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E. (15) ve Emir D. (16), meydana gelen patlamada yaralandı. Patlamanın ardından kaçan çocuklar, yol ortasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., kullanılmayan park halindeki otomobilde, çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri sigara yakmak için çakmağı çakınca, patlama oldu. Patlamayla birlikte çocukların elbiseleri ve saçları alev aldı, otomobilin camları kırıldı. Paniğe kapılan Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., araçtan inip kaçtı. Patlamaya uyanan çevre sakinleri, olay yeri yakınında, yolda iki çocuğu baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla çocuklar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan E. ve Emir D.'nin vücutlarında ağır yanıklar olduğu belirtildi.

Patlamanın yaşandığı otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 çakmak gazı tüpü ve 1 çakmak buldu.

Mahalle sakinlerinden Turay Sarı, patlama olduğu sırada evde yattığını belirterek, "Ben evde yatıyordum, patlama sesini duyunca dışarıya çıktım, kapı ve pencereler kırılmıştı. Baktığımda araç boştu ve camları kırılmıştı. Bazı komşular da korktukları için bağırıyorlardı. Yaralanan çocuklar olay yerinden kaçmış. Patlama büyük bir gürültü ile oldu ilk başta, deprem zannettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Patlamanın meydana geldiği arabadan dış görüntüler

Aracın hasar görmesinden görüntüler

Araç içerisinde bulunan çakmak gazı ve çakmaktan görüntüler

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan görüntüler

Patlama sesine uyanan mahalleliden görüntüler

Vatandaşlar ile röportaj

Polis ekiplerinin incelemesinden detaylar



Süre: 03.44 Boyut: 419 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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2)MAZBATASI İPTAL EDİLEN MUHTARIN EŞİ SEÇİLDİ



KIRIKKALE'nin Ulaş köyünde, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimini kazanan Refik Ateş'in mazbatası, 2006'da 'evrakta sahtecilik' suçundan aldığı cezaya ilişkin 'yasaklanmış hakların iadesi' başvurusu yapmadığı için iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenen seçimi, yeniden aday olamayan Refik Ateş'in eşi Gülsüm Ateş, kazanarak, muhtar oldu. Refik Ateş, 60 hanenin bulunduğu Ulaş köyünde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni eski muhtar Zafer Güleşen'e karşı kazandı. Güleşen, mazbatası verilen Refik Ateş'i, 2006 yılında 'evrakta sahtecilik' suçundan hüküm giydiği iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayet etti. YSK, infazın ardından aralarında seçime girme yasağı da olan çeşitli haklarının iadesi başvurusu yapmadığı gerekçesiyle Refik Ateş'in mazbatasını iptal ederken, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi.

EŞİ MUHTAR OLDU

Refik Fidan, haklarının iadesi için yaptığı başvuru sonuçlanmadığı için 2 Haziran'da yapılan seçimde aday olamadı. Bunun üzerine Refik Ateş'in eşi Gülsüm Ateş, muhtar adayı oldu. Köy halkının talebiyle Gülsüm Ateş'in aday olması üzerine eski muhtar Zafer Güleşen, adaylığını açıklamadı. Tek aday olarak seçime giren Gülsüm Ateş, 124 seçmenden 105'inin oyunu alarak, muhtar seçildi.

'İMZAYI EŞİM ATAR, BİZ DE HİZMETİ GETİRİRİZ'

Refik Ateş, 2006'da aldığı cezaya ilişkin mahkemeye memnu haklarının iadesi için başvuru yapmadığı için mazbatasının iptal edildiğini belirterek, "2 Haziran'da süreç yetişmediği için yeniden aday olamadım. Köylülerimiz, komşularımız eşimi aday yapmak istediler, biz de onların takdiri ile eşimi aday ettik, kendisi seçimi kazandı ve köyümüzün muhtarı oldu. Başka biri de olabilirdi; ancak biraz siyasi çevremiz olduğu için köye hizmet edeceğimiz düşüncesiyle bizi desteklediler. 1 ay muhtarlık yaptım, köye birçok hizmet getirdim. Vatandaşımız bunu gördü ve eşimle birlikte şimdi bu yola çıktık. Şu anda daha mutluyum, yüküm biraz hafifledi, imzayı, mührü eşim atar biz de hizmeti getiririz" dedi.

'EŞİMLE BERABER HİZMET EDECEĞİZ'

2 çocuk annesi Gülsüm Ateş ise "Eşimizin ve dostumuzun tavsiyesi üzerine yola çıktık. Köylülerimiz bu evden muhtarlığın gitmeyeceğini ve ilelebet bizleri destekleyeceklerini ifade ettiler. Onların takdiri ve eşimin de desteğiyle bu görevi yapabileceğime inandıkları için birlikte el ele vereceğimizi bildikleri için bize bu yolda yardımcı oldular. Onların takdiri ve desteğiyle seçimlerde 105 oy aldım. Eşim muhtar olsa iyi olurdu; ancak artık beraber hizmet edeceğiz. Köylülerimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Köyümüzün hiçbir sorunu kalmayacak. 18 yıldır köyümüzde su sorunu var, özellikle yazın bu sıcaklarda kesiliyor. Ben kadın olduğum için bu sorundan oldukça rahatsızım taşıma tankerlerle gelen sularla idare ediyoruz. İlk etapta bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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3)NEVŞEHİR' DE 200 YILLIK 'YAHNİ' GELENEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR



NEVŞEHİR, - NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde 200 yıldır süren 'Yahni ve Çorba' geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Yuva köyünde her Ramazan Bayramı'nda yapılan 'Yahni ve Çorba' geleneği sürdü. Köy halkı, bayram boyunca köye gelen misafirlere yahni, pilav, çorba ve komposto ikram ediyor. Bayramın ilk günü sabah saat 06'00'da başlayan ikram, bayram sonuna kadar sürecek. Bu yılki etkinliklere AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir eski Belediye Başkanı Atilla Seçen ve STK temsilcileri de katıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 200 yıllık yahni geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Atalarından aldıkları mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Menekşe, "Bugün Yuva köyünde olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyorum. 200 yıllık bir yahni ve Çorba geleneğine şahit olduk. 450 haneli Yuva köyümüzün böyle bir geleneği yaşatması, yeni nesillere aktarması bizleri memnun etti. Atalarımızdan kalan geleneklerimizin yaşatılmasını, bundan sonraki nesillere aktarılmasını bu tür etkinliklerle bizler bir miras bırakmış oluruzö diye konuştu.

Yuva köyü Muhtarı Hasan Kaymak da dedelerinden gördükleri geleneği yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti. Hazırlıkların bir gün önceden başladığını aktaran Kaymak, "Sabaha karşı hazırlanıyor. Sabah namazının ardından vatandaşlar yemeğini yemeye başlıyor. Yahnimiz meşhurdur. Çorba, yahni, pilav ve komposto hazırlarız. Köy halkının yanı sıra misafirlerimize ve diğer köylerden gelen vatandaşlara ikram ederizö ifadelerini kullandı.

Köy halkından olan ve İstanbul'da yaşayan Hüsnü Öncül ise, halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla 200 yıldır yahni ve çorba geleneğinin sürdüğünü ifade ederek, "Bu bizim 200 senelik örfümüz, adetimiz. Kaynaşmamız ve birbirimizi yakından tanımamız için güzel bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizi inşallah bizden sonraki genç nesiller de yaşatacak. Ramazan ve Kurban Bayramında bu geleneğimizi yaşatıyoruz köyde dargınlık kavga dövüş hiçbir zaman olmaz bizim köyümüz birlik ve beraberlik içerisindedir bu birliği 200 yıldır devam ettiriyoruz bizden sonra gelecek olan nesillerde bu geleneği sürdürecektirö dedi.



YAYINCILIKTA ÜST LİGE TAŞIYAN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

ÇANAKKALE'de, projesi yarışmayla belirlenen, özgün bir mimarı yapıya sahip Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, kenti yayıncılıkta bir üst lige taşıyacak. Bununla da kalmayıp, 100 metre yüksekliğindeki kule, sosyal donatıları ve seyir terasıyla yeni bir cazibe merkezi oluşturacak. Merkeze bağlı Kalabalıklı köyü sınırlarındaki Radar Tepesi mevkiinde, 2017 yılında 34 milyon 200 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan 100 metre yüksekliğindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi inşaatının temeli tamamlandı. Halkın faydalanabileceği sosyal donatılarda ise, seyir terasını oluşturan yürüyüş yolu bitirildi. Yürüyüş yolunun alt kısmındaki sosyal donatıların yapımı sürüyor. 2020 yılı içinde hizmete açılması planlanan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, radyo ve televizyon vericisi olmanın yanında, Çanakkale Boğazı ve kent manzaralı yürüme yolları, ziyaretçi merkezi binasındaki oditoryum, restoran, kafe, hediyelik eşya stantları ile seyir terasının yanı sıra, radyo televizyon kulesinin altyapılarını içeren yayıncılık sistem odası, verici odaları, su deposu, jeneratör odası gibi teknik ekipmanları içeren alanlardan oluşuyor.

