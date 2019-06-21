DHA YURT BÜLTENİ - 7

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı'nda yaşanan olaylara karışan asker ve mahrem ağabeylerin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Davanın bugün görülen celsesinde mahkeme heyetinin sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

Sabah saatlerinde tutuklu sanıklar Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde yapılan duruşma salonuna getirildi. Güvenlik önlemleri altında sanıklar yerlerine alınırken duruşmaya sanık avukatları ve yakınları katıldı. Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanık hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada 25 Ekim 2018'de açıklanan kararla amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin aralarında bulunduğu 23 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kararda firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın dosyalarının ayrılarak yargılanmalarına devam edilmesine karar verildi.

35 sanık hakkında görülen davada geçtiğimiz celselerde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını açıklayarak eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301. Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı ile tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351. Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken, mahrem ağabeyler Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu, eski Kuzey Görev Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Yarbay Ali ihsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçundan beraatını, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tutuksuz sanık İclal Altın hakkında ise darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı gerekçesiyle, 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütaalasında tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Hasan Taşkömür ve eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi'nin ise tüm suçlardan beraatini talep etti.

Firari sanıklar hakkında da mütaala veren Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski Tuğamiral Ayhan Bay, eski Kurmay Yarbay Güray Çerman, 'mahrem imamlar' Cihat Tezel, Ersoy Aktaş, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Levent Dündar, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan, Özkan Yıldırım'ın dosyalarının ve bir takım sanıkların tefrik edilmesini talep etti.

Görülen celselerde sanıklar mütaala karşısında son savunmalarını tamamladı. Davanın bugün görülen celsesinde mahkeme heyetinin sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanıkların duruşma salonuna getirilmesi

Detay

Haber: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),

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İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işten çıkartılan Şahin Yılmaz adlı kişi evden aldığı tabanca ile fabrikaya ateş etti. Mermi isabet eden 2 işçi yaralandı.

Yeni Köy Serbest Bölge'de bir fabrikada çalışan Ş.Y sabah işbaşı yapacağı sırada kendisine işten çıkartıldığı söylendi. Sinirlenen Şahin Yılmaz evinde bulunan ruhsatsız silahı alarak fabrika önüne gelip rast gele ateş etmeye başladı. Ahmet A adlı içşinin sırtına, Rıdvan Ç. adlı işçinin de bacağına isabet eden kurşun sorasında kanlar içersinde yere yığıldılar. Fabrika yöneticileri ve işçiler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sırtından Yaralanan Ahmet A. hastanede müdahalesinin ardından hemen ameliyata alınırken bacağından vurulan Rıdvan Ç. ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçtığı öğrenilen Şahin Yılmaz'ı yakalamak için Başiskele Polis merkezi ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesi

-Ambülanstan indirilmesi

Haber-Kamera-Soner Gülezer-Gölcük-DHA

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Sigara, 3 aracı küle çevirdi

Adana'da, parçaladığı bir aracın yanında sigara içen hurdacı, 3 otomobilin yanmasına neden oldu.

Olay, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerindeki hurdacıda meydana geldi. İddiya göre, trafikten düşürülerek hurdaya ayrılan eski otomobilleri parçalayan hurdacı, yakıt deposunu söktü. Depodan yere sızan benzini fark etmeyen hurdacı içtiği sigaranın izmaritini yere atınca araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, hurda olan diğer 2 araca da sıçradı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çok kısa sürede büyüdüğünü söyleyen ve yangına neden olan hurdacı, "Nasıl oldu anlamadık, birden alev aldı. Kendimi dışarı zor attım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yanan araçlardan genel ve detaylar

İtfaiye ekibinin çalışması

Bir işçi ile röp.

SÜRE: 01'21" BOYUT: 151 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol üzerinde yaralı halde bulunan saksağan, belediye ekiplerince tedavi ettirilerek korumaya alındı.

Sandıklı- Afyonkarahisar karayolu yanında ayaklarında yaralı halde bulunan saksağan, vatandaşlarca Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanı tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan saksağanın, araç çarpması nedeniyle yaralandığı belirlendi. Saksağan, tedavisinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti. Saksağanın araç çarpması sonucu ayaklarından yaralandığını belirten Düz, "Ayakları üzerinde duramıyor. Bu nedenle de uçamıyor. Bakım ve tedavisinin yapılması için bize getirildi. Tedavisi yapıldı. İyileştikten sonra yeniden doğaya bırakacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Saksağan yakından görüntü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz'ün elinde Saksağan görüntü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, Saksağan'ı kutuya koyarken görüntü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, Saksağan'ı veterinere götürürken görüntü

Saksağan veterinerde tedavi edilirken görüntü

RÖP: Ali Osman Düz(Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü)

185 MB/// 01.40ö

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI(Afyonkarahisar),

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Silifke'de yoğurt temalı yarışmalar düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde devam 46'ncı Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında düzenlenen yoğurt yapma ve yoğurt içinde altın bulma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezindeki Göksu Parkı'ndaki etkinlikte ilk olarak en iyi yoğurt yapan kişiler belirlendi. 5 kişilik jüri heyetinin lezzet değerlendirmesi sonucunda Arzu Beslenti 1'inci, Şamil Şen 2'nci, Hatice Karaba ise 3'üncü oldu. Parkta düzenlenen bir sonraki etkinlik ise herkesi güldürdü. 4 kadın yarışmacının, büyük bir tepsi içine dökülen yoğurtu yiyerek tepsideki çeyrek altını bulmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Birinci olmak isterken yüzleri yoğurtla kaplanan yarışmacılar, zaman zaman nefes almakta güçlük çekti. İlk 15 saniye içerisinde yarışmayı tamamlayan Özlem Beslenti, bulduğu çeyrek altının sahibi oldu.

Yoğurt temalı yarışmalarla Silifke'nin meşhur yoğurdunu tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Kurulan çadırlarda yoğurt ürünlerini sunuyoruz. Yoğurdumuzun adını dünyaya tanıtmak için yaptığımız yoğurt içinden altın bulma yarışmasıyla da festivalimize renk katmış oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların genel görüntüsü

Yoğurt tadımından görüntüler

Çeyrek altının tepsiye atılması

Altın bulma yarışmasından görüntüler

Özlem Beslenti'nin altını bulması ve yaşadığı sevinç

Altın ile birlikte görüntüsü

SÜRE: 02'08" BOYUT: 230 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

