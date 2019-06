DHA YURT BÜLTENİ - 7

Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (2)

SELİ GÖRDÜ, UYARDIĞI 10 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde taşkını ilk fark eden Abdülkadir Köseoğlu'nun (20), Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişiyi uyararak üst katlara kaçmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Köseoğlu, "Kepçe operatörü okul önünde çalışıyordu. Biz de orada okulun sahasındaydık. DSİ'nin su tankeri vardı. Onun işi bitmişti, su hortumunu topluyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım ve yukarıdan gürültü ile birlikte suyun geldiğini gördüm. Suyun yüksekliği neredeyse 3 bina yüksekliğinde vardı. Can havliyle kendimizi okulun içerisine attık. Okula çıkarken yanımızda operatör vardı. 'Ağabey kaç' diye bağırdım ona. Makineyi aşağı çevirdi, bir el kornaya bastı. O ses hala kulaklarımda. Üstten aşağıya dere geldiği zaman teller birbirine vurdu ve okulun yanındaki trafo patladı. Beyaz ışığını gördüm sonra kendimizi okula attık. Okula zor çıktık" dedi.

'2 DAKİKA SÜRDÜ'

O sırada okulda kadın, çocuk toplamda 9-10 kişi olduğunu söyleyen Köseoğlu, "Kendimizi okula zor attık. Okuldakileri uyararak üst katlara çıktık. Herkes psikolojik olarak yıkılmıştı. Bağrışmalar, çığlık atanlar oldu. Çok yakındı, ölümü hissettim. Bir arkadaşımızın da kolu kesildi. Okulun ikinci katına kadar su ve balçık doluydu. Merdivende de kaya vardı. Büyük bir patlama oldu, 'okul herhalde yıkıldı' dedim. Allah'tan okula bir şey olmadı ve insanlara sığınak oldu. Herkes çok korktu, ben de o an 'herhalde öleceğim' dedim. O anki psikoloji başka. Önümdeki insanları merdivenlerden yukarı ittik. Kaç kat çıktık, ne zaman çıktık hatırlamıyorum bile. Zor olsa da kolundan yaralanan arkadaşımızı balçığa bata çıka çıkardık. Daha sonra da diğerlerini alarak yukarıdaki mahalleye çıktık. Ardından gerekli yerleri aradık. Karadan ulaşım yoktu. Sadece havadan ulaşım vardı. O zaman diliminde yaralı arkadaşımızla ilgilendik. Helikopter gelince buradan el beziyle işaret yaptık. Bir tur attıktan sonra gelip yere sepet indirdi. Yaralı arkadaşımızı verdik ve alıp gitti. Felaket toplamda 2 dakika sürdü. Çok süratliydi ama buraları yerle bir etti" diye konuştu.

Tur midibüsü TIR'a çarptı: 15'i İngiliz turist, 17 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur midibüsünün önündekİ TIR'a çarptığı kazada 15'i İngiliz turist toplam 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Kaza anı ise, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna, yönetimindeki 15 SA 239 plakalı TIR'la, iddiaya göre, sağa sinyal vererek bir toptancı firmasının bahçesine giriş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada peşinden ve sağ şeritten gelen Murat Kaya, yönetimindeki 33 PJ 403 plakalı tur midibüsüyle TIR'ın kupa kısmına çarptı. Marmaris'ten Dalaman'a giden 15 İngiliz turist, tur rehberi ve midibüs şoförü Kaya, kazada yaralandı. Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavi sonrası yaralıların tamamı taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bıçaklı saldırı kamerada

Bursa'da Murat Şenkaya, borç para talebini geri çeviren Ali Yurdakul'u (57), oturduğu kahvehanenin önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Şenkaya tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat Şenkaya, yolda karşılaştığı Ali Yurdakul'dan borç para istedi. Yurdakul, Şenkaya'nın bu isteğini geri çevirince kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından arkadaşıyla buluşan Ali Yurdakul, yol üzerindeki bir kahvehanenin önünde otururken, Murat Şenkaya geldi. Şenkaya, yanındaki bıçağı çekip, arkasından yaklaştığı Ali Yurdakul'u defalarca bıçakladı. Bel bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Yurdakul, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Şenkaya ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ali Yurdakul, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ali Yurdakul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat Şenkaya, güven timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şenkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLAMA ANI KAMERLARDA

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Yurdakul'un kahvehanenin önünde oturduğu, yanına gelen Murat Şenkaya'nın elindeki bıçakla defalarca saldırdığı ve daha sonra, diğer müşterilere bağırarak kaçtığı görüldü.

Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan ceza alan ve aranan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.Ç.'nin Arak köyündeki ikametlerine baskın yapan ekipler fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6 kadın ve 1 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındığı evin daha önce de zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında mühürlendiği belirtildi.

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede yer alan Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, belediye haber verdi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri boru şeklindeki demir direği kesip, içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve çevrede kurtarma çalışmalarını bekleyen annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kapıçay 2020'de su tutmaya başlayacak

Finike - Elmalı karayolunun 25'inci kilometresindeki Başgöz Çayı üzerinde inşa edilen Kapıçay Barajı'nın gövdesi tamamlandı. Baraj 2020 yaz dönemi itibariyle su tutmaya başlayacak.