Şantiye Şefi Burak Yurt, Karasal Sayısal Radyo Televizyon Kulesi projesinin, 2016 yılında Çanakkale Valiliği'nin açtığı proje yarışmasıyla belirlendiğini söyledi. Çanakkale Valiliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın imzaladığı protokolün ardından da Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce (AYGM) kule inşaatına başlandığını belirten Yurt, projenin yalnızca bir yayıncılık kulesi olmasının yanında, seyir terası ve yaşam alanlarıyla kent sakinleri için yeni bir cazibe merkezi olluşturacağını söyledi.

100 metre yüksekliğindeki Kule'nin, korten çelikten imal edileceğini ifade eden Yurt, "Korten çelik kullanılmasındaki amaç, mimari olarak özgün bir yapıda olması içindir. Ziyaretçi merkezimizin içerisinde seyir terası, restoran, kafe, hediyelik eşya stantları, sergi salonları, oditoryum olacak. Alt katlarda ise, kule ile iletişimi sağlayan vericiler, kablolama sistemleri gibi kule ekipmanları yer alacakö dedi.

YÜZDE 55'İ BİTTİ

Yapımına 2017 yılında başlanan projenin fiziki olarak yüzde 55 oranında tamamlandığını anlatan Yurt, şöyle devam etti:

"Kule'nin 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Bittiği zaman yayıncılıkta bir üst lige çıkacağız. Bununla birlikte Çanakkale halkı da sosyal bir tesise kavuşmuş olacak. Kulenin toplam uzunluğu 100 metre olacak. Taban genişliği temelde 4 metreden başlayıp, yukarı doğru narinleşmektedir. En tepe noktası 2 metreye kadar düşmektedir. Bu Kule, hem sayısal yayıncılığın alt yapısını oluşturacak, hem de şu anda mevcutta var olan analog karasal yayıncılığa hizmet verecektir. Proje tamamlandığında, çevredeki verici direkleri komple sökülecek. Bunların vericileriyle beraber komple yeni binaya geçecek. Bölgede antenlerin yarattığı görüntü pisliği olmayacak."

Görüntü Dökümü

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-Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi çalışmalarının drone ile havadan görüntüsü.

-Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesinin yerden devam eden çalışmalarından görüntü.

-Çanakkale manzarasının genel görüntüsü.

-Şantiye Şefi Burak Yurt ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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4)TUĞGENERAL AKTEMUR, BAYRAMI KUTLAYIP GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARISI YAPTI

ANTALYA İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Konyaaltı'ndaki trafik denetiminde vatandaşların bayramını kutladı, güvenli sürüş uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirleri kapsamında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı uygulamalarını sürdürüyor. Trafik, motorlu trafik ve asayiş timleri tarafından bugün yapılan uygulamayı denetleyen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, asker ve vatandaşların bayramını kutlayarak şeker verdi.

Çakırlar Yolu üzerindeki uygulamada, durdurulan otomobildeki vatandaşlara, Tuğgeneral Aktemur tarafından şeker, broşür, araç ruhsat kapları, araç kokusu, çocuklara sürücü seyahat karneleri verildi. Aileleri güvenli sürüş konusunda uyaran komutan Tuğgeneral Aktemur, "Antalya Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, özellikle can kayıplarının önlenmesi ve azaltılması konusunda Konyaaltı ilçesinde yaptığımız bu faaliyette vatandaşlarımızla bayramlaştık. Onlara emniyet kemeri, sürüşte dikkatli olmaları ve yayaya öncelik konusunda bilgiler verip, ikaz ettik. Jandarma olarak 24 saat esasına dayalı uygulamalarımız devam edecektir. İnsan hayatı bizim için önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma personelinin detay görüntüsü

-Denetimlerden detay görüntüler

-Buroşürlerin dağıtılması

-Antalya il Jandarma komutanı Tuğgeneral Tekin AKTEMUR açıklama

-Detaylar

582 MB/// 5.14 SN HD

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,



