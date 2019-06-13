DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MAHALLE BAKKALININ 'UCUZ EKMEK' ZAFERİ

ANTALYA'da 2015 yılında 1 liraya satılan ekmeği 71 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle açılan davada Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce haksız bulunan market işletmecisi Ragıp Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının 47 kuruşa aldığı ekmeği 71 kuruşa sattığının belgelendiğini gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı. 2015 yılında, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 250 gram ekmeği, 71 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce açılan davayı kaybeden market işletmecisi Ragıp Şahin, istinafa taşıdığı hukuk mücadelesini kazandı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde Şahinler Gıda adıyla market işleten Ragıp Şahin, kararın tüm marketler için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Ekmek Üreticileri Federasyonu, benim maliyetin altında satış yaptığımı iddia ederek haksız rekabet oluşturduğumu ileri sürdü. Geçen yıl, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava sonuçlandı ve suçlu bulundum. Ancak mahkeme istinaf yolunu açık bırakmıştı. Ben de fırın işletmecisi veya ekmek üreticisi olmadığımı öne sürerek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın taban fiyat belirleme yetkileri bulunmadığını, belirlenen 1 TL'lik fiyatın tavan fiyat niteliğinde olduğunu, ekmeğin maliyetinin değişkenlik gösterdiğini belirterek davanın reddi için kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdım" dedi.

'TEDARİK FİYATININ ALTINDA SATIŞ YAPMADIM'

Ekmeğin maliyet fiyatı ile azami satış fiyatı arasında satılabileceğini, ekmeğin maliyetinin net olarak tespit edilemediğini iddia eden Ragıp Şahin, "Alınan bilirkişi raporu kapsamında ticaret defterim incelendi. Tedarik fiyatının altında ekmek satışı yapmadığım anlaşıldı. Bu nedenle de haksız rekabet koşullarının oluşmadığını ifade ederek, haklılığımızı mahkemede anlatmaya çalıştık" diye konuştu. İstinaf mahkemesinin, Oda'nın belirlediği ekmek satış tarifesinin tavan fiyat sınırlaması yaptığını, tavan fiyat altındaki satışların haksız rekabet eylemini oluşturmadığına hükmettiğini kaydeden Şahin, "Ayrıca mahkeme benim market işletmecisi olduğumu ve ekmek üretimi yapmadığıma dikkat çekmiştir. Bunun sonucunda da üçüncü şahıslardan satın aldığım ekmeğin alış fiyatının altında bir fiyata satmadığım mevcut mali müşavir ve bilirkişi raporu ile ispatlanmıştır" dedi. Mahkeme kararının, halen devam eden benzer davalar için de emsal olacağını kaydeden Ragıp Şahin, bu kararda en çok da vatandaşın kazançlı çıktığına dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Market dış plan

Ekmek alan vatandaşlardan detay

Ekmek dolabından detay

Market işletmecisinin ekmekleri dolaba yerleştirmesi

Ekmek alan 2 vatandaşla röp

Market işletmecisi röp

Yazarkasadan ekmek fiyatının göründüğü fiş çıktısı

Genel detaylar

Haber: Süleyman EKİN - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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2)3 KİŞİ MARKETİN ÖNÜNE TUVALETİNİ YAPIP, KARPUZ ÇALDI

KARAMAN'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 11 Haziran Salı günü Ali Şahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Duran, sabaha iş yerine geldiğinde marketinin önündeki üstü örtülü tezgahtaki bir karpuzun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, otomobille gelen 3 kişinin araçtan inip, marketin önündeki buzdolaplarının yanına küçük tuvaletini yaptığını, içlerinden birinin tezgahta bulunan karpuzlardan birini aldığını gördü.

Duran, "Bir karpuz için polisimizi meşgul etmek istemedim. 3 kişinin buraya gelip karpuz almaları üstelik dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz. Bizim genel ahlak kurallarına da uygun değil. Umarım yaptıklarından utanmışlardır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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3 kişinin marketin önüne dolabın yanına işemesi

1 kişinin branda altındaki sergiden karpuzu alarak araca götürmesi

Marketin önünden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA)

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3)TİYATRO EKİBİ, OYUNUNU LÖSEMİ HASTASI ZOZAN İÇİN SAHNELEDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi olabilmesi için Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, 'Mektup' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun sırasında seyirciler sağlık maskesi takarken, elde edilen gelir, Zozan'ın tedavi masrafları için ailesine bağışlanacak.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Zozan Öğmen'e lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak zorlandıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Zozan'a destek olmak için ilçede faaliyet gösteren Asmin Sanat Tiyatrosu'nun oyuncuları, bir süre önce palyaço kıyafetleri giyip, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tiyatro ekibi, Zozan'a çeşitli hediyeler verip, aileye de gıda yardımında bulundu.

Tiyatro ekibinin oyuncuları, Zozan Öğmen için 12-13 Haziran'da Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'de 'Mektep' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Dört delinin başından geçenlerin anlatıldığı oyuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seyirciler deküçük Zozan'a destek vermek için oyunu sağlık maskesi takarak izledi.

Asmin Sanat Tiyatrosu oyunculardan Zeki Ağralı, oyundan elde edilen gelirin Zozan'ın tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışlanacağını söyledi. Zozan Öğmen'in ailesi, çocuklarına destek veren tiyatro ekibi ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Tiyatroya gelen vatandaşlar Zozan için maske takması

-Asmin sanat tiyatrosunun gösterisi

-Tiyatro oyununu izleyen Zozan ve ailesi

-Tatvan'dan gemen Yezda Eren'in Zozan için yazdığı mektupun okunması

-Genel ve detaylar

HAKKARİ/DHA

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