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Bağlı, DSİ 133. Şube Müdürü Adem Özdemir ve Şantiye Şefi İhsan Karaaslan, Kapıçay Barajı inşaat alanını inceledi. İlçe Başkanı Osman Aladağ, kamuoyunda barajla ilgili en çok merak edilen konular hakkında DSİ Şube Müdürü Özdemir ve şantiye şefi Karaaslan'dan bilgi aldı. Zirai üretimi artırarak çiftçiye büyük kazanç sağlaması hedeflenen Kapıçay Barajı inşaatının tam ekipmanla devam ettiğini belirten İlçe Başkanı Osman Aladağ, "Baraj inşaatı aralıksız devam ediyor. Eşdeğerde yürütülen yol, içme suyu hattı ve baraj inşaatı tamamlanarak önümüzdeki yaz itibariyle baraj su tutmaya başlayacak" dedi.

Proje maliyetinin yaklaşık 80 milyon olduğunu aktaran Aladağ, "Ödenekler konusunda Milletvekilimiz Atay Uslu ile görüştük. Milletvekilimiz 'Oranın para sorunu olmadı asla olmayacak' dedi. Milletvekilimizin aynı zamanda bölge müdürümüzün teminatıdır. Antalya'nın batısında tasarruf tedbirlerine takılmayan yatırım Kapıçay Barajı'dır. Hükümetimiz Kapıçay Barajı'nı tasarruf planının dışında tuttu. Yüzde 40'ı biten yatırımların tamamlanmasına yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Burada inşa edilen baraj yatırım çalışmaları da yüzde 40'ı fazlasıyla geçti. Kısa sürede verime dönüşecek artık" diye konuştu.

'18 BİN 700 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK'

DSİ Şube Müdürü Adem Özdemir, barajın kapasitesi ve çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Barajın su tutma kapasitesinin maksimum 6 milyon metreküp olduğunu ve yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacağını belirten Özdemir, şöyle dedi:

"Temelden 50 metre yükseklikte baraj gövdesi yapıldı. Arazi konumu ve vadilerden dolayı her yerde bir relokasyon yolu imalatı çıkıyor. Barajın yamaç kaplamasını bitirdiğimizde yol suyun altında kalacak. Dolayısıyla şu an hem yolda hem gövdede hem de çeşitli mekanik ekipman olarak çalışmalarımızı eşdeğer olarak yürütmeye çalışıyoruz. Bittiği zaman yol da trafiğe açılacak barajda da su tutmaya başlayacağız. Barajın gövdesi bitti. Yağış periyoduna göre ovadan gelen su, barajımızı 6 ay gibi sürede doldurur. Baraj su doldurulurken belli zamanlarda deşarj yapılarak derelerin kuru kalması da önlenmiş olacak."

60 KİŞİLİK EKİP, 12 İŞ MAKİNESİ, 12 KAMYON

Yüklenici Firmanın Kapıçay Barajı Şantiye Şefi inşaat mühendisi İhsan Karaaslan da Arif Mahallesi'nde 2014 yılında ihale edilerek yapımına başlanan Kapıçay Barajı gövdesinin 2017 yılında tamamlandığını söyledi. Çalışmalar hakkında teknik bilgi aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Baraj gölünden dolayı Elmalı- Finike yolu su altına kalacağı için yol çalışmaları da eşdeğer olarak yürütülüyor. Ayrıca Finike'nin içme suyu da baraj gölünün altında kaldığı için onun da konumu değiştirilerek, deplase edilmesi gerekti. Şu anda o deplase işlemlerinin bir kısmı yapıldı. Mevcut relokasyon yolu devam edecek. İçme suyu deplasesi tamamlanacak. Aynı zamanda baraj gövdesinde su geçirgen bir zemin olduğu için rezervuar kaplaması yapılacak. Ana imalatlar bunlar. Onun haricinde baraj gövdesinde su alma yapısı ve deşarj yapısı yapılacak. Ağırlıklı olarak rezervuar kaplama betonu ve relokasyon yolu kazı çalışmamız devam ediyor. İçme suyu, deplase işlemi yol bittikten sonra tamamlanacak. Öncelikle yolu bağlamamız gerekiyor. Çünkü içme suyu yolun yanından gidiyor. Tüm çalışmaların birbirine bağlı yürüdüğü bir pozisyondayız. 60 kişilik ekip 12 iş makinesi 12 kamyon ile çalışmalar devam ediyor. Dönemsel olarak iş kapasitesi ve ihtiyaca göre iş makinesi ve işçi sayısı artıyor. Önümüzdeki yaza suyu tutacak pozisyonda oluruz. Ödenek sorunumuz yok. Ödenek şu an sistemde kayıtlı görünüyor. İmalat yapıldıkça nakit talebi yapıyoruz. Peyderpey şekilde geliyor. İş yapıldıkça aktarılıyor."

