DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİKİLİ'DE DENİZDE 40 AFGAN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Dikili açıklarında, geçen 14 Haziran'da saat 05.10'da devriye görevi yapan Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu, Madra Çayı önlerinde lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. Bottaki Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerin yakalanması

-Kaçak göçmenlerin karaya çıkarntılaması

(Sahil Güvenlik'ten alınan görüntüler İzmirn klasörüne geçilecek)

Haber: DİKİLİ (İzmir),

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2)MUĞLA'DA YKS HEYECANI

MUĞLA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 10 bin 79 aday ter dökerken, veliler dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.

Muğla'nın Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerindeki 388 salonda 10 bin 73 aday YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ter döktü. Üniversite adayları yaklaşık 1 saat önce, sınava girecekleri okulun önüne gelip, beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçerek, salonlara girdi. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda, veliler ise dışarıda ter döktü. Dün (Cumartesi) yapılan YKS birinci oturumuna 10 bin 53, bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumuna ise 10 bin 79 bin öğrenci katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesindeki öğrenciler ile velilerin görüntüsü

-Öğrencilerin sınava yapılacağı okula alınmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



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3)'BABALAR GÜNÜ'NDE ŞEHİTLİĞE ACI ZİYARET

İZMİR'in Konak İlçesi Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal bir gün yaşandı. Hakkari Çukurca'da 2012 yılında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, "Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim" dedi. Babalar Günü nedeniyle Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'ne gelenler, anı defterini imzalayıp, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, su döktü ve dualar etti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası 65 yaşındaki Satılmış Çifti de Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Acılı baba, şunları söyledi:

"Yanımda hiç kimsem yok. Bir tek bu oğlum var. Her zaman geliyorum ziyaretine. Ne Babalar Günü'nde, ne de Anneler Günü'nde kimsemiz kalmadı. Gelenimiz yok. Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim. Bizim canımız yandı. Bizim gençlerimiz Suriye'de şehit düşüyor. Ama Suriyeli gençler bizim ülkemizde rahatça yaşıyorlar. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Yaşlılarına, çocuklarına, kadınlarına bakalım ama neden gençleri kendi ülkelerine gitmiyor. Bizim ülkemizde şehrimizde sürekli olay çıkartıyorlar. Kendi vatanına faydası olmayanın bizim vatanımıza mı faydası olacak? Bugün de canımız yanıyor, söyleyecek bir şeyimiz yok maalesef."

Görüntü Dökümü

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Şehitlikten görüntü

Satılmış Çiftçi ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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4)HAVLAYAN PAPAĞAN ŞAŞIRTIYOR

ELAZIĞ'da havlayan Jako cinsi papağan, görenleri şaşırtıyor.

Elazığ'da Jako cinsi papağan, köpek gibi havlıyor. Sahibinin, cep telefonuyla çekilen çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Görüntülerde, papağan, sahibinin 'Sen köpek mi oldun?' sorusuna havlayarak cevap veriyor.

Görüntü Dökümü

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Papağanın köpek gibi havlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB